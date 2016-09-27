بماذا علّق “العريفي” على القرارات الملكية الخاصة بتخفيض رواتب الوزراء ؟!

صحيفة المرصد: علق الدكتور محمد العريفي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على القرارات الملكية الصادرة بخصوص إلغاء بعض العلاوات والمكافآت الملكية، وتخفيض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم.
حيث قال “العريفي”في تغريدته:”نعمة الأمن واجتماع الكلمة والائتلاف والاستقرار، من أعظم ما مَنّ الله به علينا”، واستشهد بقول الله تعالى: “أوَلَم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويُتَخطّف الناس من حولهم”.
وأوضح العريفي أن المملكة تنعم بالأمن واجتماع الكلمة، وهو ما يجعل القرارات تصدر في جو من الاستقرار والائتلاف، بعكس ما يحدث في بلاد حول المملكة.
تعليقات ( 41 )
سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦نحن نقف مع بلادنا وقيادتنا مهما كان الوضع.والحمدلله إني مسلم مؤمن عربي سعودي
احمد ناصرقال الله تعالى : ( ستُكتب شهادتهم ويُسألون ) وقال " قل متاع الدنيا قليل " وقال " تبتغون عرض الحياة الدنيا "
عالم غريب عجيبالشيخ غرد من حسابه وقال رأيه.وياليت بعض المعلقين يطهرون أنفسهم وقلوبهم
بقايا مشاعرالاغنياء داخل قوقعتم العاجيه .. كيف يحسون بالام الفقراء
منصورالله العالم وهوالمدبر
...خالد..أبو..عُمر...الله يجزاك خير ياشيخ محمد ويسعد هالوجه الطيب السمح..وليخسأ من يعاديك ويبغضك
شمرررريهالحمدالله ع كل حال كل شي يعوض
تمامقال الله تعالى(فليعبدوا رب هذا البيت*الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) فاكل مسؤول وراعي حمل الامانه لبد ان يرعاها بتامين اطعام والامن من الخوف 1-السكن
العمقطبيعية هذه القرارات وهي نتيجة التحاسد بيننا وياليت تؤخذ ضريبة سنوية على المترفين والمهايطين...... فقط طرح وعرض للنقاش
العربية ،،، أن تعرف أكثر(( الهذا غردت )) بعكس ما يحدث في بلاد حول المملكة (( وماذا لوكانت البلاد التي حولنا مستقرة هل سيكون لك وجهة نظر أخرى ))
شاف بن شفشافودي يخلون أئمة المساجد يؤمون بلا راتب هكذا لوجه الله جميعهم حقين الجمعة والفروضالخمسة والأذان ايضا كلها تكون قربى إلى الله
عبدالعزيز زيد الهزانيبارك الله فيك ياشيخنا الدكتور محمد العريفي فا ياليت بعض المشايخ مثلك ووفقك الله
عبدالعزيز زيد الهزانيبارك الله فيك ياشيخنا الدكتور محمد العريفي فا ياليت بعض المشايخ مثلك ووفقك الله
تيمور لنكتسلم الأبتسامه جعلها دوم ياشيخ وش كثر حسادك الشخص الناجح يواجه النقد
اخونجي(( الهذا غردت )) بعكس ما يحدث في بلاد حول المملكة ،، نسأل الله الأمن والاستقرار لبلدنا و لكل البلاد من حولنا أو بعيدة عنا
صبحيطيب ياشيخ تبرع لنا العلاوة السنويه
اخونجيلذلك (( غردت )) تحسسك نتاج شيء ماءءءءءءء
عمرلو جاء هذا الكلام من شخص معدوم فقير والله انه يقبل لكن يأتي هذا الكلام من شخص في فمه ملعق من ذهب ومشتري قبل شهرين شقه في تركيا للترفيه لايقبل نهائي
قلتاسف لست من متابعي العريفي
مسترانا مرتبه 6 يخصم قيمت قرض البنك للبيت فوق ال 50% ورفعو قيمت الخص الان +زياد فاتوره المويه +فاتورة الكهرب + رفع البانزين وخصم بدل طبيعت عمل+ايقاف علاوه
عدد التعليقات:3910
العنيد17// أسمر غبر أقول لايكثر مسوي هاااي هااااي ،، روووح يابا تغداء وناام *****
قلتمخالف للنشر
عدد التعليقات:3910
العنيداللهم لك الحمدكماينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمدحتى ترضى ولك الحمداذارضيت ولك الحمدبعدالرضى
اسمرعبربارك الله فيك يالعريفي هذا اللي نطالبك فيه من اول الوقوف مع بلدنا وحكامها وشعبها بالقول والفعل .. توحيد الكلمة والموقف من الجميع مشايخ وكُتاب مطلب ..
راع الجبلكثرة الظهورفي وسائل التواصل يافضيلة الشيخ المحترم وكثرة الكلام تقلل من هيبة الرجل.. دمت موفقا.
ابو محمدمخالف للنشر
عدد التعليقات:13931
قلم الحقيقهمخالف للنشر
زائرماشاءالله الشيخ بزنس مان ومن أسرة غنية
احمدالله يستر
عباس( حسبنا الله سيؤتينا الله من فضلة ورسوله إنا إلى الله راغبون )
احمدالتركيز فقط علب الوزراء مع ان تخفيض الرواتب شمل الجميع
راعي الثانيهصدقت يا شيخ وفقك الله وياليت بقية الشيوخ يحذون حذوك فنحن في نعمه البعض يرها من نظره ضيقه انظرو لمن حولنا فنحن هرم الشرق الاوسط والاعداء يتربصون حفظنا
ززززائرمخالف للنشر
تيمور لنكالشيخ محبوب بس الليبراليه مولعين والمجوس بيحطون فيه كذا وكذا وهذا من حر مافيهم الله يوفقك ياشيخ والى الأمام
yyuyuyuمخالف للنشر
أنيس مونس ربعهالله يوفقك ياشيخ لاشك حبك مع القياده والشعب خلى الليبراليه والمجوس يكرهونك
محب آل البيتصدق و أغاض اعداء الوطن من اذناب ايران
اللهم صلي وسلم على نبينا محمداللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة..