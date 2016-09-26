العودة يستغرب السكوت عن الهجوم الإرهابي للطيران الروسي والنظام السوري على مدينة حلب!

صحيفة المرصد:استنكر الداعية السعودي المعروف، سلمان العودة، موقف الأمة العربية والأسلامية مما يحدث في “حلب” السورية.

وقال “العودة” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ويلٌ للعرب من شرٍ قد اقترب..والله لئن خذلناهم نحن العرب والمسلمين لسوف نعض أصابع الندم ولات ساعة مندم!..”حلب”.

وتتعرض المناطق الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حلب إلى غارات جوية وقصف مدفعي متواصل.

واستهدفت الطائرات الحربية الروسية، في وقت متأخر من ليل السبت الماضي ، بالقنابل الفوسفورية الحارقة الأحياء السكنية في مدينة حيان بريف حلب الشمالي، مما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة ودمار في الأبنية.