“الداخلية” تكشف حقيقة منع حمل السلاح المرخص بشكل ظاهر في بعض الأماكن

صحيفة المرصد: شددت وزارة الداخلية على حاملي الأسلحة المرخصة، بمنعهم من حمل السلاح بشكل ظاهر، لافتة إلى أن أي مخالف سيعرض نفسه لعقوبات مالية وقد تصل إلى مصادرة الأسلحة في حال استخدامها في غير الغرض المرخص له.
ووجهت وزارة الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر، وذلك من خلال تحديد مصطلح بعدم إجازة حمل السلاح بشكل ظاهر، وذلك بحسب صحيفة “مكة”.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيحد ويقنن بشكل كبير المخالفات وتحديداً الأعراس، خاصة وأن هناك من يحملون الأسلحة بشكل ظاهر ويعرضون حياة الآخرين للخطر بسبب الأخطاء التي ترتكب خصوصا قائدي المركبات الذين يستعرضون بأسلحتهم ونحو ذلك.
وأكدت المعلومات أن النظام حدد العقوبات، وهي غرامة مالية لا تتجاوز الـ1000 ريال، والسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
كما حددت وزارة الداخلية بعض الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص وهي (داخل حدود الحرمين الشريفين – المساجد – بالقرب من المناطق العسكرية – بالقرب من المناطق البترولية – الدوائر الحكومية – المطارات – المدارس – التجمعات العامة – أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة)، علماً بأن الوزارة ستمنع رفع السلاح المرخص بشكل ظاهر.
تعليقات ( 8 )
تيمور لنكدوروهم تلقونهم بالأعراس
منعاً باتاًاولا ياليت يمنعونه بتاتا وخاصة الرشاش وينا في حرب عصابات. المفروض السلاح المرخص يكون في شنطة السيارة وليس مجرد السلاح، وانما العجرة و السكين كلها خطر!
قلتكيف بيطبق القرار اصدر لاكن اليه التطبيق هنا السؤال يعني عند كل صلات الزواج بيكون تفتيش توحفلات كيف يطبق ظاهرة منع السلاح.شمال وجنوب شرق وغرب.... صعب
سعد بن فهدللاسف السلاح اصبح يحملونه بعض الشباب المراهق معه في سيارتة واذا حدثت له مشكلة اشهر السلاح في وجه الناس ويهدد
عدد التعليقات:3910
العنيدالمفروض يمنع السلاح نهائيا أن كان مرخص او غير مرخص الي له حق يروح يطالب بالمحاكم الأسلحة أصبحت خطر على المجتمع.!!
عدد التعليقات:3910
العنيدالمفروض يمنع السلاح نهائيا أن كان مرخص او غير مرخص الي له حق يروح يطالب بالمحاكم الأسلحة أصبحت خطر على المجتمع.!!
ااببووححممووددودي بيبي .. بس ما أدري كيف احصل على واحد مع الترخيص !
اليوسيارى بأن يكلف مشائخ ونواب القبائل والقرى بمنع أفراد قبائلهم من حمل السلاح في المناسبات والأماكن العامة ويؤخذ عليهم إقرار بمراكز الأمن بهذا الخصوص