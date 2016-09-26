أمر ملكي: تخفيض راتب الوزير 20%.. ومكافأة عضو مجلس الشورى 15%

صحيفة المرصد: أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين أمرًا ملكيًا بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للوزراء وأعضاء مجلس الشورى.ويقضي الأمر الملكي بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذين البندين مع بداية السنة الهجرية الجديدة التي تصادف مطلع الأسبوع المقبل.
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تعليقات ( 82 )
سياارالابتعاث للخارج عبئ كبير على الميزانية ولا بد من اعادة النظر فيه .... لان اغلب تخصصات المبتعثين عادية ولا فيها زود للبلد - ضياع فلوس على الفاضي .
سعداخبار ليست جيدة
سنافيكل اللي في راسي قلتوه .. سلام
ابن السعوديهالتقشف مطلوب وهذا وقته العالم يمر بركود اقتصادي لم يمر به من قبل
ماني حلو لكني ماني شينتفداك الروح والعلاوات ياوطني الحبيب وان ما وقفنا معاك الان فلا خير فينا يا اخوان لا تلتفتون لنهيق البعض والذين يحرضون الناس كمعارضين للأمر الملكي
مثقف ومطلعمخالف
ع . الحربيمخالف
( ريما Rima )اخبار تفتح النفس لله الحمد___
شرقاويه🇸🇦❤️ابطرو عيال ديرتنا العساكر من جندي الى لواء والله بعووون الله ماحامي ديارنا وماسك امننا بعد الله الا هم زيدو رواتبهم معقول جندي راتبه وهو تحت الشمس خمس
❤️ محب صدام حسين ❤️ياليت ينظرون في رواتب اللاعبين الخيالية ، المفروض يزيدون رواتب المرابطين بالحد الجنوبي هم اللي يستاهلون موب اللاعبين
ابو احمدمخالف
زائر حالياًشوفوا حل للأسعار لتجار وبعدين خفضو الرواتب
يمنيكفيه دلع يا وزراء وأنتم يا مواطنين عاش ملك الحزم والعزم
إستشاري صحفيه أطباء يستلمون حول 80 ألف ريال ...كما يوجد عسكريين خدمات طبية رواتبهم خيالية خارج النظام العسكري ورواتب قضاة ومحاسبين مبالغ فيها ...لماذا ؟!!
عدي 88الله يخلي لنا صحيفة المرصد..تخلينا نشارك في الراي ونعبر عن همومنا
اتمنا يخصم على من استفادو من الميزانيات السابقه وامتعو بها وهم على النحو التالييجب الوقوف مع بلدنا بتخفيض رواتب الضباط والاطباء واساتذه الجامعات والقضاه وكل من يفوق راتبه 30 الف يجب يخفض الى 18 اما باقي الرواتب لاتشكل عب مال
فهد العتيبيمخالف
اتمنا يخصم على من استفادو من الميزانيات السابقه وامتعو بها وهم على النحو التاليالحمدالله البلد قدم لنا الخير مدى عقود واليوم يجب الوقوف مع بلدنا بتقليص رواتب كبار المسؤلين بنسب لاتقل عن 50% مثل الوزراء وعضاء الصوره والقضاه
محب الهيئهما كان في مصلحة الوطن فهوا بطبع في مصلحة المواطن.
عابد سالميجب ايقاف العشرة ملايين التي تُصرف لكل وزير ورئيس جهة ليتعاقد منها مع مستشارين وخبراء
لكل نابحقرارات جميله يستاهل الوطن منا كل خير مووووووتوا بغيضكم قيادتنا تعمل لاجل ابناءها
عدي 88حن بخير والحمدلله اكبر منتج لنفط واقل سكان ..وحن افضل من اﻻمارات الى ماتأثرة بالازمه
عدي 88مخالف
احمدقرارات في محلها بارك الله في قياتنا الحكيمه سر ايها الملك الحكيم وراءك شعبك يعيشون ع الحلوه والمره فداء لتراب الوطن
عدي 88مادري ليش هذي اﻻزمات وحنا اكبر مصدر لنفط في العالم واقل سكان
زائرتعليق53 ابو محمد هذي صرخة صمت كبك منها ياكثر بربرتها وكلامها .
صرخة صمتتعليق 52 ماحد شامت وياليتك تريحنا بسكوتك .
ابو محمدتعليق 49 ياصرخة صمت معروف ان مبلغ الوزير مبلغ كبير مايحتاج ذكاء .
عدي 88ﻻ حد يشمت ترا الدور جاي عليكم
زائرقليلة بعد ماشبعو ولاشئ. المفروض مافيه راتب 5000. ثلاثين واقل تكفي وزيادة مقابل دوام أربع أيام او عشرة
مسمارطول عمرنا ناخذ والدوله تعطي ماقصرت وللان الله يديم عزها ليييه البعض جحد هالشي الحين ولييه التذمر والهمز واللمز يكفي امننا واستقرارنا بمال الدنيا
صرخة صمتتعليق 38 ابو محمد الحين قلي وايش دراك ان مبلغ الوزير كبير ومبالغ فيه ؟!
توتلا لخارج الدوام والانتدبات لكن العلوه حرام توقفنها ضروري للموظف
زائرقال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إن أعطى منها رضي وإن لم يعط سخط ....هذا الحديث الشريف هو الفصل في هذا الموضوع فكفى مزايدة
عكاش ابوعجرهيعني ما سمعنا احد من البنوك والشركات الكبيرة والتجار والشخصيات الاعتبارية دعم المجهود الحربي ولو بمليون ريال.وأين ضريبة الدخل وبدل الخدمات للمتعاقدين
خليفيعني لا تزعل يالموظف الصغير اذا جاك الدور
محمد الفقراوي ي***مخالف للنشر
زمانك لو صفالك يوم فلا تحسب صفالك دومالمفروض الحد الاعلى للرواتب 15000 الف ريال بدون بدلات والحد الادنى 6000 الاف لجميع القطاعات حتى تساهم في نزول الاسعار اما المقيم فضريبة على دخله
قلتربي يحفظك الله يطيل بعمرك وصحتك وعافيتك يارب احفظ خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيزاحبك ياوالد الجميع
زائرابوفوازصراحه الي ماعنده مسؤوليه فاز بها تقشف اوماتقشف ماتفرق عنده
خليفالوزير مافكر بالراتب من الاساس .. و****
ملحق الصحافهمخالف للنشر
ابومحمدرواتب الوزراء كبيره ومبالغ فيها .. الموظف يعمل اكثير من الوزير
فشلحفظ الله السعوديه والى رد 30 محبه للسنه واقوالك بغض وحقد ولا تطبيق للاسلام لماذا الكره لليمنيين تريدونهم ان يذهبو لايران بدلا ان نكسبهم في صفنا
ما زلنا بالف خيراللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان والله إنا في نعمة نحسد عليها ولكن الله حامينا له الحمد وله الشكر.
الفيصلمخالف للنشر
[email protected]مخالف للنشر
إستشاري صحمخالف للنشر
راعي الثانيهمعاد في شي ابلاش اشتغل تجيك فلوس المفروض من زمان ذا الكلام
Ymni mahbob*************
محبة السنةيمني مكروه مالك دخل في شؤوننا باذن الله ينظف البلد من اشكالك حتى يصبح القادم افضل الحمد لله نحن في خير وامن وامان لكن يجب من الان وصاعدا الترشيد فقط
رشديانا متاكد ان الملك سلمان لم يتخذ هذه القرارات الا بعد دراسة مستفيضه لها ابعادها ونتائجها وهو والد للجميع ولن يفعل مايضربابنائه ولعل فيها خير لانعلمه
محمد الغامديحنا ورواتبنا واولادنا وأموالنا وعقاراتنا رهن أشارتك ياسيدي سمعا وطاعه . الوطن إغلاء من كل الأموال والاولاد ودام عزك ياوطن .
ام عمراللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ادم نعمك علينا ظاهره وباطنه
عريفطيب وحنا يالعسكر وش وضعنا ********والرزق على الله
Ymni mahbobوالقادم اجمل باْذن الله.....
Ymni mahbobمخالف للنشر
علي العمريالله. المستعان. وبس.
ابو علي الحربيمخالف للنشر
ابتعاقمخالف للنشر
منطقي****... فلعل تخفيض الملك سلمان يسهم في رخص الاسعار واعتقد ان هذا سيحصل فالملك والد للجميع
ابو جندلمخالف للنشر
ابوتميم الشمالانا اقبل اصير وزير بدون راتب
القناص2كم الراتب وكم المكأفات نسبه جيده ولكن هذا المبلغ لايؤثر على الرواتب المرتفعه التأثير على المتقاعدين الذين رواتبه قليله نتمنى سعوده الموزينات والنقل
متابع عن بعد******. على القوة يا خادم الحرمين بارك الله فيك ..
اتمنى.....اتمنى ٨٠٪ لوزير الإسكان اللين يحس مشكلة السكن
مزارع من أرض الطيبينتعليق 6 بيض الله وجهك نتمنى من والدنا ابوفهد
صحيحمخالف للنشر
من حائلهذا الصحيح المفروض تعطى الافراد العسكريين هم من يستحق الزياده ،.
أبو مصلفح الرياضمخالف للنشر
ابوالفيصلاخبر سعيد جدا يخفف قليلا من الاعباء المالية على الدوله التي تصرف بشكل مبالغ فيه الله يحفظ ويطول بعمر ابوفهد
أبو مصلفح الرياضمخالف للنشر
الـزعــيــماحسن يستاهلون المفروض العشرين بالميه تروح لأهل الضمان الاجتماعي طال عمرك سيدي ملكنا الغالي ابوفهد
REALITYنحن مع أبو فهد بالحلوة و المرة و سمعا و طاعة الله يحفظ حكومتنا و ولاة أمرنا
المزينيمخالف للنشر
بقايا مشاعرالقادم احلى
فـهــــــدافضل واحسن شئ إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للوزراء وأعضاء مجلس الشورى..*****
زائراحلى خبر قرأناه هذه السنه الله يطول بعمرك يا ابو فهد