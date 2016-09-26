“البلديات” توضح آلية تطبيق رسوم الخدمات: التطبيق سيتم على عدة مراحل بالتدرج

صحيفة المرصد متابعات: أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية، أمس الأحد؛ تعليقاً على تطبيق رسوم الخدمات البلدية الجديدة: إن ما أعلن عنه يمثل الحد الأعلى للرسوم، على أن يُصدر الوزير خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار، اللوائح اللازمة لتنفيذه.
وأوضح متحدث الوزارة، حمد بن سعد العمر، أن تتضمن اللوائح تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ، منوهاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها –إن شاء الله- على عدة مراحل تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة.
وأكد “العمر” أنه سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة.
يشار إلى أن الوزارة سبق وأن أصدرت بياناً بتاريخ 15/11/1437هـ، موضحةً أنه من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة.
تعليقات ( 28 )
الجمرةراجعوا تكاليف المشاريع هل تستحق الأموال المرصودة لها ابو مليون يصير بعشرة مليون
روية 2090فلوس بح مفيش
عدد التعليقات:615
عاشق وطنهانا اتوقع راح يكثر الانتحار وغيره من الأمور التي لا يحمد عقباها هذه القرارات راح تطلع رادي عليهم اتوقع انها ارتجاليه والله اعلم زمن أغبر
عدي 88هل نحن قادمون على ازمه مالية..يمكن نستفيق ونخطط للافضل مثل دبي
Nasser7777كله بسبة ابو يمن احتسنا وهو يتبطح لا ويسبنا بعد ...شي يغبن
كفى كذبمخالف للنشر
إستشاري صحالصفقات العقارية في كتابات العدل كان يتوجب فرض رسوم عليهم تسمى رسوم توثيق ويلزم عند البيع بدفع الزكاة ولايصدق من يقول دفعت لأن أكثرهم كذابين .
ابوتميم الشمالمخالف للنشر
القناص2نتمنى من البلديات التفتيش على المحلات التجاريه التى استولى عليها الوافدين على الأقل يدفعون رسوم التجديد البعض منهم سنوات لم تجدد واهل مكه ادرا بشعابها
زائرمخالف للنشر
عدي 88سوف تسبب *** ليش وحن اكبر مصدر لنفط في العالم ونحن اقل سكان
عدي 88كله من الحوثي وايران ﻻنه ماعندهم شي يخسرونه.. حسبي الله عليهم ونعم الوكيل
عبدالعزيز الشمرياقسم بالله اني احسبها اشاعة من اعداء هذا البلد ..
شاهيالعد التنازلي بدأ ٩٥/٩٦/٩٧/٩٨/٩٩/١٠٠.....
سعودالسنين القادمة سوف يتغير كل شي ولن تكون هناك طبقة متوسطه فقط فقير وغني .
جبال سديرتجار العقار الذين يبيعون مخططات باالمليارات والذين سخرت كتابات العدل لخدمتهم يوم بايعين ويوم شارين هل اخذ عليهم ريال واحد
الرأي العامالله يكون في عونك ايها المواطن المسكين
ابو عبدالعزيزمخالف للنشر
قلم الحقيقهقصدكم الضرائب
راعي الثانيهالحمدالله على النعمه فبشكر تدوم النعم
الهاشميطالع اكل ونازل اكل تنتفنا تنتيف
زائرنﻻقيها من وين واﻻ من وين؟؟؟؟ ربنا ﻻتؤاخذنا بذنوبنا وانت ارحم الراحمين
العنزيوالله اعرف واحد راتبه التقاعدي 1800 كيف يعيش وكيف يدفع الرسوم
شيخ مزيونرسوم يعنى غلاء اسعار وتضخم والتجار لن يدفعو بل ستجير تلك الرسوم على جيب المستهلك.
ابو عليسوف نتجه الى اكبر مشكله بارتفاع الاسعار في كل شي , من سلع استهلاكيه الى كماليات الى الى . ارجوا من الوزاره التريث وعدم الاستعجال في فرض الرسوم .
وطني غيورلك الله ايها المواطن ضاعت فلوسك ياصابر