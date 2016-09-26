ضبط 26 شابا وفتاة يتعاطون المسكر في سهرتين ماجنة بثوها عبر “سناب شات”

صحيفة المرصد: تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالعاصمة الرياض من ضبط مجموعة من الشباب والفتيات بسهرتين ماجنتين عقب بثها عبر برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وقد أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن ‏فرقة ⁧مكافحة⁩ المخدرات الإلكترونية تمكنت من القبض على ١٣ شابا و١٣ فتاة في سهرتين ماجنتين، وعثر بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة