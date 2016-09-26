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“محمد العريفي” يرد على من يتهم السنة بالطائفية وينتقد تركيز الإعلام على منع المرأة من قيادة السيارة

26 سبتمبر, 2016 , 13:50 م
“محمد العريفي” يرد على من يتهم السنة بالطائفية وينتقد تركيز الإعلام على منع المرأة من قيادة السيارة
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صحيفة المرصد:استغرب الداعية  “محمد العريفي”في سلسلة من التغريدات التي نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اتهام السنّة بالطائفية كما علق على تركيز الإعلام على منع المرأة من قيادة السيارة في المملكة، وتجاهل أمر مشابه له في إيران.

حيث قال العريفي في تغريدة له”إنه لا يوجد في سوريا “جيش يزيد” أو “جيش معاوية” لكن يوجد هناك “كتائب الإمام”، “أبو الفضل العباس” الزينبيات، “كتائب الحسين”، “جيش المهدي”، متسائلا من هو الطائفي؟”.وتساءل في تغريدة أخرى عن سبب تجاهل الإعلام لتحريم ركوب المرأة للدراجة في إيران، فقال:وواصل استغرابه من وسائل الإعلام التي تستخدم مصطلحات مثل “متشددون سنة” وتسكت عن مصطلحات أخرى مثل “أصوليون شيعة” أو “إرهابيون شيعة”، على حد تعبيره.

CNN



تعليقات ( 128 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 128
    26 سبتمبر, 2016 , 22:27 م

    ....8

    قالتلي انا بحبو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بس مابقول لامي وقتا مافهمت قصدا والله ماكنت بعرف شو بيفرقو عنا هلا لصرت افهم شو بيفكرو
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  2. 127
    26 سبتمبر, 2016 , 22:25 م

    هههههههههههه

    مخالف
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  3. 126
    26 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    ....8

    والله شباب السنة اذا لقطون يموتو تعذيب بالمعتقلات والشباب العسكر السنة الصغار لي لقطون عالحواجز بيجمعون وبهددون باهلو وبامو واختو اذا بحاول يهرب
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  4. 125
    26 سبتمبر, 2016 , 22:15 م

    ....8

    لما الناس صارت تطلع بدا تاسقط النظام الفاسد احددا جاب سيرة الطائفية بس هني صارو يهجمو عحارات السنة بلليل ومعن رشاشات بالسيارة ويقوصوا ويمشو بسرعة
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  5. 124
    26 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    ....8

    والله والله شاهد عليي انو بعرف وحدي جنت دبحو ابوا واخوا بالسكين قدام البيت بالشارع هي عم تشوفن من الشباك وماتقدر تعمل شي وهلا صارت حتى حكي مابيطلع معا
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  6. 123
    26 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    ....8

    لانو مابيقبلو حدا غير فاسد علوي يحكمن شيعة اللبنان والله يتهجمو عالبيوت بالبواريد والرشاشات يسرقوا ويدبحو شباب البيت بالسكاكين قدام اهلن ويطلعو
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  7. 122
    26 سبتمبر, 2016 , 19:47 م

    راعي الثانيه

    للأسف المرأه ناقصة حقوق المواطنه الاكثريه من النساء هم الي قايمين بالبيت من مصرف وتربيه.
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  8. 121
    26 سبتمبر, 2016 , 19:30 م

    سؤال لك وياليت تجيب عليه

    ١٠٨_لماذا شيعة علي والحسين خذلوهم وتركوهم حين جاءوا عندهم بالعراق الكوفه
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  9. 120
    26 سبتمبر, 2016 , 19:18 م

    إلى ضحكة هههههههه **

    ميف حكمت على محتمعك اللي يحرم ما أحله الله هم خير امه اخرجت للناس رحمتك والله
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  10. 119
    26 سبتمبر, 2016 , 19:16 م

    إلى ضحكة هههههههه ***

    لا تنسب كل شي للدين وانت ماتشوف لجوء المرأه للخلوه بسبب تحريم ما أحله الله
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  11. 118
    26 سبتمبر, 2016 , 19:14 م

    إمرأه

    مخالف للنشر
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  12. 117
    26 سبتمبر, 2016 , 18:35 م

    زائر المرصد

    المراة السعودية هي المواطن الوحيد التي تعامل بوطنها كـوافد يحتاج لموافقه كفيله في كل خطوه أوعمل تقوم به.!
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  13. 116
    26 سبتمبر, 2016 , 18:28 م

    رحمه

    مخالف للنشر
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  14. 115
    26 سبتمبر, 2016 , 18:02 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    يا بشر ,,,اللي مايبي,,الإختلاط,,,لا يختلط,,,,لكن دعوا المختلف,,به بين العلماء,,,وشأنهم ,,,لا تحجروا ,,,واسعا يا متنطعين
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  15. 114
    26 سبتمبر, 2016 , 18:02 م

    راع الجبل

    “محمد العريفي” ينتقد تركيز الإعلام على منع المرأة من قيادة السيارة......................وهل المرأة رخيصة في نظرك حتى لانطالب بقيادتها للسيارة؟!!
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  16. 113
    26 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    ههههههه

    ت 109 لا مو صحيح . عالجو اختلاط وظائف المرأة ومصائبها وحلوها ثم انتقلو لمرحلة اخرى . لأننا شعب محافظ منظم لسنا همج نلبي رغباتنا وان دمرت حياتنا
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  17. 112
    26 سبتمبر, 2016 , 17:23 م

    ههههههه

    ت 107 انا عدو للروافض مو الشيعه وش عندك نحن شيعة علي رضي الله عنه والسنة لان علي على السنة ولم يفترق عنها ابدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 111
    26 سبتمبر, 2016 , 17:21 م

    ههههههه

    ناقشو الدعم للحدود اعلاميا حلو مشاكل نقل المعلمات خارج ديارهم التفتو للإيتام والا انسانيتكم مبرمجه في قيادة المرأة فقط من برا ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 110
    26 سبتمبر, 2016 , 17:19 م

    ههههههه

    بعدين منع القيادة امر ديني ومن ولاة الامر احد يعترض على الدين و قرارات الحاكم يتفضل برا الديرة لو سمحتو او يتحاكم
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  20. 109
    26 سبتمبر, 2016 , 17:18 م

    hima

    موضوع وحاجة مهمه في الحياة العصرية الانسانية قيادة المراة للسيارة.
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  21. 108
    26 سبتمبر, 2016 , 17:17 م

    عبدالله

    الحمد لله الشيعة مسلمون مؤمنون يحبون الرسول وال الرسول غصبا عن كل عدو للشيعة
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  22. 107
    26 سبتمبر, 2016 , 17:17 م

    ههههههه

    طالبتو بخروج المرأة للعمل والاختلاط وهذي اخرتها جرائم استغلال وجنسية وتفكك اسري ولا حاولتو حتى تناقشون خطأكم السابق بل تريدون دمار اكثر
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  23. 106
    26 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    ههههههه

    بعدين الى متى ****هذي يا لبرلة الامة تنزف والعدو يتربص وهمكم قيادة ومرأة وترفية صدق جدلكم بيزنطي هههههه
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  24. 105
    26 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    ههههههه

    بعدين خير امة اخرجت للناس شرعها الله عز وجل . وامر المحرم ببالقيام بواجبات المرأة والمرأة بحفظ عرضها ولا تخرج بتبرج ولا لفتنه الا لضرورة.. تعلم الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 104
    26 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    ههههههه

    طيب السواق الأجنبي كثير اهل دين رفضو وجوده والللبراليون القداما دافعو عنه في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات والآن بيعالجون الوضع باخطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 103
    26 سبتمبر, 2016 , 17:09 م

    ههههههه

    ت 97 انت تكفخ اخبار من راسك ههههههه من قالك محد يعترضها اقرا جرائمهم كلها بسبب استضعاف جانب المرأه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 102
    26 سبتمبر, 2016 , 17:07 م

    ههههههه

    ت 90 اما من ناحية الثقة هذي حركات قديمة .المرأة لا بد لها من حماية وآخر مثال قبل يومين امرأه خارجة من حانة يغتصبها مصارع سابق اين القانون حينها والثقه
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  28. 101
    26 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    ههههههه

    ت 90 المية والله فيك يا لبرالي تحرك من الخارج . مقابل حصولك على رغبات وقشور وهميية لا دين ولا فكر ولا غيرة ولا وطنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 100
    26 سبتمبر, 2016 , 17:02 م

    ههههههه

    اذن المطالبات بالقيادة يتضح من ورائها . ناس ***لاتهمها مصائب الناس كثر ما يهمها تفاهاتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 99
    26 سبتمبر, 2016 , 17:02 م

    اسماء

    هل خير امه اخرجت للناس المراءه ماتقدر تمشي لحالها وفي بلاد الكفر المراءه تمشي ولاحد يتعرضها والقانون يحميها من ضعاف النفوس والبهايم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  31. 98
    26 سبتمبر, 2016 , 17:01 م

    اسماء

    يمسمار اخص على الرجال اللي يرضون نسائهم تركب مع رجل غريب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 97
    26 سبتمبر, 2016 , 17:00 م

    ههههههه

    طبعا اهل الزيف والإنحلال من رفض وغوغائيين لبرلة.يتضح هزالة فكرهم في مطالبات مضحكة والواقع الأمة تنزف بأكثر من ذالك ابادات للعرق والدول وحرب للدين
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  33. 96
    26 سبتمبر, 2016 , 16:57 م

    ههههههه

    صدق الشيخ . اللبرلة والروافض اعداء الامة يركزون على قيادة وتاركين انتهاكات الشرف في وظائف الاختلاط التي دعو لها مما يدل على نية التخريب
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  34. 95
    26 سبتمبر, 2016 , 16:48 م

    مسمار

    ي تعليق 89 اسماء تعلمي الاملاء اولا!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 94
    26 سبتمبر, 2016 , 16:44 م

    زينب...ت 58

    زينب المزيف.الاخونجيه لم نسمع لهم ميليشيات تقتل الأطفال والنساء.كمليشيات ثارات الحسين.الاخون ليسوا دوله كإيران تدعم الإرهاب وتأوي الإرهابيين في ديارها
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  36. 93
    26 سبتمبر, 2016 , 16:39 م

    زينب...

    يامسلمون ياسنه انا لي تعليقان للخبر فقط هما تعليق 28..وتعليق 32..فقط.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 92
    26 سبتمبر, 2016 , 16:36 م

    جنوبية..🌻🌻

    ان شاء الله نسوق قريبا مثلنا مثل حريم الدول الثانية بس عندنا كل شي ممنوع على البنات حتى صديقتها اذا تزوجت فقط تزورهم قهر وربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 91
    26 سبتمبر, 2016 , 16:31 م
    عدد التعليقات:5280

    الرحااال

    سبحان الله..من يحبه الله تجد العالم كلها تحبها حتى لو اختلفت ديانته..ومن يبغضه الله تجد البشريه تكرهه حتى لو اجتمعت الشياطين على حبه..سبحانك يارب
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  39. 90
    26 سبتمبر, 2016 , 16:27 م

    اسماء

    ليه المراءه ماتسوق هل لايوجد ثقه فيها ام شبابنا منحل لهذه الدرجه ؟؟؟؟ ايهم افضل مراءه تقود والقانون يحميها ام تركب مع رجل غريب كانها دميه
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  40. 89
    26 سبتمبر, 2016 , 16:27 م

    اسماء

    اخر المطاف المراءه راح تسوق ليه للحين مهملين الموضوع رواتب الموظفات والارامل تطير على السواويق وين الغيره على المراءه ترضون تركب مع رجال غرب ؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 88
    26 سبتمبر, 2016 , 16:25 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    ((((((( الموحدين على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ...... أمة وسط ..... ما عداء الحزبيين.... شذوا عن النهج القويم )))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 87
    26 سبتمبر, 2016 , 16:17 م

    المرأة بالسعودية هي محترمه مصانه ***الغرب من علمانية لبرالية يريدون إفسادها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  43. 86
    26 سبتمبر, 2016 , 16:10 م

    ضمير الناس

    انصف المرأه قبل ان ينصفهاالاخرون فتكون من النادمين***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  44. 85
    26 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    ضمير الناس

    الحقوق لايستفتى فيهالاشيخ ولاغيره والوطن للجميع***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  45. 84
    26 سبتمبر, 2016 , 16:06 م

    معلم متقاعد

    ما فرض على المرأة السعودية منذ أكثر من 38 عاما من تمييز وظلم وهضم لحقوقها ومنعها من المباحات لا مثيل له في العالم لا في إيران ولا غيرها
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  46. 83
    26 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    حسن ابو حسين

    لابد من تمزيق دولة الفرس ايران الى عددول فهي ام الشر ومعمميها من احقد الرجال على المسلمين الموحدين بالله المعممين يتكلموا بدون ادله بس سوالف فاضيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 82
    26 سبتمبر, 2016 , 15:58 م

    مشــعل

    ******************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 81
    26 سبتمبر, 2016 , 15:55 م

    مشــعل

    **************
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 80
    26 سبتمبر, 2016 , 15:49 م

    غرم الله

    الفرس المجوس النجوس هم العنصريين الكريهين ويحقدوا على جميع العرب سواء سنه اوشيعه ولهم خطه وهدف وبعض السذج من شيعتنا يصدق الفرس علما بان عرب ايران منبو
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 79
    26 سبتمبر, 2016 , 15:45 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    يوجد من يعلق بإسمي وهذه طريقة الوقح ***الجبان ..... خرووووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 78
    26 سبتمبر, 2016 , 15:38 م

    حنا عارفين ياشيخ ان الاعلام هو سبب مشاكلنا اما جهل او هده العلمانيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 77
    26 سبتمبر, 2016 , 15:34 م

    يقال

    السكوت من ذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 76
    26 سبتمبر, 2016 , 15:34 م

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 75
    26 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    مـ،ـاݛــے

    هل الصحوه تهمه ومن نسج الخيال ولا فيها قال الله وقال رسوله منهجكم ال تبونه ال هو ضد ماتسمونه صحوه وش مسوي بالعرب مافيه مفسده الا يمارسونها وعلانيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 74
    26 سبتمبر, 2016 , 15:29 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    الرافضة الحاقده والمنافقين والمنافقات والعلمنه هم العدو الخطر الحقيقي لنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  56. 73
    26 سبتمبر, 2016 , 15:26 م

    ....خالد..أبو..عمر....

    قياذة المرأه للسياره مسألة وقت..غصبن عن اللي مايرضى..واللي مو عاجبه يطبق قراره على امه وخواته ..ماله دخل ببنات الناس
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  57. 72
    26 سبتمبر, 2016 , 15:25 م

    اسماء

    بصراحه عدم قياة المراءه فيه ظلم وعنصريه شديده مفروض الدوله تتكلف بتقديم سائق وصرف راتبه حرام نص راواتب النساء رايحه على السواق وسواقتهم رديئه ؟؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  58. 71
    26 سبتمبر, 2016 , 15:25 م

    مـ،ـاݛــے

    رحال طلع مع قلم فجأه ويعزز له سبحان الله ههاا شف الصدف وماسك بالاخوان بكذا اسم وبدون اسم طيب من ال يهدد السعوديه ويحاربها بكذا جبهه ايران او الاخوان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 70
    26 سبتمبر, 2016 , 15:25 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    ت 64 منتحل أسمي؟عليه من الله مايستحق.وهذا فعل الجبان.حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 69
    26 سبتمبر, 2016 , 15:19 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    عبيدعملاءخدم حاخام إيران وملاليه ومخابراته يدافعون عنهم وهم كالمطايا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 68
    26 سبتمبر, 2016 , 15:18 م

    زائر70

    فيه متشددون من السنه في الاغلبيه\مثل ليش تحلق لحيتك بسم لله ليش ثوبك طويل وتتان وخواجه لكشف الراس والاغاني حرام بلادليل في القراءن والتحكم في الحريات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 67
    26 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    ....خالد..أبو..عمر....

    ****************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 66
    26 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 65
    26 سبتمبر, 2016 , 15:16 م

    مـ،ـاݛــے

    قبلك تسائلنا يادكتور محمد وكتبناه مرات وبأكثر مما ذكرت مثال التركيز ع داعش ومن قتل ع يد الايراني واذنابه نقطه ف بحر - التركيز ع الاخوان سنه وحزب ومنحل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 64
    26 سبتمبر, 2016 , 15:12 م

    ....خالد..أبو..عمر....

    الحمد لله مجتمعنا تنور وبات يعرف الخطر الصحوي الاخونجي وهذا كله بفضل الاعلام الحر..والاقلام الشريفه مثل قلم الحقيقه جزاه الله خير وكثر الله من امثاله
    لا يعجبني(15) اعجبني(6)
  66. 63
    26 سبتمبر, 2016 , 15:11 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    أكثر القتلىٰ والمضطهدين المهجرين والمعتقلين المظلومين والفقراء تجدهم من السنة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  67. 62
    26 سبتمبر, 2016 , 15:02 م

    ...خالد...أبو...عمر...

    لايعترفون بأحاديث النبي الرسول محمدصلىٰ الله عليه وعلى آله وسلم ولايوجد لديهم أحاديث متصلةالسند بالرسول وفضائل آل البيت مذكوره عندالسنة أكثر مما عندهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 61
    26 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    slmlm

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 60
    26 سبتمبر, 2016 , 15:00 م

    اصح وانج بجلدك

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 59
    26 سبتمبر, 2016 , 14:58 م

    ....خالد..أبو..عمر....

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 58
    26 سبتمبر, 2016 , 14:57 م

    زينب..

    تلاحظون خروج الافاعي الاخونجيه تدافع عن رموزها وتنفث سمها في مجتمعنا المسالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  72. 57
    26 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    ....خالد..أبو..عمر....

    أنظرو إلى حال العراق الأحواز سورياواليمن فوا الله أن الرافضة شر من وطيء ع الأرض
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  73. 56
    26 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    زائر70

    ربعنا عندهم تشددلايستند على حقائق بل خبط عشوى يحرمون الحمام الزاجل من قياة السيارة ولايحرمون السائق الاجنبي من الاختلى فيها ومصاريفه ورواتبه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  74. 55
    26 سبتمبر, 2016 , 14:53 م

    سعد

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  75. 54
    26 سبتمبر, 2016 , 14:51 م

    ....خالد..أبو..عمر....

    من عهد جدهم الأكبر إبن سبأ وأبولؤلؤة والحقد والخسة والخيانة تجري في عروقهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  76. 53
    26 سبتمبر, 2016 , 14:51 م

    زينب..

    غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 52
    26 سبتمبر, 2016 , 14:50 م

    منصور

    يوجدهنامن بين المعلقين دسائس واتباع للمجوس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  78. 51
    26 سبتمبر, 2016 , 14:48 م

    ...خالد..أبو..عمر...

    الرافضةللحق وملاليهم ومعمميهم ومرشدهم هم خونة وقد خان إجدادهم الإمام علي والحسين خذلوهم غدروهم وباعوهم للخوارج لعنة الله عليهم وعلى من قتل علي والحسين
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  79. 50
    26 سبتمبر, 2016 , 14:47 م

    الملح و القبلة

    تقدر تقووول كل الّلي تبغآهـ يا العريفي ..
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  80. 49
    26 سبتمبر, 2016 , 14:46 م

    منصور

    مايحتاج ياشيخ محمدتقول من الطائفي الرفظة واتباعهم هم اصول الطائفية وهم اذناب المجوس الانذال اهلكهم الله
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  81. 48
    26 سبتمبر, 2016 , 14:44 م

    اطياف راحلة / عاشق سابقا

    مخالف
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  82. 47
    26 سبتمبر, 2016 , 14:44 م

    ...خالد..أبو..عمر...

    أهل السنة هم مسلمين مؤمنين حقاً غصباً عليكم ياشيعةالخميني وأبولؤلؤة وأبن سبأ
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  83. 46
    26 سبتمبر, 2016 , 14:43 م

    مسمار

    تلاحظون الافاعي السامه تخرج من جحورها كرحال الخمبقه والزينبيه زينب عندما يطل علينا شيوخنا الافاضل تلك المعرفات تفوح منهم رائحة العداء الداخلي فاحذروهم
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  84. 45
    26 سبتمبر, 2016 , 14:42 م

    زينب..

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  85. 44
    26 سبتمبر, 2016 , 14:42 م

    ...خالد..أبو..عمر...

    شيع الرافضة للحق يكفرو الخلفاء ويشككو بالقرآن وبعرض الرسول عليةالصلاةوالسلام
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  86. 43
    26 سبتمبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

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  87. 42
    26 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

    ...خالد..أبو..عمر...

    هل تعلم أن كتب المدعين أنهم شيعةالإمام علي وآل البيت سلام الله عليهم وهم منهم براء يكفرون من ليس إمامي إثنىٰ عشري؟حتى لوكان شيعياً ليس إمامي فهو كافر!
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  88. 41
    26 سبتمبر, 2016 , 14:39 م

    اذناب المجوس واقلام ايران لما يشوفون صورة العريفي يصيبهم صرع وحقد وغل لانه يعطيهم بالصميم ويكشف خبثهم فيلجأون للهمز واللمز فيه واحيانا للشتم الصريح
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  89. 40
    26 سبتمبر, 2016 , 14:37 م
    عدد التعليقات:5280

    الرحااال

    لايحبون الاعتذار ياقلم الحقيقه..ﻷن الاعتذار صفه من صفات المؤمنين
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  90. 39
    26 سبتمبر, 2016 , 14:35 م
    عدد التعليقات:5280

    الرحااال

    اذا احببت شخص فقل له انك احببته..طيب اذا بغضت شخصك ايش اقول له
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  91. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 14:34 م

    الوزير

    ياحب الإخونجية للفتن الله يكفينا شرهم يهمزون ويلمزون لينشبونا مع كل الناس ليسهل عليهم التحرك السيطرة إنهم يحبون الفوضى ورأينا فوضاهم ماذا فعلت فاحذروا
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  92. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 14:34 م

    ام شيخه

    قياذة المرأه للسياره مسألة وقت..غصبن عن اللي مايرضى..واللي مو عاجبه يطبق قراره على امه وخواته ..ماله دخل ببنات الناس
    لا يعجبني(5) اعجبني(8)
  93. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 14:32 م
    عدد التعليقات:6916

    الحرمان

    ت ١٤ سهله بالبصمه بجسر البحرين يعرفون من انت وانت في بدايه الجسر قبل توصل نقطه التفتيش
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  94. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 14:32 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    فكيف يكون داعية وهو يحمل هذا الفكر وذلك التفكير ثم يأتي ليريد من الآخرين الاستماع والانصات له والأخذ بتوجيهاته وتوجهاته.هل اعتذر عما قاله؟.طبعآ لا .
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  95. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 14:32 م
    عدد التعليقات:5280

    الرحااال

    التشدد يصنع الارهاب..اذا اردت شخص يكره البشر هناك طريقه واحده وهي : ان تقول له اذا البشريه ليسوا من طائفتك حتى وان كانوا مسلمين فهم كفار
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  96. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 14:31 م

    سعد

    يا شيخ روسيا وايران تملكو وسائل اعلام عند الغرب وتقاربو مع كبار الكتاب وكونو لوبي طبعا يدفعون في دول مختلفه وحنا اعلامنا كروي وقنوات ..لا تستحق الذكر
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  97. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 14:30 م

    زينب...ت 26

    كل مانحتاجه هو "مطر خفيف "...بعد كل فترة. ..لتخرج العقارب والسحالي من جحورها. فيتم الدعس عليها وازاحتها عن الطريق ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  98. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 14:30 م
    عدد التعليقات:5280

    الرحااال

    نعم ياقلم الحقيقه..انه هو نفس الشخص الذي قالها
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  99. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 14:30 م

    إمرأه

    طيب مانبغى نسوق ليه ما تخافون الله في استغلال المقيمين لنا البارح اكلم هندي يوصلني قسم بالله 22كيلو مسافة عملي يقول اوصلك في الشهر ب3000الآف انقهرت
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  100. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 14:27 م

    ام شيخه

    ماشفنا خير من عرفنا جيل الصحوة..والله كنا بنعمه وخير ومن عرفناهم عرفنا الارهاب
    لا يعجبني(5) اعجبني(7)
  101. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 14:26 م

    زينب...

    على مهلك ياقلم الحقيده. انت واخوانك. يكفي تكفير للمسلمين. لماذا كفرتم مليار مسلم"من لم يؤمن بولاية على فهو كافر" ؟؟؟؟؟؟
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  102. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 14:25 م

    سامر

    انا اقول من يتهجم علي الشيخ العريفي يابخت ايران فيكم....
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  103. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 14:24 م

    زائر

    لله درك يا شيخ العريفي فقد اخرجت المجوس من جحورهم وهم يتلوون من الألم
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  104. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    زينب...

    بارك الله فيك ياشيخ. اضرب ثم اضرب. حتى نسمع صراخهم.ماتركوا تقيه إلا استخدموها. مره اخونجيه مره "تشداد" مره متطرف .ومره "تكفيري"ودينهم يحثهم على كل ذاك
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  105. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    ابوشدى

    أعوذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن
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  106. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    مخالف
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  107. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 14:15 م

    زائر70

    الطائفيه من اعمال الشيطان وكلمة المجوس ماعتقد فيه اي بشر يقبلهافهي قريبه من النجس واخوانناالاعزاءالشيعه لايريدون كلمة سني وشيعي يقولون تكفي مسلمين
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  108. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 14:15 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    ********************
    لا يعجبني(8) اعجبني(4)
  109. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    منال

    في جميع دول العالم لباس .. السيدات .. لايعيقهن من قيادة السياره الا عندنا فلبس . .الحريم .. مايناسب القياده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  110. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    ترامب

    الغفوة الغير مباركة ادلجت شعب كامل على كره الآخرين
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  111. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    كلما هدأت المشاكل الداخلية وما يعانية بعضنا بسبب الحروب من الخارج يطلعون خوارج اﻹخونج وينفخون في الرماد عسي الله أن يكفينا شرورهم ﻻنها عندهم إدمان
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  112. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    ام شيخه

    مخالف
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  113. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 14:08 م

    الخلاصة

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  114. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 14:07 م

    والله لو تخارجنا من خوارج العصر اﻹخونج في الداخل ﻷنتصرنا بعون الله علي المجوس الروافض والمنافقين ولكن اﻹخونج أشغلونا اللهيشغلهم في اأنفسهم
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  115. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:12

    Xx5halidxX

    انا امنية حياتي البنت تسوق وتشوف بعينها كيف التحرش وقلة الحيا بس عندي سؤال في نقطة التفتيش كيف يعرف العسكري انها هي اللي تقود السياره ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  116. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    لولا الصحوة المباركه بعد فضل الله لكان اغلب الناس في غيهم يعمهون كان قبلها الجهل بأمور الدين متفشي بين الناس بشكل فضيع
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  117. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    سبحان الله

    حكومته أعانها الله ووفقها تحارب أهل الفتن في الداخل والمجوس من الخارج
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  118. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    كاتم جروحي

    السنه مشتتين ويقاتلون بعضهم البعض وحتى حكوماتهم تلقي القبض عليهم ... بعكس الشيعه متوحدين وحكوماتهم تساندهم وعشان كذا قضموا 5 عواصم عربيه بكل سهوله
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  119. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    هنوف

    الصحويين بالذات تكفيريين حسبنا الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  120. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 14:00 م

    والله يا شيخ

    هذا اعلامنا ويش نسوي به . موجع روسنا بايران وداعش 24 ساعة وكانه يهددنا بهم . انا لا اعلم لماذا لا يسلطون الضوء على ابطال الشام والجيش الحر .
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  121. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 14:00 م

    الملح و القبلة

    أي بنت .. تبي تسمع دين .. عمرو مهرآن .. داعية جميل .. عقلّيته خضراء ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  122. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 13:59 م

    نور

    هم بخير وقيادة السيارة حق طبيعي للمرأة والي يرفض يمنع اهله من قيادة السيارة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  123. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    شفاف بن شفشوف

    في كل دين وملة تلقى متشددين ومتسامحين لكن حنا الغفوة الغير مباركة ادلجت شعب كامل على كره الآخرين أيا كان دينهم الله يخارجنا من الاخونجية وحنا بخير
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  124. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    منال

    نشكرك ياشيخ على تاييد قيادة المرأه للسياره
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  125. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 13:57 م

    صراحه يعجبني موضوع الشام والطائفيه ، اللهم انصر المجاهدين في كل زمان ومكان
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  126. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 13:56 م

    ملحق الصحافه

    والله انه صدق
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  127. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 13:55 م

    سالم عبدالله

    متى نرى المشايخ التكفير و التشجيع قتل المسلمين في السجون لا نارهم الا في الفنادق الاوربيه و شراء العقار
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  128. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 13:54 م

    زينب...

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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