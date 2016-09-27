جامعة القصيم تكشف حقيقة تسببها في وفاة طالبة داخل حرم كلية الآداب

صحيفة المرصد: كشفت جامعة القصيم حقيقة ما يتم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن وفاة الطالبة “ضحى المانع” التي توفيت أمس.

وأكّدت الجامعة وفاة الطالبة بعد تعرُّضها لإغماء داخل حرم كلية الآداب بعنيزة، يوم الأحد، وتُوفيت أمس، نافية منع الإسعاف من دخول الكلية لإنقاذها، والذي انتشر في وسم #ضحى_المانع والذي يشهد تفاعلاً غير مسبوق من يوم أمس، بحسب “سبق”.

وقالت الجامعة في بيان: “في البداية تتقدّم جامعة القصيم بأحرّ التعازي والمواساة في وفاة الطالبة في كلية العلوم والآداب بعنيزة “ضحى المانع”؛ التي انتقلت إلى رحمة الله، الإثنين، في مستشفى الملك سعود بعنيزة من جرّاء سكته قلبية أصابتها، ونؤمن أن هذا قضاء الله وقدره ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة”.

وأضاف البيان: “ومع كثرة الشائعات حول تفاصيل الوفاة في مواقع التواصل الاجتماعي، توضح الجامعة أن الطالبة أُصيبت بحالة إغماء عند الساعة (12:15 م) من يوم الأحد، وتمّ إسعافها بشكل مباشر من قبل الطبيبة المختصّة بالكلية؛ حيث تُوجد بشكل دائم في عيادة مجهزة داخل الكلية”.

وشدد: “وبعد الكشف عليها تبيّن وجود توقف في القلب، وبدأت عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وتمّ التواصل مع الهلال الأحمر لنقلها للمستشفى بسبب خطورة الحالة، وتمّ تسلُّم الحالة من قبل فرقة الهلال الأحمر التي باشرت الحالة خلال دقائق من إبلاغهم بحكم وجود الفرع بقرب مبنى الكلية، ونقلت الحالة لمستشفى الملك سعود بعنيزة الساعة (12:25م)، وتُوفيت الطالبة، رحمها الله، بسبب سكتة قلبية في المستشفى يوم الإثنين 25 / 12 / 1437هـ، الساعة (6:45 ص)”.

واختتمت الجامعة البيان: “وعليه توضح الجامعة ذلك، وأن جميع ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات خالية من الصحة، وتُهيب الجامعة بالجميع التأكد من المعلومات من مصدرها الرئيس”.