بالفيديو والصور: اكتشاف دواء للأورام الخبيثة يعالج الصلع نهائياً

ترجمة صحيفة المرصد: اكتشف علماء علاجاً يُمَكّن من يعانون من الصلع من جعل شعرهم ينمو مرة أخرى واستعادة شعرهم المفقود.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد قال العلماء إن العقار المكتشف ليس جديداً وإنما يستخدم بالفعل لعلاج الأورام الخبيثة في نخاع العظام.

وأفادت الدراسة التي أجريت على عدد من المرضى بنمو الشعر بنسبة 92% خلال 4 أشهر عندما أخذوا عقار “ruxolitinib” المخصص لعلاج الأورام الخبيثة بنخاع العظام لآلاف المرضى على مستوى العالم.