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هذا ما ينتظره “بوتين” من خادم الحرمين الشريفين !

27 سبتمبر, 2016 , 11:51 ص
هذا ما ينتظره “بوتين” من خادم الحرمين الشريفين !
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صحيفة المرصد: قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ما زال ينتظر رداً من السعودية على الدعوة التي وجّهها بوتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لزيارة روسيا.

ونقلت صحيفة “سبق” عن وكالة “إنترفاكس”، قول “بوغدانوف” أمس الاثنين: “توجد دعوة من القيادة الروسية، وننتظر تحديد شركائنا السعوديين الموعد الملائم لإجراء مثل هذه الزيارة”.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 12:41 م

    عناد

    لم ارى امريكا منعزله ومنكسره وتعاني من تخبطات سياسيه ومن خسائر عسكريه وميدانيه ومن غدر لحلفائها ومن ضعف الا في عصر الداهيه الروسي فلاديمير بوتين
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  2. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 12:37 م

    صحيح

    بوتين هذا الله لا يهين معه احد يجي هو عندنا
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  3. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 12:37 م

    عناد

    اللي يقرأ تعليقات البعض يحسسك أن امريكا كانت توزع الورد . الحليف شيء ضروري في ظل غياب العرب وعروبتهم وافضل حليف هو الشيخ الصنديد فلاديمير بوتين
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  4. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 12:36 م

    ابو امتنان

    السفاح قاتل الاطفال وروسيا وامريكا وجهان العمله واحده هؤلاء قتله سفاحون
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  5. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 12:35 م

    ابو امتنان

    اتمنى عدم زيارة والدنا خادم الحرمين الشرفين لهذه الدوله القاتله للمسلمين ولايستاهل هذا القاتل وضع يده في اليد الطاهره البانيه لللاسلام في يد هذا السفا
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  6. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 12:34 م

    انا حلو

    اخ تيمور لزم تعرف وتفكر دائما الداعي يكون بحاجة المدعو يعني لما تعزم راح تعزم المحبوب والعدو لك اكيد المحبوب وبعظ الاحيان المصلحة لها دور
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  7. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 12:23 م

    عناد

    امريكا خبيثه وحرباء متلونه مع حلفائها الماضي والحاضر شاهد على عصر الخراب والحروب والفتن مابين القاعده وداعش وغيرها !
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  8. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 12:23 م

    عناد

    روسيا صادقه وامينه مع حلفائها ما يسعدني تقارب السعوديه وروسيا وتكوين علاقات عسكريه واقتصاديه متينه الشيخ بوتين سيف معلق وياسعد عين من هو في جنبه
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  9. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 12:22 م

    رور

    نسأل الله ان ينصر خادم الحرمين على الروس وان يظهره عليهم فما من عبد الا الله ماخذ بناصيته
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  10. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 12:13 م

    يدك متوضيه لاتصافح سفاح ياخادم الحرمين

    اتمنى كمواطن احب قيادتناواعشق هذا الوطن الاعز،اتمنى ان لايزور ولايلتقى خادم الحرمين ببوتين الذى يدعم ويشارك السفاح بشار قتل اخواننا السنه فى سوريا
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  11. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 12:09 م

    اخو زنيفر

    227 سبتمبر, 2016 , 11:56 ص خالدالهطيلان >> يالهطيلان اركد الله يشفيك اشرف الخلق رسول الله صل الله عليه وسلم >> والملك غالي علينا بس اركد
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  12. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 12:07 م

    عناد

    أكيد وبدون أدنى شك ستقبل السعودية الدعوه وتزور الشيخ بوتين
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  13. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 12:06 م

    تيمور لنك

    بوتن هو اللي يجي ليش فوق راسه ريشه
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  14. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 12:04 م

    سعد بن فهد

    المشكلة انا على علاقة بروسيا حاليا ولدينا استثمارات هناك وشراء اسلحة منهم والسعودية تحاول بكل الطرق لاجبار بوتين بترك سوريا لكن الدب الروسي عنيد
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  15. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 12:02 م

    صرخت صمت

    الله يحفظ الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك الحكمة والانسانية قائدنا ووفقك الله لكل خير والله يحفظ وطني من شرالحاسدين والحاقدين المنافقين والاعداء
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  16. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 12:01 م

    الى 2

    *** اشرف الخلق وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
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  17. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 11:59 ص

    جليس الليل

    حفظ الله ملكنا خادم الحرمين الشرفيين
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  18. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 11:56 ص

    خالدالهطيلان

    مستحيل ان يذهب اشرف الخلق مليك الحزم ادامه الله ونصره ليضع يده الكريمه الطاهره بيد السفاح بوتين القاتل المجرم الذي سفك دماء اخواننا السوريين الابطال
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  19. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 11:56 ص

    صرخة صمت

    ملكنا سلمان ملك الحزم والعزم وانشاء الله يكون له موقف مشرف للعرب والمسلمين مع الرئيس الروسي يعرفه بقدر حجمه ووضعه .
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