بالفيديو: رجل مخمور يستفز حارس ضخم لملهى ليلي … شاهد ماذا حصل له!

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مضحك لرجل مخمور يخرج من ملهى ليلي بمدينة جونوسون في تينيسي، ويحاول توجيه العديد من اللكمات لحارس الملهى الذي يزن ضعف وزنه دون سبب و الحارس لم يعط له أي أهمية له حتى وجه لكمة مباشرة فبادره الحارس بلكمة قوية طرحته أرضا وسط ضحكات مصور الفيديو وسخرية بعض الموجودين. هذا وقد لاق المقطع سخرية متابعين اليوتيوب على نطاق واسع.