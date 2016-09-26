سلطنة عمان: إغلاق صحيفة يومية “نهائيا” و سجن ثلاثة من صحافييها

صحيفة المرصد – أ ف ب : أصدرت محكمة مسقط الابتدائية في سلطنة عمان صباح اليوم (الاثنين) حكما بإغلاق صحيفة “الزمن” اليومية نهائيا وسجن ثلاثة من صحافييها أحدهم رئيس تحريرها.

ودانت المحكمة الصحيفة والصحافيين الثلاثة “بإساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة”، كما ورد في نص الحكم.

وقضت المحكمة بالسجن لثلاث سنوات لكل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي الشهير بيوسف الحاج وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني (سبعة آلاف يورو) ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.

كما حكمت على الصحافي زاهر العبري بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني (2300 يورو).

وحددت المحكمة مبلغ 50 ألف ريال (حوالي 111 الف يورو) لرئيس التحرير والبلوشي اذا رغبا في استئناف الحكم، وخمسة آلاف ريال (11 الف يورو) للصحافي الثالث.

وكانت السلطات اوقفت صدور صحيفة “الزمن” في العاشر من أغسطس وأوقفت الصحافيين الثلاثة.

واتخذت السلطات هذا الإجراء بعد مقال للصحيفة تحدث عن فساد مسؤولين في الحكومة وضغوط على قضاة لمنح شخصيات نافذة امتيازات.