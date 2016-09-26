استثناء العسكريين المشاركين في الحد الجنوبي من قرار عدم منح العلاوة السنوية

صحيفة المرصد: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين ، على استثناء المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 هـ).

جاء ذلك في الأمر الملكي الموجه لولي العهد : وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن ، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.

اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند ( أولاً ) من القرار المشار إليه أعلاه ، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثاني عشر ) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه . فأكملوا ما يلزم بموجبه.