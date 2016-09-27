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السديري: نظامنا بريء من “بودي جارد” المناسبات

27 سبتمبر, 2016 , 9:02 ص
السديري: نظامنا بريء من “بودي جارد” المناسبات
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية ان رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ماجد السديري, أكد على وجود نظام أساسي لأعمال الحراسات من قبل الشركات الأمنية المرخص لها, و ذكر ان هذه الشركات الأمنية المشمولة بالنظام، هي لحراسة المواقع والمنشآت المدنية وليس لحماية الأشخاص.
و أكدت صحيفة “مكة” على رده حول ظهور البودي جارد في المناسبات الشخصية وبعض المحافل الرياضية :«هذه حرية شخصية ليس للشركات الأمنية أي علاقة بها».
من جهته كشف هلال السناري ـ أحد مدربي كمال الأجسام ـ أن تأمين الحماية الشخصية يتم في الغالب عن طريق الأندية الأهلية (بودي ماستر) والمراكز الشبابية التجارية بترشيح من المدربين وفق قواعد انضباطية تعتمد على حسن السيرة والسلوك، واحترام القواعد العامة، موضحا أنه عادة ما تتم الاستعانة بالبودي جارد في تنظيم الحشود البشرية، وتأمين حراسة شخصية في حالات نادرة جدا.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    27 سبتمبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:2

    أول الليل اولول واخر الليل ابلبل

    ومن متى كان عندك نظام يالسديري حتى تقول نظامنا ؟؟؟ ولن كان فعلاً عندك نظام ما حدث هذا الشيء ولكن ما يحصل عبارة عن مرئيات آحدية بدون نظام
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  2. 29
    27 سبتمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:13927

    قلم الحقيقه

    هذه ليلة عمرك يالحبيب الطيب المفروض تخلي الجميع يشاركك أفراحك صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم وتكون منهم وأنت منهم يتخللها صوت سامري غنائي ماهو حراسات.
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  3. 28
    27 سبتمبر, 2016 , 10:38 ص

    راعي الثانيه

    الله يصلحك يا الغامدي بكره بيقلدونك السفهاء وتصبح من شروط العرس ليتك مسوي شي يهون المصاريف كان دعولك الخلق فالتبذير سهل والتدبير صعب على البعض بتوفيق
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  4. 27
    27 سبتمبر, 2016 , 10:37 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    مخالف للنشر
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  5. 26
    27 سبتمبر, 2016 , 10:36 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    كم أشعلت كثيرا من الناس يا خالد
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  6. 25
    27 سبتمبر, 2016 , 10:30 ص
    عدد التعليقات:13927

    قلم الحقيقه

    مسكين حتى معازيم حفله غادرو من أول ليلهم وخلوه واتركوه مع طناقرته أو مايسمى بالبودي جارد. يمكنهم بعد ماتعشو وشـ ذا الزواج اللي مافيه وناسه غير تعاسه.
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  7. 24
    27 سبتمبر, 2016 , 10:26 ص

    اطياف راحلة

    مخالف للنشر
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  8. 23
    27 سبتمبر, 2016 , 10:24 ص
    عدد التعليقات:226

    الديدحان

    مخالف للنشر
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  9. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 10:22 ص

    يابري حالي

    الزواج اللي ما يجي فيه صفوف عوج ما يعتبر زواج ... قال ايش قال بودب قارد أقول قم بس قم .*****
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  10. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 10:15 ص

    اسئلوا صاحب الشأن

    هنالك ضرورة للحماية الشخصية والاحتياط واجب فلربما هناك تهديد يعلمه صاحب الشأن اذا يكون من الطبيعي ان يحمى نفسه أعتقـد بأنها غيـر مهايطه هناك مبرر
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  11. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 10:14 ص
    عدد التعليقات:226

    الديدحان

    ههههه حال الاصيفر الصغير .هذه العينات الكوميديه ****
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  12. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 10:10 ص

    رأيي

    الظاهرة تسيء لسمعة المجتمع ، وكأن هناك خطر محتمل يهدد من طلب البودي جارد
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  13. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 10:09 ص

    انا لا حضة

    في بعض المقابلات او بعض الصور ان حفل الزواج لم يكن فيه من أقارب خالد احد . فقط كل الصور للبودي قارد . غريبة ؟؟!!!
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  14. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 10:02 ص

    مخالف للنشر
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  15. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 9:53 ص

    قلت

    صورة البودي قارد حفل زواج الغامدي اوحالي ان الواحد يحطله حمايه اشخاص ذوات البودي قارد وليس رجال امن للاكن ستتكرر ويصبح تقليد ثم اعراف وتباهي
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  16. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 9:38 ص

    اقول الصدق

    والله لو يعطوني 100 الف ريال والله ما أتصور مثل هذي الصورة اللي مصورها خالد الغامدي . ياولد عيب وشق جيب . والله لو اني نانسي عجرم ماسوي هذي الشغله
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  17. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 9:36 ص

    البشري الجنوبي

    سارو ****
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  18. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 9:30 ص

    تبون الصراحة

    اول مره اشوف البودي قارد . انا اعرف انهم يستخدمونهم في مصر رجال الاعمال . ويحطونم عند الباب . لكن خالد العامدي يجبهم في زواجه والله مادري ويش قصده
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  19. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 9:24 ص

    شابم

    لايحصل على ٢ في الميه من هذا الراتب بالعلم تتقدم الامم وليس بالكره راتب الاعب اكثر من راتب١٠رؤساء دول ومع الاسف لميحققون للبللد اية نتائج.مال مهدر
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  20. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 9:21 ص

    محمد 2000

    أنا ليس مع نظام الحراسه أو نظام ضد . مالنا صلاح فيه لا تكبرو من الموضوع وهذا شيء تافة كل واحد يقدر يستأجر شخص لحمايته لا تعطو الموضوع أكبر من حجمه
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  21. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 9:20 ص

    سعد

    وهل النظام يسمح للبدي قادر الي تأشيرته راعي غنم او اخرى ان يطبق النظام يجب اتخاذ موقف حاسم والا كل كفيل قادر ان يهايط ويخلي عماله بدّي قارد
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  22. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 9:20 ص

    خليجي

    المفروض وزارة الداخلية تدخل بسرعة وتمنع عمل ***
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  23. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 9:19 ص

    خليجي

    أخذهم إعارة للمهايطة وهذا شي سيئ فلا احد يفكر يقتدي بهذه التصرفات التي لاتدل الا على *****
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  24. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 9:17 ص

    محمد 2000

    ياجماعة هذه حرية شخصية . ولا أحد له علاقة فيها . كبرتو الموضوع زيادة عن اللازم . يمكن الرجال جاه تهديد وما يبغي يخرب ليلته وأستخدم طريقة ليبعد الشبههة
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  25. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 9:16 ص

    شابم

    هذا ماتفعله ملايين لاعبي الكره مع الاسف اغلبهم اميين يجب ان ؤخذ عليهم الزكاة وان يتدخل المقام السمي مي تحديد رواتبهم ٣٠ الف كفايه عليهم طبيب مخ واعصاب
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  26. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 9:16 ص

    زائر جديد

    مريام فارس على غفله هههههههههههههههه
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  27. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 9:14 ص
    عدد التعليقات:701

    نصوح

    يمكن خايفين عليه من المعازيم احد يزحف عليه او يضربة كوع .. لذا تم تأمين 6 بادي قارد هههههههههههههه
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  28. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 9:08 ص

    الحرفي

    الحمد لله رب العالمين ( العقل ميزان اي نسان كان وهذه مظاهر من جملة المظاهر التي كل شخص يشوف نفسه ان هذا والله الهادي والسلام00
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  29. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 9:07 ص

    اسمرعبر

    هههههه الحمدلله لعيبة الزعيم رجال الواحد يحمي نفسه ..
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  30. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 9:05 ص

    أبو أسامة

    هه هه هه تذكرت مريام فارس
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