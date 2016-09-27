  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

صحيفة:10 ملايين تخنق «النصر»!

27 سبتمبر, 2016 , 8:31 ص
صحيفة:10 ملايين تخنق «النصر»!
  • 1٬292
  • 14
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أكدت صحيفة محلية على وجود صراع دائم مع الأزمة المالية التي تنتظرها إدارة نادى النصر نهاية كل شهر والمتمثلة في تأمين رواتب اللاعبين والجهازين الفني والإداري إضافة للعاملين، إذ يتوجب عليها تأمين نحو 10 ملايين ريال، حيث أوقعت العقود المبالغ فيها التي أبرمتها إدارة الأمير فيصل بن تركي النادي في حرج كبير أمام الإيفاء بالتزامات النادي ومتطلبات اللاعبين الذين وافقوا على استلام رواتبهم المتأخرة قبل انتهاء فترة التسجيل دون بدل السكن، على أن يصرف لاحقا من قبل إدارة النادي.
و قالت صحيفة “عكاظ” أن عدم التزام أعضاء الشرف بوعودهم في الاجتماع الشرفي الأخير الذي ترأسه الأمير مشعل بن سعود، أحرج إدارة فيصل بن تركي والتي تصارع من أجل تسديد التزاماتها المالية لإعادة هيبة الفريق. وكانت هيئة الرياضة ألزمت النصراويين بسداد 83 مليونا ليتمكنوا من تسجيل لاعبين محترفين (محليين وأجانب) قبل انقضاء فترة التسجيل، إذ تجاوزت التزاماتهم المالية 256 مليونا وفق التنظيم الجديد التي اعتمدته الهيئة بمباركة الاتحاد السعودي لكرة القدم الموسم الماضي وتم تطبيقه على الأندية السعودية كافة وفق معايير موحدة.



تعليقات ( 14 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 10:39 ص

    القناص

    يافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوي من موسس نادي النصر وكم عدد بطولات وليه الهلال مايجي الثامن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:3905

    العنيد

    ت//9 أسمر ***أنا سبق أن عطيتك نصيحه تروح تعااالج نفسك عند دكتور نفسي علشان مرض النصر الي مسببلك أزمه ،، أقسم بالله لغير اتبرع لوجهه الله ع حسااابي !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 10:34 ص

    استغفرالله واتوب اليه الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على محمد تصدقو وصلو ارحامكم ربي غفرلي ورحمني وعفوعني ورزقني واهدني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 9:33 ص

    جاسم

    تعليق 9 اسمر غبر سلط الله عليك الله يكسر فمك يوم انت حاقد وقلبك اسود الله يبلاك في نفسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 9:06 ص

    الشعب يطالب بلغاء الكورة وتحويل المليارات الاسكان

    قاطعو الكورة انها سبب تدهور حياتنا بلا سكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 9:05 ص

    اسمرعبر

    عساهم من هالحال وأردى .. نادي مشاكل وقضايا محلية ودولية وتجاوز للقوانين ودفع رباعي فاضح**** .. الشطب افضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 9:04 ص

    اوقفو مخصصات هؤلاء من الميزانيه حنا احق من الكوره

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 9:02 ص

    عابد سالم

    ويزعلون إذا قالت الناس عن ناديهم "فقراوي"
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 9:01 ص

    ترامب

    عقوبة دعاء لاعبيهم السابقين اللي ما استلموا رواتبهم وأولهم ماجد وعلي يزيد وإبراهيم ماطر والقائمة تطول وتطول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 9:01 ص

    ارشدوني من. وين تاتي هالملايين وتصرف على كورة

    المفروض اقاطع شي اسمه تبثير المال حرام نصرف ملايين على كوره والناس حتى العلاوه السنويه توقفت عنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 9:00 ص

    ارشدوني من. وين تاتي هالملايين وتصرف على كورة

    ملايين تصرف وكنها ربع ريال من اين لهم المليارات وكيف يصرف مليارات على بلاستك منفوخ هواء ونصف السكان بلا مساكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 8:54 ص

    سنفوري مضروب على قفاه

    صاحب التعليق 1 وأنتم وين سلمان الفرج ؟؟؟؟ كم المبالغ المستحقة له على السنافر والله فاككم بالتحكيم المحلي مع الأجنبي أنتم فش فاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 8:39 ص

    بودي قارد

    تعليق 1 لاتتشمت الله يسلط عليك مع الصباح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 8:35 ص

    هذا حال الفقراوية

    من جرف لدحديرا ،،،، لكن تبون الصدق مطلوب من الجماهير الوقوف مع أنديتها وخاصه هذا الوقت .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم