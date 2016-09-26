بالصور : مواطن يخبئ 36 عبوة خمر أسفل الإطار الاحتياطي لمركبته جنوب الطائف

صحيفة المرصد : أوقفت دوريات أمن طريق الطائف- الباحة، مركبة من نوع شيفروليه حوض، خبأ قائدها 36 عبوة من العرق المُسكر في “شنطتها” الخلفية، وتم تسليمه بمضبوطاته لجهة الاختصاص.
ووفقا لموقع سبق كانت دوريات أمن طريق الطائف- الباحة تُمارس عملها المعتاد من تمشيط الطريق، عندما اشتبهت في مركبة من نوع شيفروليه جيمس حوض، وتم استيقافها، حيث كُشف بأنها مطلوبة في نقل ملكية، وحينها لوحظ على قائدها “سعودي” الارتباك، وبتفتيش مركبته عُثر على 36 عبوة من العرق المُسكر مُخبأة في أكياس بالشنطة الخلفية للمركبة، أسفل الإطار الاحتياطي.
وتم تسليم قائد المركبة بالمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
تعليقات ( 22 )
فيصل سبيعيالله يستر من بعد الغاء البدلات
حسبي اللهماندري وش ظروفه يمكن حده الفلس على تجارة المنكر لا اعتقد انه بنعمة ويفعل هذا ماتركب بالعقل
خليفمخبأه للتهرب من الضرائب لان الكميه للتجاره وليست للاستهلاك المنزلي
بساااااملعن الله شارب الخمر ( أم الخبائث ) شاربها لا تقبل منه صلاة أربعين يوم ومن تركها عامد متعمد فقد كفر بالله وسنة رسوله
راي عاموش جنسيته ذا
ابو عنادسود الله وجهه سموم الحبوش وتلاقيه يروجها على شلته
خلك بعيد حبك يزيد 😊قلم الخنبقه الظاهر تبي بطلين منها اشوف زلاعيبك سالت عليها .
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
ابو عنادالله يسود رجهه
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبةوتذكر ان الله يعلم السر وأخفى
عدد التعليقات:3158
ولدالشيوخاسم المشروب الخايس ( الزهور قوي المفعول قليل الخاتمه.. كاسين ودور لك على كفيل. اللهم احفظ شباب وفتيات المسلمين والمسلمات من هذه السموم..
...خالد..أبو..عُمر...شرب الخمر والمسكرات عامة تذهب العقل فتجد شاربه يتصرف كالبهيمة بلاعقل وإدراك
...خالد..أبو..عُمر...المسلم المؤمن لايشرب الخمر وهو محرم قد حرمه الله تعالىٰ_وسبب للمشاكل والجرائم
...خالد..أبو..عُمر...الله خلق لك عقل كامل ناضج متعافي..فلماذا تشرب خمر مخلوط بمجاري وأشياء قذره
🍉زائر المساء✋🍉🕟اذا شرب الخمر ماذا تتوقع ان يفعل ويقول وماهي كتاباته اذا كتب نعوذبالله ... نسأل الله العافية والسلامة .. والله أعلم
عالم غريب عجيبلماذا أعلامنا يصرح ويكتب سعودي وعلى غيره يكتب من جنسية آسيوي؟أفريقي؟عربي؟
مراقبالله يعافيه ولايبتلينا والله يهديه ان شاء الله
🍉زائر المساء✋🍉🕟اذا شرب الخمر ماذا تتوقع ان يفعل ويقول وماهي كتاباته اذا كتب نعوذبالله ... نسأل الله العافية والسلامة .. والله أعلم
اخو زنيفرالجو عندهم بارد ويبون الدفاه
عدد التعليقات:13909
قلم الحقيقهلن يتوقف الأمر عند الامساك به ومعه غريشاته وخميراته المغشوشة وارد محلي وليس أجنبي وانما ستطاله المسألة من أين جلبها واستوردها للاستدلال على مصنعها.