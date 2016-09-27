هيئة الإتصالات تكشف سبب إيقاف باقات الإنترنت اللامحدود

صحيفة المرصد:أكّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود الخاصة بعملاء باقة مسبق الدفع، مبينةً أنه لا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.
ووفقاً لموقع”سبق” قالت الهيئة في بيانٍ لها إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام بعض مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بإيقاف باقة الإنترنت اللامحدودة عبر شبكة الاتصالات المتنقلة، تود الهيئة الإيضاح بأن العروض الدائمة والترويجية التي يقدمها مقدمو خدمة الاتصالات في المملكة تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة للهيئة ومن ضمنها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو الغاء بعض الباقات وفقاً للمعطيات التي تحكم كل حالة ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصّة بشرائح الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع التي سجلت مؤشرات التشغيل فيها أعلى ارتفاع بمعدلات استخدام تفوق بكثير المعدلات العالمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبا على أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة ومن ذلك انخفاض سرعات الإنترنت لجميع العملاء.
تعليقات ( 45 )
الكشافهيئة الاتصالات يفترض فيها ان تكون في صف المواطن لانها هيئة حكومية تخدم المواطن . لكن للأسف تخدم شركات الاتصالات لا تخدم المواطن حسبنا الله ونعم الوكيل
اترك تعليقالتدفق النقدي على شركات الاتصالات بعد الغاء المفتوح سيفقد قطاعات اخرى حيويه بالبلد من هذه التدفقات لان اغلب ما لدى الزبون تم صرفه في قطاع واحد
رفعت شكوى من الفرع ولا ردو من 48 ساعةمشترك بحلا ون موبايلي كل شهر 140 خمسه قيقا نت خذو 140 ولا عطوني الباقه 5 قيقا حجم بسيط قطعوه خدمات استعلامهم مايرد شالو السعوديين وحطو مصريين قاطعوهم
اترك تعليقهل تعلم أن الزبون في دول العالم لا يستخدم الانترنت إلا نادراً والسبب ( الترفيه عندهم ليل نهار نهار ليل ) هنا أين الترفيه ( اغلبيه الترفيه للعوائل فقط )
خلك بعيد حبك يزيد 😊وانتوا تصدقوا إن بعد إيقاف الشرائح يصير النت سريع ؟ هههه
ولد [email protected]الا وش وضع وزارة الترفيه
سلامدول العالم تتقدم في خدمات الانترنت وتقدم النت المفتوح مجانا ونحن نرجع للوراء حتى الدول الفقيرة اصبحت افضل منا
ولد [email protected]عموما فيه حملة مقاطعه لل stc
مواطنعذر اقبح من ذنب
ولد [email protected]والله مقاطعه لشركة الاتصالات هي السبب stc
ولد [email protected]لا والله السبب ان شريح البيانات مسبقة الدفع ب300 لثلاثة شهور يعني 100 بالشهر بينما عرض الاتصالات للشرايح اللامحدود ب 400 يالشهر ، يعني سرق زي اول
جارحعملية تدوير ورفع معدل الطلبات للشراءىح وبعد مدة يتم طرحها بسعر يصل 4 أضعاف اقدر وضعكم
وفي أمريكا70دولار نت مفتوح واتصالات مفتوحه وما عندهم حيثيات
ما فهمت شيبس عرفت ان فيها حيثيات وغير كذا إيس فيه نفر سديك!
محمدفي الفلبين الفقيرة سرعة النت مفتوح الشرائح و مثل الصاروخ و عدد سكان الفلبين 95مليون نسمة .
07عذر البليد لكن احسن تحى الناس تقاطعوكم وتخسروا وانا اول واااااحد قسم بالله لاقاطع stcوالا ماني ولد ابوي بلا نت بلا سرقه ناقصينكم حنا العالم ببلاش
صرخة صمتلييييييييييش خبر محزن !!!
محمد العمريكذابين انتو تعرفوا اصلا أنها سيئة جدا مجرد فلوس تنهب
افففففففففففففففففففففيعني بدل تحسين الخدمة والاعتراف بالتقصير يعاقب العميل ..................شئ غريب
منصور66غير لائق
زائروالله انا اشوووف انه قرار صائب ....الواحد يأخذ قدر حاجته من النت . صاروا يسنون حتى وهو بالحمام وهو يضحك وهو يلبس سلاماااات الله يقويكم 😛
يعني ان اهيئة الاتصلات مصدره القرار من راسهااوالله ما هو بكيفهم ليوم كل شي يمشي بالمشعاب والمشكلة المتضرر هو المواطن .
محب مرصدطيب واللي اشترى كونكت ثلاثة شهور والان لي اسبوعين وين بتروح فلوسي هل هذه من ضمنها ولا كيف دافع 300 ريال
قلتسياسته الاتصالات وخاصه موبايلي هي تطرد الوبون وتممله ارجو اعادة النظر لاني الان اتجهة لزين اسهل ولا تعقيدات
قلتاخذت 6شهور مجاني لاكن وقفوه تاتي رساله ليس متنقل لابد يكون ثابت
مروانسبب مقنع ضغط على الشبكة.... والحل في الشبكة نشوف الى الاخر
يا عالم ايش حاصل سوق الأسهم اليوم منهارفيه حاجه مو فاهمينها السوق ينهار.
سعودالتخلف العرب واستغلال الجهل باعذار غبية .
العندليبايه صدقناكم ترانا
يعني ارجع للحياة البدائية مع تحيات رؤية 2030يعني الله لا يهينك روح الاتصالات وطلع لك خط ثابت وركب عليه دي اس ال ... يعني حفر ودفن واسلاك فوق البيت وفي الجدران الخارجية . ورجعنا للأيام البدائية
سيتم رفع قيمة جميع الباقات المفوترةلان هناك رسوم جديدة ستفرض على شركات الاتصالات وسترتفع قيم الباقات بما لا يقل عن 20%
م عبدالله الرئيس السابق كان عصرا ذهبيا للهيئةكانت قرارات الهيئة مدروسة لكن الان تم حجب جميع وسائل التواصل المرئي وها نحن نرى الغاء باقات النت ولا نعلم ما هو القادم.
YASSERيا هيئة الإنفصالات ( الإتصالات ) كفاكم لعب على عقلية المواطن , الحل للمشكلة التي ذكرتموها أن تزيدوا من عدد المشغلين بالدولة , أما ان ينهب جيب المواطن؟
الغامدييعني المشكلة في الضغط على الشبكات ام التحويل إلى الفوترة 🤗
تبوك الوردكوذاب في كوذاب
YASSERهيئة الإتصالات كلامك غير مبرر له , عندنا تجار مصريحن من الدولة وعندهم القدرة لفتح أبواب وشركات جديدة تخدم الدولة والمجتمع ويصبح لدينا أكثر من مشغل ,
حتى الانمافهمة الموضوع يعني اذا انا مشترك في كنكت لمدة 3 شهور عندي في البيت خلاص يسكرونها او يش ؟؟؟ مافهمة الموضوع
الناقدإذا كانت هذه الخدمه تقدمها هيئات الأتصالات في كل دول العالم . . فلا حق لهيئة الأتصالات السعوديه بالغائها لأنها خدمه عالميه من الشركه الأم في أمريكا !!
كلمة حقبصراحه ومع كل احترامي عذر غير لائق, ماذا ستقول الدول الأخرى عنا
حقوقهل هذا مبرر و هل تعتقدون أن المواطنون لا يفهمون ما يجري!! مبرراتكم غير مقبولة و غير منطقية. السوق يحكمه عرض و طلب و ليس من حقكم التعدي على رغبات الناس
أبو سعدعلى شأن فيه مصلحه لشعب الحين وصلت في السوق السوداء لحد 500 ريال منهم فيهم والله يشهد امسكلي وقطعلك !!!! لارقيب ولى حسيب موظفين همل عندهم ف المكاتب
أبو سعدعلى شأن فيه مصلحه لشعب الحين وصلت في السوق السوداء لحد 500 ريال منهم فيهم والله يشهد امسكلي وقطعلك !!!! لارقيب ولى حسيب موظفين همل عندهم ف المكاتب
متكوشمن جرف لدحديرة وياقلب لاتحزن