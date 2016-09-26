“محمد العريفي” يرد على من يتهم السنة بالطائفية وينتقد تركيز الإعلام على منع المرأة من قيادة السيارة

صحيفة المرصد:استغرب الداعية “محمد العريفي”في سلسلة من التغريدات التي نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اتهام السنّة بالطائفية كما علق على تركيز الإعلام على منع المرأة من قيادة السيارة في المملكة، وتجاهل أمر مشابه له في إيران.
حيث قال العريفي في تغريدة له”إنه لا يوجد في سوريا “جيش يزيد” أو “جيش معاوية” لكن يوجد هناك “كتائب الإمام”، “أبو الفضل العباس” الزينبيات، “كتائب الحسين”، “جيش المهدي”، متسائلا من هو الطائفي؟”.وتساءل في تغريدة أخرى عن سبب تجاهل الإعلام لتحريم ركوب المرأة للدراجة في إيران، فقال:وواصل استغرابه من وسائل الإعلام التي تستخدم مصطلحات مثل “متشددون سنة” وتسكت عن مصطلحات أخرى مثل “أصوليون شيعة” أو “إرهابيون شيعة”، على حد تعبيره.
CNN
تعليقات ( 128 )
....8قالتلي انا بحبو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بس مابقول لامي وقتا مافهمت قصدا والله ماكنت بعرف شو بيفرقو عنا هلا لصرت افهم شو بيفكرو
ههههههههههههمخالف
....8والله شباب السنة اذا لقطون يموتو تعذيب بالمعتقلات والشباب العسكر السنة الصغار لي لقطون عالحواجز بيجمعون وبهددون باهلو وبامو واختو اذا بحاول يهرب
....8لما الناس صارت تطلع بدا تاسقط النظام الفاسد احددا جاب سيرة الطائفية بس هني صارو يهجمو عحارات السنة بلليل ومعن رشاشات بالسيارة ويقوصوا ويمشو بسرعة
....8والله والله شاهد عليي انو بعرف وحدي جنت دبحو ابوا واخوا بالسكين قدام البيت بالشارع هي عم تشوفن من الشباك وماتقدر تعمل شي وهلا صارت حتى حكي مابيطلع معا
....8لانو مابيقبلو حدا غير فاسد علوي يحكمن شيعة اللبنان والله يتهجمو عالبيوت بالبواريد والرشاشات يسرقوا ويدبحو شباب البيت بالسكاكين قدام اهلن ويطلعو
راعي الثانيهللأسف المرأه ناقصة حقوق المواطنه الاكثريه من النساء هم الي قايمين بالبيت من مصرف وتربيه.
سؤال لك وياليت تجيب عليه١٠٨_لماذا شيعة علي والحسين خذلوهم وتركوهم حين جاءوا عندهم بالعراق الكوفه
إلى ضحكة هههههههه **ميف حكمت على محتمعك اللي يحرم ما أحله الله هم خير امه اخرجت للناس رحمتك والله
إلى ضحكة هههههههه ***لا تنسب كل شي للدين وانت ماتشوف لجوء المرأه للخلوه بسبب تحريم ما أحله الله
إمرأهمخالف للنشر
زائر المرصدالمراة السعودية هي المواطن الوحيد التي تعامل بوطنها كـوافد يحتاج لموافقه كفيله في كل خطوه أوعمل تقوم به.!
رحمهمخالف للنشر
عدد التعليقات:10285
إنسان منصفيا بشر ,,,اللي مايبي,,الإختلاط,,,لا يختلط,,,,لكن دعوا المختلف,,به بين العلماء,,,وشأنهم ,,,لا تحجروا ,,,واسعا يا متنطعين
راع الجبل“محمد العريفي” ينتقد تركيز الإعلام على منع المرأة من قيادة السيارة......................وهل المرأة رخيصة في نظرك حتى لانطالب بقيادتها للسيارة؟!!
هههههههت 109 لا مو صحيح . عالجو اختلاط وظائف المرأة ومصائبها وحلوها ثم انتقلو لمرحلة اخرى . لأننا شعب محافظ منظم لسنا همج نلبي رغباتنا وان دمرت حياتنا
هههههههت 107 انا عدو للروافض مو الشيعه وش عندك نحن شيعة علي رضي الله عنه والسنة لان علي على السنة ولم يفترق عنها ابدا
هههههههناقشو الدعم للحدود اعلاميا حلو مشاكل نقل المعلمات خارج ديارهم التفتو للإيتام والا انسانيتكم مبرمجه في قيادة المرأة فقط من برا ههههههه
هههههههبعدين منع القيادة امر ديني ومن ولاة الامر احد يعترض على الدين و قرارات الحاكم يتفضل برا الديرة لو سمحتو او يتحاكم
himaموضوع وحاجة مهمه في الحياة العصرية الانسانية قيادة المراة للسيارة.
عبداللهالحمد لله الشيعة مسلمون مؤمنون يحبون الرسول وال الرسول غصبا عن كل عدو للشيعة
هههههههطالبتو بخروج المرأة للعمل والاختلاط وهذي اخرتها جرائم استغلال وجنسية وتفكك اسري ولا حاولتو حتى تناقشون خطأكم السابق بل تريدون دمار اكثر
هههههههبعدين الى متى ****هذي يا لبرلة الامة تنزف والعدو يتربص وهمكم قيادة ومرأة وترفية صدق جدلكم بيزنطي هههههه
هههههههبعدين خير امة اخرجت للناس شرعها الله عز وجل . وامر المحرم ببالقيام بواجبات المرأة والمرأة بحفظ عرضها ولا تخرج بتبرج ولا لفتنه الا لضرورة.. تعلم الدين
هههههههطيب السواق الأجنبي كثير اهل دين رفضو وجوده والللبراليون القداما دافعو عنه في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات والآن بيعالجون الوضع باخطر
هههههههت 97 انت تكفخ اخبار من راسك ههههههه من قالك محد يعترضها اقرا جرائمهم كلها بسبب استضعاف جانب المرأه
هههههههت 90 اما من ناحية الثقة هذي حركات قديمة .المرأة لا بد لها من حماية وآخر مثال قبل يومين امرأه خارجة من حانة يغتصبها مصارع سابق اين القانون حينها والثقه
هههههههت 90 المية والله فيك يا لبرالي تحرك من الخارج . مقابل حصولك على رغبات وقشور وهميية لا دين ولا فكر ولا غيرة ولا وطنيه
هههههههاذن المطالبات بالقيادة يتضح من ورائها . ناس ***لاتهمها مصائب الناس كثر ما يهمها تفاهاتها
اسماءهل خير امه اخرجت للناس المراءه ماتقدر تمشي لحالها وفي بلاد الكفر المراءه تمشي ولاحد يتعرضها والقانون يحميها من ضعاف النفوس والبهايم
اسماءيمسمار اخص على الرجال اللي يرضون نسائهم تركب مع رجل غريب
هههههههطبعا اهل الزيف والإنحلال من رفض وغوغائيين لبرلة.يتضح هزالة فكرهم في مطالبات مضحكة والواقع الأمة تنزف بأكثر من ذالك ابادات للعرق والدول وحرب للدين
هههههههصدق الشيخ . اللبرلة والروافض اعداء الامة يركزون على قيادة وتاركين انتهاكات الشرف في وظائف الاختلاط التي دعو لها مما يدل على نية التخريب
مسماري تعليق 89 اسماء تعلمي الاملاء اولا!!
زينب...ت 58زينب المزيف.الاخونجيه لم نسمع لهم ميليشيات تقتل الأطفال والنساء.كمليشيات ثارات الحسين.الاخون ليسوا دوله كإيران تدعم الإرهاب وتأوي الإرهابيين في ديارها
زينب...يامسلمون ياسنه انا لي تعليقان للخبر فقط هما تعليق 28..وتعليق 32..فقط.
جنوبية..🌻🌻ان شاء الله نسوق قريبا مثلنا مثل حريم الدول الثانية بس عندنا كل شي ممنوع على البنات حتى صديقتها اذا تزوجت فقط تزورهم قهر وربي
عدد التعليقات:5280
الرحااالسبحان الله..من يحبه الله تجد العالم كلها تحبها حتى لو اختلفت ديانته..ومن يبغضه الله تجد البشريه تكرهه حتى لو اجتمعت الشياطين على حبه..سبحانك يارب
اسماءليه المراءه ماتسوق هل لايوجد ثقه فيها ام شبابنا منحل لهذه الدرجه ؟؟؟؟ ايهم افضل مراءه تقود والقانون يحميها ام تركب مع رجل غريب كانها دميه
اسماءاخر المطاف المراءه راح تسوق ليه للحين مهملين الموضوع رواتب الموظفات والارامل تطير على السواويق وين الغيره على المراءه ترضون تركب مع رجال غرب ؟؟
عدد التعليقات:10340
برق الحرم((((((( الموحدين على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ...... أمة وسط ..... ما عداء الحزبيين.... شذوا عن النهج القويم )))))
ضمير الناسانصف المرأه قبل ان ينصفهاالاخرون فتكون من النادمين***
ضمير الناسالحقوق لايستفتى فيهالاشيخ ولاغيره والوطن للجميع***
معلم متقاعدما فرض على المرأة السعودية منذ أكثر من 38 عاما من تمييز وظلم وهضم لحقوقها ومنعها من المباحات لا مثيل له في العالم لا في إيران ولا غيرها
حسن ابو حسينلابد من تمزيق دولة الفرس ايران الى عددول فهي ام الشر ومعمميها من احقد الرجال على المسلمين الموحدين بالله المعممين يتكلموا بدون ادله بس سوالف فاضيه
مشــعل******************
مشــعل**************
غرم اللهالفرس المجوس النجوس هم العنصريين الكريهين ويحقدوا على جميع العرب سواء سنه اوشيعه ولهم خطه وهدف وبعض السذج من شيعتنا يصدق الفرس علما بان عرب ايران منبو
...خالد..أبو..عُمر...يوجد من يعلق بإسمي وهذه طريقة الوقح ***الجبان ..... خرووووج
يقالالسكوت من ذهب
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
مـ،ـاݛــےهل الصحوه تهمه ومن نسج الخيال ولا فيها قال الله وقال رسوله منهجكم ال تبونه ال هو ضد ماتسمونه صحوه وش مسوي بالعرب مافيه مفسده الا يمارسونها وعلانيه
...خالد..أبو..عُمر...الرافضة الحاقده والمنافقين والمنافقات والعلمنه هم العدو الخطر الحقيقي لنا
....خالد..أبو..عمر....قياذة المرأه للسياره مسألة وقت..غصبن عن اللي مايرضى..واللي مو عاجبه يطبق قراره على امه وخواته ..ماله دخل ببنات الناس
اسماءبصراحه عدم قياة المراءه فيه ظلم وعنصريه شديده مفروض الدوله تتكلف بتقديم سائق وصرف راتبه حرام نص راواتب النساء رايحه على السواق وسواقتهم رديئه ؟؟
مـ،ـاݛــےرحال طلع مع قلم فجأه ويعزز له سبحان الله ههاا شف الصدف وماسك بالاخوان بكذا اسم وبدون اسم طيب من ال يهدد السعوديه ويحاربها بكذا جبهه ايران او الاخوان
...خالد..أبو..عُمر...ت 64 منتحل أسمي؟عليه من الله مايستحق.وهذا فعل الجبان.حسبنا الله ونعم الوكيل
...خالد..أبو..عُمر...عبيدعملاءخدم حاخام إيران وملاليه ومخابراته يدافعون عنهم وهم كالمطايا
زائر70فيه متشددون من السنه في الاغلبيه\مثل ليش تحلق لحيتك بسم لله ليش ثوبك طويل وتتان وخواجه لكشف الراس والاغاني حرام بلادليل في القراءن والتحكم في الحريات
....خالد..أبو..عمر....****************
مـ،ـاݛــےقبلك تسائلنا يادكتور محمد وكتبناه مرات وبأكثر مما ذكرت مثال التركيز ع داعش ومن قتل ع يد الايراني واذنابه نقطه ف بحر - التركيز ع الاخوان سنه وحزب ومنحل
....خالد..أبو..عمر....الحمد لله مجتمعنا تنور وبات يعرف الخطر الصحوي الاخونجي وهذا كله بفضل الاعلام الحر..والاقلام الشريفه مثل قلم الحقيقه جزاه الله خير وكثر الله من امثاله
...خالد..أبو..عُمر...أكثر القتلىٰ والمضطهدين المهجرين والمعتقلين المظلومين والفقراء تجدهم من السنة
...خالد...أبو...عمر...لايعترفون بأحاديث النبي الرسول محمدصلىٰ الله عليه وعلى آله وسلم ولايوجد لديهم أحاديث متصلةالسند بالرسول وفضائل آل البيت مذكوره عندالسنة أكثر مما عندهم
slmlmمخالف
اصح وانج بجلدكمخالف
....خالد..أبو..عمر....مخالف
زينب..تلاحظون خروج الافاعي الاخونجيه تدافع عن رموزها وتنفث سمها في مجتمعنا المسالم
....خالد..أبو..عمر....أنظرو إلى حال العراق الأحواز سورياواليمن فوا الله أن الرافضة شر من وطيء ع الأرض
زائر70ربعنا عندهم تشددلايستند على حقائق بل خبط عشوى يحرمون الحمام الزاجل من قياة السيارة ولايحرمون السائق الاجنبي من الاختلى فيها ومصاريفه ورواتبه
سعدمخالف
....خالد..أبو..عمر....من عهد جدهم الأكبر إبن سبأ وأبولؤلؤة والحقد والخسة والخيانة تجري في عروقهم
زينب..غير لائق
منصوريوجدهنامن بين المعلقين دسائس واتباع للمجوس
...خالد..أبو..عمر...الرافضةللحق وملاليهم ومعمميهم ومرشدهم هم خونة وقد خان إجدادهم الإمام علي والحسين خذلوهم غدروهم وباعوهم للخوارج لعنة الله عليهم وعلى من قتل علي والحسين
الملح و القبلةتقدر تقووول كل الّلي تبغآهـ يا العريفي ..
منصورمايحتاج ياشيخ محمدتقول من الطائفي الرفظة واتباعهم هم اصول الطائفية وهم اذناب المجوس الانذال اهلكهم الله
اطياف راحلة / عاشق سابقامخالف
...خالد..أبو..عمر...أهل السنة هم مسلمين مؤمنين حقاً غصباً عليكم ياشيعةالخميني وأبولؤلؤة وأبن سبأ
مسمارتلاحظون الافاعي السامه تخرج من جحورها كرحال الخمبقه والزينبيه زينب عندما يطل علينا شيوخنا الافاضل تلك المعرفات تفوح منهم رائحة العداء الداخلي فاحذروهم
زينب..****************
...خالد..أبو..عمر...شيع الرافضة للحق يكفرو الخلفاء ويشككو بالقرآن وبعرض الرسول عليةالصلاةوالسلام
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقه***********************
...خالد..أبو..عمر...هل تعلم أن كتب المدعين أنهم شيعةالإمام علي وآل البيت سلام الله عليهم وهم منهم براء يكفرون من ليس إمامي إثنىٰ عشري؟حتى لوكان شيعياً ليس إمامي فهو كافر!
عدد التعليقات:5280
الرحاااللايحبون الاعتذار ياقلم الحقيقه..ﻷن الاعتذار صفه من صفات المؤمنين
عدد التعليقات:5280
الرحااالاذا احببت شخص فقل له انك احببته..طيب اذا بغضت شخصك ايش اقول له
الوزيرياحب الإخونجية للفتن الله يكفينا شرهم يهمزون ويلمزون لينشبونا مع كل الناس ليسهل عليهم التحرك السيطرة إنهم يحبون الفوضى ورأينا فوضاهم ماذا فعلت فاحذروا
ام شيخهقياذة المرأه للسياره مسألة وقت..غصبن عن اللي مايرضى..واللي مو عاجبه يطبق قراره على امه وخواته ..ماله دخل ببنات الناس
عدد التعليقات:6916
الحرمانت ١٤ سهله بالبصمه بجسر البحرين يعرفون من انت وانت في بدايه الجسر قبل توصل نقطه التفتيش
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهفكيف يكون داعية وهو يحمل هذا الفكر وذلك التفكير ثم يأتي ليريد من الآخرين الاستماع والانصات له والأخذ بتوجيهاته وتوجهاته.هل اعتذر عما قاله؟.طبعآ لا .
عدد التعليقات:5280
الرحااالالتشدد يصنع الارهاب..اذا اردت شخص يكره البشر هناك طريقه واحده وهي : ان تقول له اذا البشريه ليسوا من طائفتك حتى وان كانوا مسلمين فهم كفار
سعديا شيخ روسيا وايران تملكو وسائل اعلام عند الغرب وتقاربو مع كبار الكتاب وكونو لوبي طبعا يدفعون في دول مختلفه وحنا اعلامنا كروي وقنوات ..لا تستحق الذكر
زينب...ت 26كل مانحتاجه هو "مطر خفيف "...بعد كل فترة. ..لتخرج العقارب والسحالي من جحورها. فيتم الدعس عليها وازاحتها عن الطريق ..
عدد التعليقات:5280
الرحااالنعم ياقلم الحقيقه..انه هو نفس الشخص الذي قالها
إمرأهطيب مانبغى نسوق ليه ما تخافون الله في استغلال المقيمين لنا البارح اكلم هندي يوصلني قسم بالله 22كيلو مسافة عملي يقول اوصلك في الشهر ب3000الآف انقهرت
ام شيخهماشفنا خير من عرفنا جيل الصحوة..والله كنا بنعمه وخير ومن عرفناهم عرفنا الارهاب
زينب...على مهلك ياقلم الحقيده. انت واخوانك. يكفي تكفير للمسلمين. لماذا كفرتم مليار مسلم"من لم يؤمن بولاية على فهو كافر" ؟؟؟؟؟؟
سامرانا اقول من يتهجم علي الشيخ العريفي يابخت ايران فيكم....
زائرلله درك يا شيخ العريفي فقد اخرجت المجوس من جحورهم وهم يتلوون من الألم
زينب...بارك الله فيك ياشيخ. اضرب ثم اضرب. حتى نسمع صراخهم.ماتركوا تقيه إلا استخدموها. مره اخونجيه مره "تشداد" مره متطرف .ومره "تكفيري"ودينهم يحثهم على كل ذاك
ابوشدىأعوذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن
زائر70الطائفيه من اعمال الشيطان وكلمة المجوس ماعتقد فيه اي بشر يقبلهافهي قريبه من النجس واخوانناالاعزاءالشيعه لايريدون كلمة سني وشيعي يقولون تكفي مسلمين
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقه********************
منالفي جميع دول العالم لباس .. السيدات .. لايعيقهن من قيادة السياره الا عندنا فلبس . .الحريم .. مايناسب القياده
ترامبالغفوة الغير مباركة ادلجت شعب كامل على كره الآخرين
ام شيخهمخالف
الخلاصةمخالف
عدد التعليقات:12
Xx5halidxXانا امنية حياتي البنت تسوق وتشوف بعينها كيف التحرش وقلة الحيا بس عندي سؤال في نقطة التفتيش كيف يعرف العسكري انها هي اللي تقود السياره ؟
سبحان اللهحكومته أعانها الله ووفقها تحارب أهل الفتن في الداخل والمجوس من الخارج
كاتم جروحيالسنه مشتتين ويقاتلون بعضهم البعض وحتى حكوماتهم تلقي القبض عليهم ... بعكس الشيعه متوحدين وحكوماتهم تساندهم وعشان كذا قضموا 5 عواصم عربيه بكل سهوله
هنوفالصحويين بالذات تكفيريين حسبنا الله
والله يا شيخهذا اعلامنا ويش نسوي به . موجع روسنا بايران وداعش 24 ساعة وكانه يهددنا بهم . انا لا اعلم لماذا لا يسلطون الضوء على ابطال الشام والجيش الحر .
الملح و القبلةأي بنت .. تبي تسمع دين .. عمرو مهرآن .. داعية جميل .. عقلّيته خضراء ..
نورهم بخير وقيادة السيارة حق طبيعي للمرأة والي يرفض يمنع اهله من قيادة السيارة
شفاف بن شفشوففي كل دين وملة تلقى متشددين ومتسامحين لكن حنا الغفوة الغير مباركة ادلجت شعب كامل على كره الآخرين أيا كان دينهم الله يخارجنا من الاخونجية وحنا بخير
منالنشكرك ياشيخ على تاييد قيادة المرأه للسياره
ملحق الصحافهوالله انه صدق
سالم عبداللهمتى نرى المشايخ التكفير و التشجيع قتل المسلمين في السجون لا نارهم الا في الفنادق الاوربيه و شراء العقار
زينب...مخالف