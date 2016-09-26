العودة يستغرب السكوت عن الهجوم الإرهابي للطيران الروسي والنظام السوري على مدينة حلب!

صحيفة المرصد:استنكر الداعية السعودي المعروف، سلمان العودة، موقف الأمة العربية والأسلامية مما يحدث في “حلب” السورية.
وقال “العودة” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ويلٌ للعرب من شرٍ قد اقترب..والله لئن خذلناهم نحن العرب والمسلمين لسوف نعض أصابع الندم ولات ساعة مندم!..”حلب”.
وتتعرض المناطق الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حلب إلى غارات جوية وقصف مدفعي متواصل.
واستهدفت الطائرات الحربية الروسية، في وقت متأخر من ليل السبت الماضي ، بالقنابل الفوسفورية الحارقة الأحياء السكنية في مدينة حيان بريف حلب الشمالي، مما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة ودمار في الأبنية.
تعليقات ( 30 )
ههههههههههههاحقن دماء المسلمين فبشار حاكم مسلم متغلب ادعو للمصالحة والتوحد
نيجيري20 hima والله ارفتك ! تهبي نروه نيروبي ونتزوج ونزبح بقرة اشان الهسد
عبدالعزيزغير لائق
كفى كذبنعم انه الوهن الذي حذر منه سيد الخلق رسولنا محمد صل الله عليه وسلم فلا عجب ان تتكالب عليكم الامم
حظيظمخالف للنشر
ابوهشامالله اكبر يالعوده ورحم الله مشائخنا الفضلاء الربانيين الثقاة بعلمهم ومنهجهم من السلف الصالح
المسيركلنا مستغربين وزعلانيين مما يحصللكن حنا مواطنيين عاديين مافي ايديننا شي من قبل ومن بعد لاكن انت دكتور وفي يدك حل وربط وصاحب علاقه مع الصغير والكبير!
الرأي العاممخالف للنشر
رحمهمخالف للنشر
سبحان اللهبعد الفيلم اﻹخواني المدمر المرعب اﻹرهابي الربيع العبري تدخل شقيقهم إيران في المنطقة كلها وإيران في اليمن وإيران في سوريا فلماذا تركيز اﻹخونج علي سوريا
himaكيف يعني ساكتين,الاخبارعربية وانجليزيه بيتكلموا عن الموضوع,ومستنكرينو.
....خالد..أبو..عمر....مخالف للنشر
الله ثم المليك والوطنمخالف للنشر
لعن الله من أيقظ الفتنةالماسونية الصهيونية العالمية استعمل المجوس اوﻻ ثم اﻹخوان المسلمين ثانياً في إستعمار المنطقة بدءاً بالعراق وأفغانستان وإنتهاء بسوريا فهما وجهان اﻹرهاب
مسماراهداف الحرب السوريه يعلمها قادة الدول المشاركه ملحد ومجوسي اما الميليشيات واذنابهم يساقون كالبهائم لايعلمون لماذا يقاتلون مضحوك عليهم والله المستعان
جابريجب مد السوريين بمضادات طيران للملعون بوتن وبشار ومن معهم
انشر التعليقهل كلامك يالعودة***؟؟؟؟
سلمانصح النوم ههههههههههه
مسمارنحن معذورين لانستطيع فتح جبهه اخرى في الشمال ولدينا جبهه بالجنوب لكن استنهظو الامتين العربيه والاسلاميه لماذا تم ابعاد جامعة الدول العربيه من الازمه
عدد التعليقات:6916
الحرمانلا عاد هين جد مستغرب
أمانيالله ينصرهم والنصر قريب إن شاء الله***
violetyخلاص كل دولة عربية داخلة حرب ,, من باقي ما سلم من خطط امريكا
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهلكنك لن تستيطع أن تتحدث بهذه الاشارة ومن هذا الباب أيها الداعية المكرم. فالقلب لايستطيع أن يجرح أو يحرج من يحب.الا تركيا ممنوع جرح شعورها من جانبكم.
مقهورمخالف للنشر
اسماءواخيرا نطقتو بغى الحجر ينطق شكرا بابا سلمان العوده الله يحفظك
ويش الموضوعوين هذولا الدعاة والمشايخ توهم يطلعون علينا . يا الربع الحرب في سوريا لها 4 سنوات . ونحن نعلم من يحاربنا في سوريه هي أمريكا البغيضة وليست روسيا .
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهعليكم باستدعاء الطائرات التركية الأخوانية المقاتلة فورآ للتصدي للطائرات الروسيةوالسورية المعادية حينها سيذهب تعجبك واستغرابك.بدلآ من جلوسها في مرابضها