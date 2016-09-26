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“البلديات” توضح آلية تطبيق رسوم الخدمات: التطبيق سيتم على عدة مراحل بالتدرج

26 سبتمبر, 2016 , 16:58 م
“البلديات” توضح آلية تطبيق رسوم الخدمات: التطبيق سيتم على عدة مراحل بالتدرج
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صحيفة المرصد متابعات: أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية، أمس الأحد؛ تعليقاً على تطبيق رسوم الخدمات البلدية الجديدة: إن ما أعلن عنه يمثل الحد الأعلى للرسوم، على أن يُصدر الوزير خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، اللوائح اللازمة لتنفيذه.

وأوضح متحدث الوزارة، حمد بن سعد العمر، أن تتضمن اللوائح تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ، منوهاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها –إن شاء الله- على عدة مراحل تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة.

وأكد “العمر” أنه سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة.

يشار إلى أن الوزارة سبق وأن أصدرت بياناً بتاريخ 15/11/1437هـ، موضحةً أنه من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    الجمرة

    راجعوا تكاليف المشاريع هل تستحق الأموال المرصودة لها ابو مليون يصير بعشرة مليون
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  2. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 22:28 م

    روية 2090

    فلوس بح مفيش
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  3. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 21:18 م
    عدد التعليقات:615

    عاشق وطنه

    انا اتوقع راح يكثر الانتحار وغيره من الأمور التي لا يحمد عقباها هذه القرارات راح تطلع رادي عليهم اتوقع انها ارتجاليه والله اعلم زمن أغبر
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  4. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 20:53 م

    عدي 88

    هل نحن قادمون على ازمه مالية..يمكن نستفيق ونخطط للافضل مثل دبي
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  5. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 20:04 م

    Nasser7777

    كله بسبة ابو يمن احتسنا وهو يتبطح لا ويسبنا بعد ...شي يغبن
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  6. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 19:56 م

    كفى كذب

    مخالف للنشر
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  7. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 19:24 م

    إستشاري صح

    الصفقات العقارية في كتابات العدل كان يتوجب فرض رسوم عليهم تسمى رسوم توثيق ويلزم عند البيع بدفع الزكاة ولايصدق من يقول دفعت لأن أكثرهم كذابين .
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  8. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 19:04 م

    ابوتميم الشمال

    مخالف للنشر
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  9. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 18:55 م

    القناص2

    نتمنى من البلديات التفتيش على المحلات التجاريه التى استولى عليها الوافدين على الأقل يدفعون رسوم التجديد البعض منهم سنوات لم تجدد واهل مكه ادرا بشعابها
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  10. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 18:46 م

    زائر

    مخالف للنشر
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  11. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 18:45 م

    مخالف للنشر
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  12. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 18:33 م

    عدي 88

    سوف تسبب *** ليش وحن اكبر مصدر لنفط في العالم ونحن اقل سكان
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  13. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 18:22 م

    عدي 88

    كله من الحوثي وايران ﻻنه ماعندهم شي يخسرونه.. حسبي الله عليهم ونعم الوكيل
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  14. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 18:09 م

    عبدالعزيز الشمري

    اقسم بالله اني احسبها اشاعة من اعداء هذا البلد ..
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  15. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    شاهي

    العد التنازلي بدأ ٩٥/٩٦/٩٧/٩٨/٩٩/١٠٠.....
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  16. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 18:03 م

    سعود

    السنين القادمة سوف يتغير كل شي ولن تكون هناك طبقة متوسطه فقط فقير وغني .
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  17. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 17:58 م

    جبال سدير

    تجار العقار الذين يبيعون مخططات باالمليارات والذين سخرت كتابات العدل لخدمتهم يوم بايعين ويوم شارين هل اخذ عليهم ريال واحد
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  18. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 17:53 م

    الرأي العام

    الله يكون في عونك ايها المواطن المسكين
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  19. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 17:52 م

    ابو عبدالعزيز

    مخالف للنشر
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  20. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    قلم الحقيقه

    قصدكم الضرائب
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  21. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 17:35 م

    راعي الثانيه

    الحمدالله على النعمه فبشكر تدوم النعم
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  22. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 17:31 م

    الهاشمي

    طالع اكل ونازل اكل تنتفنا تنتيف
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  23. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 17:21 م

    زائر

    نﻻقيها من وين واﻻ من وين؟؟؟؟ ربنا ﻻتؤاخذنا بذنوبنا وانت ارحم الراحمين
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  24. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 17:18 م

    العنزي

    والله اعرف واحد راتبه التقاعدي 1800 كيف يعيش وكيف يدفع الرسوم
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  25. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 17:17 م

    شيخ مزيون

    رسوم يعنى غلاء اسعار وتضخم والتجار لن يدفعو بل ستجير تلك الرسوم على جيب المستهلك.
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  26. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    ابو علي

    سوف نتجه الى اكبر مشكله بارتفاع الاسعار في كل شي , من سلع استهلاكيه الى كماليات الى الى . ارجوا من الوزاره التريث وعدم الاستعجال في فرض الرسوم .
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  27. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    ليش الرسوم والغرامات علي طول لكن السكن 40 سنه
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  28. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    وطني غيور

    لك الله ايها المواطن ضاعت فلوسك ياصابر
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