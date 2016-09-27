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الكلباني يوجه “كلمتين” لأعضاء الشورى بعد القرارات الملكية!

27 سبتمبر, 2016 , 2:05 ص
الكلباني يوجه “كلمتين” لأعضاء الشورى بعد القرارات الملكية!
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صحيفة المرصد:علّق الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بالرياض ، على القرارات الملكية الجديدة ، وخاصةً بند تخفيض مكافآت أعضاء مجلس الشورى والإعانة السنوية والمبلغ المقطوع الذي يصرف لكل عضو .

وقد غرد الكلباني قائلاً : “كفاية دلع” وكتب بجوار عبارته هاشتاق (مجلس الشورى).



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 2:27 ص

    الخلاوي

    الله المستعان
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  2. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 2:23 ص

    07

    الله يسعد يالشيخ
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  3. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص

    غيور

    وقفوا ضد المتاقاعد زيادة 5% جاب لهم الله خصم 15% .دعوات المظلومين,
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  4. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 2:15 ص

    ** صمت **

    لا تعليق حول هذا الموضوع ..........................................
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  5. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 2:12 ص

    همسات

    والله كفاية دلع ولا شفنا منهم خير نقول يستاهلون العلاوات والميزات وياليت يطبق عليهم وعلى عيالهم ساهر
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  6. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 2:12 ص
    عدد التعليقات:1

    Hawai

    في الصميم...صدق
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  7. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 2:10 ص

    ضمير الناس

    مخالف
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