مجلس الوزراء : إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة وتحملهم مستحقات الهواتف الثابتة والمتنقلة

صحيفة المرصد – واس:وجه خادم الحرمين الشريفين بإيقاف عدد من المميزات لكبار مسؤولي الدولة وتحملهم مستحقاتها وقد جاءت كالتالي :

بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.

اعتمدوا ما يلي :

1 – إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).

2 – يتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.