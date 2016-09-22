صحيفة المرصد:قالت صحيفة محلية, أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الستار على محاكمة السعوديتين مي الطلق وأمينة الراشد، اللتين حاولتا التسلل إلى اليمن قبل نحو عامين، وتهريب 6 أطفال دون علم أولياء أمورهم بطريقة غير مشروعة، للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بتعزير الأولى بالسجن 13 سنة، وسجن الثانية 11 سنة، وتعزير 10 أشخاص ضالعين في عملية التهريب بما مجموعه 46 سنة، و7 أشهر، بعد إدانتهم بعشرات التهم، من أبرزها اعتناق الفكر التكفيري، وتأييد تنظيمي داعش، والقاعدة، وتمويل الإرهاب، والتزوير، ومحاولة التسلل عبر الحدود وتهريب أطفال، لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك دون علم أولياء أمورهم، وإقامة روابط عاطفية محرمة شرعا بين رجل وامرأة جاء ذلك وفق ما أوردته صحيفة الوطن.
يذكر بأنه تم القبض على المتهمتين المدانتين، مي الطلق وأمينة الراشد، على الحدود السعودية- اليمنية في شهر مايو 2014 خلال محاولة التسلل إلى داخل الأراضي اليمنية. وأعلنت وزارة الداخلية حينها القبض عليهما مع مجموعة ضمت 62 متهما على علاقة بتنظيمي داعش والقاعدة في اليمن.
الحكم بسجن السعوديتين “مي الطلق وأمينة الراشد”24 سنة
صحيفة المرصد:قالت صحيفة محلية, أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الستار على محاكمة السعوديتين مي الطلق وأمينة الراشد، اللتين حاولتا التسلل إلى اليمن قبل نحو عامين، وتهريب 6 أطفال دون علم أولياء أمورهم بطريقة غير مشروعة، للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بتعزير الأولى بالسجن 13 سنة، وسجن الثانية 11 سنة، وتعزير 10 أشخاص ضالعين في عملية التهريب بما مجموعه 46 سنة، و7 أشهر، بعد إدانتهم بعشرات التهم، من أبرزها اعتناق الفكر التكفيري، وتأييد تنظيمي داعش، والقاعدة، وتمويل الإرهاب، والتزوير، ومحاولة التسلل عبر الحدود وتهريب أطفال، لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك دون علم أولياء أمورهم، وإقامة روابط عاطفية محرمة شرعا بين رجل وامرأة جاء ذلك وفق ما أوردته صحيفة الوطن.
تعليقات ( 16 )
ابو ناصرحسبنا الله ونعم الوكيل ليس هؤلاء فقط من يستحق ان يسجنوا لماذا لايسجن الليبراليات ومن يسب الذات الالهيه ويسب النبي كفى عبثا لا يعجبني(3)اعجبني(4)
سامية خالد14 خطاء اقصد تسحب جنسيتهم
سامية خالدهذولا خانو وطنهم لا امان لهم لذا يجب تشديد العقوبة عليهم وسحب جوازتهم ونفيهم وترحيلهم من البلد وجودهم ووجود فكرهم سوف يهدد الامن ويجلب الدمار لوطننا
زائرهذا لا يعجب الأخونجية والسرورية أصحاب حملة :فكوا العاني .
Ymni mahbobلعنه الله على الداواعش في كل مكان وزمان....
عدد التعليقات:383
أبوخالد السعودي / الدماميستاهلون خونة الوطن ومن ساعدهم، حكم عادل وان كرروها اعدموهم وفكونا منهم ، كل من هو عديم الولاء والاخلاص للوطن وقيادته يجب إعدامه شرعاً ، دام عزك ياوطن
عدد التعليقات:13751
قلم الحقيقهحكم مخفف جدآ ولايرتقي لفعلهم الارهابي الذي قامو به وكان الواجب الحكم عليهم بالقتل وقطع أنفاسهم وازالتهم من على وجه الأرض نهائيآ لمحو أثرهم وقطع شجرهم.
محب الوطنهؤلاء خانوا الله ثم ولاة امرهم واوطانهم تجزء رؤوسهم ويسلم العباد من شرهم المستطير ويكونوا عبره لمن خلفهم اغلظوا عليهم واضربوا بيد من حديد
حسبنا الله ونعم الوكيلليس هؤلاء فقط من يستحق ان يسجنوا لماذا لايسجن الليبراليات ومن يسب الذات الالهيه ويسب النبي كفى عبثا
سعيدمافعلوه هو افساد في الارض الحكم اقامه حد الحرابه عليهم بقطع رؤوسهم خونه الحمد لله رد الله كيدهم في نحورهم اللهم سلط عليهم الأمراض المستعصية في سجنهم
عدد التعليقات:5170
بسمههذي الاحكام تعتبر (بريك )وبعدها راح يرجعوا لحماقتهم ..!!!
Sultanهالداعشيات كان كثير أغبياء يدافعون عنهم سنة بهاشتاقات تويتر في 2011 و 2012 .. مليونيات القصير والطلق ،أما الآن لا تجد من يفعل بسبب ارتفاع وعي الشعب
حماك الله ياوطنيلابد من نظام يمنع الزوار اليمنيين بمغادرة مواقع الاشتباك في المدن المحايدة لكي لا يكون هناك تعاون مع الحوثي من قبلهم نحن لا نعلم الطيب من الخيب منهم
ام بدرحسبنى الله ونعم الوكيل اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ، ورد كيده في نحره ، وإجعل تدبيره تدميرًا عليه ، وإجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا....
واحديستاهلون الخونه
أبو الدحمقليلة بحقهم. يجب أن تكون العقوبة أشد.