شاهد: صحن فول يجمع السيسي ووزير دفاعه على طاولة أسرة مصرية

صحيفة المرصد:عقب الانتهاء من مراسم تسليم الوحدات السكنية الجديدة للمنتفعين بها في منطقة “غيط العنب” بالإسكندرية، لبى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، دعوة أسرة من الذين تسلموا وحداتهم السكنية، وتناولا الإفطار معها.
ووفقاً لموقع”العربية نت”جاءت تلبية السيسي لدعوة الأسرة المصرية لمشاركتها بالاحتفال بتسلم وحدتها السكنية، حيث دار حوار ودي بينه وبين أفراد الأسرة.مشروع “غيط العنب” الذي افتتحه السيسي اليوم، يدخل ضمن مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية، واستغرق تنفيذه عامين، ويتكون من مجمع سكني، وتم تخصيص وحدات للأعمال الخيرية من دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع، وإنشاء مستشفى سعة 150 سريراً، ومجمع عيادات خارجية، ووحدة غسيل كلوي، ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات ووحدات إفاقة ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل.
تعليقات ( 90 )
ماني حلو لكني ماني شينايه خلص الرز ؟ بس برضه الفولنتنتال بروتين افضل من كربوهيدرات الرز
( ريما Rima )🍎اللي ثقيل على المعدة غير الفول أيضا(( البيض))
( ريما Rima )🍎الله أعلم أن CC جلس وأكل من💔 بدون شعور 😂
( ريما Rima )🍎مصر اكلتهم الأساسية(( الفول❗ ))مدري وشلون يأكلونه كثير لأنه ثقيل على المعده ¿
ظامي اليلمن تواضع لله رفعه.اذا كان الذي حصل تواضع.فأبشر باالخير.اما..... فلا تعليق.
1122الي واقف عندالباب عيونه ع صحن البيض
555خالد . اتعشى فول الله يسعدك اممممح
خالدقلم البهتان والكذب داخل بمعرفات زرقا وحمراء وبعضها من غير اسماء ومنها ابن الوطن و رحمة و hima و سبحان الله
خالدقلم البهتان والكذب داخل بمعرفات زرقا وحمراء وبعضها من غير اسماء ومنها رحمة و ابن الوطن و اسامة عبدالله و تحيا مصر و 555 و استشاري صح و الراي العام
حسبنا الله ونعم الوكيلبدايه النهايه لحكم العسكر
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦الله يعين والقادم افضل رؤية 2030
و ما نقولالحين توهم طالعين من ثورة وبنوا هالمجمع المتكامل تعتقدون عندهم فكر ماغيره
ابوخالد الدمامتسلم ياريس عمل طيب وجميل
اسامة عبداللههكذا هم العظماء
خياطشوفو فيلم طباخ الريس تعرفو انه تمثيل في تمثيل والسلام ختام
555ربي يفتح نفسك كما فتحت للضعفاء والقرب منهم هذه الساده فخامة الرئيس . كل الفقراء سبجدون حلاوة الصورة وتكبر همتهم ربي يسعدك ويستر بيتك ويرفع شأنك .عزيز
تحيا مصركفو السيد الرئيس السيسي حبيب الشعب
فهدالمصاري ابو طعميه اكل فول على صباح تعال**** عندي دوام
إستشاري صحالفول يقول علماء التغذية يقوم مقام اللحم لإحتوائه على البروتين .
إستشاري صحمخالف للنشر
رينادالمصريين مايقدرو يعيشو من غير فول لماذ ؟ وماهو وجه العلاقة بين المصري والفول الغني والفقير لازم ياكله بمصر
إستشاري صحمخالف للنشر
اسمرعبرفول مدمس
شو إعلاميشو إعلامي لن يغير من الواقع شئ .. والناس كلها تعرف البير وغطاه
زخرفهمخالف للنشر
المسيرمن تواصع لله رفعه .. سوى السيسي او غيره !
رحمهبالعافيه السيد الرئيس .....زقوم كلاب داعش الاخوان
رحمهابوشيخه في المطبخ الله لا يشبع لك بطن زحار ان شاء الله 😀😀😀
نهاره ابيضمخالف للنشر
ابو مشعلاني،،،،،مخالف للنشر
النوخذهمخالف للنشر
رحمهالسيد السيسي صحن فول يكفيه المنافقون مرضى القلوب كارهين مصر سبعه امعاء لا يشبع لا اشبع لك بطن
جاسممخالف للنشر
عدد التعليقات:2676
ابن الوطنت 47 جاسم دروجبا والله انك و ظلمت لكن الله يعاقب الظالمين
💎⭐️عهود⭐️💎وفيه صحن سجق مدري يسمونه بلوبيف أظن وصحن كبدة مستحييل يحصلون على مثله
💎⭐️عهود⭐️💎أرزة بس الصورة مليانه أصناف مستوردةيعني عندك مثلاً جبنة بلدي البيضا والبندورة والخيار والجرجير والبيض لكن شوفي جبنة مستوردة الصفرا وهي غاليه عندهم
رحمهاقول بس روحوا عند صدامكم اللعين ايش ورث لكم
💎⭐️عهود⭐️💎كان تكون الصورة اكثر مصداقية وممكن ينضحك فيها ع الشارع المصري 😏
رحمهيقول المثل زرعوا فاكلنا ونزرع ليأكلوا الا عند السيد العظيم عبدالفتاح السيسي ...زرعنا وسنزرع وسيزرعون لناكل ويأكلون...
💎⭐️عهود⭐️💎مثلي حتى انا والله تذكرت طباخ الريس والرغيف يوم يقوله قد كده ومدري وش . وشلون عائلة غلبانة أوي من شكلهم ياكلون كل ذَا كان جاب جبنة مش وشاي ورغيف يابس
جاسمتعليق ٤١ مستحي تقول انك خنبوقه بمعرف ثاني الله يكسر ظهرك
عدد التعليقات:10285
إنسان منصفالتواضع ,,,,سمة الإنسان ,,,السوي,,,,أما التكبر,,,سمة,,,الإنسان الغير سوي
أرزة 🌲 لبنانت 37/// الفقراء متعودين ياكلو من اللي بيزرعو يعني هالطاولة اللي إدامن من خير أرضن اللي الله رزئن فيا حتى الخبز بيكونو عاملينو عإيدين
الرأي العامقمة التواضع اية الاخلاق العالية الرئيس يأكل فول عيش مش مصدق عينه انا بحلام هنيئا لكم يا شعب مصر بهذا الرئيس الف صحه وهنا
أجامل أياميواللي يأول ياسلام عالتوازع 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
زائرابوفوازذا المنظر والزيارات نفس عندنا في السعوديه نحن سابقون لي هذا
عدد التعليقات:2676
ابن الوطنكفو يا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموت للأخونجيه ابناء الخميني خونة الأوطان
أرزة لبنانفي عادة عند بعض الناس بيحكو واﻷكل بتمن ياعمي بلاع اللئمة واحكي ضروري تطري صحون الناس
كارهه الهيئة🍀ناس طول🌺🌸عمرها تاكل فول🌾💐المفروض تدخل عليهم🍁🍂بصحون كباب🌻🌹وكل ما لذ وطاب🍃🌼او لزوم التصوير🌿🌷والبروبقندا المصرية🌺💐المعروفة🍀💕
رحمهحفظ الله طيب القلب الاصيل الشهم عالي الشأن عزيز النفس هو ما غيره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه
الصورة ذكرتني بفيلم طباخ الريسبذمتكم عايلة فقير بتشرب موية صحة وزيتون وبيض مسلوق وجبنة وخيار وشكشوكة وعيش سياحي فاخر. لكن صورة معبرة
العويدمخالف للنشر
مواطن ولكن ،،،،على باله بسوي زي الشيخ محمد ال مكتوم ،،. اهههههههه
💎⭐️عهود⭐️💎ونغرف ريالات ودولارات ياااااماااا 😂😂😂
جبال سديراة ومالة ماناكل صحن فول مع الناس الغلابة دي لزوم التصوير يعني اني
عبداللهمرسي قبله سوها
العويدالمشروع قبل لايتسلم ***مقاليد السيطرة
💎⭐️عهود⭐️💎ايوه ياعمّ ياcc كده الشغل اللي عليه القيمة كل لك لقمتين معاهم وبعد شويه نتعشى كباب وكفتة في طقم السفرة الألماس الجديد ونفتح خيشة الرز بالسكين الألماس
أرزة 🌲 لبنانأحلى الشي صحن الجرجير سيد السلطات وكلو فوايد
سعودي💚🇸🇦💚وافتخر19 عهود نظره العسكري يقول بعيونه للمراءه اللي مقابلته حببتي لو كنتي بقنبي تديني حته من يدك هي فهمت عليه وابتسمت بسمه عريضه وقالت حاديك حته وقطعت خبز
سلطاننحبك والله نحبك يا اردوغان نحبك انت تبقى تاج روسنا وكل الناس تحبك
💎⭐️عهود⭐️💎نسمة من نسمات خريف أيلول : لغة العيون هيَ أصدق مليون مرة من لغة اللسان 👍 عهود الأديبة الأريبة 💎💎💎💎💎💎
أرزة 🌲 لبنانبس لشو المكريفون بنص الطاولة لازم نسمعك حتى وإنت عمتاكل يمكن كان عمبيؤل للصغار (كلو ياحبايبي فول وكركير )
ضب ياكل خنبوقةهههههه اجل الفول طلع ترجمته بالانجليزي غبي هههه اجل خنبوقو ابو **ههههه
عهودمخالف للنشر
قلتيعني شوفو التواضع الناس متبي لاتاكل معك فولا ولاتتصور هي تبي عيشه كريمه ومحاربت ***الي خلاهم في هذا الوضع وانت اتيت تسجل نقاط هذا اسلوب ***
سلطاندوس دوس دوس يااردوغان الغالي دوس على الروافض وخنبوقة والمجوس حرة على قلبك موت بغيظك موت من القهر حرة فلفل على قلبك والله انت يارادغان حبيبي وتاج راسي
دنيا غرورةيحسب نفسه اردوغان
💎⭐️عهود⭐️💎شوفوا نظرات العسكري اللي جالس ع الطاولة معهم شكله صديقه المهم شوفوا نظراته وش انطباعكم ماذا تقول عيناه؟لغة العيون انا افهمها يله وش رايكم وانا اقولكم؟
قلم الحقيقههالحركات كانت تمشي زمان يوم كان الناس بسطاء طيبيبين ويصدقون من ياكل فول او تمر ولبن خلفات
والله حنا نفس الموضوعتعليق ٧ حنا الان مثل مصر ،، وتصدق هم أفضل منا تدري ليش هم منتجين ويعملون كل شي ، حنا مرفوعه أيدينا عن العمل . معتمدين على البنقالي والهندي والباكستاني
خالدوما زال مسلسل قلم البهتان والكذب يدخل بمعرفات كثيرة زرقاء وحمراء ومنها سبحان الله و hima لا نعرف ما هو هدف هاذا الشخص من دخوله بعدة معرفات ولماذا نتاب
العنزيمخالف للنشر
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرعلى طاري الفول فول بالانجليزي غبي ولماذا سمي فول لاادري العدس ورد بالقران وكم نوع الا الثوم جاء بالقران فوم من فومها وعدسها ،، هل المقوله يسبب غباء ✔️
سبحان اللهاﻹخونج ينتقدون السبسي أنها دعايات ومئات من هذه الدعايات فعلها أردوغان خليفتهم تصلح أن تكون مسلسل وهي موجودة في اليوتيوب فلماذا حﻻل على خليفتكم وحرام ع
محمدياه تخيلو بمصر عطوهم سكن وهما فقراء واحنا هنا مابقى شي على العمر والموت ما حصلنا حتى غرفة ملك كله ايجار يهد الحيل حسبي يالله
دروجباانصحك ياخنبوقه الاخونجي*** السيسي
طارقراح فيها عمر بن عبدالعزيز رضوان الله عليه ي راقل العب عالمكشوف .. خلاااص بحح
جلوفول خاص مستورد عشان لا يتسمم وخبز خاص فينو مش مدعم أبو مساميرو
himaالله يوفقهم ويزيدهم من فضلو,التواضع والعدل كنز في الدنيا والاخره.
سليماندعايات لا اكثر الناس هنا الناس فوق بركان ساخن بس مسالة وقت جوع وفقر وضرائب واسعار مرتفعة وبطالة والله الناس هنا يلعنو ويسبو من الضنك والعيشة انا بمصر
قلم الحقيقهشاهد صحن فول .......................... شاهدنا ......... الم يوضع صحن الفول للمشاهده
الخطابمخالف للنشر
راسم غلاكههههههههههههههههههه كثروا منها بس
سبحان اللهالظاهر أن العدوي أنتقل للسيسي من خليفة اﻹخونج.
ااببووححممووددناقصهم فحلين بصل .. تضبط اللمة !!
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهالتواضع له رواده والرئيس السيسي من رواده.