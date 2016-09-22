صحيفة المرصد: يتجه صندوق التنمية العقاريةالى إطلاق برنامج جديد مواز للقرض المعجّل لمن هم في قوائم الانتظار لبناء الوحدات السكنية على الأراضي دون شراء الوحدات السكنية الجاهزة كالمعمول به في القرض المعجل.
يأتي ذلك ضمن مجموعة من البرامج التي يعمل الصندوق على تنفيذها لتقليص قوائم الانتظار الذين يبلغ عددهم نحو 412 ألف طلب، حيث تبلغ قيمة تلك الطلبات في تلك القوائم أكثر من 206 مليارات ريال، إذ تم الإعلان عن ثلاثة برامج تتمثل في الضامن والإضافي والمعجل، والرابع الموازي الذي لم يحدد اسم هذا البرنامج.
و بحسب صحيفة “الإقتصادية” ,فإن اشتراطات البرنامج الجديد الذي سيعلن عنه خلال شهر من الآن لن تختلف كثيرا عن القرض المعجل من حيث نسب الفوائد والاشتراطات.
ووفقا للملعومات، فإن إطلاق البرنامج المماثل للقرض المعجل لبناء الأراضي قد يطلق فعليا خلال ستة أشهر، وسيتيح لشريحة كبيرة الاستفادة منه مثيله السابق الذي أعلن عنه أخيرا مع أحد المصارف، حيث سيسمح للذين لا يرغبون في وحدة سكنية جاهزة في البناء وفق توجههم في أراض يمتلكونها.
في سياق متصل، يتوقع بدء إطلاق القرض المعجل الأسبوع القادم للراغبين في شراء وحداتهم السكنية الجاهزة حسب الاتفاقية مع المصرف الذي وقع مع الصندوق منتصف شهر رمضان الماضي.
قرض معجل جديد لتمويل بناء الوحدات السكنية
صحيفة المرصد: يتجه صندوق التنمية العقاريةالى إطلاق برنامج جديد مواز للقرض المعجّل لمن هم في قوائم الانتظار لبناء الوحدات السكنية على الأراضي دون شراء الوحدات السكنية الجاهزة كالمعمول به في القرض المعجل.
تعليقات ( 5 )
violetyوالله لو فيكم دم انكم تخجلون من انفسكم ,, عطوا الناس سكنها عشرات السنين والحكام يوصون بالمواطن ويحملون المسؤل بالامانة والعمل باخلاص,, اين هو المواطن
الحرفياقول كل يوم فيه اعلان لم يعلم المنتظر للقرض اين موقعه مع هولأ او هولأ ؟ مره لمن دخله بسيط ومره معجل مع الظامن ومره للمنتظر وهلمجر والله على ماقراءات لم افهم بالرغم انا لم انتظر القرض ولكن اللي بحاجه ماسه كلنا بحاجه ولكني من القرن الماضي منحت وانتهيت من التسديد ولله الحمد عندما كنا نراجع ونتسابق في البناء والقرض بدون انتظار وحتى البعض اخذ الارض والقرض و الوقت الحاضر ماننكر الانفجار السكاني ونحن ولله الحمد في نعمه وامن وامان ورغد عيش والله الموفق والسلام000
الرأي العاممسكن طموح
لاتعليقتعددت الأسماء والصفق واحد.....
لاتعليقهذا القرض خاص بإنعاش ماتبقى لدى الهوامير من أراضي .