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سلطنة عمان: إغلاق صحيفة يومية “نهائيا” و سجن ثلاثة من صحافييها

26 سبتمبر, 2016 , 22:03 م
سلطنة عمان: إغلاق صحيفة يومية “نهائيا” و سجن ثلاثة من صحافييها
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صحيفة المرصد – أ ف ب : أصدرت محكمة مسقط الابتدائية في سلطنة عمان صباح اليوم (الاثنين) حكما بإغلاق صحيفة “الزمن” اليومية نهائيا وسجن ثلاثة من صحافييها أحدهم رئيس تحريرها.

ودانت المحكمة الصحيفة والصحافيين الثلاثة “بإساءة استخدام الشبكة والنيل من مكانة الدولة”، كما ورد في نص الحكم.

وقضت المحكمة بالسجن لثلاث سنوات لكل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي الشهير بيوسف الحاج وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني (سبعة آلاف يورو) ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام.

كما حكمت على الصحافي زاهر العبري بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني (2300 يورو).

وحددت المحكمة مبلغ 50 ألف ريال (حوالي 111 الف يورو) لرئيس التحرير والبلوشي اذا رغبا في استئناف الحكم، وخمسة آلاف ريال (11 الف يورو) للصحافي الثالث.

وكانت السلطات اوقفت صدور صحيفة “الزمن” في العاشر من أغسطس وأوقفت الصحافيين الثلاثة.

واتخذت السلطات هذا الإجراء بعد مقال للصحيفة تحدث عن فساد مسؤولين في الحكومة وضغوط على قضاة لمنح شخصيات نافذة امتيازات.



تعليقات ( 66 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 66
    27 سبتمبر, 2016 , 0:42 ص

    مرحبا

    اغوذ بالله من قلم الصفيحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 65
    27 سبتمبر, 2016 , 0:41 ص

    ( ريما Rima )🍎 اللي يقول مافيه حزب إخوان بالسعودية لا انت غلطان فيه انا سمعت - انتي سمعتي فقط ومعتمده على وكالة يقولون والحقيقه لايوجد حزب اطلاقا
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  3. 64
    27 سبتمبر, 2016 , 0:38 ص

    قلم قم كل تعليقاتك موجهه ضد هذه البلاد وماقامت عليه وهي الكتاب والسنه فلا داعي للالتفاف على الحقائق او التلاعب بالمصطلحات لتطعن في هذه البلاد واهلها
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  4. 63
    27 سبتمبر, 2016 , 0:38 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    قلم الخنبقه وشلونك عيني ؟ جاك تعليق قوي من ريما رقم التعليق 59
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  5. 62
    27 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص

    ابوسجى

    لأنها فضحت فساد المسؤلين واحدهم من اصول ايرانية
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  6. 61
    27 سبتمبر, 2016 , 0:36 ص

    ( ريما Rima )🍎

    وأيضا ياقلم إيران انت ماهنيت السعودية بمناسبة اليوم الوطني ماشفنا لك ولارسالة ❗يالله جاوب
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  7. 60
    27 سبتمبر, 2016 , 0:34 ص

    ( ريما Rima )🍎

    اللي يقول مافيه حزب إخوان بالسعودية لا انت غلطان فيه انا سمعت سعودي منشق سبيعي شف لقاءه باليوتيوب وابحث بقوقل أيضا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 59
    27 سبتمبر, 2016 , 0:31 ص

    ( ريما Rima )🍎

    انت ياقلم إيران آخر من يتكلم عن حب الوطن انت مع بوتين ومع ترامب وضد الجيش الحر وتبي نشر المعسل بأرضنا وتبي تحرر المرأة لكي تضيع وتبي تحديد النسل ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 58
    27 سبتمبر, 2016 , 0:31 ص

    قلم الحقيقه لاتعطي نفسك قيمة كلامي ليس موجه لك تحديدآ - كلامك ليس له قيمه اصلا لانه فارغ ومستهلك ونفسي قيمتها اسمى منتقييم امثالك
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  10. 57
    27 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص

    خلك بعيد حبك يزيد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 56
    27 سبتمبر, 2016 , 0:27 ص

    ههههه

    😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 55
    27 سبتمبر, 2016 , 0:24 ص

    قلم الحقيقه أو أنه وجه لك الاتهامات وساقها عليك .هذه طباعهم الخسيسة مثل نفوسهم المحملة بكل حقد وكراهية -نفس صفاتكم تماما لكن بدون تقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 54
    27 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    لاتعطي نفسك قيمة كلامي ليس موجه لك تحديدآ .وانما كلام يندرج في الاطار العام .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 53
    27 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    ههههه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 52
    27 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    قلم الحقيقه في فكره وسياسته وهي أساليب الجبناء العملاءالخونة.بمعنى أنهم لو تمكنو من خصومهم لأطلقو عليهم-ومن سياستهم استخدام كلمة اخوان - تقيه يعني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 51
    27 سبتمبر, 2016 , 0:20 ص

    قلم الحقيقه الأخونجي ليس عدو لنفسه ولوطنه ولقيادته الشرعية رغم محاولته انكار ذلك والتخفي خلف الف قناع - لايوجد حزب اخوان في المملكه- كفاك تقيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 50
    27 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    حتى لو كان الامر في امريكا اللاتينيه اوفي دوله شيوعيه تستخدم مصطلح الاخوان كستار او شماعه -تقيه يعني-لبث الحقد والكراهيه في مجتمعنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 49
    27 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    قلم قم كلامك غير صحيح اطلاقا فكم واجهتك وحاججتك وتهربت ثم لم تجب اجابه مباشره ومحدده سواء علي او على غيري وترديد كلمة اخواني في كل امر حتى لوكان-يتبع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 48
    27 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    أو أنه وجه لك الاتهامات وساقها عليك .هذه طباعهم الخسيسة مثل نفوسهم المحملة بكل حقد وكراهية.تجد الواحد منهم يزعم أنه مسلم لكنه حقيقته شيطان مريد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 47
    27 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    تمامآ مثل مايحصل في تويتر الشتيمة منهجهم لايقارعون الحجة بالحجة أبدآ تجده يشتمك أو يلدغك ثم يهرب كالثعبان السام.طيب واجه الكلمة بالكلمة لايستطيع مفلس.
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  21. 46
    27 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    حسبي الله

    الصحفي اذا ماكان في جو دمقراطي وحر مستحيل يبدع ويبرز لهذا لا نعرف غير الصحفيين الرياضيين ومتتبعين الفنانين فقط
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  22. 45
    26 سبتمبر, 2016 , 23:59 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    في فكره وسياسته وهي أساليب الجبناء العملاءالخونة.بمعنى أنهم لو تمكنو من خصومهم لأطلقو عليهم الرصاص واغتالوهم غدرآ لامواجهةوحين يعجزون عن ذلك يشتمونهم.
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  23. 44
    26 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    فادي

    مخالف
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  24. 43
    26 سبتمبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    الأخونجي ليس عدو لنفسه ولوطنه ولقيادته الشرعية رغم محاولته انكار ذلك والتخفي خلف الف قناع ليداري خزيه وانما لايجيد غير الشتيمة منهجآ له حين تخالفه.
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  25. 42
    26 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    قلم الكذب تعرف عملاء ايران واذناب بعض المذاهب المعاديه للكتاب والسنه كل هجومهم المبطن حقد وتمجيدهم المعلن كذب ويمارسون التلون في المواقف - تقيه يعني
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  26. 41
    26 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    ( ريما Rima )🍎

    الحمدلله اللي الله أنعم علينا حكام من ال سعود لله الحمد ✔✅
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  27. 40
    26 سبتمبر, 2016 , 23:19 م

    ( ريما Rima )🍎

    صرخة صمت منتحل لقبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 39
    26 سبتمبر, 2016 , 23:17 م

    مع الحق

    يوم يقلون الحقيقه ... تحاكمونهم بدل ماتكافؤنهم ؟؟ شي غريب !!! عشان كذا نحن نقبع في آخر الدول
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  29. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    ( ريما Rima )🍎

    وبالدول العربية الكثير من الطغاة بعضهم هلك وهم القذافي وصدام وبشار وقبله ابوه المقبور والمالكي والعبادي والحوثي وعفاش وبه دوله وضعت يدها بيد إيران
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  30. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    قلم الحقيقه الشفافية والوضوح في مثل هذه الأحكام واضحة جلية حتى قبل صدورها واعلانها - تقصد انتقاد المملكه واجهزتها واضح كل تعليقاتك وماخلفها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    ( ريما Rima )🍎

    بالغرب كيم رئيس كوريا الشمالية طاغية من طغاة الغرب قتل حتى قرايبة وأيضا الصين اعدامات لشعبهم والكلاب توضع بماء مغلي وهي حية يقولون طعمها الذ😮😛😤😷
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  32. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 23:09 م

    صرخة صمت

    صاحب تعليق ( اهل السنة في عمان في حاجة للدعاء ) والله حتى انت يبغيلك حد يدعيلك ان الله يشفيك .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    صرخة صمت

    وعقبال اختنا ريما صاحبت تعليق 27و25و23و20و19. هههههههه
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  34. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله ينتقم من اللي يسمح للحوثي بدخول الأسلحة لكي يقصف حدودنا
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  35. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله يعين الشعوب اللي يحكمونهم طغاة وهم من يضعون أيديهم بأيدي الأعداء ويقتل شعبه ويسجنهم وكاتم نفسهم(( حتى لو يتكلم بينه وبين نفسه يمكن يسجن ههههه
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  36. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    اخو زنيفر

    هذا الحكم ياساده ياكرام ليهم في عمان يعد كبش فدا وكذلك ترهيب للغير يعني كل واحد يسكت ويكن في مكانه ولا ترون تلحقون ربعكم !!!
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  37. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    ( ريما Rima )🍎

    [[الخليج العربي]] وغصب عن إيران واذنابها
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  38. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 22:55 م

    سبب من اهل السنة يوجد تعليقات من صحفيون من الشيعة سلطنة عمان على القابوس ولم يحبس
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  39. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 22:53 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله ينتقم من اللي يساعدون الحوثي بدخول الأسلحة ____آمين
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  40. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 22:52 م

    اهل السنة في عمان في حاجة للدعاء

    يجب أن نقف معهم جميعنا فهم في شدة ونسأل الله ان يفرج كربتهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    ( ريما Rima )🍎

    اذناب إيران المجوسية بالخليج يبغالهم جلد📏
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    loovivool

    من قبل سنتين وهم يسيئون للوزير بن عليوي لأنه وزير ناجح بكل المقاييس ولكن في النهاية اكلوها على رؤوسهم لأنهم كاذبون شقلبوا الحقائق لشيء في انفسهم
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  43. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    شفتو ريما زائر المسا يتبع تعليق15
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله يعينهم إيران ماتدخل أرض إلا تدمرها بأي شكل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    نوخذه

    يامصلفح / عجبا لك أيها المقيم المندس تقول كفو السنتكم عن عمان وانت تبربر وتقرقر في شأن بلدي،هيا الحكومه فين ياقدعان؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله يحفظ شعب سلطنة عمان من أهل السنة الشرفاء ويكفيهم شر إيران المجوسية واذنابها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  47. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 22:46 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    قيل ان تسعة اعشار العافية في التغافل وقيل التغافل طبع الكرام .. والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 22:46 م

    قلم الحقيقه ولد الشيوخ حبيسي اخو زنيفر صرخه طقعه نيلاوي فسواوي ريما زنبع لحضه واثق صريح الصادق كلهم وغيره نقط وحروف كلهم واحد يتبع تعليق 15 هذا غثه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    جبال سدير

    اقول انثبر بس انثبر وش دخلك الظاهر انك مصدع ودك تخزن تعرفون من اقصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    همسات الحنين

    ابو مصلفح اليمني وش ديانتك
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  51. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 22:38 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    الشفافية والوضوح في مثل هذه الأحكام واضحة جلية حتى قبل صدورها واعلانها وكذلك اتاحة الفرصة للمدانين من الاعتراض والاستئناف عليها.عمان كلها أمن وأمان.
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  52. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 22:38 م

    حقاني بتار مفتاح صريح بدور اللامي سارونه مفتاح ابومصلفح قلم منصف حر ابونقط وفواصل واقواس وتكرار وبتار وصارم وعلي وعمري وحكمي وموضف وغثيث هو معلق واحد
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  53. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 22:32 م

    أبو مصلفح الرياض

    ابلعوا العافية وخلوا سلطنة عمان لحالها دولة محايدة لامع ولا ضد اليومتين ذي بدت أوساط تشكك في عمان كفوا ألسنتكم عنها
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  54. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 22:31 م

    حمدان

    يتضح انهم وصلوا الى العظم .وطبعآ حاكم الغابه الاسد على البقيه معرفة احجامهم ووجودهم اصلآ لخدمته والتطاول غلى الاسد يعني الموت اوضربة مخلب او عظه تاخذك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 22:31 م

    محمد العمري

    واضح ان الكلام بالوثائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 22:30 م

    خالد

    زائر 70 ايران السبب وقلم البهتان ومعرفاته الزرقاء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  57. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 22:29 م

    من يوم تطلع اخبار المهايطيه زي حق الجمل امس ويزيد الراجحي واخبار هياط زي كذا اعرف ان بعدها اخبار تقشف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 22:29 م

    اخو زنيفر

    نقولها ونكررها (( عمان )) هذه حاله استثائيه من بين الدول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 22:28 م

    الهاشمي

    الله يفرحها عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    أم غلا

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    زائر70

    افتكر ان ايران هي السبب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 22:15 م

    نيلاوي

    عجبا لمن يقول: اهدوا الي عيوبي, واذا فعلت , سجنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    إستشاري صح

    يستحقون العقاب إذا كان الخبر غير صحيح ...إما إذا كان الخبر صحيح فيجب إعادة النظر في الحكم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    الصحيفة لا تتفق مع تعاطي الدولة بالشأن الحوثي

    هناك كثيرون لا يتفقون مع ما تمارسه الدولة من تعاطي مباشر مع الحوثيون وهذا لا يروق للدولة لذلك تتم معاقبة كل من لا يتفق معهم باساليب مختلفة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  65. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    ااببووححمموودد

    عقبال الخسيستين *** و*** .. يا رب !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 22:05 م

    صرخة صمت

    عقبال قلم الخنبقة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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