هذا ما ينتظره “بوتين” من خادم الحرمين الشريفين !

صحيفة المرصد: قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ما زال ينتظر رداً من السعودية على الدعوة التي وجّهها بوتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لزيارة روسيا.

ونقلت صحيفة “سبق” عن وكالة “إنترفاكس”، قول “بوغدانوف” أمس الاثنين: “توجد دعوة من القيادة الروسية، وننتظر تحديد شركائنا السعوديين الموعد الملائم لإجراء مثل هذه الزيارة”.