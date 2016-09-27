بالفيديو والصور: اكتشاف دواء للأورام الخبيثة يعالج الصلع نهائياً

ترجمة صحيفة المرصد: اكتشف علماء علاجاً يُمَكّن من يعانون من الصلع من جعل شعرهم ينمو مرة أخرى واستعادة شعرهم المفقود.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد قال العلماء إن العقار المكتشف ليس جديداً وإنما يستخدم بالفعل لعلاج الأورام الخبيثة في نخاع العظام.
وأفادت الدراسة التي أجريت على عدد من المرضى بنمو الشعر بنسبة 92% خلال 4 أشهر عندما أخذوا عقار “ruxolitinib” المخصص لعلاج الأورام الخبيثة بنخاع العظام لآلاف المرضى على مستوى العالم.
تعليقات ( 8 )
خللالعقار لعلاج الثعلبه فقط وليس لعلاج الصلع الوراثي . اقراء الخبر من المصدر
Nouraوكيف طريقة استخدامه ؟
عدد التعليقات:228
الديدحانتعليق 2 .. اجل الصنف قوي بالحيل مادامك تولول .
سعودي حقيقيازرع او لا يعني
الحقبانيعلم الله ينفعبه المسلمين موحدين علم
صرخة صمتعلاج الشعو ومشاكله مش بالزيوت وغيره العلاج يكون من الداخل بالغذاء وحبوب الفيتامينات تنعكس على جمال الشعر وصحتة العلاج داخلي وليس خارجي
عدد التعليقات:3
أول الليل اولول واخر الليل ابلبلأنا شخصياً أبحث عن طريقة تجعلني اصلع لما أعانيه وخاصة وقت الشتاء من قشرة شعر الرأس فأما ادهن شعري كالنسونة أو تتولاه القشرة وأنا رجل اكره الدهانات
عدد التعليقات:228
الديدحاناللهم اشفي كل مريض . هذا الدواء سوف يغلق مراكز زراعة الشعر بالعالم . وخاصة مراكز تركيا المنتشره .