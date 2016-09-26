تفاصيل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الملغاة في قرارات الخدمة المدنية

صحيفة المرصد – واس: قرر مجلس الوزراء اليوم الإثنين إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

وفيما يلي سرد للبدلات والمكافآت والمزايا المالية الملغاة:

1 – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :

( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).

2 – بدل عدوى وضرر.

3 – بدل خطر.

4 – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.

5 – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.

6 – بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.

7 – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

8 – بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

9 – المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

10 – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

11 – بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.

12 – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

13 – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.

14 – مكافأة الأعمال الجليلة.

15 – بدل التعيين.

16 – بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.

17 – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.

18 – مكافأة الحاسب الآلي.

19 – مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.

20 – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.

21 – العلاوة الإضافية عند الترقية.