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بالصور : مواطن يخبئ 36 عبوة خمر أسفل الإطار الاحتياطي لمركبته جنوب الطائف

26 سبتمبر, 2016 , 22:52 م
بالصور : مواطن يخبئ 36 عبوة خمر أسفل الإطار الاحتياطي لمركبته جنوب الطائف
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صحيفة المرصد : أوقفت دوريات أمن طريق الطائف- الباحة، مركبة من نوع شيفروليه حوض، خبأ قائدها 36 عبوة من العرق المُسكر في “شنطتها” الخلفية، وتم تسليمه بمضبوطاته لجهة الاختصاص.

ووفقا لموقع سبق كانت دوريات أمن طريق الطائف- الباحة تُمارس عملها المعتاد من تمشيط الطريق، عندما اشتبهت في مركبة من نوع شيفروليه جيمس حوض، وتم استيقافها، حيث كُشف بأنها مطلوبة في نقل ملكية، وحينها لوحظ على قائدها “سعودي” الارتباك، وبتفتيش مركبته عُثر على 36 عبوة من العرق المُسكر مُخبأة في أكياس بالشنطة الخلفية للمركبة، أسفل الإطار الاحتياطي.

وتم تسليم قائد المركبة بالمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    فيصل سبيعي

    الله يستر من بعد الغاء البدلات
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  2. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    حسبي الله

    ماندري وش ظروفه يمكن حده الفلس على تجارة المنكر لا اعتقد انه بنعمة ويفعل هذا ماتركب بالعقل
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  3. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 23:52 م

    خليف

    مخبأه للتهرب من الضرائب لان الكميه للتجاره وليست للاستهلاك المنزلي
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  4. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    بسااااام

    لعن الله شارب الخمر ( أم الخبائث ) شاربها لا تقبل منه صلاة أربعين يوم ومن تركها عامد متعمد فقد كفر بالله وسنة رسوله
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  5. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    راي عام

    وش جنسيته ذا
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  6. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    ابو عناد

    سود الله وجهه سموم الحبوش وتلاقيه يروجها على شلته
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  7. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    قلم الخنبقه الظاهر تبي بطلين منها اشوف زلاعيبك سالت عليها .
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  8. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
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  9. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    ابو عناد

    الله يسود رجهه
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  10. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر وأخفى
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  11. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 23:29 م
    عدد التعليقات:3158

    ولدالشيوخ

    اسم المشروب الخايس ( الزهور قوي المفعول قليل الخاتمه.. كاسين ودور لك على كفيل. اللهم احفظ شباب وفتيات المسلمين والمسلمات من هذه السموم..
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  12. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 23:21 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    شرب الخمر والمسكرات عامة تذهب العقل فتجد شاربه يتصرف كالبهيمة بلاعقل وإدراك
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  13. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 23:18 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    المسلم المؤمن لايشرب الخمر وهو محرم قد حرمه الله تعالىٰ_وسبب للمشاكل والجرائم
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  14. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    الله خلق لك عقل كامل ناضج متعافي..فلماذا تشرب خمر مخلوط بمجاري وأشياء قذره
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  15. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 23:12 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    اذا شرب الخمر ماذا تتوقع ان يفعل ويقول وماهي كتاباته اذا كتب نعوذبالله ... نسأل الله العافية والسلامة .. والله أعلم
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  16. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    عالم غريب عجيب

    لماذا أعلامنا يصرح ويكتب سعودي وعلى غيره يكتب من جنسية آسيوي؟أفريقي؟عربي؟
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  17. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    مراقب

    الله يعافيه ولايبتلينا والله يهديه ان شاء الله
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  18. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    اذا شرب الخمر ماذا تتوقع ان يفعل ويقول وماهي كتاباته اذا كتب نعوذبالله ... نسأل الله العافية والسلامة .. والله أعلم
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  19. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    اخو زنيفر

    الجو عندهم بارد ويبون الدفاه
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  20. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 23:05 م

    مواطن ولا أجنبي إي صحيح مواطن مواطن براءة للأجنبي
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  21. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    الرجال ناقصين عقل ودين
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  22. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:13909

    قلم الحقيقه

    لن يتوقف الأمر عند الامساك به ومعه غريشاته وخميراته المغشوشة وارد محلي وليس أجنبي وانما ستطاله المسألة من أين جلبها واستوردها للاستدلال على مصنعها.
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