وكالة “بلومبرغ”: الأمير محمد بن سلمان مع “ترامب” و”بوتين” ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة عالمياً – فيديو

صحيفة المرصد: أعلنت وكالة “بلومبرغ” الأميركية عن قائمة من 50 شخصية قالت إنهم اليوم الأكثر تأثيراً في كل مفاصل الحياة المعاصرة.

واعتمدت الوكالة الأميركية في تصنيفاتها على طرح تساؤلات من قبل كبار المحررين والصحافيين والعاملين في مجالات المال والأعمال والسياسة، حيث طرحت أسماء 100 شخصية مؤثرة عالمياً، واختزلت العدد إلى 50 شخصية، وجاء الأمير محمد بن سلمان في المرتبة الـ42، بحسب “العربية.نت”.

وبين الـ50 عالمياً كان هناك عربي واحد، هو الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، وذلك لنفاذ رؤيته الاقتصادية التي تدفع المملكة بما لديها من إمكانات سياسية واقتصادية لتضع أقدامها بوثوق في مقدمة الدول ذات التأثير في قرار الأمن والاقتصاد العالميين، وفق بلومبرغ.

وجاءت في الواجهة تريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، لمسكها بتلابيب الخروج الصعب من أوروبا إلى عالم مضطرب.

وفي القائمة ثنائي السباق الرئاسي في أميركا، دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، بوصف أحدهما قائداً منتظراً لأكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم.

وشرقاً جاء الرئيس الصيني ودوره في التمكين لاستقرار بلاده ومواصلتها النمو دون الخوض بشراسة في اضطراب السياسة العالمية وعواصف الاقتصاد الدولي.

ومن السيدات الـ11 في قائمة بلومبرغ، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لوضعها برلين قوة عالمية في أسوأ أزمات القرنين الماضيين.. اللجوء والهجرة، ومساعدتها الدول الأوروبية التي كادت أن تتداعى.