صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية ان رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ماجد السديري, أكد على وجود نظام أساسي لأعمال الحراسات من قبل الشركات الأمنية المرخص لها, و ذكر ان هذه الشركات الأمنية المشمولة بالنظام، هي لحراسة المواقع والمنشآت المدنية وليس لحماية الأشخاص.
و أكدت صحيفة “مكة” على رده حول ظهور البودي جارد في المناسبات الشخصية وبعض المحافل الرياضية :«هذه حرية شخصية ليس للشركات الأمنية أي علاقة بها».
من جهته كشف هلال السناري ـ أحد مدربي كمال الأجسام ـ أن تأمين الحماية الشخصية يتم في الغالب عن طريق الأندية الأهلية (بودي ماستر) والمراكز الشبابية التجارية بترشيح من المدربين وفق قواعد انضباطية تعتمد على حسن السيرة والسلوك، واحترام القواعد العامة، موضحا أنه عادة ما تتم الاستعانة بالبودي جارد في تنظيم الحشود البشرية، وتأمين حراسة شخصية في حالات نادرة جدا.
السديري: نظامنا بريء من “بودي جارد” المناسبات
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية ان رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ماجد السديري, أكد على وجود نظام أساسي لأعمال الحراسات من قبل الشركات الأمنية المرخص لها, و ذكر ان هذه الشركات الأمنية المشمولة بالنظام، هي لحراسة المواقع والمنشآت المدنية وليس لحماية الأشخاص.
تعليقات ( 30 )
عدد التعليقات:2
أول الليل اولول واخر الليل ابلبلومن متى كان عندك نظام يالسديري حتى تقول نظامنا ؟؟؟ ولن كان فعلاً عندك نظام ما حدث هذا الشيء ولكن ما يحصل عبارة عن مرئيات آحدية بدون نظام
عدد التعليقات:13927
قلم الحقيقههذه ليلة عمرك يالحبيب الطيب المفروض تخلي الجميع يشاركك أفراحك صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم وتكون منهم وأنت منهم يتخللها صوت سامري غنائي ماهو حراسات.
راعي الثانيهالله يصلحك يا الغامدي بكره بيقلدونك السفهاء وتصبح من شروط العرس ليتك مسوي شي يهون المصاريف كان دعولك الخلق فالتبذير سهل والتدبير صعب على البعض بتوفيق
عبدالعزيز الخالديمخالف للنشر
مزاجي رايق ⭐🌟⭐كم أشعلت كثيرا من الناس يا خالد
عدد التعليقات:13927
قلم الحقيقهمسكين حتى معازيم حفله غادرو من أول ليلهم وخلوه واتركوه مع طناقرته أو مايسمى بالبودي جارد. يمكنهم بعد ماتعشو وشـ ذا الزواج اللي مافيه وناسه غير تعاسه.
اطياف راحلةمخالف للنشر
عدد التعليقات:226
الديدحانمخالف للنشر
يابري حاليالزواج اللي ما يجي فيه صفوف عوج ما يعتبر زواج ... قال ايش قال بودب قارد أقول قم بس قم .*****
اسئلوا صاحب الشأنهنالك ضرورة للحماية الشخصية والاحتياط واجب فلربما هناك تهديد يعلمه صاحب الشأن اذا يكون من الطبيعي ان يحمى نفسه أعتقـد بأنها غيـر مهايطه هناك مبرر
عدد التعليقات:226
الديدحانههههه حال الاصيفر الصغير .هذه العينات الكوميديه ****
رأييالظاهرة تسيء لسمعة المجتمع ، وكأن هناك خطر محتمل يهدد من طلب البودي جارد
انا لا حضةفي بعض المقابلات او بعض الصور ان حفل الزواج لم يكن فيه من أقارب خالد احد . فقط كل الصور للبودي قارد . غريبة ؟؟!!!
قلتصورة البودي قارد حفل زواج الغامدي اوحالي ان الواحد يحطله حمايه اشخاص ذوات البودي قارد وليس رجال امن للاكن ستتكرر ويصبح تقليد ثم اعراف وتباهي
اقول الصدقوالله لو يعطوني 100 الف ريال والله ما أتصور مثل هذي الصورة اللي مصورها خالد الغامدي . ياولد عيب وشق جيب . والله لو اني نانسي عجرم ماسوي هذي الشغله
البشري الجنوبيسارو ****
تبون الصراحةاول مره اشوف البودي قارد . انا اعرف انهم يستخدمونهم في مصر رجال الاعمال . ويحطونم عند الباب . لكن خالد العامدي يجبهم في زواجه والله مادري ويش قصده
شابملايحصل على ٢ في الميه من هذا الراتب بالعلم تتقدم الامم وليس بالكره راتب الاعب اكثر من راتب١٠رؤساء دول ومع الاسف لميحققون للبللد اية نتائج.مال مهدر
محمد 2000أنا ليس مع نظام الحراسه أو نظام ضد . مالنا صلاح فيه لا تكبرو من الموضوع وهذا شيء تافة كل واحد يقدر يستأجر شخص لحمايته لا تعطو الموضوع أكبر من حجمه
سعدوهل النظام يسمح للبدي قادر الي تأشيرته راعي غنم او اخرى ان يطبق النظام يجب اتخاذ موقف حاسم والا كل كفيل قادر ان يهايط ويخلي عماله بدّي قارد
خليجيالمفروض وزارة الداخلية تدخل بسرعة وتمنع عمل ***
خليجيأخذهم إعارة للمهايطة وهذا شي سيئ فلا احد يفكر يقتدي بهذه التصرفات التي لاتدل الا على *****
محمد 2000ياجماعة هذه حرية شخصية . ولا أحد له علاقة فيها . كبرتو الموضوع زيادة عن اللازم . يمكن الرجال جاه تهديد وما يبغي يخرب ليلته وأستخدم طريقة ليبعد الشبههة
شابمهذا ماتفعله ملايين لاعبي الكره مع الاسف اغلبهم اميين يجب ان ؤخذ عليهم الزكاة وان يتدخل المقام السمي مي تحديد رواتبهم ٣٠ الف كفايه عليهم طبيب مخ واعصاب
زائر جديدمريام فارس على غفله هههههههههههههههه
عدد التعليقات:701
نصوحيمكن خايفين عليه من المعازيم احد يزحف عليه او يضربة كوع .. لذا تم تأمين 6 بادي قارد هههههههههههههه
الحرفيالحمد لله رب العالمين ( العقل ميزان اي نسان كان وهذه مظاهر من جملة المظاهر التي كل شخص يشوف نفسه ان هذا والله الهادي والسلام00
اسمرعبرهههههه الحمدلله لعيبة الزعيم رجال الواحد يحمي نفسه ..
أبو أسامةهه هه هه تذكرت مريام فارس