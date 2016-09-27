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شاهد: تفجير دبابة للنظام السوري بصاروخ حراري من مسافة بعيدة في ريف حماة

27 سبتمبر, 2016 , 16:32 م
شاهد: تفجير دبابة للنظام السوري بصاروخ حراري من مسافة بعيدة في ريف حماة
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صحيفة المرصد:نشر المكتب الإعلامي لـ “فيلق الشام” مقطع فيديو يظهر تدمير دبابة ومدفعية للنظام خلال المعارك في ريف حماة الشمالي.

وتظهر الصور تدمير دبابة ومدفعية على أحد حواجز النظام بعد استهدافها بصاروخ حراري، ما أسفر عن احتراق الدبابة بالكامل ومقتل طاقمها.

وكان الثوار تمكنوا اليوم الثلاثاء من السيطرة على قرى رأس العين والقاهرة والشعثة في الريف الشمالي – الشرقي من حماة، وسط انهيارات متتالية للنظام في المنطقة، وانسحاب عناصره من مواقعهم وذلك وفقاً لموقع”أورينت”.

 



تعليقات ( 1 )

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    27 سبتمبر, 2016 , 16:36 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه الحميني

    هههههاي الموت يعصف بالخميني و الأخونجيه المارقين
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