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ضبط 26 شابا وفتاة يتعاطون المسكر في سهرتين ماجنة بثوها عبر “سناب شات”

26 سبتمبر, 2016 , 16:03 م
ضبط 26 شابا وفتاة يتعاطون المسكر في سهرتين ماجنة بثوها عبر “سناب شات”
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صحيفة المرصد: تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالعاصمة الرياض من ضبط مجموعة من الشباب والفتيات بسهرتين ماجنتين عقب بثها عبر برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وقد أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن ‏فرقة ⁧مكافحة⁩ المخدرات الإلكترونية تمكنت من القبض على ١٣ شابا و١٣ فتاة في سهرتين ماجنتين، وعثر بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة



تعليقات ( 79 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 79
    27 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله فتن كقطع الليل المظلم حروب وقتل وفساد أخلاقي وزيادة في تكاليف المعيشة لابد من العودة لله فهو المخرج من كل مانحن فيه .
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  2. 78
    26 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    مريم الحربي

    الله يسلط عليهم الأمراض القاتله زنا وفحش ومخدرات استغرالله وحسبي الله عليهم
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  3. 77
    26 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    M

    الى الي اسمه قلت تخلفك تركك تعمم على الكل يا وصخ
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  4. 76
    26 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    بسااااام

    تعليق يمني 64 يقصد أن الشعب السعودي دواعش لأن الشيعه يقولون على السعوديين وهابيه ودواعش
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  5. 75
    26 سبتمبر, 2016 , 23:25 م

    بدر**

    ولسى ماشفتوا شيء ، إذا تحقق لليبرالية نزع الولاية بتكر عليكم المصايب من النساء كر زي الرز ولاعاد تقدرون تلحقون على الفضايح .
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  6. 74
    26 سبتمبر, 2016 , 22:55 م

    الحساب يوم الحساب

    مخالف
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  7. 73
    26 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    قلت

    كلهن خرجن وعرجن على المشاغل النسائيه ليه للتجمل لتك الشياطين والمصيبه اذاكان زوجها او اخ او اب من وصلها للمشغل وهولايعلم الزينة لمن فذهبت ولن تعد
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  8. 72
    26 سبتمبر, 2016 , 22:46 م

    لاشي غريب

    ***
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  9. 71
    26 سبتمبر, 2016 , 20:58 م

    محد قال لي

    الصوره لاتبدو كما تراها في الواقع فانعكاسها لايكون صائب في جميع الحالات ..
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  10. 70
    26 سبتمبر, 2016 , 20:36 م

    فهد

    اتمنى محاسبتهم جميعاً بدون استثناء لاتُتُرك العنز ويمسك التيس!
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  11. 69
    26 سبتمبر, 2016 , 19:58 م

    صرخة صمت

    الخلاصة ارجوك توقف ولا ترد على تعليقاتي لايحصل شي مني مايرضيك .
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  12. 68
    26 سبتمبر, 2016 , 19:55 م

    ؟؟؟

    أكثرهم أجانب وبعضهم سعوديين بالجنسيه و****أجتمع الخبثاءمع خبيثات
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  13. 67
    26 سبتمبر, 2016 , 19:49 م

    منبع ***

    مريض مكروه أنت عندك مقصد ثاني . لكن ماتقدر تقوله رح لأعمامك يامريض خلهم يعطونك فتوى 🚀 وأنت مثل ..... تمشي وتصدقهم
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  14. 66
    26 سبتمبر, 2016 , 19:43 م

    Ymni mahbob

    عليهم لعنه الله....
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  15. 65
    26 سبتمبر, 2016 , 19:42 م

    زائر

    Ymni في كل موضوع تجيب سيرة لإيران وكأنك تبرأها من حقدها . وش تبي توصل بالضبط ؟
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  16. 64
    26 سبتمبر, 2016 , 19:41 م

    Ymni mahbob

    اللهم عجل بالدواعش افسدو في الارض عليهم لعنه الله.....
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  17. 63
    26 سبتمبر, 2016 , 19:39 م

    Ymni mahbob

    حركات الدواعش ما تكمل لعنهم الله....
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  18. 62
    26 سبتمبر, 2016 , 19:37 م

    Ymni mahbob

    لا يكون ايران السبب؟
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  19. 61
    26 سبتمبر, 2016 , 19:36 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    هؤلاء يريدون نشر الفساد والأمراض والله لايؤاخذنا بفعل هؤلاء السفهاء الفاسدين
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  20. 60
    26 سبتمبر, 2016 , 19:34 م

    ابونايف

    سوال الفتيات لدهين اهل اصبحنا في زمن متقلب ان درسة ابنك في تحفيظ القران تخاف ينخط في يد الفئه الضالة او تسلمة لمدرسة الشارع وينخرط مثل هذه السهرات
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  21. 59
    26 سبتمبر, 2016 , 19:21 م

    خالدكو

    ومازال هناك رعاع من الناس لايريدون رجال الحسبه رجال الهيئة الفضلاء أحب الصالحين ولست منهم اللهم احفظ علينا ديننا ووطننا من كل شر وحاقد ومكروه
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  22. 58
    26 سبتمبر, 2016 , 18:59 م

    مراقب

    حسبي الله ونعم الوكيل، اشياء غريبة خرجت علينا ، والله ماةنا نعرفها ولا نسمع فيها، وين اللي يطالبون بخروج المرأة؟ حسبي الله ونعم الوكيل ،ربك يسلط عليهم
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  23. 57
    26 سبتمبر, 2016 , 18:39 م

    فاعل خير

    سبحان الله , الله يسترهم وهم يفضحون انفسهم بالسناب
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  24. 56
    26 سبتمبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:10285

    إنسان منصف

    فاااااسدين,,,,والفساد ,,,,أنواع,,,,ياليت ,,,أيضا,,,الإنتباه,,,للمرتشين,,,,,والمختلسين,,,,والمتلاعبين,,,,بأرواح الناس,,,,من تجار الطب,,,,وتجار,,,البشر
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  25. 55
    26 سبتمبر, 2016 , 18:18 م

    يمني عاشق الدمام

    ليش هكذا كفربالنعم؟؟؟ أين العقول والقلوب التي تشعر؟؟😕😕
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  26. 54
    26 سبتمبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:2

    مبارك

    ك كليب واغنيه ومسلسل 1 معه وحده يقلب فيها وتعرضه قنواتنا واكثر م يتابع البنات منكر ف بيتك ع مدار الدقيقه ل ماتشيله غير برامج الجوال والسواق والصاحبات
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  27. 53
    26 سبتمبر, 2016 , 18:10 م

    زائرابوفواز

    مخدرات تقود لي كل شي سرقه ابتزازدعارة اختطاف قواده اغتصاب قتل عقوق حوادث مروعة اول العدد قليل الحين في الليل أحاول مطلع وخصوص جمعه سبت
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  28. 52
    26 سبتمبر, 2016 , 18:05 م

    ..😡😡😡..

    لعنةالله عليكم ياروافض وعلمانية لبرالية الفساد يافاسدين يابذرة خبيثة يامتردية نطيحه
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  29. 51
    26 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    كارهه الهيئة

    تعليق٤٩🍀 زورق💕🍁لا تربط بين شعيرة💐🍃وأعضاء بشر🌺🍁يتقاضون رواتب🌼🌿
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  30. 50
    26 سبتمبر, 2016 , 17:48 م

    شايب بروح الشباب

    بارك الله فيكم يارجال المكافحه والأمن.عالقوه. عليكم بالحدود يالربع,كل يوم كميات رهيبه تكتشف فى البطحاء وغيرها. ثم وش جنسية هالسمرمد؟قصوهم,نظفواالديره
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  31. 49
    26 سبتمبر, 2016 , 17:46 م
    عدد التعليقات:58

    زورق الليل

    الى تعليق 43 كارهه الهيئه . هل يوجد انسان يكره الفضيله !! انظري لقلبك
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  32. 48
    26 سبتمبر, 2016 , 17:46 م

    راعي الثانيه

    الله يحفظ شباب وبنات المسلمين
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  33. 47
    26 سبتمبر, 2016 , 17:45 م

    ولد بلادي

    الوطن مليان من كل الجنسيات واغلبهم حثالة مجتمعاتهم واتوقع القادم اسواء اذا ما يتم ابعاد كل مخالف ومنعه من دخول المملكه نهائيا ليكون العقاب رادع لغيرهم
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  34. 46
    26 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    هذا مايريده ***الباطل الرافضة للحق والعلمانيين الليبراليين خدم مطايا كلاب الغرب
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  35. 45
    26 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    جاسم

    ليييييييييييييييييييه ماعزمتوني قاصرني شئ
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  36. 44
    26 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    واضح

    لا بد ان تعود الهيئة بصلاحيات مطلقة لان الاشكال هذي تخاف فقط وما حد قدر يئدب الاشكال هذي الا رجال الحسبة الله يجزاهم الجنه
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  37. 43
    26 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    كارهه الهيئة

    🌼🌸🍀نطالب بإلغاء الولاية🌸🌼🍀
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  38. 42
    26 سبتمبر, 2016 , 17:39 م
    عدد التعليقات:58

    زورق الليل

    من غير اي تفاهم الشباب ودوهم الجبهه يخدمون جنودنا البواسل والبنات وزعوهمةعلى المدارس الابتدائيه يخدمون بدل الخالات
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  39. 41
    26 سبتمبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:2

    مبارك

    وين معلم متقاعد هذي حقوق المرأه ال تطالب فيها والظلم ال تدعيه اشوى انك تقاعدت وانا اشوف الجيل ماهو مضبوط ع وقتك واشكالك خساره رواتبكم والله
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  40. 40
    26 سبتمبر, 2016 , 17:31 م

    رفيع محمد

    عيب عليكم ما احد عزمني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 39
    26 سبتمبر, 2016 , 17:31 م

    الخلاصة

    اللي كتب بالخلاصه مايمثلني
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  42. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 17:24 م

    غريب الدار

    اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
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  43. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 17:22 م

    ابو فلان

    بيض الله وجيهكم يا وزارة الداخلية اجلدوهم هؤلاء ناس خلعت الحياة
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  44. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 17:22 م

    قلت

    ايش ردفعل اهلهم الفتيات عندما يطلب ولي امرها انكان اب او زوج او اخ هي لم تحسب لهم حساب لان ردها بيقول اصلا البيت ضايع رجاء ابعدو عن الواسطه واسطة خبيث
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  45. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 17:12 م

    الخلاصة

    مخالف للنشر
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  46. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 16:54 م

    هدى

    عجبا ﻻقوام يسترهم الله بستره وحلمه سبحانه ويابون اﻻ فضح انفسهم! قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ( كل امتي معافى اﻻ المجاهرون)اللهم اهدناوثبتنا.
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  47. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 16:52 م

    ع . الحربي

    صاحب التعليق 28 بيض الله وجهك فعلا لو الذي قام بالمداهمة هي الهيئة كان رأينا ا**** مثل قلم الخنبوقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 16:52 م

    قلم مكسور

    لطفك يارب
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  49. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 16:51 م

    الي خنبوقه الخبيث

    اعمل نفسك ميت يا خنبوق ومنهم علي شاكلتك
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  50. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    صرخة صمت

    بس 4 ،25 تعليقي انا ماشمت فيهم تعليق 4 اقول فيه انه مايجاهرو بالمعاصي اوكيه انتم مبتلين استرو على انفسكم ليش تنشرون فضايحكم فيه مراهقين يقلدونهم
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  51. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 16:48 م

    صعيدي

    واضح من الصوره انهم من ***
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  52. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 16:46 م

    قلم الحقينه

    خنبوقه مالها حس لو الهيئة اللي ضبطتهم كان التعليقات كانت*** وكأن الهيئة ليس بجهاز حكومي مانقول الا الله يعز الدولة ولاعزاء للمنفتحين
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  53. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 16:40 م

    سهلة

    أعتقد لوكانو وافدين كان صرح في الخبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 16:37 م

    سهلة

    هذا نتيجة الابتعاث نسل الله السلامه الله يستر من القادم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  55. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 16:36 م

    صرخة صمت

    الخلاصة اخوي انت عارف ان معرفي منتحل وعارف اسلوبي واظن تميزه كل ماكتبت تعليق المريض يكتب تعليق لتشويه وانا مطنشته خله يبربر على راحته يخرج عقده فهمت
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  56. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 16:36 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    الوافدين كانو ١٠ مليون وبعد المشاكل في بعض الدول زادو لدينا لظروف بلدانهم واكثرهم يتجه للسوء من اجل الجمع للمادة وسيرجعون لاوطانهم بعد استقرارها
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  57. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 16:35 م

    محب رجال الهيئة

    ويش خليت للمسابح النساء بالكلاسين وقهاوي وشرب الارجيله والدخان وماخفي كان اعظم .
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  58. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 16:34 م

    ....خالد..أبو..عمر....

    البعض يظن ان شبابنا ملائكه لاتخطي..شوف المحاكم وقضاياها والله غير تشيب رموشك من المصائب
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  59. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 16:32 م

    الخلاصة

    تعليق 17 صرخة صمت .. خافي الله لاتتشمتي بالناس .
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  60. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 16:30 م

    ت14

    يامنتصر ..وش عرفك انهم اجانب؟؟لاتهرف بما لاتعرف الله يصلحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 16:30 م

    بدوايزر

    هذا مثال واحد يكشف ما تنطوي عليه مؤآمرة من ينادي بإسقاط الولاية والأمثلة على ذلك كثيرة في المولات والمهرجانات والتطبيقات !!
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  62. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 16:28 م

    صرخة صمت

    اسجنوهم ولاتخرجونهم غير بعد 20 سنة
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  63. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 16:28 م
    عدد التعليقات:5243

    المنتصر بالله

    من أبناء بني وافد وفروخهم الاشوام........?
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  64. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 16:27 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    غريبه تعليق بعض المعلقين اول مايقرا الخبر يروح باله لبنات الوطن ههههه عندك ١٠ مليون مقيم ومقيمه وبعض الجاليات لظروفهم موجودين بالملايين عجايب معلقين
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  65. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 16:26 م

    رور

    هناك خسف ومسخ وقذف قريب ناس يشربون الخمر ويمارسون الفاحشة فحذروا احذروا !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 16:24 م
    عدد التعليقات:5243

    المنتصر بالله

    ليس من السعوديه أجانب ومن أبناء دول الشام لتوضيح فقط لاغير ياقوم 👹
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  67. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 16:24 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 16:24 م

    تويكس

    سبحان مغير الأحوال ............أمور كان الأنسان يسغربها في بلاد الغرب والأن تحدث في بلاد الحرمين .. ...... هذا بسبب التفكك الأسري والبعد عن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 16:22 م

    جنوبية..🌻🌻

    زود على وساختكم تجاهرون وتفتخرون بعد والبنات هذولي ماورهم أهل والحين أهاليهم ماسكين على روسهم من الفضيحة اللهم لاشماته ويسترنا بستره
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  70. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 16:22 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق 5 اي اسره تسال ادغال افريقيا مافيها اتصال الله يهداك وهل جاء ببالك انهن بنات عوائل اصل وفصل هههههههههه
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  71. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 16:20 م

    استغفر الله

    اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 16:20 م

    أبو مصلفح الرياض

    الله يرحم أيام الكمباوند أجل كبلز تلاقي راعي الحفلة شارط عليهم لاتجي إلا وبنت معك أقبل يهز الشارع مثل الغزال الفازع وأنا بطريقي جازع فصرت منه خجلان
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  73. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 16:19 م

    ....خالد..أبو..عمر....

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 16:15 م

    الخلاصة

    من يشمت بالناس يبلاه الله بما شمت به ..ولسا راح تشوفون واجد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 16:13 م

    العنزي

    زياده على انحرافهم يفضحون أنفسهم 26 فتاه يعني 26 أسره يعني معقول مافيه أسره وحده تسال وين بنتها يارب استر عوراتنا وأمن روعاتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 16:13 م

    صرخة صمت

    بما انكم تبغون هالشيء كان سترتو على نفسكم ومافضحتو نفسكم وجاهرتو بمعاصيكم انتم مش ناقصين اثام وذنوب زود خربانين لا تخربو غيركم يجب تشديد العقوبة عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 16:13 م

    الخلاصة

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 16:11 م

    العنزي

    زياده على انحرافهم يفضحون أنفسهم 26 فتاه يعني 26 أسره معقوله مافيه أسره وحده تسال وين بنتها يارب استر عوراتنا وأمن روعاتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    احمد الحربي

    اذا بليتم فاستترو
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