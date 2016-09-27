جامعة القصيم تكشف حقيقة تسببها في وفاة طالبة داخل حرم كلية الآداب

صحيفة المرصد: كشفت جامعة القصيم حقيقة ما يتم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن وفاة الطالبة “ضحى المانع” التي توفيت أمس.
وأكّدت الجامعة وفاة الطالبة بعد تعرُّضها لإغماء داخل حرم كلية الآداب بعنيزة، يوم الأحد، وتُوفيت أمس، نافية منع الإسعاف من دخول الكلية لإنقاذها، والذي انتشر في وسم #ضحى_المانع والذي يشهد تفاعلاً غير مسبوق من يوم أمس، بحسب “سبق”.
وقالت الجامعة في بيان: “في البداية تتقدّم جامعة القصيم بأحرّ التعازي والمواساة في وفاة الطالبة في كلية العلوم والآداب بعنيزة “ضحى المانع”؛ التي انتقلت إلى رحمة الله، الإثنين، في مستشفى الملك سعود بعنيزة من جرّاء سكته قلبية أصابتها، ونؤمن أن هذا قضاء الله وقدره ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة”.
وأضاف البيان: “ومع كثرة الشائعات حول تفاصيل الوفاة في مواقع التواصل الاجتماعي، توضح الجامعة أن الطالبة أُصيبت بحالة إغماء عند الساعة (12:15 م) من يوم الأحد، وتمّ إسعافها بشكل مباشر من قبل الطبيبة المختصّة بالكلية؛ حيث تُوجد بشكل دائم في عيادة مجهزة داخل الكلية”.
وشدد: “وبعد الكشف عليها تبيّن وجود توقف في القلب، وبدأت عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وتمّ التواصل مع الهلال الأحمر لنقلها للمستشفى بسبب خطورة الحالة، وتمّ تسلُّم الحالة من قبل فرقة الهلال الأحمر التي باشرت الحالة خلال دقائق من إبلاغهم بحكم وجود الفرع بقرب مبنى الكلية، ونقلت الحالة لمستشفى الملك سعود بعنيزة الساعة (12:25م)، وتُوفيت الطالبة، رحمها الله، بسبب سكتة قلبية في المستشفى يوم الإثنين 25 / 12 / 1437هـ، الساعة (6:45 ص)”.
واختتمت الجامعة البيان: “وعليه توضح الجامعة ذلك، وأن جميع ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات خالية من الصحة، وتُهيب الجامعة بالجميع التأكد من المعلومات من مصدرها الرئيس”.
تعليقات ( 9 )
ابو امتنانرحمها الله واسكنها فسيح جناته والله يعوضها في شبابها الجنه
روقيمانقول الا الله يرحمها
روقيالساعه12:15سقطت بالجامعه وكشفت الدكتوره عليه وسوا له انعاش وتواصلوا مع الهلال الاحمر وجاهم ماشاء الله الساعه12:25!!!سبحان الله كل هذا ب10دقائق
روررحمها الله زماننا اخبر عنه الصادق ويكثر موت الفجأةً
تيمور لنكأهل الأشاعات مثل (( الليبراليه العلمانيه المجوس المتسعودين )) منهم تصدر الأشاعات وتبهر وتكشن ثم ترسل سفري على الكل . رحمها الله رحمه واسعه
الهايمالله يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان
عدد التعليقات:362
♨ليالي نجد ♨اسأل العزيز القدير ان يغفر لها ويرحمها ويتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان
مواطناهل الإشاعات (( خونة أوطان )) يدلسون ويكذبون كما يتنفسون (( أهم شيئ إشاعة تسئ للوطن !! هل تعرفهم ؟! ما غيرهم فتلك ثقافتهم وتربية الجماعة لهم
صرخت صمتإنا لله وإنا اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس