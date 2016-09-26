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أمر ملكي: تخفيض راتب الوزير 20%.. ومكافأة عضو مجلس الشورى 15%

26 سبتمبر, 2016 , 18:36 م
أمر ملكي: تخفيض راتب الوزير 20%.. ومكافأة عضو مجلس الشورى 15%
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صحيفة المرصد: أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين أمرًا ملكيًا بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للوزراء وأعضاء مجلس الشورى.ويقضي الأمر الملكي بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذين البندين مع بداية السنة الهجرية الجديدة التي تصادف مطلع الأسبوع المقبل.



تعليقات ( 82 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 82
    27 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص

    سياار

    الابتعاث للخارج عبئ كبير على الميزانية ولا بد من اعادة النظر فيه .... لان اغلب تخصصات المبتعثين عادية ولا فيها زود للبلد - ضياع فلوس على الفاضي .
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  2. 81
    27 سبتمبر, 2016 , 0:17 ص

    سعد

    اخبار ليست جيدة
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  3. 80
    27 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    سنافي

    كل اللي في راسي قلتوه .. سلام
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  4. 79
    27 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    ابن السعوديه

    التقشف مطلوب وهذا وقته العالم يمر بركود اقتصادي لم يمر به من قبل
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  5. 78
    27 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    ماني حلو لكني ماني شين

    تفداك الروح والعلاوات ياوطني الحبيب وان ما وقفنا معاك الان فلا خير فينا يا اخوان لا تلتفتون لنهيق البعض والذين يحرضون الناس كمعارضين للأمر الملكي
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  6. 77
    26 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    مثقف ومطلع

    مخالف
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  7. 76
    26 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    ع . الحربي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 75
    26 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    ( ريما Rima )

    اخبار تفتح النفس لله الحمد___
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  9. 74
    26 سبتمبر, 2016 , 22:37 م

    شرقاويه🇸🇦❤️

    ابطرو عيال ديرتنا العساكر من جندي الى لواء والله بعووون الله ماحامي ديارنا وماسك امننا بعد الله الا هم زيدو رواتبهم معقول جندي راتبه وهو تحت الشمس خمس
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  10. 73
    26 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    ياليت ينظرون في رواتب اللاعبين الخيالية ، المفروض يزيدون رواتب المرابطين بالحد الجنوبي هم اللي يستاهلون موب اللاعبين
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  11. 72
    26 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    ابو احمد

    مخالف
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  12. 71
    26 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    زائر حالياً

    شوفوا حل للأسعار لتجار وبعدين خفضو الرواتب
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  13. 70
    26 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    يمني

    كفيه دلع يا وزراء وأنتم يا مواطنين عاش ملك الحزم والعزم
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  14. 69
    26 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    إستشاري صح

    فيه أطباء يستلمون حول 80 ألف ريال ...كما يوجد عسكريين خدمات طبية رواتبهم خيالية خارج النظام العسكري ورواتب قضاة ومحاسبين مبالغ فيها ...لماذا ؟!!
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  15. 68
    26 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    عدي 88

    الله يخلي لنا صحيفة المرصد..تخلينا نشارك في الراي ونعبر عن همومنا
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  16. 67
    26 سبتمبر, 2016 , 21:33 م

    اتمنا يخصم على من استفادو من الميزانيات السابقه وامتعو بها وهم على النحو التالي

    يجب الوقوف مع بلدنا بتخفيض رواتب الضباط والاطباء واساتذه الجامعات والقضاه وكل من يفوق راتبه 30 الف يجب يخفض الى 18 اما باقي الرواتب لاتشكل عب مال
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  17. 66
    26 سبتمبر, 2016 , 21:32 م

    فهد العتيبي

    مخالف
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  18. 65
    26 سبتمبر, 2016 , 21:29 م

    اتمنا يخصم على من استفادو من الميزانيات السابقه وامتعو بها وهم على النحو التالي

    الحمدالله البلد قدم لنا الخير مدى عقود واليوم يجب الوقوف مع بلدنا بتقليص رواتب كبار المسؤلين بنسب لاتقل عن 50% مثل الوزراء وعضاء الصوره والقضاه
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  19. 64
    26 سبتمبر, 2016 , 21:20 م

    محب الهيئه

    ما كان في مصلحة الوطن فهوا بطبع في مصلحة المواطن.
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  20. 63
    26 سبتمبر, 2016 , 21:19 م

    عابد سالم

    يجب ايقاف العشرة ملايين التي تُصرف لكل وزير ورئيس جهة ليتعاقد منها مع مستشارين وخبراء
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  21. 62
    26 سبتمبر, 2016 , 21:13 م

    جاري سياسه التقشف العالميه وليست سعوديه فقط للحفاظ على اكبر قدر مالي وانتظروا المزيد ولا تتضجروا واحمدوا الله على نعمه الامان والاسلام
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  22. 61
    26 سبتمبر, 2016 , 21:09 م

    لكل نابح

    قرارات جميله يستاهل الوطن منا كل خير مووووووتوا بغيضكم قيادتنا تعمل لاجل ابناءها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 60
    26 سبتمبر, 2016 , 21:07 م

    عدي 88

    حن بخير والحمدلله اكبر منتج لنفط واقل سكان ..وحن افضل من اﻻمارات الى ماتأثرة بالازمه
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  24. 59
    26 سبتمبر, 2016 , 21:04 م

    عدي 88

    مخالف
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  25. 58
    26 سبتمبر, 2016 , 21:03 م

    احمد

    قرارات في محلها بارك الله في قياتنا الحكيمه سر ايها الملك الحكيم وراءك شعبك يعيشون ع الحلوه والمره فداء لتراب الوطن
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  26. 57
    26 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    عدي 88

    مادري ليش هذي اﻻزمات وحنا اكبر مصدر لنفط في العالم واقل سكان
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  27. 56
    26 سبتمبر, 2016 , 20:57 م

    من يجحد وينكر خير الوطن اما هو غير مواطن فهو معذور او مواطن لكن انتماءه للوطن ضعيف جدا الامن والامان يكفيك فقط
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  28. 55
    26 سبتمبر, 2016 , 20:35 م

    زائر

    تعليق53 ابو محمد هذي صرخة صمت كبك منها ياكثر بربرتها وكلامها .
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  29. 54
    26 سبتمبر, 2016 , 20:33 م

    صرخة صمت

    تعليق 52 ماحد شامت وياليتك تريحنا بسكوتك .
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  30. 53
    26 سبتمبر, 2016 , 20:31 م

    ابو محمد

    تعليق 49 ياصرخة صمت معروف ان مبلغ الوزير مبلغ كبير مايحتاج ذكاء .
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  31. 52
    26 سبتمبر, 2016 , 20:25 م

    عدي 88

    ﻻ حد يشمت ترا الدور جاي عليكم
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  32. 51
    26 سبتمبر, 2016 , 20:24 م

    زائر

    قليلة بعد ماشبعو ولاشئ. المفروض مافيه راتب 5000. ثلاثين واقل تكفي وزيادة مقابل دوام أربع أيام او عشرة
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  33. 50
    26 سبتمبر, 2016 , 20:22 م

    مسمار

    طول عمرنا ناخذ والدوله تعطي ماقصرت وللان الله يديم عزها ليييه البعض جحد هالشي الحين ولييه التذمر والهمز واللمز يكفي امننا واستقرارنا بمال الدنيا
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  34. 49
    26 سبتمبر, 2016 , 20:18 م

    صرخة صمت

    تعليق 38 ابو محمد الحين قلي وايش دراك ان مبلغ الوزير كبير ومبالغ فيه ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 48
    26 سبتمبر, 2016 , 20:10 م

    توت

    لا لخارج الدوام والانتدبات لكن العلوه حرام توقفنها ضروري للموظف
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  36. 47
    26 سبتمبر, 2016 , 20:06 م

    زائر

    قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إن أعطى منها رضي وإن لم يعط سخط ....هذا الحديث الشريف هو الفصل في هذا الموضوع فكفى مزايدة
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  37. 46
    26 سبتمبر, 2016 , 20:01 م

    عكاش ابوعجره

    يعني ما سمعنا احد من البنوك والشركات الكبيرة والتجار والشخصيات الاعتبارية دعم المجهود الحربي ولو بمليون ريال.وأين ضريبة الدخل وبدل الخدمات للمتعاقدين
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  38. 45
    26 سبتمبر, 2016 , 20:00 م

    خليف

    يعني لا تزعل يالموظف الصغير اذا جاك الدور
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 44
    26 سبتمبر, 2016 , 19:51 م

    محمد الفقراوي ي***

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 43
    26 سبتمبر, 2016 , 19:50 م

    زمانك لو صفالك يوم فلا تحسب صفالك دوم

    المفروض الحد الاعلى للرواتب 15000 الف ريال بدون بدلات والحد الادنى 6000 الاف لجميع القطاعات حتى تساهم في نزول الاسعار اما المقيم فضريبة على دخله
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  41. 42
    26 سبتمبر, 2016 , 19:46 م

    قلت

    ربي يحفظك الله يطيل بعمرك وصحتك وعافيتك يارب احفظ خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيزاحبك ياوالد الجميع
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  42. 41
    26 سبتمبر, 2016 , 19:44 م

    زائرابوفواز

    صراحه الي ماعنده مسؤوليه فاز بها تقشف اوماتقشف ماتفرق عنده
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  43. 40
    26 سبتمبر, 2016 , 19:42 م

    خليف

    الوزير مافكر بالراتب من الاساس .. و****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 39
    26 سبتمبر, 2016 , 19:40 م

    ملحق الصحافه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 19:38 م

    ابومحمد

    رواتب الوزراء كبيره ومبالغ فيها .. الموظف يعمل اكثير من الوزير
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  46. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 19:37 م

    فشل

    حفظ الله السعوديه والى رد 30 محبه للسنه واقوالك بغض وحقد ولا تطبيق للاسلام لماذا الكره لليمنيين تريدونهم ان يذهبو لايران بدلا ان نكسبهم في صفنا
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  47. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 19:36 م

    ما زلنا بالف خير

    اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان والله إنا في نعمة نحسد عليها ولكن الله حامينا له الحمد وله الشكر.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  48. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 19:34 م

    الفيصل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 19:34 م

    [email protected]

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 19:31 م

    إستشاري صح

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 19:28 م

    راعي الثانيه

    معاد في شي ابلاش اشتغل تجيك فلوس المفروض من زمان ذا الكلام
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  52. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 19:28 م

    Ymni mahbob

    *************
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  53. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 19:27 م

    محبة السنة

    يمني مكروه مالك دخل في شؤوننا باذن الله ينظف البلد من اشكالك حتى يصبح القادم افضل الحمد لله نحن في خير وامن وامان لكن يجب من الان وصاعدا الترشيد فقط
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  54. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 19:27 م

    رشدي

    انا متاكد ان الملك سلمان لم يتخذ هذه القرارات الا بعد دراسة مستفيضه لها ابعادها ونتائجها وهو والد للجميع ولن يفعل مايضربابنائه ولعل فيها خير لانعلمه
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  55. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 19:27 م

    محمد الغامدي

    حنا ورواتبنا واولادنا وأموالنا وعقاراتنا رهن أشارتك ياسيدي سمعا وطاعه . الوطن إغلاء من كل الأموال والاولاد ودام عزك ياوطن .
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  56. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 19:24 م

    ام عمر

    اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ادم نعمك علينا ظاهره وباطنه
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  57. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 19:24 م

    عريف

    طيب وحنا يالعسكر وش وضعنا ********والرزق على الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 19:24 م

    Ymni mahbob

    والقادم اجمل باْذن الله.....
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  59. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 19:18 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 19:12 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 19:11 م

    علي العمري

    الله. المستعان. وبس.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 19:07 م

    ابو علي الحربي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 19:06 م

    ابتعاق

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 19:05 م

    منطقي

    ****... فلعل تخفيض الملك سلمان يسهم في رخص الاسعار واعتقد ان هذا سيحصل فالملك والد للجميع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  65. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 19:03 م

    ابو جندل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 19:02 م

    ابوتميم الشمال

    انا اقبل اصير وزير بدون راتب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 19:01 م

    القناص2

    كم الراتب وكم المكأفات نسبه جيده ولكن هذا المبلغ لايؤثر على الرواتب المرتفعه التأثير على المتقاعدين الذين رواتبه قليله نتمنى سعوده الموزينات والنقل
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  68. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 19:00 م

    متابع عن بعد

    ******. على القوة يا خادم الحرمين بارك الله فيك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 19:00 م

    اتمنى.....

    اتمنى ٨٠٪‏ لوزير الإسكان اللين يحس مشكلة السكن
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  70. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 19:00 م

    مزارع من أرض الطيبين

    تعليق 6 بيض الله وجهك نتمنى من والدنا ابوفهد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 18:58 م

    صحيح

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 18:55 م

    طيب مهرجان الجنادريه ماله داعي وفرو الفلوس،بدل الضباط الاطباء ١٠٠٪ خفضوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 18:54 م

    من حائل

    هذا الصحيح المفروض تعطى الافراد العسكريين هم من يستحق الزياده ،.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 18:54 م

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 18:50 م

    ابوالفيصلا

    خبر سعيد جدا يخفف قليلا من الاعباء المالية على الدوله التي تصرف بشكل مبالغ فيه الله يحفظ ويطول بعمر ابوفهد
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  76. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 18:49 م

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  77. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 18:48 م

    الـزعــيــم

    احسن يستاهلون المفروض العشرين بالميه تروح لأهل الضمان الاجتماعي طال عمرك سيدي ملكنا الغالي ابوفهد
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  78. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 18:43 م

    REALITY

    نحن مع أبو فهد بالحلوة و المرة و سمعا و طاعة الله يحفظ حكومتنا و ولاة أمرنا
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  79. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 18:43 م

    المزيني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 18:43 م

    بقايا مشاعر

    القادم احلى
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  81. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 18:41 م

    فـهــــــد

    افضل واحسن شئ إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للوزراء وأعضاء مجلس الشورى..*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  82. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 18:38 م

    زائر

    احلى خبر قرأناه هذه السنه الله يطول بعمرك يا ابو فهد
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