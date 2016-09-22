الحكم بسجن السعوديتين “مي الطلق وأمينة الراشد”24 سنة

صحيفة المرصد:قالت صحيفة محلية, أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الستار على محاكمة السعوديتين مي الطلق وأمينة الراشد، اللتين حاولتا التسلل إلى اليمن قبل نحو عامين، وتهريب 6 أطفال دون علم أولياء أمورهم بطريقة غير مشروعة، للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بتعزير الأولى بالسجن 13 سنة، وسجن الثانية 11 سنة، وتعزير 10 أشخاص ضالعين في عملية التهريب بما مجموعه 46 سنة، و7 أشهر، بعد إدانتهم بعشرات التهم، من أبرزها اعتناق الفكر التكفيري، وتأييد تنظيمي داعش، والقاعدة، وتمويل الإرهاب، والتزوير، ومحاولة التسلل عبر الحدود وتهريب أطفال، لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك دون علم أولياء أمورهم، وإقامة روابط عاطفية محرمة شرعا بين رجل وامرأة جاء ذلك وفق ما أوردته صحيفة الوطن.

يذكر بأنه تم القبض على المتهمتين المدانتين، مي الطلق وأمينة الراشد، على الحدود السعودية- اليمنية في شهر مايو 2014 خلال محاولة التسلل إلى داخل الأراضي اليمنية. وأعلنت وزارة الداخلية حينها القبض عليهما مع مجموعة ضمت 62 متهما على علاقة بتنظيمي داعش والقاعدة في اليمن.