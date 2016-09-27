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بالفيديو: رجل مخمور يستفز حارس ضخم لملهى ليلي … شاهد ماذا حصل له!

27 سبتمبر, 2016 , 0:58 ص
بالفيديو: رجل مخمور يستفز حارس ضخم لملهى ليلي … شاهد ماذا حصل له!
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مضحك لرجل مخمور يخرج من ملهى ليلي بمدينة جونوسون في تينيسي، ويحاول توجيه العديد من اللكمات لحارس الملهى الذي يزن ضعف وزنه دون سبب و الحارس لم يعط  له أي أهمية له حتى وجه  لكمة مباشرة فبادره الحارس بلكمة قوية طرحته أرضا وسط ضحكات مصور الفيديو وسخرية بعض الموجودين. هذا وقد لاق المقطع سخرية متابعين اليوتيوب على نطاق واسع.

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تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 1:33 ص

    جاسم

    تعليق ٦ الزعيقي صادق والدليل هزيمته من الاتفاق
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  2. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 1:32 ص

    دروجبا

    يستاهل ماجاه
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  3. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 1:31 ص

    سالم

    الوجه الحقيقي للغرب وما خفي اعظم
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  4. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 1:28 ص

    ههههههههههه ابو سن صار عنده حصانه ؟ سبحان العاطي الرزاق . بسن وصار له حصانه شكله باخلع الطقم كله
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  5. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 1:24 ص

    شكل البقس طيح له . مبروك صار لك سمي بريطاني
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  6. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 1:20 ص

    اسمرعبر

    أشبه هذا العملاق بنادي الهلال وهو يسدد اللكمات لاندية دوري جميل الواحد تلو الآخر وكأن الخصم الذي وقع على الارض هو نادي الفقر بعد ان أخذ نصيبه بالجحفلة
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  7. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 1:18 ص

    بسااااام

    أسمعو شماتت المصور ومن يقف خلفه !!
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  8. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 1:15 ص

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
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  9. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 1:13 ص

    الحب في الله

    المسارح والملاهي هذي نتيجتها
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  10. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 1:11 ص

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
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  11. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 1:05 ص

    حسبي الله

    المهم انه رجل شجاع حاول والمحاولة للتقدم من سمات الاحرار لا يعرفها المستعبدين
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