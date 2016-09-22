قرض معجل جديد لتمويل بناء الوحدات السكنية

صحيفة المرصد: يتجه صندوق التنمية العقاريةالى إطلاق برنامج جديد مواز للقرض المعجّل لمن هم في قوائم الانتظار لبناء الوحدات السكنية على الأراضي دون شراء الوحدات السكنية الجاهزة كالمعمول به في القرض المعجل.

يأتي ذلك ضمن مجموعة من البرامج التي يعمل الصندوق على تنفيذها لتقليص قوائم الانتظار الذين يبلغ عددهم نحو 412 ألف طلب، حيث تبلغ قيمة تلك الطلبات في تلك القوائم أكثر من 206 مليارات ريال، إذ تم الإعلان عن ثلاثة برامج تتمثل في الضامن والإضافي والمعجل، والرابع الموازي الذي لم يحدد اسم هذا البرنامج.

و بحسب صحيفة “الإقتصادية” ,فإن اشتراطات البرنامج الجديد الذي سيعلن عنه خلال شهر من الآن لن تختلف كثيرا عن القرض المعجل من حيث نسب الفوائد والاشتراطات.

ووفقا للملعومات، فإن إطلاق البرنامج المماثل للقرض المعجل لبناء الأراضي قد يطلق فعليا خلال ستة أشهر، وسيتيح لشريحة كبيرة الاستفادة منه مثيله السابق الذي أعلن عنه أخيرا مع أحد المصارف، حيث سيسمح للذين لا يرغبون في وحدة سكنية جاهزة في البناء وفق توجههم في أراض يمتلكونها.

في سياق متصل، يتوقع بدء إطلاق القرض المعجل الأسبوع القادم للراغبين في شراء وحداتهم السكنية الجاهزة حسب الاتفاقية مع المصرف الذي وقع مع الصندوق منتصف شهر رمضان الماضي.