هذا ما ينتظره “بوتين” من خادم الحرمين الشريفين !

صحيفة المرصد: قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ما زال ينتظر رداً من السعودية على الدعوة التي وجّهها بوتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لزيارة روسيا.
ونقلت صحيفة “سبق” عن وكالة “إنترفاكس”، قول “بوغدانوف” أمس الاثنين: “توجد دعوة من القيادة الروسية، وننتظر تحديد شركائنا السعوديين الموعد الملائم لإجراء مثل هذه الزيارة”.
تعليقات ( 19 )
عنادلم ارى امريكا منعزله ومنكسره وتعاني من تخبطات سياسيه ومن خسائر عسكريه وميدانيه ومن غدر لحلفائها ومن ضعف الا في عصر الداهيه الروسي فلاديمير بوتين
صحيحبوتين هذا الله لا يهين معه احد يجي هو عندنا
عناداللي يقرأ تعليقات البعض يحسسك أن امريكا كانت توزع الورد . الحليف شيء ضروري في ظل غياب العرب وعروبتهم وافضل حليف هو الشيخ الصنديد فلاديمير بوتين
ابو امتنانالسفاح قاتل الاطفال وروسيا وامريكا وجهان العمله واحده هؤلاء قتله سفاحون
ابو امتناناتمنى عدم زيارة والدنا خادم الحرمين الشرفين لهذه الدوله القاتله للمسلمين ولايستاهل هذا القاتل وضع يده في اليد الطاهره البانيه لللاسلام في يد هذا السفا
انا حلواخ تيمور لزم تعرف وتفكر دائما الداعي يكون بحاجة المدعو يعني لما تعزم راح تعزم المحبوب والعدو لك اكيد المحبوب وبعظ الاحيان المصلحة لها دور
عنادامريكا خبيثه وحرباء متلونه مع حلفائها الماضي والحاضر شاهد على عصر الخراب والحروب والفتن مابين القاعده وداعش وغيرها !
عنادروسيا صادقه وامينه مع حلفائها ما يسعدني تقارب السعوديه وروسيا وتكوين علاقات عسكريه واقتصاديه متينه الشيخ بوتين سيف معلق وياسعد عين من هو في جنبه
رورنسأل الله ان ينصر خادم الحرمين على الروس وان يظهره عليهم فما من عبد الا الله ماخذ بناصيته
يدك متوضيه لاتصافح سفاح ياخادم الحرميناتمنى كمواطن احب قيادتناواعشق هذا الوطن الاعز،اتمنى ان لايزور ولايلتقى خادم الحرمين ببوتين الذى يدعم ويشارك السفاح بشار قتل اخواننا السنه فى سوريا
اخو زنيفر227 سبتمبر, 2016 , 11:56 ص خالدالهطيلان >> يالهطيلان اركد الله يشفيك اشرف الخلق رسول الله صل الله عليه وسلم >> والملك غالي علينا بس اركد
عنادأكيد وبدون أدنى شك ستقبل السعودية الدعوه وتزور الشيخ بوتين
تيمور لنكبوتن هو اللي يجي ليش فوق راسه ريشه
سعد بن فهدالمشكلة انا على علاقة بروسيا حاليا ولدينا استثمارات هناك وشراء اسلحة منهم والسعودية تحاول بكل الطرق لاجبار بوتين بترك سوريا لكن الدب الروسي عنيد
صرخت صمتالله يحفظ الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك الحكمة والانسانية قائدنا ووفقك الله لكل خير والله يحفظ وطني من شرالحاسدين والحاقدين المنافقين والاعداء
الى 2*** اشرف الخلق وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
جليس الليلحفظ الله ملكنا خادم الحرمين الشرفيين
خالدالهطيلانمستحيل ان يذهب اشرف الخلق مليك الحزم ادامه الله ونصره ليضع يده الكريمه الطاهره بيد السفاح بوتين القاتل المجرم الذي سفك دماء اخواننا السوريين الابطال
صرخة صمتملكنا سلمان ملك الحزم والعزم وانشاء الله يكون له موقف مشرف للعرب والمسلمين مع الرئيس الروسي يعرفه بقدر حجمه ووضعه .