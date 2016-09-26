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شاهد: صحن فول يجمع السيسي ووزير دفاعه على طاولة أسرة مصرية

26 سبتمبر, 2016 , 17:00 م
شاهد: صحن فول يجمع السيسي ووزير دفاعه على طاولة أسرة مصرية
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صحيفة المرصد:عقب الانتهاء من مراسم تسليم الوحدات السكنية الجديدة للمنتفعين بها في منطقة “غيط العنب” بالإسكندرية، لبى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، دعوة أسرة من الذين تسلموا وحداتهم السكنية، وتناولا الإفطار معها.

ووفقاً لموقع”العربية نت”جاءت تلبية السيسي لدعوة الأسرة المصرية لمشاركتها بالاحتفال بتسلم وحدتها السكنية، حيث دار حوار ودي بينه وبين أفراد الأسرة.مشروع “غيط العنب” الذي افتتحه السيسي اليوم، يدخل ضمن مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية، واستغرق تنفيذه عامين، ويتكون من مجمع سكني، وتم تخصيص وحدات للأعمال الخيرية من دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع، وإنشاء مستشفى سعة 150 سريراً، ومجمع عيادات خارجية، ووحدة غسيل كلوي، ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات ووحدات إفاقة ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل.

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تعليقات ( 90 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 90
    27 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    ماني حلو لكني ماني شين

    ايه خلص الرز ؟ بس برضه الفولنتنتال بروتين افضل من كربوهيدرات الرز
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  2. 89
    26 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    ( ريما Rima )🍎

    اللي ثقيل على المعدة غير الفول أيضا(( البيض))
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  3. 88
    26 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله أعلم أن CC جلس وأكل من💔 بدون شعور 😂
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  4. 87
    26 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    ( ريما Rima )🍎

    مصر اكلتهم الأساسية(( الفول❗ ))مدري وشلون يأكلونه كثير لأنه ثقيل على المعده ¿
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  5. 86
    26 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    ظامي اليل

    من تواضع لله رفعه.اذا كان الذي حصل تواضع.فأبشر باالخير.اما..... فلا تعليق.
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  6. 85
    26 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    1122

    الي واقف عندالباب عيونه ع صحن البيض
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  7. 84
    26 سبتمبر, 2016 , 22:31 م

    555

    خالد . اتعشى فول الله يسعدك اممممح
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  8. 83
    26 سبتمبر, 2016 , 22:20 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بمعرفات زرقا وحمراء وبعضها من غير اسماء ومنها ابن الوطن و رحمة و hima و سبحان الله
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  9. 82
    26 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بمعرفات زرقا وحمراء وبعضها من غير اسماء ومنها رحمة و ابن الوطن و اسامة عبدالله و تحيا مصر و 555 و استشاري صح و الراي العام
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  10. 81
    26 سبتمبر, 2016 , 22:09 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    بدايه النهايه لحكم العسكر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 80
    26 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    الله يعين والقادم افضل رؤية 2030
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  12. 79
    26 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    و ما نقول

    الحين توهم طالعين من ثورة وبنوا هالمجمع المتكامل تعتقدون عندهم فكر ماغيره
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  13. 78
    26 سبتمبر, 2016 , 21:26 م

    ابوخالد الدمام

    تسلم ياريس عمل طيب وجميل
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  14. 77
    26 سبتمبر, 2016 , 21:07 م

    اسامة عبدالله

    هكذا هم العظماء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 76
    26 سبتمبر, 2016 , 20:42 م

    خياط

    شوفو فيلم طباخ الريس تعرفو انه تمثيل في تمثيل والسلام ختام
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  16. 75
    26 سبتمبر, 2016 , 20:33 م

    بروباجندا حتى فولهم بيشاركهم حاجه تسد النفس
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 74
    26 سبتمبر, 2016 , 20:31 م

    مخالف للنشر
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  18. 73
    26 سبتمبر, 2016 , 19:56 م

    555

    ربي يفتح نفسك كما فتحت للضعفاء والقرب منهم هذه الساده فخامة الرئيس . كل الفقراء سبجدون حلاوة الصورة وتكبر همتهم ربي يسعدك ويستر بيتك ويرفع شأنك .عزيز
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  19. 72
    26 سبتمبر, 2016 , 19:55 م

    تحيا مصر

    كفو السيد الرئيس السيسي حبيب الشعب
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  20. 71
    26 سبتمبر, 2016 , 19:41 م

    فهد

    المصاري ابو طعميه اكل فول على صباح تعال**** عندي دوام
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  21. 70
    26 سبتمبر, 2016 , 19:32 م

    إستشاري صح

    الفول يقول علماء التغذية يقوم مقام اللحم لإحتوائه على البروتين .
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  22. 69
    26 سبتمبر, 2016 , 19:27 م

    إستشاري صح

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 68
    26 سبتمبر, 2016 , 19:20 م

    ريناد

    المصريين مايقدرو يعيشو من غير فول لماذ ؟ وماهو وجه العلاقة بين المصري والفول الغني والفقير لازم ياكله بمصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 67
    26 سبتمبر, 2016 , 19:19 م

    إستشاري صح

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 66
    26 سبتمبر, 2016 , 19:13 م

    اسمرعبر

    فول مدمس
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  26. 65
    26 سبتمبر, 2016 , 19:09 م

    شو إعلامي

    شو إعلامي لن يغير من الواقع شئ .. والناس كلها تعرف البير وغطاه
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  27. 64
    26 سبتمبر, 2016 , 18:57 م

    ارزة لبنانية ليست لبنانية
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  28. 63
    26 سبتمبر, 2016 , 18:55 م

    زخرفه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 62
    26 سبتمبر, 2016 , 18:54 م

    المسير

    من تواصع لله رفعه .. سوى السيسي او غيره !
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 61
    26 سبتمبر, 2016 , 18:51 م

    رحمه

    بالعافيه السيد الرئيس .....زقوم كلاب داعش الاخوان
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  31. 60
    26 سبتمبر, 2016 , 18:34 م

    رحمه

    ابوشيخه في المطبخ الله لا يشبع لك بطن زحار ان شاء الله 😀😀😀
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  32. 59
    26 سبتمبر, 2016 , 18:33 م

    نهاره ابيض

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 58
    26 سبتمبر, 2016 , 18:30 م

    ابو مشعلاني،،،،،

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 57
    26 سبتمبر, 2016 , 18:26 م

    النوخذه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 56
    26 سبتمبر, 2016 , 18:18 م

    رحمه

    السيد السيسي صحن فول يكفيه المنافقون مرضى القلوب كارهين مصر سبعه امعاء لا يشبع لا اشبع لك بطن
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  36. 55
    26 سبتمبر, 2016 , 18:12 م

    جاسم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 54
    26 سبتمبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:2676

    ابن الوطن

    ت 47 جاسم دروجبا والله انك و ظلمت لكن الله يعاقب الظالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 53
    26 سبتمبر, 2016 , 18:11 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وفيه صحن سجق مدري يسمونه بلوبيف أظن وصحن كبدة مستحييل يحصلون على مثله
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  39. 52
    26 سبتمبر, 2016 , 18:10 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    أرزة بس الصورة مليانه أصناف مستوردةيعني عندك مثلاً جبنة بلدي البيضا والبندورة والخيار والجرجير والبيض لكن شوفي جبنة مستوردة الصفرا وهي غاليه عندهم
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  40. 51
    26 سبتمبر, 2016 , 18:07 م

    رحمه

    اقول بس روحوا عند صدامكم اللعين ايش ورث لكم
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  41. 50
    26 سبتمبر, 2016 , 18:06 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    كان تكون الصورة اكثر مصداقية وممكن ينضحك فيها ع الشارع المصري 😏
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  42. 49
    26 سبتمبر, 2016 , 18:06 م

    رحمه

    يقول المثل زرعوا فاكلنا ونزرع ليأكلوا الا عند السيد العظيم عبدالفتاح السيسي ...زرعنا وسنزرع وسيزرعون لناكل ويأكلون...
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  43. 48
    26 سبتمبر, 2016 , 18:05 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    مثلي حتى انا والله تذكرت طباخ الريس والرغيف يوم يقوله قد كده ومدري وش . وشلون عائلة غلبانة أوي من شكلهم ياكلون كل ذَا كان جاب جبنة مش وشاي ورغيف يابس
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  44. 47
    26 سبتمبر, 2016 , 18:05 م

    جاسم

    تعليق ٤١ مستحي تقول انك خنبوقه بمعرف ثاني الله يكسر ظهرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 46
    26 سبتمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    التواضع ,,,,سمة الإنسان ,,,السوي,,,,أما التكبر,,,سمة,,,الإنسان الغير سوي
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  46. 45
    26 سبتمبر, 2016 , 17:50 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ت 37/// الفقراء متعودين ياكلو من اللي بيزرعو يعني هالطاولة اللي إدامن من خير أرضن اللي الله رزئن فيا حتى الخبز بيكونو عاملينو عإيدين
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  47. 44
    26 سبتمبر, 2016 , 17:50 م

    الرأي العام

    قمة التواضع اية الاخلاق العالية الرئيس يأكل فول عيش مش مصدق عينه انا بحلام هنيئا لكم يا شعب مصر بهذا الرئيس الف صحه وهنا
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  48. 43
    26 سبتمبر, 2016 , 17:46 م

    أجامل أيامي

    واللي يأول ياسلام عالتوازع 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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  49. 42
    26 سبتمبر, 2016 , 17:45 م

    زائرابوفواز

    ذا المنظر والزيارات نفس عندنا في السعوديه نحن سابقون لي هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 41
    26 سبتمبر, 2016 , 17:44 م
    عدد التعليقات:2676

    ابن الوطن

    كفو يا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموت للأخونجيه ابناء الخميني خونة الأوطان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 40
    26 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    أرزة لبنان

    في عادة عند بعض الناس بيحكو واﻷكل بتمن ياعمي بلاع اللئمة واحكي ضروري تطري صحون الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 39
    26 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    كارهه الهيئة

    🍀ناس طول🌺🌸عمرها تاكل فول🌾💐المفروض تدخل عليهم🍁🍂بصحون كباب🌻🌹وكل ما لذ وطاب🍃🌼او لزوم التصوير🌿🌷والبروبقندا المصرية🌺💐المعروفة🍀💕
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  53. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    رحمه

    حفظ الله طيب القلب الاصيل الشهم عالي الشأن عزيز النفس هو ما غيره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    الصورة ذكرتني بفيلم طباخ الريس

    بذمتكم عايلة فقير بتشرب موية صحة وزيتون وبيض مسلوق وجبنة وخيار وشكشوكة وعيش سياحي فاخر. لكن صورة معبرة
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  55. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    العويد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    مواطن ولكن ،،،،

    على باله بسوي زي الشيخ محمد ال مكتوم ،،. اهههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ونغرف ريالات ودولارات ياااااماااا 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    جبال سدير

    اة ومالة ماناكل صحن فول مع الناس الغلابة دي لزوم التصوير يعني اني
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  59. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    عبدالله

    مرسي قبله سوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 17:37 م

    العويد

    المشروع قبل لايتسلم ***مقاليد السيطرة
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  61. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 17:37 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ايوه ياعمّ ياcc كده الشغل اللي عليه القيمة كل لك لقمتين معاهم وبعد شويه نتعشى كباب وكفتة في طقم السفرة الألماس الجديد ونفتح خيشة الرز بالسكين الألماس
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  62. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 17:36 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أحلى الشي صحن الجرجير سيد السلطات وكلو فوايد
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  63. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 17:34 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    19 عهود نظره العسكري يقول بعيونه للمراءه اللي مقابلته حببتي لو كنتي بقنبي تديني حته من يدك هي فهمت عليه وابتسمت بسمه عريضه وقالت حاديك حته وقطعت خبز
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  64. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 17:33 م

    سلطان

    نحبك والله نحبك يا اردوغان نحبك انت تبقى تاج روسنا وكل الناس تحبك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  65. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 17:33 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    نسمة من نسمات خريف أيلول : لغة العيون هيَ أصدق مليون مرة من لغة اللسان 👍 عهود الأديبة الأريبة 💎💎💎💎💎💎
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  66. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 17:33 م

    أرزة 🌲 لبنان

    بس لشو المكريفون بنص الطاولة لازم نسمعك حتى وإنت عمتاكل يمكن كان عمبيؤل للصغار (كلو ياحبايبي فول وكركير )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 17:31 م

    ضب ياكل خنبوقة

    هههههه اجل الفول طلع ترجمته بالانجليزي غبي هههه اجل خنبوقو ابو **ههههه
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  68. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 17:31 م

    عهود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 17:29 م

    قلت

    يعني شوفو التواضع الناس متبي لاتاكل معك فولا ولاتتصور هي تبي عيشه كريمه ومحاربت ***الي خلاهم في هذا الوضع وانت اتيت تسجل نقاط هذا اسلوب ***
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  70. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    سلطان

    دوس دوس دوس يااردوغان الغالي دوس على الروافض وخنبوقة والمجوس حرة على قلبك موت بغيظك موت من القهر حرة فلفل على قلبك والله انت يارادغان حبيبي وتاج راسي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  71. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    دنيا غرورة

    يحسب نفسه اردوغان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    شوفوا نظرات العسكري اللي جالس ع الطاولة معهم شكله صديقه المهم شوفوا نظراته وش انطباعكم ماذا تقول عيناه؟لغة العيون انا افهمها يله وش رايكم وانا اقولكم؟
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  73. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    قلم الحقيقه

    هالحركات كانت تمشي زمان يوم كان الناس بسطاء طيبيبين ويصدقون من ياكل فول او تمر ولبن خلفات
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  74. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 17:24 م

    والله حنا نفس الموضوع

    تعليق ٧ حنا الان مثل مصر ،، وتصدق هم أفضل منا تدري ليش هم منتجين ويعملون كل شي ، حنا مرفوعه أيدينا عن العمل . معتمدين على البنقالي والهندي والباكستاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  75. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 17:24 م

    خالد

    وما زال مسلسل قلم البهتان والكذب يدخل بمعرفات كثيرة زرقاء وحمراء ومنها سبحان الله و hima لا نعرف ما هو هدف هاذا الشخص من دخوله بعدة معرفات ولماذا نتاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 17:24 م

    العنزي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 17:22 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    على طاري الفول فول بالانجليزي غبي ولماذا سمي فول لاادري العدس ورد بالقران وكم نوع الا الثوم جاء بالقران فوم من فومها وعدسها ،، هل المقوله يسبب غباء ✔️
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  78. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 17:21 م

    سبحان الله

    اﻹخونج ينتقدون السبسي أنها دعايات ومئات من هذه الدعايات فعلها أردوغان خليفتهم تصلح أن تكون مسلسل وهي موجودة في اليوتيوب فلماذا حﻻل على خليفتكم وحرام ع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  79. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 17:18 م

    محمد

    ياه تخيلو بمصر عطوهم سكن وهما فقراء واحنا هنا مابقى شي على العمر والموت ما حصلنا حتى غرفة ملك كله ايجار يهد الحيل حسبي يالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  80. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 17:17 م

    دروجبا

    انصحك ياخنبوقه الاخونجي*** السيسي
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  81. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    طارق

    راح فيها عمر بن عبدالعزيز رضوان الله عليه ي راقل العب عالمكشوف .. خلاااص بحح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  82. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 17:14 م

    جلو

    فول خاص مستورد عشان لا يتسمم وخبز خاص فينو مش مدعم أبو مساميرو
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  83. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 17:14 م

    hima

    الله يوفقهم ويزيدهم من فضلو,التواضع والعدل كنز في الدنيا والاخره.
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  84. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    سليمان

    دعايات لا اكثر الناس هنا الناس فوق بركان ساخن بس مسالة وقت جوع وفقر وضرائب واسعار مرتفعة وبطالة والله الناس هنا يلعنو ويسبو من الضنك والعيشة انا بمصر
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  85. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    قلم الحقيقه

    شاهد صحن فول .......................... شاهدنا ......... الم يوضع صحن الفول للمشاهده
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  86. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 17:12 م

    الخطاب

    مخالف للنشر
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  87. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 17:08 م

    راسم غلاك

    ههههههههههههههههههه كثروا منها بس
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  88. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    سبحان الله

    الظاهر أن العدوي أنتقل للسيسي من خليفة اﻹخونج.
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  89. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    ااببووححمموودد

    ناقصهم فحلين بصل .. تضبط اللمة !!
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  90. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    التواضع له رواده والرئيس السيسي من رواده.
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