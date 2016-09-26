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العودة يستغرب السكوت عن الهجوم الإرهابي للطيران الروسي والنظام السوري على مدينة حلب!

26 سبتمبر, 2016 , 15:12 م
العودة يستغرب السكوت عن الهجوم الإرهابي للطيران الروسي والنظام السوري على مدينة حلب!
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صحيفة المرصد:استنكر الداعية السعودي المعروف، سلمان العودة، موقف الأمة العربية والأسلامية مما يحدث في “حلب” السورية.

وقال “العودة” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ويلٌ للعرب من شرٍ قد اقترب..والله لئن خذلناهم نحن العرب والمسلمين لسوف نعض أصابع الندم ولات ساعة مندم!..”حلب”.

وتتعرض المناطق الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حلب إلى غارات جوية وقصف مدفعي متواصل.

واستهدفت الطائرات الحربية الروسية، في وقت متأخر من ليل السبت الماضي ، بالقنابل الفوسفورية الحارقة الأحياء السكنية في مدينة حيان بريف حلب الشمالي، مما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة ودمار في الأبنية.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 22:52 م

    هههههههههههه

    احقن دماء المسلمين فبشار حاكم مسلم متغلب ادعو للمصالحة والتوحد
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  2. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    نيجيري

    20 hima والله ارفتك ! تهبي نروه نيروبي ونتزوج ونزبح بقرة اشان الهسد
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  3. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    عبدالعزيز

    غير لائق
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  4. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 20:03 م

    كفى كذب

    نعم انه الوهن الذي حذر منه سيد الخلق رسولنا محمد صل الله عليه وسلم فلا عجب ان تتكالب عليكم الامم
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  5. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 19:58 م

    حظيظ

    مخالف للنشر
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  6. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 19:44 م

    ابوهشام

    الله اكبر يالعوده ورحم الله مشائخنا الفضلاء الربانيين الثقاة بعلمهم ومنهجهم من السلف الصالح
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  7. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 18:39 م

    المسير

    كلنا مستغربين وزعلانيين مما يحصللكن حنا مواطنيين عاديين مافي ايديننا شي من قبل ومن بعد لاكن انت دكتور وفي يدك حل وربط وصاحب علاقه مع الصغير والكبير!
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  8. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 18:13 م

    الرأي العام

    مخالف للنشر
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  9. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 17:32 م

    رحمه

    مخالف للنشر
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  10. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    سبحان الله

    بعد الفيلم اﻹخواني المدمر المرعب اﻹرهابي الربيع العبري تدخل شقيقهم إيران في المنطقة كلها وإيران في اليمن وإيران في سوريا فلماذا تركيز اﻹخونج علي سوريا
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  11. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 17:09 م

    hima

    كيف يعني ساكتين,الاخبارعربية وانجليزيه بيتكلموا عن الموضوع,ومستنكرينو.
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  12. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 17:02 م

    ....خالد..أبو..عمر....

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  13. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 17:01 م

    الله ثم المليك والوطن

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  14. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 16:59 م

    لعن الله من أيقظ الفتنة

    الماسونية الصهيونية العالمية استعمل المجوس اوﻻ ثم اﻹخوان المسلمين ثانياً في إستعمار المنطقة بدءاً بالعراق وأفغانستان وإنتهاء بسوريا فهما وجهان اﻹرهاب
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  15. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 16:51 م

    من هو المسبب اﻷول لهذا الفوضي في الدول العربية؟ أليس هم المحرضون الشعوب ضد حكامهم بالخروج عليهم وتكفيرهم والثورات والربيع العبري واﻹستعانة بدول الغرب
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  16. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 16:13 م

    مسمار

    اهداف الحرب السوريه يعلمها قادة الدول المشاركه ملحد ومجوسي اما الميليشيات واذنابهم يساقون كالبهائم لايعلمون لماذا يقاتلون مضحوك عليهم والله المستعان
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  17. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    جابر

    يجب مد السوريين بمضادات طيران للملعون بوتن وبشار ومن معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 16:00 م

    هذي قوى عظمى لا تخاف الله ولا ترحم طفل صغير او شيخ كبير احرقو الاخضر واليابس لا نملك الا قول(حسبنى الله ونعم الوكيل(
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  19. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 15:47 م

    انشر التعليق

    هل كلامك يالعودة***؟؟؟؟
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  20. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 15:45 م

    سلمان

    صح النوم ههههههههههه
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  21. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 15:43 م

    مسمار

    نحن معذورين لانستطيع فتح جبهه اخرى في الشمال ولدينا جبهه بالجنوب لكن استنهظو الامتين العربيه والاسلاميه لماذا تم ابعاد جامعة الدول العربيه من الازمه
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  22. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 15:39 م
    عدد التعليقات:6916

    الحرمان

    لا عاد هين جد مستغرب
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  23. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 15:37 م

    أماني

    الله ينصرهم والنصر قريب إن شاء الله***
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  24. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 15:34 م

    مخالف للنشر
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  25. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 15:32 م

    violety

    خلاص كل دولة عربية داخلة حرب ,, من باقي ما سلم من خطط امريكا
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  26. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 15:28 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    لكنك لن تستيطع أن تتحدث بهذه الاشارة ومن هذا الباب أيها الداعية المكرم. فالقلب لايستطيع أن يجرح أو يحرج من يحب.الا تركيا ممنوع جرح شعورها من جانبكم.
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  27. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 15:28 م

    مقهور

    مخالف للنشر
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  28. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 15:21 م

    اسماء

    واخيرا نطقتو بغى الحجر ينطق شكرا بابا سلمان العوده الله يحفظك
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  29. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 15:20 م

    ويش الموضوع

    وين هذولا الدعاة والمشايخ توهم يطلعون علينا . يا الربع الحرب في سوريا لها 4 سنوات . ونحن نعلم من يحاربنا في سوريه هي أمريكا البغيضة وليست روسيا .
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  30. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    عليكم باستدعاء الطائرات التركية الأخوانية المقاتلة فورآ للتصدي للطائرات الروسيةوالسورية المعادية حينها سيذهب تعجبك واستغرابك.بدلآ من جلوسها في مرابضها
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