صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية ,أن الموقوف الفلسطيني أسامة صرصور الذي قبض عليه ضمن 17 آخرين في القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية الاثنين، يعد العقل المدبر لتجنيد عناصر إحدى الخلايا الإرهابية، مستغلا عمله إماما لأحد المساجد في العاصمة الرياض للاستقطاب والتجنيد.
وبحسب صحيفة عكاظ فقد تمكن صرصور من استدراج الشباب إلى الاستراحات وباحة المسجد ويحدثهم عن فضل الجهاد وعن الطرق الموصلة إلى الجنة وكيفية الوصول إلى الدين الصحيح.
وأوضحت الصحيفة أن «صرصور» كان يجتمع وبرفقته عدد من الشباب من بينهم الموقوف خالد العتيبي، عند إمام مسجد آخر في مدينة عفيف, وكانوا يعتكفون العشر الأواخر من كل رمضان، وكانت تتخلل هذه الاجتماعات أحاديث عن الدين وعن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبينت أن الموقوف خالد العتيبي يعد أحد ضحايا صرصور، حيث كان يعمل عسكريا في قوات الطوارئ الخاصة في الرياض لمدة خمسة أعوام، إلا أنه استقال أخيرا ثم ظهرت عليه ملامح التشدد وكان يطمح بالحصول على وظيفة إمام مسجد ولكن أمنيته لم تتحقق.
وأضافت المصادر أن صرصور كان يحضر احتفالات أهالي بعض الموقوفين في حي القادسية بالرياض، وكان يزورهم في المنازل ويلقي عليهم محاضرات دينية بصفته «داعية» وإمام مسجد.
من هو “صرصور” الذي استغل إمامة مسجد بالرياض وروج بضاعة الإرهاب في الاستراحات
صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية ,أن الموقوف الفلسطيني أسامة صرصور الذي قبض عليه ضمن 17 آخرين في القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية الاثنين، يعد العقل المدبر لتجنيد عناصر إحدى الخلايا الإرهابية، مستغلا عمله إماما لأحد المساجد في العاصمة الرياض للاستقطاب والتجنيد.
تعليقات ( 8 )
ابو فهدومن اللي ترك الكلب هذا وخلاه امام مسجد
زائرنرجو من وزارة الاوقاف ان تعمل علي تمشيط الاحياء التي بها المساجد المؤاقته علي المؤذنين والائمه كلهم اجانب لا يجدون القراءه الجيده ولا الاذان الصحيح
سعودمافسد عقول الشباب الا المتشبثين بالدين و المتسترين به وهم اعداء الدين معظمهم فاسدين مفسدين سلط الله عليهم مايكرهون
زائر70وهل الدين الصحيح الي يحكي عنه المنافقون في التفجيروازهاق الارواح وتدمير الممتلاكات واختلاس الاموال والاحكام العرفيه والمماطله في حقوق الناس لعنت الله
عدد التعليقات:13751
قلم الحقيقهياكثر الصراصير الأخونجية الذين يشبهوننه في شكله وتصرفه****
رينادمن هو صرصور من اسمة واضح انه حشره ههههههههههه
سعودي🇸🇦 وافتخرمن هو الصرصور؟؟حشرة تتواجد بدورات المياه وتتنقل في المجاري والظلام لكن هذا الصرصور غبي ضيع المجاري المؤديه لاسرائيل والمجوس وبقي في مجارينا ينقل المرض
قصيميطيب النظام لايسمح بأن يكون أمام المسجد أجنبي ....وأين دور الأوقاف ؟؟!!