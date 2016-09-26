أمر ملكي: تخفيض راتب الوزير 20%.. ومكافأة عضو مجلس الشورى 15%

صحيفة المرصد: أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين أمرًا ملكيًا بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للوزراء وأعضاء مجلس الشورى.ويقضي الأمر الملكي بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذين البندين مع بداية السنة الهجرية الجديدة التي تصادف مطلع الأسبوع المقبل.