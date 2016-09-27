بماذا علّق “العريفي” على القرارات الملكية الخاصة بتخفيض رواتب الوزراء ؟!

صحيفة المرصد: علق الدكتور محمد العريفي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على القرارات الملكية الصادرة بخصوص إلغاء بعض العلاوات والمكافآت الملكية، وتخفيض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم.

حيث قال “العريفي”في تغريدته:”نعمة الأمن واجتماع الكلمة والائتلاف والاستقرار، من أعظم ما مَنّ الله به علينا”، واستشهد بقول الله تعالى: “أوَلَم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويُتَخطّف الناس من حولهم”.

وأوضح العريفي أن المملكة تنعم بالأمن واجتماع الكلمة، وهو ما يجعل القرارات تصدر في جو من الاستقرار والائتلاف، بعكس ما يحدث في بلاد حول المملكة.