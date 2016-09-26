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التجارة تشهر بوافد عربي حرر شيكاً بدون رصيد

26 سبتمبر, 2016 , 22:46 م
التجارة تشهر بوافد عربي حرر شيكاً بدون رصيد
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صحيفة المرصد: قامت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، بالتشهير بوافد أردني يدعى حسين بن حسن على شناعة، وذلك إثر قيامه بتحرير شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب من أحد البنوك.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن العقوبة المقررة هي الغرامة المالية والسجن ثلاثة أشهر مع نشر اسمه تشهيراً في إحدى الصحف المحلية على نفقته.

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تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص

    ام زهير

    نسال الله ان يفكنا من هذا الاجانب
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  2. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ودي يعلق من سيقانه في إشاره يكون رأسه تحت وسيقانه فوق .
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  3. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    خلك بعيد حبك يزيد

    مخالف
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  4. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    تعليق 5 اكتب إسم معرفك صحيح بعدين تكلم وين الهمزه ياخايب .
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  5. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص

    حسبي الله

    التشهير في احد الصحف المحلية على نفقته (على نفقته) من ستر على مسلم ستر الله عليه
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  6. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 23:52 م

    ٥ حنا نروح دراسه او تجاره او سياحه فتره ونرجع مو نبلط نصف قرن مثلكم
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  7. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    راي عام

    اقول للي يقول ابعاد وتسفير تري مصايبكم في كل البلاد ولو تعاملوا بنفس اخلاقكم ما في دوله تستقبلكم
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  8. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    توقعت حتى في التفاصيل يكتفون بوافد عربي
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  9. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 23:17 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
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  10. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 22:56 م

    قلت

    تشهير بدون تسفير طيب الي يثدر عليه حكم نظاما يسفر
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  11. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 22:49 م

    يجب ان يترافق مع القرار مع الابعاد

    الإبعاد بعد إنتهاء العقوبة وتحصيل ما عليه من ديون للآخرين ومنعه من دخول البلاد.
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