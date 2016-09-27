السديري: نظامنا بريء من “بودي جارد” المناسبات

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية ان رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ماجد السديري, أكد على وجود نظام أساسي لأعمال الحراسات من قبل الشركات الأمنية المرخص لها, و ذكر ان هذه الشركات الأمنية المشمولة بالنظام، هي لحراسة المواقع والمنشآت المدنية وليس لحماية الأشخاص.

و أكدت صحيفة “مكة” على رده حول ظهور البودي جارد في المناسبات الشخصية وبعض المحافل الرياضية :«هذه حرية شخصية ليس للشركات الأمنية أي علاقة بها».

من جهته كشف هلال السناري ـ أحد مدربي كمال الأجسام ـ أن تأمين الحماية الشخصية يتم في الغالب عن طريق الأندية الأهلية (بودي ماستر) والمراكز الشبابية التجارية بترشيح من المدربين وفق قواعد انضباطية تعتمد على حسن السيرة والسلوك، واحترام القواعد العامة، موضحا أنه عادة ما تتم الاستعانة بالبودي جارد في تنظيم الحشود البشرية، وتأمين حراسة شخصية في حالات نادرة جدا.