تفاصيل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الملغاة في قرارات الخدمة المدنية

صحيفة المرصد – واس: قرر مجلس الوزراء اليوم الإثنين إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
وفيما يلي سرد للبدلات والمكافآت والمزايا المالية الملغاة:
1 – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :
( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).
2 – بدل عدوى وضرر.
3 – بدل خطر.
4 – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5 – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6 – بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7 – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9 – المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11 – بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12 – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13 – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14 – مكافأة الأعمال الجليلة.
15 – بدل التعيين.
16 – بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17 – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18 – مكافأة الحاسب الآلي.
19 – مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20 – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21 – العلاوة الإضافية عند الترقية.
تعليقات ( 121 )
سالم قدهوو على الطيب ضاريأتمنى إلغاء تأمين السيارات
مقيم يعمل بمرتب 1500على أتم اﻻستعداد للعمل في أي وقت وزمان براتب 5000
لجلب المالقراءة سورة القدر 1000 مرة في اليوم ماعدا رجب وشعبان ورمضان مع الوضوء واستقبال القبلة ويُفضّل عدم تغيير المكان ..
قادمالأوضاع الحالية مؤقتة وبلادنا بخير ولا بد ان نصبر حتى زوال الأزمة وسنعود أفضل مما كنّا بمشيئة الله
منيف العنزياهم شي يستقر الاقتصاد وتثبت العمله وتنتهي الحرب وكل شي انشاء الله يرجع افضل مما كان وولاه أمرنا الله يحفظهم مايخيبون اذا ضبط الوضع انت شيفين دوال مجا
💎⭐️عهود⭐️💎تسلمين شرقاوية 🌷🌷💚💚👍
من ناحيتي اناانا مع ولي الأمر .. بالرغم علي قرضين للمصرف ..سافرت كثير خارج السعودية مافي امان الا بالنهار لان الناس كلهم صاحيين .. ياناس الرزق من عند الله عز وجل .
صبحيرحنا وطي عزالله بلطنا البحر
منصفالله يحفظ بلادنا وقادتها المعلمين يستحقون أكثر من ذلك فهم أساس الرقي با الوطن ودولتنا تقدر ذلك وهناك وظائف روتبهم مثل المعلمين أواكثرمنهم.
زائره ررىىىىىىىىىالحين بفهم بدلاتىدىذذذذذذذذذذذذذذذذ
منصفلاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم الله يبارك في قادتنا وحكأمنا ويحفظ بلادنا من كل مكروه وبالنسبه للمعلمين... هناك وظائف روتبهم أعلى من المعلمين
صعيديعادي اهم شي ما نرجع للبيوت الطين وبيوت الشعر والغربله والتخلف وركوب الجمال والحمير
🎀💫ترى فيه ناس توهم ماتقعدوا الأربعين ورأسهم شيب من الديون بيوت الاجار
ليلاروحنا ترخص لأجل تراب الوطن..
🎀💫الحين تجي عنووبة وتحط حيلها في المعلمين -ترى معرف ريما مو حلو كان خليتيه ريم احلىى ولا زهوة ولا عبطى ولا( شما )احلى اسم شما ❤️معليش لاتزعلين لقافة مني
ام الغاليصح اذا يبون يأخذون لايجون الي رواتبهم كلها بدل هم عايشين عليها يروحون للممرضات الي مايعرفن شي و القطاعات الثانيه رواتبهم عاليه ولاهي بدلات اساسي
ام الغاليصح اذا يبون يأخذون لايجون الي رواتبهم كلها بدل هم عايشين عليها يروحون للممرضات الي مايعرفن شي و القطاعات الثانيه رواتبهم عاليه ولاهي بدلات اساسي
الله يرحم الملك عبد اللهالله يرحم الملك عبد الله
مجموعة مرتان للمقاولاتقدر الله وماشا فعل
مجموعة مرتان للمقاولاتالحمدلله قدر الله وماشا فعل
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦ياطويل العمر حنا بنعمه ومن سنتين وحنا بخير والوضع تمام التمام تبون ماتبقى لدي موتري فدى للوطن اهم شي المواطن يكون بخير
السرواتمنحتنا الحكومة الشيئ الكثير وطالما افرحتنا بالزيادات وهذا وقت رد القليل القليل من هذا الجميل، الوطن نفديه بالارواح فهل المال اغلى من الروح؟
صلاة المسجدصارت تخوف وخاصة الجمعة من الارهابيين
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦بالنسبه لي انا ما عاد تفرق غرقان 🏊🏻 بالديون ومركبة نجاتي 🚣🏻 بعيييييييد المنال يعني متعود بس ابي افهم شئ واحد ايش احسن بلد للهجره في اوروبا
عبداللهشوفو كيف وقفنا وقت الرخاء مع الدول وسعدناهم بنليونات الدولارات على مدى السنين والحين مين يوقف معنا بازمتنا والله ماراح يسالو فينا لا حول ولا قوة الا ب
صعيدييا بلادي واصلي والله معاك يا بلادي واصلي واحنا وراك واصلي والله يحميك إله العالمين قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين يرتقي الإنسان عن إيمان
ابومشعابالتدخل في ارزاق الخلق مشكلة كبيرة كلن عليه التزامات واقساط والمائه والخمسمائة تفرق معه في راتبه نسأل اللهان يعوض بخير ويرزقنا من واسع فضله
عمرالحمد لله على نعمه الامن والامان هاذي اهم شي في الحياه كل شي راح يتعوض ريحو بااااالكم واعرفوا قدر النعمه اللي احنا فيها
ابومشعاببالنسبة لتعليقات عهود وتعليقات البعض غالبها حسد وحقد على بعض فئات المجتمع من موظفين وهذا يدل على قلة تربية وحقد دفين نسأل الله ان يخزيهم ويسلط عليهم
سلمانشكلي بطلق الحرمة تروح لهلها ومعاها عيالها ما راح اقدر اصرف عليهم راتبي مايكفي وانا متاكد بتصير مشاكل بيني وبينها راتبي ما يغطي نصه بدلات مين يتحمل كذا
صالحتمام يعني العلاوة السنويه موش معاهم والا ايش للموظف الحكومي فهمونا جزاكم الله خير
محمدمستعدين نفدي الوطن باروحنا طيب التجار والاجانب والشركات والبنوك الي ناهبين البلد بتلطالعة والنازلة وبالذات عشرين مليون اجنبي ايش وضعهم مرتاحين اكثر من
مواطن أصليمخالف
المشكلهان البعض يعتقد ان من يستاء من بعض القرارات فهو ضد دولته. هؤلاء مرضى عقول. ولكن النقد يبني الشعوب و يطورها
مواطنتعليق 10 قاتل الله الجهل وش جاك ع المعلمين ياحسود لولا المعلمين انت لم تقرأ ولاتكتب ..الله يضيق عليك ياجاهل
تذكيرودي تقل تكاليف الزواج لااقصد المهر بل اقصد المصاريف اللي ليس لها داعي
كلمة حقلاحول ولا قوه الا بالله ثلث الراتب بدلات
كلمة حقالعسكريين هم المتضررين الأكثر بنسبة ٨٠٪
عكاش ابوعجرهالحمد لله رب العالمين اني ما تزوجت ولاعندي عيال والا كان حوسه. ثلث الراتب بدلات. اللهم انا نسالك ان ترزقنا الجنة ونعيمها واكفنا شر الدنيا
انشر التعليقنحن مع دولتنا في كل شيء وفي اي ضرف مصيرنا واحد مثل ما اعطتنا سنعطيها اغلى ما نملك ولا نبالي وترااااااب في وجه كل حاسد وحاقد على بلدنا
🍉زائر المساء✋🍉🕟عندما تدعوا لولي الامر بالخير والتوفيق والسداد فهذا سيشاهد على ارض الواقع ان شاءالله .. اما الرزق ومنه المال فهوا على الله وحده لاشريك له والله أعلم
شرقاويه🇸🇦❤️عهود كلامك درررر 👍🏼❤️
الهاشمينحن معاكم ياقادتنا ت ٦٤ مالقيت الا المرسين الغلابا اللي يربون امثالك ويعلموهم ليه ماقلت القضاة ولا الضباط
لتعرفوا اكثرشوفوا ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي فهي اقرب لقلوب الناس.
المراقبفي الحروب تلجاء الدول مثل أيام حرب الكويت وقفت الزيادة ثلاث سنوات والحمدلله قلبا وقالبا مع دولتنا
معلمة احتياجات خاصهالمعلمه تتعب خصوصا معلمة الطالبات ذوي الاحتياجات الخاصه والله اني الله يكرمكم ادخل معها الحمام واراقب لما تطلع اخاف عليها تتاذى وامسح انفها وادرسها
استفسارهل سيشمل الشخصيات الاعتبارية!
مواطننقترح سرعة تطبيق رسوم الاراضي المطورة لتخفيض الاسعار والتي سوف يتم تطبيقها بعد اربع سنوات تقريبا؟؟؟؟؟
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦الوضع صعب طيب مافيه حل يعني اشوف ان نفك الارتباط عن مصر والمغرب والاردن والخ بيزين الحال
💎⭐️عهود⭐️💎عفواً لم يكن
تعليق جميلابو صفوق
💎⭐️عهود⭐️💎اهم شيء إيقاف رواتب المعلمين خلال الإجازات أو خفض الراتب الشهري 20 بالمئة . كثير من المدرسين كما يحكي لي أخي يسافرون الى الخارج للل.. برواتب الإجازة !
💎⭐️عهود⭐️💎لو جئنا للحقيقة المعلمات لم يكون لهم ذلك الدور الكبير في دفعي لحب القراءة والعلم والأدب بل العكس . ولكنني استقيت العلم خارج نطاق المدرسة ولله الحمد
اللهم ستركمخالف
💎⭐️عهود⭐️💎ثم والله ثم والله سيستقر الاقتصاد وسيعم الخير والمال في البلاد .
اهي اهيمخالف
ابوصفوقعليَّ أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني ووالله ثم والله إن نعمة الأمن والأمان لايعادلها شيء بل إن نعمة الأمن بها تستقيم حياة المؤمن
ابوصفوقمهما ارتفعت الاسعار وقل الدخل لن تموت حتى تستوفي كامل رزقك فتوكل على الله ورحم الله من قال / والله ما أبالي لو ان حبة الشعير بدينار عليَّ
💎⭐️عهود⭐️💎هذا هو مفهوم الزكاة وضبط طبقات المجتمع أخذ مال من الغني ليعطي الفقير هكذا يحدث التوازن الذي دعانا إليه الإسلام . عودوا إلى منهج الإسلام القويم والله
ابوسعودالوطن يستحق اكثر اللهم اعن حكومتنا وسددخطهافي نصرةالااسلام والمسلمين
نيلاويازعجونا المعلمين, يا اخي ماسمعت الدكاترة يقولون حنا اللي نعالجكم, اللي علمتنا الحكومة
خليجيالسمع والطاعة لولي الأمر حفظه الله ورعاه هو يعلم مصلحة المواطن فعلينا السمع والطاعة له بعد الله وندعو الله له ولنائبيه التوفيق والسداد وان يوحد صفوف
💎⭐️عهود⭐️💎لاأدري هو كم الآن ربما 750 او 800 فيرفع إلى 1500 . سادساً / زيادة رواتب المتقاعدين 10 بالمئة سابعاً / ( خذ من أموالهم صدقةً تزكيهم وتطهرهم بها )
نيلاويمثلا ظابط جامعي يعمل في مختبر لديه علاوة (تاهيل+عدوى+حاسب) راحت عليه,
ابوفهدالمعلمين هم اللي علموك كيف تكتبين ياعهود... لكن قليل اﻻصل مايبين فيه.
💎⭐️عهود⭐️💎ثالثاً / زيادة أسعار التبغ 50 بالمئة . رابعاً / خفض رواتب من هم على المرتبة الثانية عشرة فأعلى بنسبة 10 بالمئة . خامساً / زيادة مخصص الضمان الاجتماعي
الحساء واحهثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لايكلمهم الله يوم ألقيامه ولايزكيهم ذكر منهم رجلا بايع أياماما من اجل دنيا ان أعطاه رضي وان لم يعطيه سخط
💎⭐️عهود⭐️💎مدرب منتخب اجنبي كان راتبه مليون ! ثم إن مستوى المنتخب كذا ولاّ كذا نفسه وقد يكون أفضل حين يأتي سامي او ماجد ويكون الراتب معقول لايتعدى 15 ألف ريال
ام الغاليالعسكريبن عايشين علي البدلات كل رواتبهم بدلات اتمني يستثني كل العسكر خوذوا من الي رواتبهم عاليه والتجار والله يعطينا الامن والأمان اهم شي
💎⭐️عهود⭐️💎ثانياً / يعين ماجد احمد عبدالله مدرب للمنتخب وفهد الهريفي مدرب للنصر وسامي الجابر مدرب للهلال بشرط تقنين رواتبهم حتى لايتم صرف ملايين على مدرب اجنبي
aliالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة,وولي أمرنا حفظه الله والمسؤولون الكبار أدرى بمصلحة الأمة,والأمن والأمان لايعدله شيء وغيرنا لايجد لقمة ليأكلها!
💎⭐️عهود⭐️💎صراحة أرى أنه ضروووووري إيقاف راتب المعلم والمعلمة أثناء الإجازات حرام يأخذونه هكذا بدون تعب خاصة أن الوضع الاقتصادي لايسمح والإجازات أصبحت كثييييرة
كلنا وما نملك فداء للدين ثم الوطنبجب لن نقف مع وطننا في هذه الضائقة ويعلم الله اني مستور الحال لكن أهم شي نكون في أمن وأمان وعلى المجتمع التكاتف وكل شخص يتفقد أقاربه وجيرانه المحتاجين
ااببووححممووددجميع هذه البدلات و المكافآت .. لم يستفيد منها إلا طبقة معينة .. وهي التي ستترحم عليها !!
إستشاري صحلازم نشارك في الدفاع عن الوطن وعلى الجميع تقبلها بصدر رحب .
محقوكذلك لابد من الحسم على لاعبي الكرة وعدم استقدام مدربين من الخارج بملايين الريالات ويتغير في شهرين وتخفيض الإنفاق على الكرة
المع السيفتاالله وبالله والله ماتلك البدلات والعلاوات باغلا من الدفاع عن ارض الوطن وارواح الشهداء من ابناء الوطن والاخوه من ابناء الخليج .
كنكتالعلاوه السنويه مستمره ... اللي توقف هي البدلات فقط
محقلابد من نعود على ماكنا عليه في زمن الشيخين الجليلين بن باز والعثيمين
ابرار احمديليت تاخذ كمان من الاجانب الي يحولو مليارات خارج البلد
حبروكلا مشكلة بس ليته يضغط على التجار لتخفيض السلع الاستهلاكية بدل رفعها أو يوقفون عند حد
الغامدىباذن الله خير للبلد الدوله تعى ماتفعل وفقكم الله لكل خير
.لن .تدوبر المناصب المهمة وعدم وضع نايب المسؤل او من يليهم في نفس المنصب لانه يساعد على جعل هناك باستمرار نفس الفساد والتغطية على بعضهم وعدم كشف الفساد وظل
محقفي المقابل نتمنى أن يتم تخفيض الأسعار حتى تتناسب معما تبقى من الرواتب ومساعدة المستأجرين الذين لايملكون منازل
برحي 2017الأجانب في إزدياد والسبب مجهول
جميلأما باقي البدلات تتكلم ب 200 و300 ريال
عاشق السعوديةارواحنا ترخص للوطن وحكامة واحنا وراك يا ابو فهد في السراء والضراء
جميليعني مثل هذا (( 15 – بدل التعيين )) احمد ربك أنك توظفت 😊
محقبدل خطر تعديل عند الترقية تعديل سنة 1438 هذا الذي سيحسم على الغالبية منا علم ولا باقي ماحد فاهم
.لن .ي.الاولى بها هم من على الحد الجنوبي وارجو ان نسب معروفة اغلب من يستلمها لايستحقها معروفين اغلب من يتبطحون في بعض الوزات يضع جدول لمشاركتهم في الحد الج
محقلابد من أخذ ضرائب على الأجانب لأن أكثر الأموال المهاجرة عن طريقهم بالتستر التجاري لو حورب التستر التجاري بشكل فعلي وجاد لما احتجنا لهذا الحسم
جميلبصراحة لاتحتاج إلى كل هذة الضجة. .ولكن المشكلة في الإعلام الذي لم يوضح الصورة ويفسر القرارت. .وزلايب الواتساب الذين يعملون من الحبة قبة ☺
Talal2020الوطن اعطى وبذل للمواطن فحان اعادة الجميل لهذا الوطن الشامخ يستاهل منا بذل الغالي والرخيص دمت يا وطني عاليا دونك رقاب يا وطني
Talal2020الوطن اعطى وبذل للمواطن فحان اعادة الجميل لهذا الوطن الشامخ يستاهل منا بذل الغالي والرخيص دمت يا وطني عاليا دونك رقاب يا وطني
محقلاعزة لنا إلا بلاسلام فمتى ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله باقي المبتعثين والمدراء الأجانب وقاصدي السياحة للخارج يؤخذ عليهم ضرائب دون الإضرار بالمواطن
سعيد الاسمريقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامةولايزكيهم ولهم عذاب اليم وذكرمنهم ورجلابايع إمامالدنياه إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط
مساند ربعهارواحنا لك فداء يامولاي
دحوم1ياشباب حنا في خير ونعمه امن وامان والله يحفظ حكومتنا الرشيده لاتتركون الحاقدين والمندسين يستغلون هذه القرارات بنشر الفتنه بيننا اللهم لك الحمد
صقر برقاسيدي خادم الحرمين لقد بايعناك فالمنشط والمكره سر بِنَا حيث تشاء نحن للوطن فداء الدم يرخص قبل الريال طال عمرك
عاشقحصل خير ماهي بمشكلة والله لو تبون ارواحنا مانبخل عليكم بها
معاهد ومبايع ال سعودمن افضل القرارات . خطوة موفقه للتصحيح فعلا ٢٠٣٠ شي ثاني الي الامام ودام عذك ياوطن
عبدالرحمنحرام مليون ونص مسلم ينتظرون العلاوة وآخر شي تلغي