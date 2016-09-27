“انتحار توباكي” مقطع صوتي لفتاة سعودية يثير ضجة واسعة على تويتر

صحيفة المرصد-متابعات : ظهرت على سطح شبكات التواصل الاجتماعي تويتر فتاة سعودية ” مبتعثة” تطلق عليها اسم ” توباكي” تزعم أنها تعرضت للاعتداء من قبل قريب لها . وأثارت القصة ردود فعل واسعة وغاضبة ، وخلال الساعات الماضية تم تداول هاشتاق بعنوان #إنتحار_توباكي يفيد بإقدام فتاة على الانتحار بعدما تعرضت لضغوط نفسية وبحسب مصادر فقصة توباكي حسب المقطع الصوتي إنها حاولت كثيرا الخروج من هذا الواقع السيء التي تعيش فيه عن طريق استخدام المواد التي تغيب العقل لكي لا تتذكر ما حدث لها،وطلبت من الذين يقولوا عليها أنها فتاة “مستهترة” أن يعرفوا قصتها كاملة قبل التحدث عنها، وهذا ما جعل الكثير يقوموا بنشر قصة انتحار توباكي لكي يعرف الجميع ماذا حدث لها، ولكي يعرفوا الظلم الذي تعرضت له. انتحار توباكي أصبح هو حديث الكثير من مغردي “تويتر” حيث لم يثبت صحة المقطع الصوتي، الذي تعاطف مع قصتها كل من سمعها، واتنقدوا كل من تحدث عن توباكي بشكل سيئ، وقد أشار المغردون إلى أن المرأة في المجتمعات العربية مظلومة، ولا تستطيع أن تتحدث عن مشاكلها.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
شاهد: صحن فول يجمع السيسي ووزير دفاعه على طاولة أسرة مصرية
91
6٬800
مند 8 ساعات
45
2٬679
مند 23 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يتجاوز الرائد ويصعد للربع النهائي
27
2٬640
مند 4 ساعات
27
7٬265
مند 21 ساعة
25
3٬424
مند 1 يوم
اخبار منوعة
بالفيديو : فنانة كويتية تطلب الطلاق من زوجها على “سناب شات” وتهدده بالمحاكم
103
18٬740
مند 22 ساعة
41
10٬675
مند 2 يومين
127
27٬928
مند 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو : شاهد لحظة اقتحام سيارة لمطعم بالقطيف
1
268
مند 14 دقيقة
19
12٬277
مند 22 ساعة
42
7٬251
مند 1 يوم
اخبار فنية
شاهد: بعد عمليات التجميل دنيا بطمة تتحول لميريام فارس
95
18٬084
مند 1 يوم
27
10٬226
مند 3 أيام
اخبار ثقافية
لماذا لم تتصل بنا الكائنات الفضائية؟.. هذه احتمالات الإجابة على السؤال
46
2٬730
مند 2 يومين
48
6٬413
مند 5 أيام
100
19٬010
مند 6 أيام
23
2٬917
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
العلماء يحددون عاملاً جديداً في طول عمر ًالإنسان
19
4٬151
مند 3 أيام
47
5٬773
مند 6 أيام
115
26٬518
مند أسبوع واحد
16
8٬523
مند أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
63
5٬778
مند 2 يومين
45
8٬632
مند 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف على تفاصيل أول رحلة بالطائرة للملك عبد العزيز – صور
11
4٬699
مند 4 أيام
13
3٬992
مند أسبوع واحد
الاخيرة
مصر: القبض على شبكة دعارة داخل ”كافيه” شهير بالمهندسين
53
9٬693
مند 1 يوم
112
10٬783
مند 3 أيام
20
2٬339
مند 5 أيام
تعليقات ( 3 )
خلك بعيد حبك يزيد 😊اذا ارتفعت رسوم اﻹتصالات عادي نجيب كأسين ورق وخيط طويل ونربط بينهم ونكلم بعض مش بيقولوا الحاجة أم اﻹختراع .
اخونجي1 حسبي الله ابشر كل المعلقين (( سمعمت بالاخوان الخونة تخصص اشاعة وكذب وتدليس ؟!!))
حسبي اللهابشر كل المعلقين سترتفع رسوم الهاتف والانترنت واعتقد انه هناك رفع اسعار جديدة في كل شي شي يخطر على البال وشي لا يخطر على البال لاننا اصبحنا في حيص بيص