ضبط 26 شابا وفتاة يتعاطون المسكر في سهرتين ماجنة بثوها عبر “سناب شات”

صحيفة المرصد: تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالعاصمة الرياض من ضبط مجموعة من الشباب والفتيات بسهرتين ماجنتين عقب بثها عبر برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”.
وقد أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن فرقة مكافحة المخدرات الإلكترونية تمكنت من القبض على ١٣ شابا و١٣ فتاة في سهرتين ماجنتين، وعثر بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة
تعليقات ( 79 )
مريم الحربيالله يسلط عليهم الأمراض القاتله زنا وفحش ومخدرات استغرالله وحسبي الله عليهم
Mالى الي اسمه قلت تخلفك تركك تعمم على الكل يا وصخ
بسااااامتعليق يمني 64 يقصد أن الشعب السعودي دواعش لأن الشيعه يقولون على السعوديين وهابيه ودواعش
بدر**ولسى ماشفتوا شيء ، إذا تحقق لليبرالية نزع الولاية بتكر عليكم المصايب من النساء كر زي الرز ولاعاد تقدرون تلحقون على الفضايح .
الحساب يوم الحسابمخالف
قلتكلهن خرجن وعرجن على المشاغل النسائيه ليه للتجمل لتك الشياطين والمصيبه اذاكان زوجها او اخ او اب من وصلها للمشغل وهولايعلم الزينة لمن فذهبت ولن تعد
لاشي غريب***
محد قال ليالصوره لاتبدو كما تراها في الواقع فانعكاسها لايكون صائب في جميع الحالات ..
فهداتمنى محاسبتهم جميعاً بدون استثناء لاتُتُرك العنز ويمسك التيس!
صرخة صمتالخلاصة ارجوك توقف ولا ترد على تعليقاتي لايحصل شي مني مايرضيك .
؟؟؟أكثرهم أجانب وبعضهم سعوديين بالجنسيه و****أجتمع الخبثاءمع خبيثات
منبع ***مريض مكروه أنت عندك مقصد ثاني . لكن ماتقدر تقوله رح لأعمامك يامريض خلهم يعطونك فتوى 🚀 وأنت مثل ..... تمشي وتصدقهم
Ymni mahbobعليهم لعنه الله....
زائرYmni في كل موضوع تجيب سيرة لإيران وكأنك تبرأها من حقدها . وش تبي توصل بالضبط ؟
Ymni mahbobاللهم عجل بالدواعش افسدو في الارض عليهم لعنه الله.....
Ymni mahbobحركات الدواعش ما تكمل لعنهم الله....
Ymni mahbobلا يكون ايران السبب؟
...خالد..أبو..عُمر...هؤلاء يريدون نشر الفساد والأمراض والله لايؤاخذنا بفعل هؤلاء السفهاء الفاسدين
ابونايفسوال الفتيات لدهين اهل اصبحنا في زمن متقلب ان درسة ابنك في تحفيظ القران تخاف ينخط في يد الفئه الضالة او تسلمة لمدرسة الشارع وينخرط مثل هذه السهرات
خالدكوومازال هناك رعاع من الناس لايريدون رجال الحسبه رجال الهيئة الفضلاء أحب الصالحين ولست منهم اللهم احفظ علينا ديننا ووطننا من كل شر وحاقد ومكروه
مراقبحسبي الله ونعم الوكيل، اشياء غريبة خرجت علينا ، والله ماةنا نعرفها ولا نسمع فيها، وين اللي يطالبون بخروج المرأة؟ حسبي الله ونعم الوكيل ،ربك يسلط عليهم
فاعل خيرسبحان الله , الله يسترهم وهم يفضحون انفسهم بالسناب
عدد التعليقات:10285
إنسان منصففاااااسدين,,,,والفساد ,,,,أنواع,,,,ياليت ,,,أيضا,,,الإنتباه,,,للمرتشين,,,,,والمختلسين,,,,والمتلاعبين,,,,بأرواح الناس,,,,من تجار الطب,,,,وتجار,,,البشر
يمني عاشق الدمامليش هكذا كفربالنعم؟؟؟ أين العقول والقلوب التي تشعر؟؟😕😕
عدد التعليقات:2
مباركك كليب واغنيه ومسلسل 1 معه وحده يقلب فيها وتعرضه قنواتنا واكثر م يتابع البنات منكر ف بيتك ع مدار الدقيقه ل ماتشيله غير برامج الجوال والسواق والصاحبات
زائرابوفوازمخدرات تقود لي كل شي سرقه ابتزازدعارة اختطاف قواده اغتصاب قتل عقوق حوادث مروعة اول العدد قليل الحين في الليل أحاول مطلع وخصوص جمعه سبت
..😡😡😡..لعنةالله عليكم ياروافض وعلمانية لبرالية الفساد يافاسدين يابذرة خبيثة يامتردية نطيحه
كارهه الهيئةتعليق٤٩🍀 زورق💕🍁لا تربط بين شعيرة💐🍃وأعضاء بشر🌺🍁يتقاضون رواتب🌼🌿
شايب بروح الشباببارك الله فيكم يارجال المكافحه والأمن.عالقوه. عليكم بالحدود يالربع,كل يوم كميات رهيبه تكتشف فى البطحاء وغيرها. ثم وش جنسية هالسمرمد؟قصوهم,نظفواالديره
عدد التعليقات:58
زورق الليلالى تعليق 43 كارهه الهيئه . هل يوجد انسان يكره الفضيله !! انظري لقلبك
راعي الثانيهالله يحفظ شباب وبنات المسلمين
ولد بلاديالوطن مليان من كل الجنسيات واغلبهم حثالة مجتمعاتهم واتوقع القادم اسواء اذا ما يتم ابعاد كل مخالف ومنعه من دخول المملكه نهائيا ليكون العقاب رادع لغيرهم
...خالد..أبو..عُمر...هذا مايريده ***الباطل الرافضة للحق والعلمانيين الليبراليين خدم مطايا كلاب الغرب
جاسمليييييييييييييييييييه ماعزمتوني قاصرني شئ
واضحلا بد ان تعود الهيئة بصلاحيات مطلقة لان الاشكال هذي تخاف فقط وما حد قدر يئدب الاشكال هذي الا رجال الحسبة الله يجزاهم الجنه
كارهه الهيئة🌼🌸🍀نطالب بإلغاء الولاية🌸🌼🍀
عدد التعليقات:58
زورق الليلمن غير اي تفاهم الشباب ودوهم الجبهه يخدمون جنودنا البواسل والبنات وزعوهمةعلى المدارس الابتدائيه يخدمون بدل الخالات
عدد التعليقات:2
مباركوين معلم متقاعد هذي حقوق المرأه ال تطالب فيها والظلم ال تدعيه اشوى انك تقاعدت وانا اشوف الجيل ماهو مضبوط ع وقتك واشكالك خساره رواتبكم والله
رفيع محمدعيب عليكم ما احد عزمني
الخلاصةاللي كتب بالخلاصه مايمثلني
غريب الداراللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
ابو فلانبيض الله وجيهكم يا وزارة الداخلية اجلدوهم هؤلاء ناس خلعت الحياة
قلتايش ردفعل اهلهم الفتيات عندما يطلب ولي امرها انكان اب او زوج او اخ هي لم تحسب لهم حساب لان ردها بيقول اصلا البيت ضايع رجاء ابعدو عن الواسطه واسطة خبيث
الخلاصةمخالف للنشر
هدىعجبا ﻻقوام يسترهم الله بستره وحلمه سبحانه ويابون اﻻ فضح انفسهم! قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ( كل امتي معافى اﻻ المجاهرون)اللهم اهدناوثبتنا.
ع . الحربيصاحب التعليق 28 بيض الله وجهك فعلا لو الذي قام بالمداهمة هي الهيئة كان رأينا ا**** مثل قلم الخنبوقة
قلم مكسورلطفك يارب
الي خنبوقه الخبيثاعمل نفسك ميت يا خنبوق ومنهم علي شاكلتك
صرخة صمتبس 4 ،25 تعليقي انا ماشمت فيهم تعليق 4 اقول فيه انه مايجاهرو بالمعاصي اوكيه انتم مبتلين استرو على انفسكم ليش تنشرون فضايحكم فيه مراهقين يقلدونهم
صعيديواضح من الصوره انهم من ***
قلم الحقينهخنبوقه مالها حس لو الهيئة اللي ضبطتهم كان التعليقات كانت*** وكأن الهيئة ليس بجهاز حكومي مانقول الا الله يعز الدولة ولاعزاء للمنفتحين
سهلةأعتقد لوكانو وافدين كان صرح في الخبر
سهلةهذا نتيجة الابتعاث نسل الله السلامه الله يستر من القادم
صرخة صمتالخلاصة اخوي انت عارف ان معرفي منتحل وعارف اسلوبي واظن تميزه كل ماكتبت تعليق المريض يكتب تعليق لتشويه وانا مطنشته خله يبربر على راحته يخرج عقده فهمت
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالوافدين كانو ١٠ مليون وبعد المشاكل في بعض الدول زادو لدينا لظروف بلدانهم واكثرهم يتجه للسوء من اجل الجمع للمادة وسيرجعون لاوطانهم بعد استقرارها
محب رجال الهيئةويش خليت للمسابح النساء بالكلاسين وقهاوي وشرب الارجيله والدخان وماخفي كان اعظم .
....خالد..أبو..عمر....البعض يظن ان شبابنا ملائكه لاتخطي..شوف المحاكم وقضاياها والله غير تشيب رموشك من المصائب
الخلاصةتعليق 17 صرخة صمت .. خافي الله لاتتشمتي بالناس .
ت14يامنتصر ..وش عرفك انهم اجانب؟؟لاتهرف بما لاتعرف الله يصلحك
بدوايزرهذا مثال واحد يكشف ما تنطوي عليه مؤآمرة من ينادي بإسقاط الولاية والأمثلة على ذلك كثيرة في المولات والمهرجانات والتطبيقات !!
صرخة صمتاسجنوهم ولاتخرجونهم غير بعد 20 سنة
عدد التعليقات:5243
المنتصر باللهمن أبناء بني وافد وفروخهم الاشوام........?
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرغريبه تعليق بعض المعلقين اول مايقرا الخبر يروح باله لبنات الوطن ههههه عندك ١٠ مليون مقيم ومقيمه وبعض الجاليات لظروفهم موجودين بالملايين عجايب معلقين
رورهناك خسف ومسخ وقذف قريب ناس يشربون الخمر ويمارسون الفاحشة فحذروا احذروا !!
عدد التعليقات:5243
المنتصر باللهليس من السعوديه أجانب ومن أبناء دول الشام لتوضيح فقط لاغير ياقوم 👹
تويكسسبحان مغير الأحوال ............أمور كان الأنسان يسغربها في بلاد الغرب والأن تحدث في بلاد الحرمين .. ...... هذا بسبب التفكك الأسري والبعد عن الله
جنوبية..🌻🌻زود على وساختكم تجاهرون وتفتخرون بعد والبنات هذولي ماورهم أهل والحين أهاليهم ماسكين على روسهم من الفضيحة اللهم لاشماته ويسترنا بستره
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 5 اي اسره تسال ادغال افريقيا مافيها اتصال الله يهداك وهل جاء ببالك انهن بنات عوائل اصل وفصل هههههههههه
استغفر اللهاللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين
أبو مصلفح الرياضالله يرحم أيام الكمباوند أجل كبلز تلاقي راعي الحفلة شارط عليهم لاتجي إلا وبنت معك أقبل يهز الشارع مثل الغزال الفازع وأنا بطريقي جازع فصرت منه خجلان
....خالد..أبو..عمر....مخالف
الخلاصةمن يشمت بالناس يبلاه الله بما شمت به ..ولسا راح تشوفون واجد
العنزيزياده على انحرافهم يفضحون أنفسهم 26 فتاه يعني 26 أسره يعني معقول مافيه أسره وحده تسال وين بنتها يارب استر عوراتنا وأمن روعاتنا
صرخة صمتبما انكم تبغون هالشيء كان سترتو على نفسكم ومافضحتو نفسكم وجاهرتو بمعاصيكم انتم مش ناقصين اثام وذنوب زود خربانين لا تخربو غيركم يجب تشديد العقوبة عليهم
الخلاصةمخالف للنشر
العنزيزياده على انحرافهم يفضحون أنفسهم 26 فتاه يعني 26 أسره معقوله مافيه أسره وحده تسال وين بنتها يارب استر عوراتنا وأمن روعاتنا
احمد الحربياذا بليتم فاستترو