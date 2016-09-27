“انتحار توباكي” مقطع صوتي لفتاة سعودية يثير ضجة واسعة على تويتر

صحيفة المرصد-متابعات : ظهرت على سطح شبكات التواصل الاجتماعي تويتر فتاة سعودية ” مبتعثة” تطلق عليها اسم ” توباكي” تزعم أنها تعرضت للاعتداء من قبل قريب لها . وأثارت القصة ردود فعل واسعة وغاضبة ، وخلال الساعات الماضية تم تداول هاشتاق بعنوان #إنتحار_توباكي يفيد بإقدام فتاة على الانتحار بعدما تعرضت لضغوط نفسية وبحسب مصادر فقصة توباكي حسب المقطع الصوتي إنها حاولت كثيرا الخروج من هذا الواقع السيء التي تعيش فيه عن طريق استخدام المواد التي تغيب العقل لكي لا تتذكر ما حدث لها،وطلبت من الذين يقولوا عليها أنها فتاة “مستهترة” أن يعرفوا قصتها كاملة قبل التحدث عنها، وهذا ما جعل الكثير يقوموا بنشر قصة انتحار توباكي لكي يعرف الجميع ماذا حدث لها، ولكي يعرفوا الظلم الذي تعرضت له. انتحار توباكي أصبح هو حديث الكثير من مغردي “تويتر” حيث لم يثبت صحة المقطع الصوتي، الذي تعاطف مع قصتها كل من سمعها، واتنقدوا كل من تحدث عن توباكي بشكل سيئ، وقد أشار المغردون إلى أن المرأة في المجتمعات العربية مظلومة، ولا تستطيع أن تتحدث عن مشاكلها.