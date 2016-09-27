صحيفة:10 ملايين تخنق «النصر»!

صحيفة المرصد: أكدت صحيفة محلية على وجود صراع دائم مع الأزمة المالية التي تنتظرها إدارة نادى النصر نهاية كل شهر والمتمثلة في تأمين رواتب اللاعبين والجهازين الفني والإداري إضافة للعاملين، إذ يتوجب عليها تأمين نحو 10 ملايين ريال، حيث أوقعت العقود المبالغ فيها التي أبرمتها إدارة الأمير فيصل بن تركي النادي في حرج كبير أمام الإيفاء بالتزامات النادي ومتطلبات اللاعبين الذين وافقوا على استلام رواتبهم المتأخرة قبل انتهاء فترة التسجيل دون بدل السكن، على أن يصرف لاحقا من قبل إدارة النادي.

و قالت صحيفة “عكاظ” أن عدم التزام أعضاء الشرف بوعودهم في الاجتماع الشرفي الأخير الذي ترأسه الأمير مشعل بن سعود، أحرج إدارة فيصل بن تركي والتي تصارع من أجل تسديد التزاماتها المالية لإعادة هيبة الفريق. وكانت هيئة الرياضة ألزمت النصراويين بسداد 83 مليونا ليتمكنوا من تسجيل لاعبين محترفين (محليين وأجانب) قبل انقضاء فترة التسجيل، إذ تجاوزت التزاماتهم المالية 256 مليونا وفق التنظيم الجديد التي اعتمدته الهيئة بمباركة الاتحاد السعودي لكرة القدم الموسم الماضي وتم تطبيقه على الأندية السعودية كافة وفق معايير موحدة.