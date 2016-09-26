التجارة تشهر بوافد عربي حرر شيكاً بدون رصيد

صحيفة المرصد: قامت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، بالتشهير بوافد أردني يدعى حسين بن حسن على شناعة، وذلك إثر قيامه بتحرير شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب من أحد البنوك.
وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن العقوبة المقررة هي الغرامة المالية والسجن ثلاثة أشهر مع نشر اسمه تشهيراً في إحدى الصحف المحلية على نفقته.
تعليقات ( 11 )
ام زهيرنسال الله ان يفكنا من هذا الاجانب
خلك بعيد حبك يزيد 😊ودي يعلق من سيقانه في إشاره يكون رأسه تحت وسيقانه فوق .
خلك بعيد حبك يزيدمخالف
خلك بعيد حبك يزيد 😊تعليق 5 اكتب إسم معرفك صحيح بعدين تكلم وين الهمزه ياخايب .
حسبي اللهالتشهير في احد الصحف المحلية على نفقته (على نفقته) من ستر على مسلم ستر الله عليه
راي عاماقول للي يقول ابعاد وتسفير تري مصايبكم في كل البلاد ولو تعاملوا بنفس اخلاقكم ما في دوله تستقبلكم
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
قلتتشهير بدون تسفير طيب الي يثدر عليه حكم نظاما يسفر
يجب ان يترافق مع القرار مع الابعادالإبعاد بعد إنتهاء العقوبة وتحصيل ما عليه من ديون للآخرين ومنعه من دخول البلاد.