التجارة تشهر بوافد عربي حرر شيكاً بدون رصيد

صحيفة المرصد: قامت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، بالتشهير بوافد أردني يدعى حسين بن حسن على شناعة، وذلك إثر قيامه بتحرير شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب من أحد البنوك.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن العقوبة المقررة هي الغرامة المالية والسجن ثلاثة أشهر مع نشر اسمه تشهيراً في إحدى الصحف المحلية على نفقته.