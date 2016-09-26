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مجلس الوزراء : إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة وتحملهم مستحقات الهواتف الثابتة والمتنقلة

26 سبتمبر, 2016 , 20:29 م
مجلس الوزراء : إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة وتحملهم مستحقات الهواتف الثابتة والمتنقلة
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صحيفة المرصد – واس:وجه خادم الحرمين الشريفين بإيقاف عدد من المميزات لكبار مسؤولي الدولة وتحملهم مستحقاتها وقد جاءت كالتالي :
بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
اعتمدوا ما يلي :
1 – إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).
2 – يتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    27 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    ابوسجى

    مخالف
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  2. 33
    27 سبتمبر, 2016 , 0:12 ص

    وجهة نظر

    مخالف
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  3. 32
    27 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    ابوسجى

    مخالف للنشر
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  4. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 23:55 م

    اتبعوا طريقتي وتنحل مشاكلم

    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لو أنكم توكلون على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا ، وتروح بطان
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  5. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    ابوسجى

    قرارات حكيمة وممتازة وننتظر المزيد من حكومتنا الرشيده
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  6. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 23:49 م
    عدد التعليقات:3158

    ولدالشيوخ

    الحمد لله.. الحياه اجمل عندما نحمد الله على ما ذهب منا وما بقى لدينا وما سيأتي. فـ الحمد لله..
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  7. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    اسعار البترول ليت نتخلص من الوافد تدريجيا ويحل المواطن مكانه في كل مجال ونبدأ فيها مصادر الهدر الحكومي كثيرة الابتعاث ابرزها
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  8. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    انا اشوف دخل الحج والعمره كافي ان يغطي ميزانية الشعب ويغنيهم بدون قص الرواتب بطرق ضرائبيه غير مباشره هذي بشائر خير الله يديم النعمه
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  9. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    ما شاء الله مشاريع في مصر بالمليارات وحدات سكنيه للمصريين يستاهلون اشقائنا ولا ننسى عباس يطالبنا برواتب موظفيه هم اشقائنا لازم نساعدهم ونقف معهم
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  10. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    بدون مجاملات

    نعم نحن مع كل هذه القرارات الصادره اليوم ... وياليت توقفون البعثات للخارج فضررها أكبر من نفعها وهي تستهلك ثلث ميزانية الدوله وخلوا عيالنا يدرسون هنا
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  11. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    محب صدام حسين

    مساكين على كذا
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  12. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 22:26 م

    المزن

    🍁بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية توفرمدن سكنية لموظفيهاونجد غالب المستحوذين على السكن يملكون سكناً خاص والموظفين الذين لايمتلكون سكن خاص يضطر للإيجار
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  13. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    شرقاويه🇸🇦❤️

    عزيزي الوزير يمدحون السياحه في احدى المدن التاليه فيفا/النماص /الحليفا عاد الاخيره ابحث عنها في قوقل 😊
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  14. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 22:06 م

    أ د صالح بن سبعان

    عملية التكميم الإقتصادي التي اجريت من خلال القرات الملكية للذين يعانون من تضخم نتيجة الإسراف في المزايا ستساهم بلاشك بإعادة الأمور لوزنها الطبيعي!
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  15. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 22:05 م

    ليتكم نزلتوها الى النصف مامنهم فايده

    هاذي ناس رواتبها مهلكه الميزانيه بدون إنتاجية وتحصل عنده مشاريع تدخل عليه كثر راتبه في ساعه بحكم منصبه بعضهم مهو في حاجة الراتب يبي المنصب يخلص اشغاله
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  16. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    الحضاري

    خطوه في وقف التبذير المالي واتمنى ايضا وقف استيراد اللاعب الاجنبي ووضع سقف لرواتب اللاعبين وضخ هذه المبالغ لرجالنا في الحد الجنوبي البلد اهم
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  17. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    زائر حالياً

    مخالف
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  18. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 21:45 م

    بن حرب

    نقف مع القرار الحمدالله لماذا الاستهتار باملاك الدوله اغلب الدول منزلك ليس ملكك وحدك فاحمدو الله والله المفروض طبق من زمان
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  19. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    جلكسي مني

    بدري من زمان وهم راتب وكل شئ مجاااني واخر السنه يفلون الفلوس برا السعودية
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  20. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 21:37 م

    خالد

    قرارات حكيمه من رجل حكيما
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  21. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    ااببووححمموودد

    كبار المسؤولين .. لا خوف عليهم .. يسكر امامهم باب .. ويفتحون بداله ابواب !!
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  22. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 21:18 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    مخالف
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  23. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 21:15 م

    عابد سالم

    الجميع يعرف أن في منزل كل وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام مايقل عن اربع الى خمس سيارات من الجهة التي يعمل فيها مع سائقيها وتكلفة نفقاتها ووقودها ..
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  24. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 21:14 م

    الباسل

    تعليق 7 ليش جاء في وقته وانتي ايش دراكي بالعلوم اللي زي كذا ؟!
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  25. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 21:10 م

    أمنت بالله...؟؟؟

    الشعب كله معك ياملكنا الحزم ثم الحزم ثم الحزم ومادام الشعب معك أطنخ بالقرارات التي ترأها مناسبه وفيها مصلحه للجميع. وليس للجهله والسفيهين مك
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  26. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 21:05 م

    الباسل

    نقف مع الوطن في جميع الظروف الحلوة والمرة
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  27. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:615

    عاشق وطنه

    مخالف
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  28. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 20:55 م

    مشاعل

    **************
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  29. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 20:51 م

    مشاعل

    خلهم يحسون بمعناة المواطنين قرار سليم 100-100 تروكم كذا تسوون با المواطنين قسم
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  30. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 20:47 م

    .لن .

    التامين على السيارات من الدولة ادى الى استهتار كثير ممن اعطيت لهم وارتكاب حوادث او اثلافها للحصول على سيارات اخرى .
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  31. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 20:45 م

    الباسل

    سمعنا اﻷوامر الملكية ومافيها من تحديد العلاوات والبدلات؛ فأذكر نفسي وأذكر أحبتي بماثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( ثلاثة لايكلمه
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  32. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 20:44 م

    .لن .

    هذا فعلا قرار جيد فعلا اناس تكلف الدولة ملايين في اتصالات في غير مصلحة الدولة شي اعرفه ومطلع عليه .
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  33. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 20:41 م

    توجه جيد بعض المسؤولين للاسف فاتورته شهرا ما تقل عن 100 الف

    احسن خل المسول طال عمره بدل مايكلم في الهاتف الثابت والجوال ب 20 الف و 60 الف وتتحملها الدولة . خليه يتحملها ان شاء الله يكلم بمليون .
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  34. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 20:33 م

    العنزي

    تستاهلون
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