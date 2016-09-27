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فيديو : واعظ مسلم يثير بلبلة في الشارع البريطاني ويهدد الملكة إليزابيث شخصيا

27 سبتمبر, 2016 , 1:18 ص
فيديو : واعظ مسلم يثير بلبلة في الشارع البريطاني ويهدد الملكة إليزابيث شخصيا
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا لواعظ مسلم يدعى كريسوني هيندرسون سبب بلبلة كبيرة في شوارع بريطانيا وذلك بعد ما نعت أحد البريطانيات تدعى نيعومي، بالعاهرة وذلك لارتدائها جينز ضيق،ورفعت السيدة دعوى قضائية ضده وهاجمها هو قائلا أنها بزيها هذا كافرة، و هاجم بزيطانيا  قائلا أنه غير إرهابي بل بريطانيا إرهابية و الملكة إليزابيث إرهابية وجميعهم إرهابيين و هو لا يهاب أحدا و على أتم استعداد لتفجير منزلها دون خوفه من أحد أو من حساب.

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تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 1:53 ص

    الخلاصة

    يجب القبض عل هذا الواعظ وتحويله الى جوانتنامو الى اﻷبد
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  2. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 1:43 ص

    ٧ تكفى لاتقعد تتفلسف على روسنا قال مطلعاش مطلعاش هههه
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  3. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 1:41 ص

    احمد

    صدق الى اي المداهب ينتمي؟
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  4. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 1:39 ص

    ....خالد..أبو..عمر....

    مخالف
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  5. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 1:36 ص

    عبدالعزيز زيد الهزاني

    الأخ تايسون طبق مثل مغربي اللي يقول فيه ((( اللي ليها ليها مطلعاش مطلعاش ))) يعني قفلت . ماشاء الله مجنزره متحركه ادعوله بالهدايه
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  6. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 1:32 ص

    خارجي

    شاكلته متاحة؟!! ولو تتاح لهم الفرصة ويطلق وثاقه لقال أعظم مما تقول ؟!! لم ننسى من تراجعوا في فتاويم على غضض
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  7. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 1:30 ص

    خارجي

    من يدعي الاسلام ويفجر في المسلمين ومساجدهم وجنودهم لن يعجزه بعد ذلك شيئ !! إنها عقيدة سرورقطب خوارج هذا القرن
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  8. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 1:26 ص

    بايعها

    بايعها بتراب بايعها بزفت
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  9. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 1:24 ص

    عبدالعزيز زيد الهزاني

    مهوب سهل مايك تايسون
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  10. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 1:23 ص

    أسد هذى قوة المسلم لايهاب غير الله
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  11. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 1:21 ص

    ربما صفوي عميل لايران ويريد تشويه الاسلام
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