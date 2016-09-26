“محمد العريفي” يرد على من يتهم السنة بالطائفية وينتقد تركيز الإعلام على منع المرأة من قيادة السيارة

صحيفة المرصد:استغرب الداعية “محمد العريفي”في سلسلة من التغريدات التي نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اتهام السنّة بالطائفية كما علق على تركيز الإعلام على منع المرأة من قيادة السيارة في المملكة، وتجاهل أمر مشابه له في إيران.

حيث قال العريفي في تغريدة له”إنه لا يوجد في سوريا “جيش يزيد” أو “جيش معاوية” لكن يوجد هناك “كتائب الإمام”، “أبو الفضل العباس” الزينبيات، “كتائب الحسين”، “جيش المهدي”، متسائلا من هو الطائفي؟”.وتساءل في تغريدة أخرى عن سبب تجاهل الإعلام لتحريم ركوب المرأة للدراجة في إيران، فقال:وواصل استغرابه من وسائل الإعلام التي تستخدم مصطلحات مثل “متشددون سنة” وتسكت عن مصطلحات أخرى مثل “أصوليون شيعة” أو “إرهابيون شيعة”، على حد تعبيره.

CNN