شاهد: صحن فول يجمع السيسي ووزير دفاعه على طاولة أسرة مصرية

صحيفة المرصد:عقب الانتهاء من مراسم تسليم الوحدات السكنية الجديدة للمنتفعين بها في منطقة “غيط العنب” بالإسكندرية، لبى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، دعوة أسرة من الذين تسلموا وحداتهم السكنية، وتناولا الإفطار معها.

ووفقاً لموقع”العربية نت”جاءت تلبية السيسي لدعوة الأسرة المصرية لمشاركتها بالاحتفال بتسلم وحدتها السكنية، حيث دار حوار ودي بينه وبين أفراد الأسرة.مشروع “غيط العنب” الذي افتتحه السيسي اليوم، يدخل ضمن مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية، واستغرق تنفيذه عامين، ويتكون من مجمع سكني، وتم تخصيص وحدات للأعمال الخيرية من دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع، وإنشاء مستشفى سعة 150 سريراً، ومجمع عيادات خارجية، ووحدة غسيل كلوي، ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات ووحدات إفاقة ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل.