معلمات أهلية في بريدة: قائدة المدرسة تجبرنا على تحويل 4 آلاف لحسابها..وهددت الممتنعات بالفصل

صحيفة المرصد:تذمر عدد من المعلمات في إحدى المدارس الأهلية ببريدة – حسب قولهن – من إجبار قائدة المدرسة كل معلمة على تحويل 4 آلاف ريال، جراء تمتعهن بالإجازة، مضيفات أن قائدة المدرسة اجتمعت بهن، وبينت أن سياسة المدرسة تحصيل مبالغ الإجازة من كل معلمة، وبما أن إجازة هذا العام أربعة أشهر فلا بد من تحويل 4 آلاف ريال إلى حسابها، بمعدل ألف ريال عن كل شهر، ومن لم تدفع فسيتم الاستغناء عنها.

ووفقاً لصحيفة “الوطن”أوضحن أنهن حولن المبالغ على حساب قائدة المدرسة البنكي، مشيرات إلى أنهن تقدمن بشكوى إلى إمارة منطقة القصيم، مبينات أن رواتبهن 5600 ريال بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، ويخصم منه ألف ريال من إدارة المدارس شهريا لكل معلمة، و200 ريال أجرة المستخدمات العاملات في المدارس، وعند زيارة فريق الموارد البشرية تجبرهن مديرة المدرسة على القول إنهن يستلمن 5600 ريال، كما أن الغياب بعذر يحسم 100 ريال.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالقصيم سلطان المهوس أن أي إخلال تنظيمي أو مادي ليس للتعليم علاقة فيه، وأن التعليم يتدخل حينما تكون مخالفة العقد تربوية، مثل زيادة النصاب أو التكليف بأعمال غير تعليمية تربوية، وما شابه ذلك”.

وأضاف أن هناك عقدا موحدا لجميع المعلمين والمعلمات صادر عن وزارة العمل بمشاركة من وزارة التعليم، وأن مشاركة التعليم مقتصرة على الأمور التعليمية والتربوية، وهذا العقد نظاما يدخل تحت أنظمة وزارة العمل “نظام العمل والعمال”.