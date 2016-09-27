قطان يكشف حقيقة تصريحات منسوبه إليه عبر أحد المواقع الفلسطينية

صحيفة المرصد:نفى سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، أحمد قطان، التصريحات المنسوبة إليه عبر موقع “رام الله” حول رغبة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الالتقاء بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته للمملكة.

وأعرب السفير عن استغرابه الشديد من أن الموقع الإخباري المذكور أمعن في الكذب والتضليل عندما أشار إلى أن هذا التصريح جاء خلال الحفل الذي أقامته السفارة السعودية بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الـ86 للمملكة، مؤكداً على كذب الواقعة .