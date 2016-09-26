سلطنة عمان: إغلاق صحيفة يومية “نهائيا” و سجن ثلاثة من صحافييها

صحيفة المرصد – أ ف ب : أصدرت محكمة مسقط الابتدائية في سلطنة عمان صباح اليوم (الاثنين) حكما بإغلاق صحيفة “الزمن” اليومية نهائيا وسجن ثلاثة من صحافييها أحدهم رئيس تحريرها.
ودانت المحكمة الصحيفة والصحافيين الثلاثة “بإساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة”، كما ورد في نص الحكم.
وقضت المحكمة بالسجن لثلاث سنوات لكل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي الشهير بيوسف الحاج وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني (سبعة آلاف يورو) ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.
كما حكمت على الصحافي زاهر العبري بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني (2300 يورو).
وحددت المحكمة مبلغ 50 ألف ريال (حوالي 111 الف يورو) لرئيس التحرير والبلوشي اذا رغبا في استئناف الحكم، وخمسة آلاف ريال (11 الف يورو) للصحافي الثالث.
وكانت السلطات اوقفت صدور صحيفة “الزمن” في العاشر من أغسطس وأوقفت الصحافيين الثلاثة.
واتخذت السلطات هذا الإجراء بعد مقال للصحيفة تحدث عن فساد مسؤولين في الحكومة وضغوط على قضاة لمنح شخصيات نافذة امتيازات.
تعليقات ( 66 )
مرحبااغوذ بالله من قلم الصفيحه
خلك بعيد حبك يزيد 😊قلم الخنبقه وشلونك عيني ؟ جاك تعليق قوي من ريما رقم التعليق 59
ابوسجىلأنها فضحت فساد المسؤلين واحدهم من اصول ايرانية
( ريما Rima )🍎وأيضا ياقلم إيران انت ماهنيت السعودية بمناسبة اليوم الوطني ماشفنا لك ولارسالة ❗يالله جاوب
( ريما Rima )🍎اللي يقول مافيه حزب إخوان بالسعودية لا انت غلطان فيه انا سمعت سعودي منشق سبيعي شف لقاءه باليوتيوب وابحث بقوقل أيضا
( ريما Rima )🍎انت ياقلم إيران آخر من يتكلم عن حب الوطن انت مع بوتين ومع ترامب وضد الجيش الحر وتبي نشر المعسل بأرضنا وتبي تحرر المرأة لكي تضيع وتبي تحديد النسل ❗
خلك بعيد حبك يزيدمخالف
ههههه😂😂😂😂😂😂
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهلاتعطي نفسك قيمة كلامي ليس موجه لك تحديدآ .وانما كلام يندرج في الاطار العام .
هههههمخالف
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهأو أنه وجه لك الاتهامات وساقها عليك .هذه طباعهم الخسيسة مثل نفوسهم المحملة بكل حقد وكراهية.تجد الواحد منهم يزعم أنه مسلم لكنه حقيقته شيطان مريد.
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهتمامآ مثل مايحصل في تويتر الشتيمة منهجهم لايقارعون الحجة بالحجة أبدآ تجده يشتمك أو يلدغك ثم يهرب كالثعبان السام.طيب واجه الكلمة بالكلمة لايستطيع مفلس.
حسبي اللهالصحفي اذا ماكان في جو دمقراطي وحر مستحيل يبدع ويبرز لهذا لا نعرف غير الصحفيين الرياضيين ومتتبعين الفنانين فقط
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهفي فكره وسياسته وهي أساليب الجبناء العملاءالخونة.بمعنى أنهم لو تمكنو من خصومهم لأطلقو عليهم الرصاص واغتالوهم غدرآ لامواجهةوحين يعجزون عن ذلك يشتمونهم.
فاديمخالف
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهالأخونجي ليس عدو لنفسه ولوطنه ولقيادته الشرعية رغم محاولته انكار ذلك والتخفي خلف الف قناع ليداري خزيه وانما لايجيد غير الشتيمة منهجآ له حين تخالفه.
( ريما Rima )🍎الحمدلله اللي الله أنعم علينا حكام من ال سعود لله الحمد ✔✅
( ريما Rima )🍎صرخة صمت منتحل لقبها
مع الحقيوم يقلون الحقيقه ... تحاكمونهم بدل ماتكافؤنهم ؟؟ شي غريب !!! عشان كذا نحن نقبع في آخر الدول
( ريما Rima )🍎وبالدول العربية الكثير من الطغاة بعضهم هلك وهم القذافي وصدام وبشار وقبله ابوه المقبور والمالكي والعبادي والحوثي وعفاش وبه دوله وضعت يدها بيد إيران
( ريما Rima )🍎بالغرب كيم رئيس كوريا الشمالية طاغية من طغاة الغرب قتل حتى قرايبة وأيضا الصين اعدامات لشعبهم والكلاب توضع بماء مغلي وهي حية يقولون طعمها الذ😮😛😤😷
صرخة صمتصاحب تعليق ( اهل السنة في عمان في حاجة للدعاء ) والله حتى انت يبغيلك حد يدعيلك ان الله يشفيك .
صرخة صمتوعقبال اختنا ريما صاحبت تعليق 27و25و23و20و19. هههههههه
( ريما Rima )🍎الله ينتقم من اللي يسمح للحوثي بدخول الأسلحة لكي يقصف حدودنا
( ريما Rima )🍎الله يعين الشعوب اللي يحكمونهم طغاة وهم من يضعون أيديهم بأيدي الأعداء ويقتل شعبه ويسجنهم وكاتم نفسهم(( حتى لو يتكلم بينه وبين نفسه يمكن يسجن ههههه
اخو زنيفرهذا الحكم ياساده ياكرام ليهم في عمان يعد كبش فدا وكذلك ترهيب للغير يعني كل واحد يسكت ويكن في مكانه ولا ترون تلحقون ربعكم !!!
( ريما Rima )🍎[[الخليج العربي]] وغصب عن إيران واذنابها
( ريما Rima )🍎الله ينتقم من اللي يساعدون الحوثي بدخول الأسلحة ____آمين
اهل السنة في عمان في حاجة للدعاءيجب أن نقف معهم جميعنا فهم في شدة ونسأل الله ان يفرج كربتهم.
( ريما Rima )🍎اذناب إيران المجوسية بالخليج يبغالهم جلد📏
loovivoolمن قبل سنتين وهم يسيئون للوزير بن عليوي لأنه وزير ناجح بكل المقاييس ولكن في النهاية اكلوها على رؤوسهم لأنهم كاذبون شقلبوا الحقائق لشيء في انفسهم
( ريما Rima )🍎الله يعينهم إيران ماتدخل أرض إلا تدمرها بأي شكل
نوخذهيامصلفح / عجبا لك أيها المقيم المندس تقول كفو السنتكم عن عمان وانت تبربر وتقرقر في شأن بلدي،هيا الحكومه فين ياقدعان؟؟؟
( ريما Rima )🍎الله يحفظ شعب سلطنة عمان من أهل السنة الشرفاء ويكفيهم شر إيران المجوسية واذنابها
🍉زائر المساء✋🍉🕟قيل ان تسعة اعشار العافية في التغافل وقيل التغافل طبع الكرام .. والله أعلم
جبال سديراقول انثبر بس انثبر وش دخلك الظاهر انك مصدع ودك تخزن تعرفون من اقصد
همسات الحنينابو مصلفح اليمني وش ديانتك
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهالشفافية والوضوح في مثل هذه الأحكام واضحة جلية حتى قبل صدورها واعلانها وكذلك اتاحة الفرصة للمدانين من الاعتراض والاستئناف عليها.عمان كلها أمن وأمان.
أبو مصلفح الرياضابلعوا العافية وخلوا سلطنة عمان لحالها دولة محايدة لامع ولا ضد اليومتين ذي بدت أوساط تشكك في عمان كفوا ألسنتكم عنها
حمدانيتضح انهم وصلوا الى العظم .وطبعآ حاكم الغابه الاسد على البقيه معرفة احجامهم ووجودهم اصلآ لخدمته والتطاول غلى الاسد يعني الموت اوضربة مخلب او عظه تاخذك
محمد العمريواضح ان الكلام بالوثائق
خالدزائر 70 ايران السبب وقلم البهتان ومعرفاته الزرقاء
اخو زنيفرنقولها ونكررها (( عمان )) هذه حاله استثائيه من بين الدول
الهاشميالله يفرحها عليكم
أم غلالا حول ولا قوة إلا بالله
زائر70افتكر ان ايران هي السبب
نيلاويعجبا لمن يقول: اهدوا الي عيوبي, واذا فعلت , سجنك
إستشاري صحيستحقون العقاب إذا كان الخبر غير صحيح ...إما إذا كان الخبر صحيح فيجب إعادة النظر في الحكم .
الصحيفة لا تتفق مع تعاطي الدولة بالشأن الحوثيهناك كثيرون لا يتفقون مع ما تمارسه الدولة من تعاطي مباشر مع الحوثيون وهذا لا يروق للدولة لذلك تتم معاقبة كل من لا يتفق معهم باساليب مختلفة.
ااببووححممووددعقبال الخسيستين *** و*** .. يا رب !!
صرخة صمتعقبال قلم الخنبقة .