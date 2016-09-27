الكلباني يوجه “كلمتين” لأعضاء الشورى بعد القرارات الملكية!

صحيفة المرصد:علّق الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض ، على القرارات الملكية الجديدة ، وخاصةً بند تخفيض مكافآت أعضاء مجلس الشورى والإعانة السنوية والمبلغ المقطوع الذي يصرف لكل عضو .

وقد غرد الكلباني قائلاً : “كفاية دلع” وكتب بجوار عبارته هاشتاق (مجلس الشورى).