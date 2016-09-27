الكلباني يوجه “كلمتين” لأعضاء الشورى بعد القرارات الملكية!

صحيفة المرصد:علّق الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض ، على القرارات الملكية الجديدة ، وخاصةً بند تخفيض مكافآت أعضاء مجلس الشورى والإعانة السنوية والمبلغ المقطوع الذي يصرف لكل عضو .
وقد غرد الكلباني قائلاً : “كفاية دلع” وكتب بجوار عبارته هاشتاق (مجلس الشورى).
كفاية دلع #مجلس_الشورى
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) September 26, 2016
تعليقات ( 7 )
الخلاويالله المستعان
07الله يسعد يالشيخ
غيوروقفوا ضد المتاقاعد زيادة 5% جاب لهم الله خصم 15% .دعوات المظلومين,
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همساتوالله كفاية دلع ولا شفنا منهم خير نقول يستاهلون العلاوات والميزات وياليت يطبق عليهم وعلى عيالهم ساهر
عدد التعليقات:1
Hawaiفي الصميم...صدق
ضمير الناسمخالف