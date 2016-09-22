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الحكم بسجن السعوديتين “مي الطلق وأمينة الراشد”24 سنة

22 سبتمبر, 2016 , 6:51 ص
الحكم بسجن السعوديتين “مي الطلق وأمينة الراشد”24 سنة
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صحيفة المرصد:قالت صحيفة محلية, أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الستار على محاكمة السعوديتين مي الطلق وأمينة الراشد، اللتين حاولتا التسلل إلى اليمن قبل نحو عامين، وتهريب 6 أطفال دون علم أولياء أمورهم بطريقة غير مشروعة، للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بتعزير الأولى بالسجن 13 سنة، وسجن الثانية 11 سنة، وتعزير 10 أشخاص ضالعين في عملية التهريب بما مجموعه 46 سنة، و7 أشهر، بعد إدانتهم بعشرات التهم، من أبرزها اعتناق الفكر التكفيري، وتأييد تنظيمي داعش، والقاعدة، وتمويل الإرهاب، والتزوير، ومحاولة التسلل عبر الحدود وتهريب أطفال، لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك دون علم أولياء أمورهم، وإقامة روابط عاطفية محرمة شرعا بين رجل وامرأة جاء ذلك  وفق ما أوردته صحيفة الوطن.
يذكر بأنه  تم القبض على المتهمتين المدانتين، مي الطلق وأمينة الراشد، على الحدود السعودية- اليمنية في شهر مايو 2014 خلال محاولة التسلل إلى داخل الأراضي اليمنية. وأعلنت وزارة الداخلية حينها القبض عليهما مع مجموعة ضمت 62 متهما على علاقة بتنظيمي داعش والقاعدة في اليمن.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    22 سبتمبر, 2016 , 8:37 ص

    ابو ناصر

    حسبنا الله ونعم الوكيل ليس هؤلاء فقط من يستحق ان يسجنوا لماذا لايسجن الليبراليات ومن يسب الذات الالهيه ويسب النبي كفى عبثا لا يعجبني(3)اعجبني(4)
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  2. 15
    22 سبتمبر, 2016 , 8:13 ص

    سامية خالد

    14 خطاء اقصد تسحب جنسيتهم
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  3. 14
    22 سبتمبر, 2016 , 8:11 ص

    سامية خالد

    هذولا خانو وطنهم لا امان لهم لذا يجب تشديد العقوبة عليهم وسحب جوازتهم ونفيهم وترحيلهم من البلد وجودهم ووجود فكرهم سوف يهدد الامن ويجلب الدمار لوطننا
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  4. 13
    22 سبتمبر, 2016 , 8:09 ص

    زائر

    هذا لا يعجب الأخونجية والسرورية أصحاب حملة :فكوا العاني .
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  5. 12
    22 سبتمبر, 2016 , 8:06 ص

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الداواعش في كل مكان وزمان....
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  6. 11
    22 سبتمبر, 2016 , 8:06 ص
    عدد التعليقات:383

    أبوخالد السعودي / الدمام

    يستاهلون خونة الوطن ومن ساعدهم، حكم عادل وان كرروها اعدموهم وفكونا منهم ، كل من هو عديم الولاء والاخلاص للوطن وقيادته يجب إعدامه شرعاً ، دام عزك ياوطن
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  7. 10
    22 سبتمبر, 2016 , 8:02 ص
    عدد التعليقات:13751

    قلم الحقيقه

    حكم مخفف جدآ ولايرتقي لفعلهم الارهابي الذي قامو به وكان الواجب الحكم عليهم بالقتل وقطع أنفاسهم وازالتهم من على وجه الأرض نهائيآ لمحو أثرهم وقطع شجرهم.
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  8. 9
    22 سبتمبر, 2016 , 7:53 ص

    محب الوطن

    هؤلاء خانوا الله ثم ولاة امرهم واوطانهم تجزء رؤوسهم ويسلم العباد من شرهم المستطير ويكونوا عبره لمن خلفهم اغلظوا عليهم واضربوا بيد من حديد
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  9. 8
    22 سبتمبر, 2016 , 7:51 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ليس هؤلاء فقط من يستحق ان يسجنوا لماذا لايسجن الليبراليات ومن يسب الذات الالهيه ويسب النبي كفى عبثا
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  10. 7
    22 سبتمبر, 2016 , 7:34 ص

    سعيد

    مافعلوه هو افساد في الارض الحكم اقامه حد الحرابه عليهم بقطع رؤوسهم خونه الحمد لله رد الله كيدهم في نحورهم اللهم سلط عليهم الأمراض المستعصية في سجنهم
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  11. 6
    22 سبتمبر, 2016 , 7:28 ص
    عدد التعليقات:5170

    بسمه

    هذي الاحكام تعتبر (بريك )وبعدها راح يرجعوا لحماقتهم ..!!!
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  12. 5
    22 سبتمبر, 2016 , 7:25 ص

    Sultan

    هالداعشيات كان كثير أغبياء يدافعون عنهم سنة بهاشتاقات تويتر في 2011 و 2012 .. مليونيات القصير والطلق ،أما الآن لا تجد من يفعل بسبب ارتفاع وعي الشعب
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  13. 4
    22 سبتمبر, 2016 , 7:18 ص

    حماك الله ياوطني

    لابد من نظام يمنع الزوار اليمنيين بمغادرة مواقع الاشتباك في المدن المحايدة لكي لا يكون هناك تعاون مع الحوثي من قبلهم نحن لا نعلم الطيب من الخيب منهم
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  14. 3
    22 سبتمبر, 2016 , 7:18 ص

    ام بدر

    حسبنى الله ونعم الوكيل اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ، ورد كيده في نحره ، وإجعل تدبيره تدميرًا عليه ، وإجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا....
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  15. 2
    22 سبتمبر, 2016 , 7:15 ص

    واحد

    يستاهلون الخونه
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  16. 1
    22 سبتمبر, 2016 , 7:14 ص

    أبو الدحم

    قليلة بحقهم. يجب أن تكون العقوبة أشد.
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