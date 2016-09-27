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بماذا علّق “العريفي” على القرارات الملكية الخاصة بتخفيض رواتب الوزراء ؟!

27 سبتمبر, 2016 , 11:16 ص
بماذا علّق “العريفي” على القرارات الملكية الخاصة بتخفيض رواتب الوزراء ؟!
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صحيفة المرصد: علق الدكتور محمد العريفي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على القرارات الملكية الصادرة بخصوص إلغاء بعض العلاوات والمكافآت الملكية، وتخفيض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم.

حيث قال “العريفي”في تغريدته:”نعمة الأمن واجتماع الكلمة والائتلاف والاستقرار، من أعظم ما مَنّ الله به علينا”، واستشهد بقول الله تعالى: “أوَلَم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويُتَخطّف الناس من حولهم”.

وأوضح العريفي أن المملكة تنعم بالأمن واجتماع الكلمة، وهو ما يجعل القرارات تصدر في جو من الاستقرار والائتلاف، بعكس ما يحدث في بلاد حول المملكة.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    27 سبتمبر, 2016 , 12:47 م

    سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦

    نحن نقف مع بلادنا وقيادتنا مهما كان الوضع.والحمدلله إني مسلم مؤمن عربي سعودي
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  2. 40
    27 سبتمبر, 2016 , 12:45 م

    احمد ناصر

    قال الله تعالى : ( ستُكتب شهادتهم ويُسألون ) وقال " قل متاع الدنيا قليل " وقال " تبتغون عرض الحياة الدنيا "
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  3. 39
    27 سبتمبر, 2016 , 12:42 م

    عالم غريب عجيب

    الشيخ غرد من حسابه وقال رأيه.وياليت بعض المعلقين يطهرون أنفسهم وقلوبهم
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  4. 38
    27 سبتمبر, 2016 , 12:41 م

    بقايا مشاعر

    الاغنياء داخل قوقعتم العاجيه .. كيف يحسون بالام الفقراء
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  5. 37
    27 سبتمبر, 2016 , 12:41 م

    منصور

    الله العالم وهوالمدبر
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  6. 36
    27 سبتمبر, 2016 , 12:36 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    الله يجزاك خير ياشيخ محمد ويسعد هالوجه الطيب السمح..وليخسأ من يعاديك ويبغضك
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  7. 35
    27 سبتمبر, 2016 , 12:33 م

    شمرررريه

    الحمدالله ع كل حال كل شي يعوض
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  8. 34
    27 سبتمبر, 2016 , 12:28 م

    تمام

    قال الله تعالى(فليعبدوا رب هذا البيت*الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) فاكل مسؤول وراعي حمل الامانه لبد ان يرعاها بتامين اطعام والامن من الخوف 1-السكن
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  9. 33
    27 سبتمبر, 2016 , 12:27 م

    العمق

    طبيعية هذه القرارات وهي نتيجة التحاسد بيننا وياليت تؤخذ ضريبة سنوية على المترفين والمهايطين...... فقط طرح وعرض للنقاش
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  10. 32
    27 سبتمبر, 2016 , 12:26 م

    العربية ،،، أن تعرف أكثر

    (( الهذا غردت )) بعكس ما يحدث في بلاد حول المملكة (( وماذا لوكانت البلاد التي حولنا مستقرة هل سيكون لك وجهة نظر أخرى ))
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  11. 31
    27 سبتمبر, 2016 , 12:24 م

    شاف بن شفشاف

    ودي يخلون أئمة المساجد يؤمون بلا راتب هكذا لوجه الله جميعهم حقين الجمعة والفروضالخمسة والأذان ايضا كلها تكون قربى إلى الله
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  12. 30
    27 سبتمبر, 2016 , 12:23 م

    عبدالعزيز زيد الهزاني

    بارك الله فيك ياشيخنا الدكتور محمد العريفي فا ياليت بعض المشايخ مثلك ووفقك الله
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  13. 29
    27 سبتمبر, 2016 , 12:22 م

    عبدالعزيز زيد الهزاني

    بارك الله فيك ياشيخنا الدكتور محمد العريفي فا ياليت بعض المشايخ مثلك ووفقك الله
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  14. 28
    27 سبتمبر, 2016 , 12:18 م

    تيمور لنك

    تسلم الأبتسامه جعلها دوم ياشيخ وش كثر حسادك الشخص الناجح يواجه النقد
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  15. 27
    27 سبتمبر, 2016 , 12:15 م

    اخونجي

    (( الهذا غردت )) بعكس ما يحدث في بلاد حول المملكة ،، نسأل الله الأمن والاستقرار لبلدنا و لكل البلاد من حولنا أو بعيدة عنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 26
    27 سبتمبر, 2016 , 12:15 م

    صبحي

    طيب ياشيخ تبرع لنا العلاوة السنويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  17. 25
    27 سبتمبر, 2016 , 12:13 م

    اخونجي

    لذلك (( غردت )) تحسسك نتاج شيء ماءءءءءءء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 24
    27 سبتمبر, 2016 , 12:01 م

    عمر

    لو جاء هذا الكلام من شخص معدوم فقير والله انه يقبل لكن يأتي هذا الكلام من شخص في فمه ملعق من ذهب ومشتري قبل شهرين شقه في تركيا للترفيه لايقبل نهائي
    لا يعجبني(3) اعجبني(33)
  19. 23
    27 سبتمبر, 2016 , 11:58 ص

    قلت

    اسف لست من متابعي العريفي
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  20. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 11:56 ص

    مستر

    انا مرتبه 6 يخصم قيمت قرض البنك للبيت فوق ال 50% ورفعو قيمت الخص الان +زياد فاتوره المويه +فاتورة الكهرب + رفع البانزين وخصم بدل طبيعت عمل+ايقاف علاوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:3910

    العنيد

    17// أسمر غبر أقول لايكثر مسوي هاااي هااااي ،، روووح يابا تغداء وناام *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  22. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 11:55 ص

    قلت

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 11:53 ص

    تسأل الله ياشيخ محمد أن يرفع عنا ما نحن فيه من الفتن والغلاء والحروب ولكن ذلك إلابالعودة الضادقة إلى الله .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 11:53 ص
    عدد التعليقات:3910

    العنيد

    اللهم لك الحمدكماينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمدحتى ترضى ولك الحمداذارضيت ولك الحمدبعدالرضى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 11:52 ص

    اسمرعبر

    بارك الله فيك يالعريفي هذا اللي نطالبك فيه من اول الوقوف مع بلدنا وحكامها وشعبها بالقول والفعل .. توحيد الكلمة والموقف من الجميع مشايخ وكُتاب مطلب ..
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  26. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 11:48 ص

    راع الجبل

    كثرة الظهورفي وسائل التواصل يافضيلة الشيخ المحترم وكثرة الكلام تقلل من هيبة الرجل.. دمت موفقا.
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  27. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 11:44 ص

    ابو محمد

    مخالف للنشر
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  28. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 11:43 ص
    عدد التعليقات:13931

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
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  29. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 11:42 ص

    زائر

    ماشاءالله الشيخ بزنس مان ومن أسرة غنية
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  30. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 11:41 ص

    احمد

    الله يستر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 11:37 ص

    عباس

    ( حسبنا الله سيؤتينا الله من فضلة ورسوله إنا إلى الله راغبون )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 11:36 ص

    احمد

    التركيز فقط علب الوزراء مع ان تخفيض الرواتب شمل الجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 11:34 ص

    راعي الثانيه

    صدقت يا شيخ وفقك الله وياليت بقية الشيوخ يحذون حذوك فنحن في نعمه البعض يرها من نظره ضيقه انظرو لمن حولنا فنحن هرم الشرق الاوسط والاعداء يتربصون حفظنا
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  34. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 11:33 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 11:31 ص

    ززززائر

    مخالف للنشر
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  36. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 11:28 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 11:26 ص

    تيمور لنك

    الشيخ محبوب بس الليبراليه مولعين والمجوس بيحطون فيه كذا وكذا وهذا من حر مافيهم الله يوفقك ياشيخ والى الأمام
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  38. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 11:23 ص

    yyuyuyu

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 11:23 ص

    أنيس مونس ربعه

    الله يوفقك ياشيخ لاشك حبك مع القياده والشعب خلى الليبراليه والمجوس يكرهونك
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  40. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 11:22 ص

    محب آل البيت

    صدق و أغاض اعداء الوطن من اذناب ايران
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  41. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 11:21 ص

    اللهم صلي وسلم على نبينا محمد

    اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة..
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