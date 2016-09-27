هيئة الإتصالات تكشف سبب إيقاف باقات الإنترنت اللامحدود

صحيفة المرصد:أكّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود الخاصة بعملاء باقة مسبق الدفع، مبينةً أنه لا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.

ووفقاً لموقع”سبق” قالت الهيئة في بيانٍ لها إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام بعض مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بإيقاف باقة الإنترنت اللامحدودة عبر شبكة الاتصالات المتنقلة، تود الهيئة الإيضاح بأن العروض الدائمة والترويجية التي يقدمها مقدمو خدمة الاتصالات في المملكة تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة للهيئة ومن ضمنها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو الغاء بعض الباقات وفقاً للمعطيات التي تحكم كل حالة ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصّة بشرائح الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع التي سجلت مؤشرات التشغيل فيها أعلى ارتفاع بمعدلات استخدام تفوق بكثير المعدلات العالمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبا على أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة ومن ذلك انخفاض سرعات الإنترنت لجميع العملاء.