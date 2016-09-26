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استثناء العسكريين المشاركين في الحد الجنوبي من قرار عدم منح العلاوة السنوية

26 سبتمبر, 2016 , 20:16 م
استثناء العسكريين المشاركين في الحد الجنوبي من قرار عدم منح العلاوة السنوية
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صحيفة المرصد: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين ، على استثناء المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 هـ).

جاء ذلك في الأمر الملكي الموجه لولي العهد : وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن ، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.

اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند ( أولاً ) من القرار المشار إليه أعلاه ، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثاني عشر ) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه . فأكملوا ما يلزم بموجبه.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    مناشده لملكنا الغالي سلمان فهذه القرارات فيها اجحاف يا اما انها تكون منصفه او تخفيفها فهي بذلك مجحقه لناس وناس لا يتأثرون منها والتجار لا نزول للاسعار
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  2. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    الباسل

    اخسر بدل ولا تخسر وطن، اذا راح الوطن خسرت البدل والوطن ...
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  3. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    ماني حلو لكني ماني شين

    يستاهلون بل نتمنى ان تضاعف رواتبهم والرازق في السماء والحاسد في الارض
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  4. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص

    قررات ليست مدروسه وسوف تَخَلَّق مشاكل يجب دراستها جيدا حماة الوطن هم من يستلم بدل الخطر والضرر اما المعلمين يطبلون للقرار ومتحسرين بعدعلى العلاوه
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  5. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    مواطن محب لوطنه

    للمشاركين فى الحدالجنوبي على الجبهةنتمنى مضاعفةعلاوتهم .هم يستحقون اكثرمن ذلك
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  6. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 22:51 م

    هلال

    أرواحنا فدا للوطن ليس العلاوة فقط
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  7. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 22:11 م

    الرأي العام

    حتى العلاوة مافيه الحمدالله رب العالمين
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  8. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 21:13 م
    عدد التعليقات:615

    عاشق وطنه

    اجل جايتني درجه السنه الجايه يعني راح يوقفوها وباقي على تقاعدي سنتين فقط ما ياجلونها شوي حتى نتقاعد ونطلع
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  9. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 21:12 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    غير لائق
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  10. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 20:50 م

    ﻻبد من المساوه ومقاربة الرواتب ناكل ونشرب ونلبس مثل بعض ومن نفس المحل

    وقفها سنه وغضبتم غيركم مايعرف ايش هي العﻻوه يعمل ليل نهار بح4500 أشكر الله اذى راتبك مايكفيك وهو فوق ال7000فهاذى من قلةالدبره ولوزودها 20الف ماتنفع
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  11. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 20:29 م

    مسمار

    يستااهلون كل خير جنودنا البواسل يفداهم الغالي والنفيس رجال يسهرون لننام ويحرسون لنأمن ع انفسنا واعراضنا ومالنا فلهم مني قبلة شكر وعرفان وخالص الدعاء
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  12. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 20:26 م

    عبدالرحمن المقبل

    قرارات صائبه يدركها من يدركها ويعارضها من له منافع شخصه انما هي قرارات استباقيه من رجل حكيم يفكر في عواقب الامور قبل ان تقع كي لانقع
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  13. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 20:24 م

    علي

    يازين بلادنا وياما أحلاها والله لو نشاطر العسكريين رواتبنا انهم يستحقون ..تركو الأهل والمال لحمايتنا الله ينصرهم
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  14. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 20:23 م

    أجامل أيامي

    كلنا جنودالوطن سواء عسكرأومدنيين ولايوجدأي مبررلإلغاء العلاوة
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  15. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 20:20 م

    Nasser7777

    طيب والعسكر المساكين الي بالعواميه وش وضعهم بعد هم كل يوم مقتول منهم واحد
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  16. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 20:18 م

    Nasser7777

    هاذا اقل شي تقدمه لهم الدولة الله يحميهم يارب
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