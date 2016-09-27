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هيئة الإتصالات تكشف سبب إيقاف باقات الإنترنت اللامحدود

27 سبتمبر, 2016 , 13:16 م
هيئة الإتصالات تكشف سبب إيقاف باقات الإنترنت اللامحدود
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صحيفة المرصد:أكّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود الخاصة بعملاء باقة مسبق الدفع، مبينةً أنه لا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.

ووفقاً لموقع”سبق” قالت الهيئة في بيانٍ لها إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام بعض مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بإيقاف باقة الإنترنت اللامحدودة عبر شبكة الاتصالات المتنقلة، تود الهيئة الإيضاح بأن العروض الدائمة والترويجية التي يقدمها مقدمو خدمة الاتصالات في المملكة تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة للهيئة ومن ضمنها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو الغاء بعض الباقات وفقاً للمعطيات التي تحكم كل حالة ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصّة بشرائح الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع التي سجلت مؤشرات التشغيل فيها أعلى ارتفاع بمعدلات استخدام تفوق بكثير المعدلات العالمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبا على أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة ومن ذلك انخفاض سرعات الإنترنت لجميع العملاء.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 45
    27 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    الكشاف

    هيئة الاتصالات يفترض فيها ان تكون في صف المواطن لانها هيئة حكومية تخدم المواطن . لكن للأسف تخدم شركات الاتصالات لا تخدم المواطن حسبنا الله ونعم الوكيل
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  2. 44
    27 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

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    التدفق النقدي على شركات الاتصالات بعد الغاء المفتوح سيفقد قطاعات اخرى حيويه بالبلد من هذه التدفقات لان اغلب ما لدى الزبون تم صرفه في قطاع واحد
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  3. 43
    27 سبتمبر, 2016 , 14:41 م

    رفعت شكوى من الفرع ولا ردو من 48 ساعة

    مشترك بحلا ون موبايلي كل شهر 140 خمسه قيقا نت خذو 140 ولا عطوني الباقه 5 قيقا حجم بسيط قطعوه خدمات استعلامهم مايرد شالو السعوديين وحطو مصريين قاطعوهم
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  4. 42
    27 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

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    هل تعلم أن الزبون في دول العالم لا يستخدم الانترنت إلا نادراً والسبب ( الترفيه عندهم ليل نهار نهار ليل ) هنا أين الترفيه ( اغلبيه الترفيه للعوائل فقط )
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  5. 41
    27 سبتمبر, 2016 , 14:38 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    وانتوا تصدقوا إن بعد إيقاف الشرائح يصير النت سريع ؟ هههه
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  6. 40
    27 سبتمبر, 2016 , 14:37 م

    ولد [email protected]

    الا وش وضع وزارة الترفيه
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  7. 39
    27 سبتمبر, 2016 , 14:30 م

    سلام

    دول العالم تتقدم في خدمات الانترنت وتقدم النت المفتوح مجانا ونحن نرجع للوراء حتى الدول الفقيرة اصبحت افضل منا
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  8. 38
    27 سبتمبر, 2016 , 14:26 م

    ولد [email protected]

    عموما فيه حملة مقاطعه لل stc
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  9. 37
    27 سبتمبر, 2016 , 14:26 م

    مواطن

    عذر اقبح من ذنب
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  10. 36
    27 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    ولد [email protected]

    والله مقاطعه لشركة الاتصالات هي السبب stc
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  11. 35
    27 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    ولد [email protected]

    لا والله السبب ان شريح البيانات مسبقة الدفع ب300 لثلاثة شهور يعني 100 بالشهر بينما عرض الاتصالات للشرايح اللامحدود ب 400 يالشهر ، يعني سرق زي اول
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  12. 34
    27 سبتمبر, 2016 , 14:18 م

    جارح

    عملية تدوير ورفع معدل الطلبات للشراءىح وبعد مدة يتم طرحها بسعر يصل 4 أضعاف اقدر وضعكم
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  13. 33
    27 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    وفي أمريكا

    70دولار نت مفتوح واتصالات مفتوحه وما عندهم حيثيات
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  14. 32
    27 سبتمبر, 2016 , 14:15 م

    ما فهمت شي

    بس عرفت ان فيها حيثيات وغير كذا إيس فيه نفر سديك!
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  15. 31
    27 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    محمد

    في الفلبين الفقيرة سرعة النت مفتوح الشرائح و مثل الصاروخ و عدد سكان الفلبين 95مليون نسمة .
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  16. 30
    27 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    07

    عذر البليد لكن احسن تحى الناس تقاطعوكم وتخسروا وانا اول واااااحد قسم بالله لاقاطع stcوالا ماني ولد ابوي بلا نت بلا سرقه ناقصينكم حنا العالم ببلاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  17. 29
    27 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    صرخة صمت

    لييييييييييش خبر محزن !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 28
    27 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    محمد العمري

    كذابين انتو تعرفوا اصلا أنها سيئة جدا مجرد فلوس تنهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  19. 27
    27 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    اففففففففففففففففففففف

    يعني بدل تحسين الخدمة والاعتراف بالتقصير يعاقب العميل ..................شئ غريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  20. 26
    27 سبتمبر, 2016 , 13:46 م

    منصور66

    غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 25
    27 سبتمبر, 2016 , 13:46 م

    زائر

    والله انا اشوووف انه قرار صائب ....الواحد يأخذ قدر حاجته من النت . صاروا يسنون حتى وهو بالحمام وهو يضحك وهو يلبس سلاماااات الله يقويكم 😛
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  22. 24
    27 سبتمبر, 2016 , 13:46 م

    يعني ان اهيئة الاتصلات مصدره القرار من راسها

    اوالله ما هو بكيفهم ليوم كل شي يمشي بالمشعاب والمشكلة المتضرر هو المواطن .
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  23. 23
    27 سبتمبر, 2016 , 13:44 م

    محب مرصد

    طيب واللي اشترى كونكت ثلاثة شهور والان لي اسبوعين وين بتروح فلوسي هل هذه من ضمنها ولا كيف دافع 300 ريال
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  24. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    قلت

    سياسته الاتصالات وخاصه موبايلي هي تطرد الوبون وتممله ارجو اعادة النظر لاني الان اتجهة لزين اسهل ولا تعقيدات
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  25. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    كل يوم طالعين علينا بقرار يبررون سرقتهم باعذار واهيه حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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  26. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    قلت

    اخذت 6شهور مجاني لاكن وقفوه تاتي رساله ليس متنقل لابد يكون ثابت
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  27. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 13:38 م

    مروان

    سبب مقنع ضغط على الشبكة.... والحل في الشبكة نشوف الى الاخر
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  28. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 13:38 م

    يا عالم ايش حاصل سوق الأسهم اليوم منهار

    فيه حاجه مو فاهمينها السوق ينهار.
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  29. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 13:38 م

    العالم وصل الي إنترنت الأشياء وال5gونحن لا نزال نتحدث عن نت مفتوح وغير مفتوح وكيف نتحول الي العالم الرقمي إذا كان هذه الأعذار مقبولة
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  30. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    سعود

    التخلف العرب واستغلال الجهل باعذار غبية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    العندليب

    ايه صدقناكم ترانا
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  32. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    يعني ارجع للحياة البدائية مع تحيات رؤية 2030

    يعني الله لا يهينك روح الاتصالات وطلع لك خط ثابت وركب عليه دي اس ال ... يعني حفر ودفن واسلاك فوق البيت وفي الجدران الخارجية . ورجعنا للأيام البدائية
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  33. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    سيتم رفع قيمة جميع الباقات المفوترة

    لان هناك رسوم جديدة ستفرض على شركات الاتصالات وسترتفع قيم الباقات بما لا يقل عن 20%
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  34. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 13:34 م

    م عبدالله الرئيس السابق كان عصرا ذهبيا للهيئة

    كانت قرارات الهيئة مدروسة لكن الان تم حجب جميع وسائل التواصل المرئي وها نحن نرى الغاء باقات النت ولا نعلم ما هو القادم.
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  35. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 13:32 م

    YASSER

    يا هيئة الإنفصالات ( الإتصالات ) كفاكم لعب على عقلية المواطن , الحل للمشكلة التي ذكرتموها أن تزيدوا من عدد المشغلين بالدولة , أما ان ينهب جيب المواطن؟
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  36. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 13:31 م

    الغامدي

    يعني المشكلة في الضغط على الشبكات ام التحويل إلى الفوترة 🤗
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 13:31 م

    تبوك الورد

    كوذاب في كوذاب
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  38. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 13:31 م

    YASSER

    هيئة الإتصالات كلامك غير مبرر له , عندنا تجار مصريحن من الدولة وعندهم القدرة لفتح أبواب وشركات جديدة تخدم الدولة والمجتمع ويصبح لدينا أكثر من مشغل ,
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  39. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 13:31 م

    حتى الان

    مافهمة الموضوع يعني اذا انا مشترك في كنكت لمدة 3 شهور عندي في البيت خلاص يسكرونها او يش ؟؟؟ مافهمة الموضوع
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  40. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 13:29 م

    الناقد

    إذا كانت هذه الخدمه تقدمها هيئات الأتصالات في كل دول العالم . . فلا حق لهيئة الأتصالات السعوديه بالغائها لأنها خدمه عالميه من الشركه الأم في أمريكا !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 13:27 م

    كلمة حق

    بصراحه ومع كل احترامي عذر غير لائق, ماذا ستقول الدول الأخرى عنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  42. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 13:26 م

    حقوق

    هل هذا مبرر و هل تعتقدون أن المواطنون لا يفهمون ما يجري!! مبرراتكم غير مقبولة و غير منطقية. السوق يحكمه عرض و طلب و ليس من حقكم التعدي على رغبات الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  43. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 13:24 م

    أبو سعد

    على شأن فيه مصلحه لشعب الحين وصلت في السوق السوداء لحد 500 ريال منهم فيهم والله يشهد امسكلي وقطعلك !!!! لارقيب ولى حسيب موظفين همل عندهم ف المكاتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 13:24 م

    أبو سعد

    على شأن فيه مصلحه لشعب الحين وصلت في السوق السوداء لحد 500 ريال منهم فيهم والله يشهد امسكلي وقطعلك !!!! لارقيب ولى حسيب موظفين همل عندهم ف المكاتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 13:20 م

    متكوش

    من جرف لدحديرة وياقلب لاتحزن
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)

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