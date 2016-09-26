بالفيديو : مواطن يقدم بلاغاً عن دورية مرور تتجاوز خط الإشارة الحمراء

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تخطي إحدى دوريات المرور للخط المحاذي للإشارة الحمراء و تقدمها على الإشارة بأحد التقاطعات بالرياض.
و نشر مواطن مقطع الفيديو في بلاغ للمرور و جاء رد الإدارة العامة للمرور سريعا للبلاغ عبر الحساب الرسمي على “تويتر” وردت بتغريدة : “عزيزنا، فضلاً زودنا بالمدينة والحي والشارع، ورقم لوحة السيارة لمتابعة الحالة.. شاكرين تعاونك”.
ووضح المواطن أن الواقعة وقعت في الرياض بإشارة تقاطع شارع الإمام أبي حنيفة، مع عباس بن فرناس، فجاء رد المرور: “عزيزنا تم رفع الحالة للقسم المختص. شاكرين تواصلك”.
تعليقات ( 17 )
مواطن ولكن ،،،،انا اشك ان المبلغ مواطن!!
صرخة صمتYmni mahbob صاحب تعليق رقم 10 ههههه شكل عسكري في المرور عشان كذا خائف على ربعك صدقني وانا اختك لو اشوفك ابلغ عنك ههههههه .
🍉زائر المساء✋🍉🕟رجال الامن جزاكم الله خيرا .... اما المتابعة والتصحيح للاخطاء وحث على فعل الخيرات وترك المنكرات فهذا فعل الكرام ..والله أعلم وأحكم
مراقبوالله هذي اللقافة لايقالو لقافه. سيارات المرور والنجدة تعمل على مدار الساعة ولا سلمت من المتطفلين المتصيدين لأخطاء الاخرين والله عيب! خلك في حالك واتر
🍉زائر المساء✋🍉🕟رجال الامن جزاكم الله خيرا .... اما المتابعة والتصحيح للاخطاء وحث على فعل الخيرات وترك المنكرات فهذا فعل الكرام ..والله أعلم وأحكم
Ymni mahbobاشهد لله ان ما عنده سالفه اللي بلغ احد يمنع الحكومه يمكن فيه شي طاري لا سمح الله او مافيه طاري هم بكيفهم رجال الامن الله يحفضهم.....
Ymni mahbobويش دخلك ***
أبو فلانالمرور بحاله هو حاله استثنائية ليه تبلغ؟ المرور مو لحق الحوادث والمخالفات والتجاوزات والسرعة وحوادث الهروب والإصابات وتجي انت يااهبل تبلغ 😒
ابو عنادام نظام نظام
زائردوريه المرور لها ظروفها الخاصه والاستثنائية نقولهم شكرًا رجال الأمن والمرور
فيه اخبارتمويهيه وهذا واحد منها
اقول بسواحد بندول وصلحُه
himaعن نفسي,انا اشوف ان المرور يستاهل مكافات دورية زيادة فوق رواتبهم تكون مقطوعه من دخل الاستقدام والفيز,كان الله في عونهم.
الا اقولعمم لان اذا مو كلهم فالاغلبية العظمى ماحولك احد وتحرك ياراعي الددسن وهكذا
العامري ١١١الي بلغ قليل ادب
لن نعمم ولكن لسنا مقتنعينهناك قصور في اداء افراد المرور في الميدان مع العلم بأنه من الواجب تأهيلهم على اعلى مستوى لأنهم هم الواجهة التي ترتبط بالمواطن والمقيم على مدار الساعه.