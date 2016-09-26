صحيفة المرصد – واس:وجه خادم الحرمين الشريفين بإيقاف عدد من المميزات لكبار مسؤولي الدولة وتحملهم مستحقاتها وقد جاءت كالتالي :
بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
اعتمدوا ما يلي :
1 – إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).
2 – يتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
مجلس الوزراء : إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة وتحملهم مستحقات الهواتف الثابتة والمتنقلة
صحيفة المرصد – واس:وجه خادم الحرمين الشريفين بإيقاف عدد من المميزات لكبار مسؤولي الدولة وتحملهم مستحقاتها وقد جاءت كالتالي :
تعليقات ( 34 )
ابوسجىمخالف
وجهة نظرمخالف
ابوسجىمخالف للنشر
اتبعوا طريقتي وتنحل مشاكلمعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لو أنكم توكلون على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا ، وتروح بطان
ابوسجىقرارات حكيمة وممتازة وننتظر المزيد من حكومتنا الرشيده
عدد التعليقات:3158
ولدالشيوخالحمد لله.. الحياه اجمل عندما نحمد الله على ما ذهب منا وما بقى لدينا وما سيأتي. فـ الحمد لله..
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦انا اشوف دخل الحج والعمره كافي ان يغطي ميزانية الشعب ويغنيهم بدون قص الرواتب بطرق ضرائبيه غير مباشره هذي بشائر خير الله يديم النعمه
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦ما شاء الله مشاريع في مصر بالمليارات وحدات سكنيه للمصريين يستاهلون اشقائنا ولا ننسى عباس يطالبنا برواتب موظفيه هم اشقائنا لازم نساعدهم ونقف معهم
بدون مجاملاتنعم نحن مع كل هذه القرارات الصادره اليوم ... وياليت توقفون البعثات للخارج فضررها أكبر من نفعها وهي تستهلك ثلث ميزانية الدوله وخلوا عيالنا يدرسون هنا
محب صدام حسينمساكين على كذا
المزن🍁بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية توفرمدن سكنية لموظفيهاونجد غالب المستحوذين على السكن يملكون سكناً خاص والموظفين الذين لايمتلكون سكن خاص يضطر للإيجار
شرقاويه🇸🇦❤️عزيزي الوزير يمدحون السياحه في احدى المدن التاليه فيفا/النماص /الحليفا عاد الاخيره ابحث عنها في قوقل 😊
أ د صالح بن سبعانعملية التكميم الإقتصادي التي اجريت من خلال القرات الملكية للذين يعانون من تضخم نتيجة الإسراف في المزايا ستساهم بلاشك بإعادة الأمور لوزنها الطبيعي!
ليتكم نزلتوها الى النصف مامنهم فايدههاذي ناس رواتبها مهلكه الميزانيه بدون إنتاجية وتحصل عنده مشاريع تدخل عليه كثر راتبه في ساعه بحكم منصبه بعضهم مهو في حاجة الراتب يبي المنصب يخلص اشغاله
الحضاريخطوه في وقف التبذير المالي واتمنى ايضا وقف استيراد اللاعب الاجنبي ووضع سقف لرواتب اللاعبين وضخ هذه المبالغ لرجالنا في الحد الجنوبي البلد اهم
زائر حالياًمخالف
بن حربنقف مع القرار الحمدالله لماذا الاستهتار باملاك الدوله اغلب الدول منزلك ليس ملكك وحدك فاحمدو الله والله المفروض طبق من زمان
جلكسي منيبدري من زمان وهم راتب وكل شئ مجاااني واخر السنه يفلون الفلوس برا السعودية
خالدقرارات حكيمه من رجل حكيما
ااببووححممووددكبار المسؤولين .. لا خوف عليهم .. يسكر امامهم باب .. ويفتحون بداله ابواب !!
عُـــــــــمـــــــــرمخالف
عابد سالمالجميع يعرف أن في منزل كل وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام مايقل عن اربع الى خمس سيارات من الجهة التي يعمل فيها مع سائقيها وتكلفة نفقاتها ووقودها ..
الباسلتعليق 7 ليش جاء في وقته وانتي ايش دراكي بالعلوم اللي زي كذا ؟!
أمنت بالله...؟؟؟الشعب كله معك ياملكنا الحزم ثم الحزم ثم الحزم ومادام الشعب معك أطنخ بالقرارات التي ترأها مناسبه وفيها مصلحه للجميع. وليس للجهله والسفيهين مك
الباسلنقف مع الوطن في جميع الظروف الحلوة والمرة
عدد التعليقات:615
عاشق وطنهمخالف
مشاعل**************
مشاعلخلهم يحسون بمعناة المواطنين قرار سليم 100-100 تروكم كذا تسوون با المواطنين قسم
.لن .التامين على السيارات من الدولة ادى الى استهتار كثير ممن اعطيت لهم وارتكاب حوادث او اثلافها للحصول على سيارات اخرى .
الباسلسمعنا اﻷوامر الملكية ومافيها من تحديد العلاوات والبدلات؛ فأذكر نفسي وأذكر أحبتي بماثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( ثلاثة لايكلمه
.لن .هذا فعلا قرار جيد فعلا اناس تكلف الدولة ملايين في اتصالات في غير مصلحة الدولة شي اعرفه ومطلع عليه .
توجه جيد بعض المسؤولين للاسف فاتورته شهرا ما تقل عن 100 الفاحسن خل المسول طال عمره بدل مايكلم في الهاتف الثابت والجوال ب 20 الف و 60 الف وتتحملها الدولة . خليه يتحملها ان شاء الله يكلم بمليون .
العنزيتستاهلون