بالفيديو: رجل مخمور يستفز حارس ضخم لملهى ليلي … شاهد ماذا حصل له!

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مضحك لرجل مخمور يخرج من ملهى ليلي بمدينة جونوسون في تينيسي، ويحاول توجيه العديد من اللكمات لحارس الملهى الذي يزن ضعف وزنه دون سبب و الحارس لم يعط له أي أهمية له حتى وجه لكمة مباشرة فبادره الحارس بلكمة قوية طرحته أرضا وسط ضحكات مصور الفيديو وسخرية بعض الموجودين. هذا وقد لاق المقطع سخرية متابعين اليوتيوب على نطاق واسع.
تعليقات ( 11 )
جاسمتعليق ٦ الزعيقي صادق والدليل هزيمته من الاتفاق
دروجبايستاهل ماجاه
سالمالوجه الحقيقي للغرب وما خفي اعظم
اسمرعبرأشبه هذا العملاق بنادي الهلال وهو يسدد اللكمات لاندية دوري جميل الواحد تلو الآخر وكأن الخصم الذي وقع على الارض هو نادي الفقر بعد ان أخذ نصيبه بالجحفلة
بسااااامأسمعو شماتت المصور ومن يقف خلفه !!
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
الحب في اللهالمسارح والملاهي هذي نتيجتها
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
حسبي اللهالمهم انه رجل شجاع حاول والمحاولة للتقدم من سمات الاحرار لا يعرفها المستعبدين