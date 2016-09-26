استثناء العسكريين المشاركين في الحد الجنوبي من قرار عدم منح العلاوة السنوية

صحيفة المرصد: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين ، على استثناء المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 هـ).
جاء ذلك في الأمر الملكي الموجه لولي العهد : وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن ، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند ( أولاً ) من القرار المشار إليه أعلاه ، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثاني عشر ) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه . فأكملوا ما يلزم بموجبه.
تعليقات ( 16 )
الباسلاخسر بدل ولا تخسر وطن، اذا راح الوطن خسرت البدل والوطن ...
ماني حلو لكني ماني شينيستاهلون بل نتمنى ان تضاعف رواتبهم والرازق في السماء والحاسد في الارض
مواطن محب لوطنهللمشاركين فى الحدالجنوبي على الجبهةنتمنى مضاعفةعلاوتهم .هم يستحقون اكثرمن ذلك
هلالأرواحنا فدا للوطن ليس العلاوة فقط
الرأي العامحتى العلاوة مافيه الحمدالله رب العالمين
عدد التعليقات:615
عاشق وطنهاجل جايتني درجه السنه الجايه يعني راح يوقفوها وباقي على تقاعدي سنتين فقط ما ياجلونها شوي حتى نتقاعد ونطلع
عُـــــــــمـــــــــرغير لائق
ﻻبد من المساوه ومقاربة الرواتب ناكل ونشرب ونلبس مثل بعض ومن نفس المحلوقفها سنه وغضبتم غيركم مايعرف ايش هي العﻻوه يعمل ليل نهار بح4500 أشكر الله اذى راتبك مايكفيك وهو فوق ال7000فهاذى من قلةالدبره ولوزودها 20الف ماتنفع
مسماريستااهلون كل خير جنودنا البواسل يفداهم الغالي والنفيس رجال يسهرون لننام ويحرسون لنأمن ع انفسنا واعراضنا ومالنا فلهم مني قبلة شكر وعرفان وخالص الدعاء
عبدالرحمن المقبلقرارات صائبه يدركها من يدركها ويعارضها من له منافع شخصه انما هي قرارات استباقيه من رجل حكيم يفكر في عواقب الامور قبل ان تقع كي لانقع
علييازين بلادنا وياما أحلاها والله لو نشاطر العسكريين رواتبنا انهم يستحقون ..تركو الأهل والمال لحمايتنا الله ينصرهم
أجامل أياميكلنا جنودالوطن سواء عسكرأومدنيين ولايوجدأي مبررلإلغاء العلاوة
Nasser7777طيب والعسكر المساكين الي بالعواميه وش وضعهم بعد هم كل يوم مقتول منهم واحد
Nasser7777هاذا اقل شي تقدمه لهم الدولة الله يحميهم يارب