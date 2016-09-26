بالصور : مواطن يخبئ 36 عبوة خمر أسفل الإطار الاحتياطي لمركبته جنوب الطائف

صحيفة المرصد : أوقفت دوريات أمن طريق الطائف- الباحة، مركبة من نوع شيفروليه حوض، خبأ قائدها 36 عبوة من العرق المُسكر في “شنطتها” الخلفية، وتم تسليمه بمضبوطاته لجهة الاختصاص.

ووفقا لموقع سبق كانت دوريات أمن طريق الطائف- الباحة تُمارس عملها المعتاد من تمشيط الطريق، عندما اشتبهت في مركبة من نوع شيفروليه جيمس حوض، وتم استيقافها، حيث كُشف بأنها مطلوبة في نقل ملكية، وحينها لوحظ على قائدها “سعودي” الارتباك، وبتفتيش مركبته عُثر على 36 عبوة من العرق المُسكر مُخبأة في أكياس بالشنطة الخلفية للمركبة، أسفل الإطار الاحتياطي.

وتم تسليم قائد المركبة بالمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.