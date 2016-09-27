فيديو : واعظ مسلم يثير بلبلة في الشارع البريطاني ويهدد الملكة إليزابيث شخصيا

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا لواعظ مسلم يدعى كريسوني هيندرسون سبب بلبلة كبيرة في شوارع بريطانيا وذلك بعد ما نعت أحد البريطانيات تدعى نيعومي، بالعاهرة وذلك لارتدائها جينز ضيق،ورفعت السيدة دعوى قضائية ضده وهاجمها هو قائلا أنها بزيها هذا كافرة، و هاجم بزيطانيا قائلا أنه غير إرهابي بل بريطانيا إرهابية و الملكة إليزابيث إرهابية وجميعهم إرهابيين و هو لا يهاب أحدا و على أتم استعداد لتفجير منزلها دون خوفه من أحد أو من حساب.