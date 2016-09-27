فيديو : واعظ مسلم يثير بلبلة في الشارع البريطاني ويهدد الملكة إليزابيث شخصيا

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا لواعظ مسلم يدعى كريسوني هيندرسون سبب بلبلة كبيرة في شوارع بريطانيا وذلك بعد ما نعت أحد البريطانيات تدعى نيعومي، بالعاهرة وذلك لارتدائها جينز ضيق،ورفعت السيدة دعوى قضائية ضده وهاجمها هو قائلا أنها بزيها هذا كافرة، و هاجم بزيطانيا قائلا أنه غير إرهابي بل بريطانيا إرهابية و الملكة إليزابيث إرهابية وجميعهم إرهابيين و هو لا يهاب أحدا و على أتم استعداد لتفجير منزلها دون خوفه من أحد أو من حساب.
تعليقات ( 11 )
الخلاصةيجب القبض عل هذا الواعظ وتحويله الى جوانتنامو الى اﻷبد
احمدصدق الى اي المداهب ينتمي؟
....خالد..أبو..عمر....مخالف
عبدالعزيز زيد الهزانيالأخ تايسون طبق مثل مغربي اللي يقول فيه ((( اللي ليها ليها مطلعاش مطلعاش ))) يعني قفلت . ماشاء الله مجنزره متحركه ادعوله بالهدايه
خارجيشاكلته متاحة؟!! ولو تتاح لهم الفرصة ويطلق وثاقه لقال أعظم مما تقول ؟!! لم ننسى من تراجعوا في فتاويم على غضض
خارجيمن يدعي الاسلام ويفجر في المسلمين ومساجدهم وجنودهم لن يعجزه بعد ذلك شيئ !! إنها عقيدة سرورقطب خوارج هذا القرن
بايعهابايعها بتراب بايعها بزفت
عبدالعزيز زيد الهزانيمهوب سهل مايك تايسون