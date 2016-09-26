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بالفيديو : مواطن يقدم بلاغاً عن دورية مرور تتجاوز خط الإشارة الحمراء

26 سبتمبر, 2016 , 21:41 م
بالفيديو : مواطن يقدم بلاغاً عن دورية مرور تتجاوز خط الإشارة الحمراء
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صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تخطي إحدى دوريات المرور للخط المحاذي للإشارة الحمراء و تقدمها على الإشارة بأحد التقاطعات بالرياض.

و نشر مواطن مقطع الفيديو في بلاغ للمرور و جاء رد الإدارة العامة للمرور سريعا للبلاغ عبر الحساب الرسمي على “تويتر” وردت بتغريدة : “عزيزنا، فضلاً زودنا بالمدينة والحي والشارع، ورقم لوحة السيارة لمتابعة الحالة.. شاكرين تعاونك”.

ووضح المواطن أن الواقعة وقعت في الرياض بإشارة تقاطع شارع الإمام أبي حنيفة، مع عباس بن فرناس، فجاء رد المرور: “عزيزنا تم رفع الحالة للقسم المختص. شاكرين تواصلك”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    المفترض عليهم يكونون قدوه
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  2. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 23:33 م

    مواطن ولكن ،،،،

    انا اشك ان المبلغ مواطن!!
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  3. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 23:14 م

    صرخة صمت

    Ymni mahbob صاحب تعليق رقم 10 ههههه شكل عسكري في المرور عشان كذا خائف على ربعك صدقني وانا اختك لو اشوفك ابلغ عنك ههههههه .
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  4. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    رجال الامن جزاكم الله خيرا .... اما المتابعة والتصحيح للاخطاء وحث على فعل الخيرات وترك المنكرات فهذا فعل الكرام ..والله أعلم وأحكم
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  5. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    مراقب

    والله هذي اللقافة لايقالو لقافه. سيارات المرور والنجدة تعمل على مدار الساعة ولا سلمت من المتطفلين المتصيدين لأخطاء الاخرين والله عيب! خلك في حالك واتر
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  6. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 22:58 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    رجال الامن جزاكم الله خيرا .... اما المتابعة والتصحيح للاخطاء وحث على فعل الخيرات وترك المنكرات فهذا فعل الكرام ..والله أعلم وأحكم
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  7. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    Ymni mahbob

    اشهد لله ان ما عنده سالفه اللي بلغ احد يمنع الحكومه يمكن فيه شي طاري لا سمح الله او مافيه طاري هم بكيفهم رجال الامن الله يحفضهم.....
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  8. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 22:45 م

    Ymni mahbob

    ويش دخلك ***
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  9. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    أبو فلان

    المرور بحاله هو حاله استثنائية ليه تبلغ؟ المرور مو لحق الحوادث والمخالفات والتجاوزات والسرعة وحوادث الهروب والإصابات وتجي انت يااهبل تبلغ 😒
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  10. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 22:15 م

    ابو عناد

    ام نظام نظام
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  11. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 22:00 م

    زائر

    دوريه المرور لها ظروفها الخاصه والاستثنائية نقولهم شكرًا رجال الأمن والمرور
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  12. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 22:00 م

    فيه اخبار

    تمويهيه وهذا واحد منها
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  13. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    اقول بس

    واحد بندول وصلحُه
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  14. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    hima

    عن نفسي,انا اشوف ان المرور يستاهل مكافات دورية زيادة فوق رواتبهم تكون مقطوعه من دخل الاستقدام والفيز,كان الله في عونهم.
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  15. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    الا اقول

    عمم لان اذا مو كلهم فالاغلبية العظمى ماحولك احد وتحرك ياراعي الددسن وهكذا
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  16. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    العامري ١١١

    الي بلغ قليل ادب
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  17. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    لن نعمم ولكن لسنا مقتنعين

    هناك قصور في اداء افراد المرور في الميدان مع العلم بأنه من الواجب تأهيلهم على اعلى مستوى لأنهم هم الواجهة التي ترتبط بالمواطن والمقيم على مدار الساعه.
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