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تفاصيل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الملغاة في قرارات الخدمة المدنية

26 سبتمبر, 2016 , 20:23 م
تفاصيل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الملغاة في قرارات الخدمة المدنية
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صحيفة المرصد – واس: قرر مجلس الوزراء اليوم الإثنين إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

وفيما يلي سرد للبدلات والمكافآت والمزايا المالية الملغاة:

1 – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :
( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).
2 – بدل عدوى وضرر.
3 – بدل خطر.
4 – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5 – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6 – بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7 – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9 – المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11 – بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12 – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13 – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14 – مكافأة الأعمال الجليلة.
15 – بدل التعيين.
16 – بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17 – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18 – مكافأة الحاسب الآلي.
19 – مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20 – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21 – العلاوة الإضافية عند الترقية.

 



تعليقات ( 121 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 121
    27 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    أتمنى إلغاء تأمين السيارات
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  2. 120
    27 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    مقيم يعمل بمرتب 1500

    على أتم اﻻستعداد للعمل في أي وقت وزمان براتب 5000
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  3. 119
    27 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    لجلب المال

    قراءة سورة القدر 1000 مرة في اليوم ماعدا رجب وشعبان ورمضان مع الوضوء واستقبال القبلة ويُفضّل عدم تغيير المكان ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 118
    27 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    قادم

    الأوضاع الحالية مؤقتة وبلادنا بخير ولا بد ان نصبر حتى زوال الأزمة وسنعود أفضل مما كنّا بمشيئة الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 117
    26 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    منيف العنزي

    اهم شي يستقر الاقتصاد وتثبت العمله وتنتهي الحرب وكل شي انشاء الله يرجع افضل مما كان وولاه أمرنا الله يحفظهم مايخيبون اذا ضبط الوضع انت شيفين دوال مجا
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  6. 116
    26 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    تسلمين شرقاوية 🌷🌷💚💚👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 115
    26 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    ليش تجيب اطفال نص درزن اثنين ونتهى الامر خل الحرمه توقف ماله داعي كثرت البزران مصاريف
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  8. 114
    26 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    الشحذه للمحتاج حلال ولا حرام اه من الاقدار تلطش فينا ما لنا الا دوام بعد الظهر الواحد ماهمه نفسه لكن الأطفال اللي عنده نص درزن ماذا يفعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 113
    26 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    من ناحيتي انا

    انا مع ولي الأمر .. بالرغم علي قرضين للمصرف ..سافرت كثير خارج السعودية مافي امان الا بالنهار لان الناس كلهم صاحيين .. ياناس الرزق من عند الله عز وجل .
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  10. 112
    26 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    صبحي

    رحنا وطي عزالله بلطنا البحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 111
    26 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    والمدرسيين رواتبهم كثيره ليه مايخصمون منها
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  12. 110
    26 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    والمدرسيين رواتبهم كثيره ليه مايخصمون منها
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  13. 109
    26 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    والمدرسيين رواتبهم كثيره ليه مايخصمون منها
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  14. 108
    26 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    والمدرسيين رواتبهم كثيره ليه مايخصمون منها
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  15. 107
    26 سبتمبر, 2016 , 23:21 م

    منصف

    الله يحفظ بلادنا وقادتها المعلمين يستحقون أكثر من ذلك فهم أساس الرقي با الوطن ودولتنا تقدر ذلك وهناك وظائف روتبهم مثل المعلمين أواكثرمنهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 106
    26 سبتمبر, 2016 , 23:17 م

    زائره ررىىىىىىىىى

    الحين بفهم بدلاتىدىذذذذذذذذذذذذذذذذ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 105
    26 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    منصف

    لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم الله يبارك في قادتنا وحكأمنا ويحفظ بلادنا من كل مكروه وبالنسبه للمعلمين... هناك وظائف روتبهم أعلى من المعلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 104
    26 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    صعيدي

    عادي اهم شي ما نرجع للبيوت الطين وبيوت الشعر والغربله والتخلف وركوب الجمال والحمير
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  19. 103
    26 سبتمبر, 2016 , 23:12 م

    🎀💫

    ترى فيه ناس توهم ماتقعدوا الأربعين ورأسهم شيب من الديون بيوت الاجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  20. 102
    26 سبتمبر, 2016 , 23:12 م

    مساكين العسكر من هول الصدمه ماهم مصديقين فهم من سوف يدفع ضريبه الحرب والسلم والتقاعد ولكنهم يحملون عهد وولاء لهذا الوطن ويجب ان يعوضوا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 101
    26 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    ليل

    اروحنا ترخص لأجل تراب الوطن..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 100
    26 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    🎀💫

    الحين تجي عنووبة وتحط حيلها في المعلمين -ترى معرف ريما مو حلو كان خليتيه ريم احلىى ولا زهوة ولا عبطى ولا( شما )احلى اسم شما ❤️معليش لاتزعلين لقافة مني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 99
    26 سبتمبر, 2016 , 23:08 م

    ام الغالي

    صح اذا يبون يأخذون لايجون الي رواتبهم كلها بدل هم عايشين عليها يروحون للممرضات الي مايعرفن شي و القطاعات الثانيه رواتبهم عاليه ولاهي بدلات اساسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 98
    26 سبتمبر, 2016 , 23:08 م

    ام الغالي

    صح اذا يبون يأخذون لايجون الي رواتبهم كلها بدل هم عايشين عليها يروحون للممرضات الي مايعرفن شي و القطاعات الثانيه رواتبهم عاليه ولاهي بدلات اساسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 97
    26 سبتمبر, 2016 , 23:05 م

    الله يرحم الملك عبد الله

    الله يرحم الملك عبد الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  26. 96
    26 سبتمبر, 2016 , 23:05 م

    يارب ما يخصمون من الضمان يارب استر ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 95
    26 سبتمبر, 2016 , 23:01 م

    مجموعة مرتان للمقاولات

    قدر الله وماشا فعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 94
    26 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    مجموعة مرتان للمقاولات

    الحمدلله قدر الله وماشا فعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 93
    26 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    ياطويل العمر حنا بنعمه ومن سنتين وحنا بخير والوضع تمام التمام تبون ماتبقى لدي موتري فدى للوطن اهم شي المواطن يكون بخير
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  30. 92
    26 سبتمبر, 2016 , 22:58 م

    السروات

    منحتنا الحكومة الشيئ الكثير وطالما افرحتنا بالزيادات وهذا وقت رد القليل القليل من هذا الجميل، الوطن نفديه بالارواح فهل المال اغلى من الروح؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  31. 91
    26 سبتمبر, 2016 , 22:56 م

    صلاة المسجد

    صارت تخوف وخاصة الجمعة من الارهابيين
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  32. 90
    26 سبتمبر, 2016 , 22:56 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    بالنسبه لي انا ما عاد تفرق غرقان 🏊🏻 بالديون ومركبة نجاتي 🚣🏻 بعيييييييد المنال يعني متعود بس ابي افهم شئ واحد ايش احسن بلد للهجره في اوروبا
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  33. 89
    26 سبتمبر, 2016 , 22:54 م

    عبدالله

    شوفو كيف وقفنا وقت الرخاء مع الدول وسعدناهم بنليونات الدولارات على مدى السنين والحين مين يوقف معنا بازمتنا والله ماراح يسالو فينا لا حول ولا قوة الا ب
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  34. 88
    26 سبتمبر, 2016 , 22:53 م

    صعيدي

    يا بلادي واصلي والله معاك يا بلادي واصلي واحنا وراك واصلي والله يحميك إله العالمين قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين يرتقي الإنسان عن إيمان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 87
    26 سبتمبر, 2016 , 22:51 م

    ابومشعاب

    التدخل في ارزاق الخلق مشكلة كبيرة كلن عليه التزامات واقساط والمائه والخمسمائة تفرق معه في راتبه نسأل اللهان يعوض بخير ويرزقنا من واسع فضله
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  36. 86
    26 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    عمر

    الحمد لله على نعمه الامن والامان هاذي اهم شي في الحياه كل شي راح يتعوض ريحو بااااالكم واعرفوا قدر النعمه اللي احنا فيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 85
    26 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    ابومشعاب

    بالنسبة لتعليقات عهود وتعليقات البعض غالبها حسد وحقد على بعض فئات المجتمع من موظفين وهذا يدل على قلة تربية وحقد دفين نسأل الله ان يخزيهم ويسلط عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 84
    26 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    سلمان

    شكلي بطلق الحرمة تروح لهلها ومعاها عيالها ما راح اقدر اصرف عليهم راتبي مايكفي وانا متاكد بتصير مشاكل بيني وبينها راتبي ما يغطي نصه بدلات مين يتحمل كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 83
    26 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    صالح

    تمام يعني العلاوة السنويه موش معاهم والا ايش للموظف الحكومي فهمونا جزاكم الله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 82
    26 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    محمد

    مستعدين نفدي الوطن باروحنا طيب التجار والاجانب والشركات والبنوك الي ناهبين البلد بتلطالعة والنازلة وبالذات عشرين مليون اجنبي ايش وضعهم مرتاحين اكثر من
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  41. 81
    26 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    مواطن أصلي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 80
    26 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    المشكله

    ان البعض يعتقد ان من يستاء من بعض القرارات فهو ضد دولته. هؤلاء مرضى عقول. ولكن النقد يبني الشعوب و يطورها
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  43. 79
    26 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    مواطن

    تعليق 10 قاتل الله الجهل وش جاك ع المعلمين ياحسود لولا المعلمين انت لم تقرأ ولاتكتب ..الله يضيق عليك ياجاهل
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  44. 78
    26 سبتمبر, 2016 , 22:37 م

    تذكير

    ودي تقل تكاليف الزواج لااقصد المهر بل اقصد المصاريف اللي ليس لها داعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 77
    26 سبتمبر, 2016 , 22:36 م

    كلمة حق

    لاحول ولا قوه الا بالله ثلث الراتب بدلات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 76
    26 سبتمبر, 2016 , 22:35 م

    كلمة حق

    العسكريين هم المتضررين الأكثر بنسبة ٨٠٪‏
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  47. 75
    26 سبتمبر, 2016 , 22:33 م

    عكاش ابوعجره

    الحمد لله رب العالمين اني ما تزوجت ولاعندي عيال والا كان حوسه. ثلث الراتب بدلات. اللهم انا نسالك ان ترزقنا الجنة ونعيمها واكفنا شر الدنيا
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  48. 74
    26 سبتمبر, 2016 , 22:33 م

    انشر التعليق

    نحن مع دولتنا في كل شيء وفي اي ضرف مصيرنا واحد مثل ما اعطتنا سنعطيها اغلى ما نملك ولا نبالي وترااااااب في وجه كل حاسد وحاقد على بلدنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  49. 73
    26 سبتمبر, 2016 , 22:30 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    عندما تدعوا لولي الامر بالخير والتوفيق والسداد فهذا سيشاهد على ارض الواقع ان شاءالله .. اما الرزق ومنه المال فهوا على الله وحده لاشريك له والله أعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 72
    26 سبتمبر, 2016 , 22:28 م

    شرقاويه🇸🇦❤️

    عهود كلامك درررر 👍🏼❤️
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  51. 71
    26 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    الهاشمي

    نحن معاكم ياقادتنا ت ٦٤ مالقيت الا المرسين الغلابا اللي يربون امثالك ويعلموهم ليه ماقلت القضاة ولا الضباط
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  52. 70
    26 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    لتعرفوا اكثر

    شوفوا ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي فهي اقرب لقلوب الناس.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 69
    26 سبتمبر, 2016 , 22:15 م

    المراقب

    في الحروب تلجاء الدول مثل أيام حرب الكويت وقفت الزيادة ثلاث سنوات والحمدلله قلبا وقالبا مع دولتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 68
    26 سبتمبر, 2016 , 22:15 م

    معلمة احتياجات خاصه

    المعلمه تتعب خصوصا معلمة الطالبات ذوي الاحتياجات الخاصه والله اني الله يكرمكم ادخل معها الحمام واراقب لما تطلع اخاف عليها تتاذى وامسح انفها وادرسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 67
    26 سبتمبر, 2016 , 22:14 م

    استفسار

    هل سيشمل الشخصيات الاعتبارية!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 66
    26 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    مواطن

    نقترح سرعة تطبيق رسوم الاراضي المطورة لتخفيض الاسعار والتي سوف يتم تطبيقها بعد اربع سنوات تقريبا؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 65
    26 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    الوضع صعب طيب مافيه حل يعني اشوف ان نفك الارتباط عن مصر والمغرب والاردن والخ بيزين الحال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  58. 64
    26 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    المدرسيين اعلى رواتب لازم يخفضونها
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  59. 63
    26 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    عفواً لم يكن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 62
    26 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    تعليق جميل

    ابو صفوق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 61
    26 سبتمبر, 2016 , 22:11 م

    المدرسيين رواتبهم عاليه
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  62. 60
    26 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    والمدرسيين رواتبهم عاليه لازم تخفض منها
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  63. 59
    26 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    اهم شيء إيقاف رواتب المعلمين خلال الإجازات أو خفض الراتب الشهري 20 بالمئة . كثير من المدرسين كما يحكي لي أخي يسافرون الى الخارج للل.. برواتب الإجازة !
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  64. 58
    26 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لو جئنا للحقيقة المعلمات لم يكون لهم ذلك الدور الكبير في دفعي لحب القراءة والعلم والأدب بل العكس . ولكنني استقيت العلم خارج نطاق المدرسة ولله الحمد
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  65. 57
    26 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    اللهم سترك

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 56
    26 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ثم والله ثم والله سيستقر الاقتصاد وسيعم الخير والمال في البلاد .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  67. 55
    26 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    اهي اهي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 54
    26 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    ابوصفوق

    عليَّ أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني ووالله ثم والله إن نعمة الأمن والأمان لايعادلها شيء بل إن نعمة الأمن بها تستقيم حياة المؤمن
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  69. 53
    26 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    ابوصفوق

    مهما ارتفعت الاسعار وقل الدخل لن تموت حتى تستوفي كامل رزقك فتوكل على الله ورحم الله من قال / والله ما أبالي لو ان حبة الشعير بدينار عليَّ
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  70. 52
    26 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    هذا هو مفهوم الزكاة وضبط طبقات المجتمع أخذ مال من الغني ليعطي الفقير هكذا يحدث التوازن الذي دعانا إليه الإسلام . عودوا إلى منهج الإسلام القويم والله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 51
    26 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    ابوسعود

    الوطن يستحق اكثر اللهم اعن حكومتنا وسددخطهافي نصرةالااسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 50
    26 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    نيلاوي

    ازعجونا المعلمين, يا اخي ماسمعت الدكاترة يقولون حنا اللي نعالجكم, اللي علمتنا الحكومة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 49
    26 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    خليجي

    السمع والطاعة لولي الأمر حفظه الله ورعاه هو يعلم مصلحة المواطن فعلينا السمع والطاعة له بعد الله وندعو الله له ولنائبيه التوفيق والسداد وان يوحد صفوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  74. 48
    26 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لاأدري هو كم الآن ربما 750 او 800 فيرفع إلى 1500 . سادساً / زيادة رواتب المتقاعدين 10 بالمئة سابعاً / ( خذ من أموالهم صدقةً تزكيهم وتطهرهم بها )
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  75. 47
    26 سبتمبر, 2016 , 21:52 م

    نيلاوي

    مثلا ظابط جامعي يعمل في مختبر لديه علاوة (تاهيل+عدوى+حاسب) راحت عليه,
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 46
    26 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    ابوفهد

    المعلمين هم اللي علموك كيف تكتبين ياعهود... لكن قليل اﻻصل مايبين فيه.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  77. 45
    26 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ثالثاً / زيادة أسعار التبغ 50 بالمئة . رابعاً / خفض رواتب من هم على المرتبة الثانية عشرة فأعلى بنسبة 10 بالمئة . خامساً / زيادة مخصص الضمان الاجتماعي
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  78. 44
    26 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    الحساء واحه

    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لايكلمهم الله يوم ألقيامه ولايزكيهم ذكر منهم رجلا بايع أياماما من اجل دنيا ان أعطاه رضي وان لم يعطيه سخط
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  79. 43
    26 سبتمبر, 2016 , 21:47 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    مدرب منتخب اجنبي كان راتبه مليون ! ثم إن مستوى المنتخب كذا ولاّ كذا نفسه وقد يكون أفضل حين يأتي سامي او ماجد ويكون الراتب معقول لايتعدى 15 ألف ريال
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  80. 42
    26 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    ام الغالي

    العسكريبن عايشين علي البدلات كل رواتبهم بدلات اتمني يستثني كل العسكر خوذوا من الي رواتبهم عاليه والتجار والله يعطينا الامن والأمان اهم شي
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  81. 41
    26 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ثانياً / يعين ماجد احمد عبدالله مدرب للمنتخب وفهد الهريفي مدرب للنصر وسامي الجابر مدرب للهلال بشرط تقنين رواتبهم حتى لايتم صرف ملايين على مدرب اجنبي
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  82. 40
    26 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    ali

    المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة,وولي أمرنا حفظه الله والمسؤولون الكبار أدرى بمصلحة الأمة,والأمن والأمان لايعدله شيء وغيرنا لايجد لقمة ليأكلها!
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  83. 39
    26 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    تكفون جاوبوني مكافئة طلااب الجامعه الغوها ولأ لا
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  84. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    صراحة أرى أنه ضروووووري إيقاف راتب المعلم والمعلمة أثناء الإجازات حرام يأخذونه هكذا بدون تعب خاصة أن الوضع الاقتصادي لايسمح والإجازات أصبحت كثييييرة
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  85. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 21:36 م

    كلنا وما نملك فداء للدين ثم الوطن

    بجب لن نقف مع وطننا في هذه الضائقة ويعلم الله اني مستور الحال لكن أهم شي نكون في أمن وأمان وعلى المجتمع التكاتف وكل شخص يتفقد أقاربه وجيرانه المحتاجين
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  86. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    ااببووححمموودد

    جميع هذه البدلات و المكافآت .. لم يستفيد منها إلا طبقة معينة .. وهي التي ستترحم عليها !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  87. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    إستشاري صح

    لازم نشارك في الدفاع عن الوطن وعلى الجميع تقبلها بصدر رحب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  88. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 21:33 م

    محق

    وكذلك لابد من الحسم على لاعبي الكرة وعدم استقدام مدربين من الخارج بملايين الريالات ويتغير في شهرين وتخفيض الإنفاق على الكرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  89. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 21:33 م

    أنا استلم بدل ضرر وبدل خطر وهي اللي رافعه الراتب اللحين كليناها مفلفله خدمه ٢٧ سنه وقرب التقاعد وسوف ينزل الراتب من ١٢٨٠٠ الى ٨٠٠٠ آلاف بعدًالتقاعد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  90. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 21:16 م

    المع السيف

    تاالله وبالله والله ماتلك البدلات والعلاوات باغلا من الدفاع عن ارض الوطن وارواح الشهداء من ابناء الوطن والاخوه من ابناء الخليج .
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  91. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 21:10 م

    كنكت

    العلاوه السنويه مستمره ... اللي توقف هي البدلات فقط
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  92. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 21:09 م

    محق

    لابد من نعود على ماكنا عليه في زمن الشيخين الجليلين بن باز والعثيمين
    لا يعجبني(7) اعجبني(7)
  93. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 21:08 م

    ابرار احمد

    يليت تاخذ كمان من الاجانب الي يحولو مليارات خارج البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  94. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 21:08 م

    المفروض تخفيض رواتب المدرسيين لانها مرتفعه وعاليه
    لا يعجبني(24) اعجبني(5)
  95. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 21:06 م

    حبروك

    لا مشكلة بس ليته يضغط على التجار لتخفيض السلع الاستهلاكية بدل رفعها أو يوقفون عند حد
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  96. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 21:05 م

    14 لاتهايط على روسنا اذا انك فاهم نورنا ولا سكوتك أفضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  97. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 21:05 م

    الغامدى

    باذن الله خير للبلد الدوله تعى ماتفعل وفقكم الله لكل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  98. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 21:03 م

    .لن .

    تدوبر المناصب المهمة وعدم وضع نايب المسؤل او من يليهم في نفس المنصب لانه يساعد على جعل هناك باستمرار نفس الفساد والتغطية على بعضهم وعدم كشف الفساد وظل
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  99. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    المفروض تخفيض رواتب المدرسيين لانها مرتفعه وعاليه
    لا يعجبني(17) اعجبني(3)
  100. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 21:01 م

    محق

    في المقابل نتمنى أن يتم تخفيض الأسعار حتى تتناسب معما تبقى من الرواتب ومساعدة المستأجرين الذين لايملكون منازل
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  101. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 21:01 م

    برحي 2017

    الأجانب في إزدياد والسبب مجهول
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  102. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 21:00 م

    جميل

    أما باقي البدلات تتكلم ب 200 و300 ريال
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  103. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 20:59 م

    عاشق السعودية

    ارواحنا ترخص للوطن وحكامة واحنا وراك يا ابو فهد في السراء والضراء
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  104. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 20:59 م

    جميل

    يعني مثل هذا (( 15 – بدل التعيين )) احمد ربك أنك توظفت 😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  105. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 20:58 م

    محق

    بدل خطر تعديل عند الترقية تعديل سنة 1438 هذا الذي سيحسم على الغالبية منا علم ولا باقي ماحد فاهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  106. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 20:58 م

    .لن .

    ي.الاولى بها هم من على الحد الجنوبي وارجو ان نسب معروفة اغلب من يستلمها لايستحقها معروفين اغلب من يتبطحون في بعض الوزات يضع جدول لمشاركتهم في الحد الج
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  107. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 20:56 م

    محق

    لابد من أخذ ضرائب على الأجانب لأن أكثر الأموال المهاجرة عن طريقهم بالتستر التجاري لو حورب التستر التجاري بشكل فعلي وجاد لما احتجنا لهذا الحسم
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  108. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 20:55 م

    جميل

    بصراحة لاتحتاج إلى كل هذة الضجة. .ولكن المشكلة في الإعلام الذي لم يوضح الصورة ويفسر القرارت. .وزلايب الواتساب الذين يعملون من الحبة قبة ☺
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  109. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 20:54 م

    Talal2020

    الوطن اعطى وبذل للمواطن فحان اعادة الجميل لهذا الوطن الشامخ يستاهل منا بذل الغالي والرخيص دمت يا وطني عاليا دونك رقاب يا وطني
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  110. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 20:53 م

    Talal2020

    الوطن اعطى وبذل للمواطن فحان اعادة الجميل لهذا الوطن الشامخ يستاهل منا بذل الغالي والرخيص دمت يا وطني عاليا دونك رقاب يا وطني
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  111. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 20:52 م

    محق

    لاعزة لنا إلا بلاسلام فمتى ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله باقي المبتعثين والمدراء الأجانب وقاصدي السياحة للخارج يؤخذ عليهم ضرائب دون الإضرار بالمواطن
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  112. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 20:52 م

    المفروض المدرسين اولى بتخفيض الرواتب هم اعلى رواتب
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  113. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 20:50 م

    سعيد الاسمري

    قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامةولايزكيهم ولهم عذاب اليم وذكرمنهم ورجلابايع إمامالدنياه إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  114. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 20:45 م

    الحمدلله رب العالمين الحمدلله رزقي على الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  115. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 20:40 م

    مساند ربعه

    ارواحنا لك فداء يامولاي
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  116. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 20:36 م

    دحوم1

    ياشباب حنا في خير ونعمه امن وامان والله يحفظ حكومتنا الرشيده لاتتركون الحاقدين والمندسين يستغلون هذه القرارات بنشر الفتنه بيننا اللهم لك الحمد
    لا يعجبني(7) اعجبني(8)
  117. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 20:33 م

    صقر برقا

    سيدي خادم الحرمين لقد بايعناك فالمنشط والمكره سر بِنَا حيث تشاء نحن للوطن فداء الدم يرخص قبل الريال طال عمرك
    لا يعجبني(4) اعجبني(8)
  118. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 20:31 م

    ‏ان راح رزق حاسبين له حساب.. ‏يالله برزق ما حسبنا حسابه.. ‏ ‏ ⁧‫
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  119. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 20:30 م

    عاشق

    حصل خير ماهي بمشكلة والله لو تبون ارواحنا مانبخل عليكم بها
    لا يعجبني(8) اعجبني(5)
  120. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 20:29 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    من افضل القرارات . خطوة موفقه للتصحيح فعلا ٢٠٣٠ شي ثاني الي الامام ودام عذك ياوطن
    لا يعجبني(13) اعجبني(2)
  121. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 20:28 م

    عبدالرحمن

    حرام مليون ونص مسلم ينتظرون العلاوة وآخر شي تلغي
    لا يعجبني(5) اعجبني(24)

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