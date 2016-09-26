بالفيديو : مواطن يقدم بلاغاً عن دورية مرور تتجاوز خط الإشارة الحمراء

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تخطي إحدى دوريات المرور للخط المحاذي للإشارة الحمراء و تقدمها على الإشارة بأحد التقاطعات بالرياض.

و نشر مواطن مقطع الفيديو في بلاغ للمرور و جاء رد الإدارة العامة للمرور سريعا للبلاغ عبر الحساب الرسمي على “تويتر” وردت بتغريدة : “عزيزنا، فضلاً زودنا بالمدينة والحي والشارع، ورقم لوحة السيارة لمتابعة الحالة.. شاكرين تعاونك”.

ووضح المواطن أن الواقعة وقعت في الرياض بإشارة تقاطع شارع الإمام أبي حنيفة، مع عباس بن فرناس، فجاء رد المرور: “عزيزنا تم رفع الحالة للقسم المختص. شاكرين تواصلك”.