صحيفة المرصد: أكدت صحيفة محلية على وجود صراع دائم مع الأزمة المالية التي تنتظرها إدارة نادى النصر نهاية كل شهر والمتمثلة في تأمين رواتب اللاعبين والجهازين الفني والإداري إضافة للعاملين، إذ يتوجب عليها تأمين نحو 10 ملايين ريال، حيث أوقعت العقود المبالغ فيها التي أبرمتها إدارة الأمير فيصل بن تركي النادي في حرج كبير أمام الإيفاء بالتزامات النادي ومتطلبات اللاعبين الذين وافقوا على استلام رواتبهم المتأخرة قبل انتهاء فترة التسجيل دون بدل السكن، على أن يصرف لاحقا من قبل إدارة النادي.
و قالت صحيفة “عكاظ” أن عدم التزام أعضاء الشرف بوعودهم في الاجتماع الشرفي الأخير الذي ترأسه الأمير مشعل بن سعود، أحرج إدارة فيصل بن تركي والتي تصارع من أجل تسديد التزاماتها المالية لإعادة هيبة الفريق. وكانت هيئة الرياضة ألزمت النصراويين بسداد 83 مليونا ليتمكنوا من تسجيل لاعبين محترفين (محليين وأجانب) قبل انقضاء فترة التسجيل، إذ تجاوزت التزاماتهم المالية 256 مليونا وفق التنظيم الجديد التي اعتمدته الهيئة بمباركة الاتحاد السعودي لكرة القدم الموسم الماضي وتم تطبيقه على الأندية السعودية كافة وفق معايير موحدة.
صحيفة:10 ملايين تخنق «النصر»!
صحيفة المرصد: أكدت صحيفة محلية على وجود صراع دائم مع الأزمة المالية التي تنتظرها إدارة نادى النصر نهاية كل شهر والمتمثلة في تأمين رواتب اللاعبين والجهازين الفني والإداري إضافة للعاملين، إذ يتوجب عليها تأمين نحو 10 ملايين ريال، حيث أوقعت العقود المبالغ فيها التي أبرمتها إدارة الأمير فيصل بن تركي النادي في حرج كبير أمام الإيفاء بالتزامات النادي ومتطلبات اللاعبين الذين وافقوا على استلام رواتبهم المتأخرة قبل انتهاء فترة التسجيل دون بدل السكن، على أن يصرف لاحقا من قبل إدارة النادي.
تعليقات ( 14 )
القناصيافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوي من موسس نادي النصر وكم عدد بطولات وليه الهلال مايجي الثامن
عدد التعليقات:3905
العنيدت//9 أسمر ***أنا سبق أن عطيتك نصيحه تروح تعااالج نفسك عند دكتور نفسي علشان مرض النصر الي مسببلك أزمه ،، أقسم بالله لغير اتبرع لوجهه الله ع حسااابي !
جاسمتعليق 9 اسمر غبر سلط الله عليك الله يكسر فمك يوم انت حاقد وقلبك اسود الله يبلاك في نفسك
الشعب يطالب بلغاء الكورة وتحويل المليارات الاسكانقاطعو الكورة انها سبب تدهور حياتنا بلا سكن
اسمرعبرعساهم من هالحال وأردى .. نادي مشاكل وقضايا محلية ودولية وتجاوز للقوانين ودفع رباعي فاضح**** .. الشطب افضل
اوقفو مخصصات هؤلاء من الميزانيه حنا احق من الكورهمخالف للنشر
عابد سالمويزعلون إذا قالت الناس عن ناديهم "فقراوي"
ترامبعقوبة دعاء لاعبيهم السابقين اللي ما استلموا رواتبهم وأولهم ماجد وعلي يزيد وإبراهيم ماطر والقائمة تطول وتطول
ارشدوني من. وين تاتي هالملايين وتصرف على كورةالمفروض اقاطع شي اسمه تبثير المال حرام نصرف ملايين على كوره والناس حتى العلاوه السنويه توقفت عنهم
ارشدوني من. وين تاتي هالملايين وتصرف على كورةملايين تصرف وكنها ربع ريال من اين لهم المليارات وكيف يصرف مليارات على بلاستك منفوخ هواء ونصف السكان بلا مساكن
سنفوري مضروب على قفاهصاحب التعليق 1 وأنتم وين سلمان الفرج ؟؟؟؟ كم المبالغ المستحقة له على السنافر والله فاككم بالتحكيم المحلي مع الأجنبي أنتم فش فاش
بودي قاردتعليق 1 لاتتشمت الله يسلط عليك مع الصباح
هذا حال الفقراويةمن جرف لدحديرا ،،،، لكن تبون الصدق مطلوب من الجماهير الوقوف مع أنديتها وخاصه هذا الوقت .