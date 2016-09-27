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ترامب يطالب السعودية بدفع “الإتاوة”.. وخاشقجي يرد

27 سبتمبر, 2016 , 16:51 م
ترامب يطالب السعودية بدفع “الإتاوة”.. وخاشقجي يرد
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صحيفة المرصد: غرّد الإعلامي السعودي “جمال خاشقجي” رداً على تصريحات مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، التي طالب فيها المملكة وعدد من الدول دفع “أتعاب الدفاع” لتلقيها الحماية من الولايات المتحدة من جديد.

وكتب خاشقجي في حسابه على موقع التدوين المصغّر “تويتر” قائلاً: “كرر ترامب فكرته الحمقاء عن تدفيع السعودية ودولة أخرى تكلفة ما وصفه حمايتهم، هذه سلبية، ولكن انتقد كلينتون أن الاتفاق مع إيران لم يشمل اليمن”.

وأضاف خاشقجي في تغريدة أخرى: “انصار ترامب مؤجورين عقلهم، احداهن تقول ان هيلاري محضرة أجوبتها وتتحدث وكأنها تقرأ من ورقة ، هل يريدون سياسي احمق”، وكتب تغريدة قال أيضا فيها: “ذكرتني مناظرة ترامب وكلينتون بآخر سهرة للعرب يتابعون شيئا كهذا عندما جرت مناظرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة بمصر قبل 5 أعوام”.

وكان ترامب، أثار عبر العديد من التصريحات المثيرة للجدل، حفيظة الكثير من الدول الكبرى والعرقيات والجنسيات على حد سواء، حيث قال عن المملكة: السعودية “دولة ثرية” وعليها أن “تدفع المال” لأمريكا لقاء ما تحصل عليه منها سياسيا وأمنيا.



تعليقات ( 54 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 54
    27 سبتمبر, 2016 , 18:38 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق 51 تعاون استراتيجي من ايام روزفلت والموسس طيب الله ثراه شركه اراكو لو اقفلت مكتبها بامريكا وسحبت الارصده ومنع الاستيراد باي شي وربط الريال لركعو
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  2. 53
    27 سبتمبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:7

    أول الليل اولول واخر الليل ابلبل

    تذكروا إنه إذا وصل كرسي الرئاسة فسوف ترونه جمرة وصبوا عليها ماء لأنه سيصطدم بسياسات ومعاهدات يراها أمام عينه وليست كما يكتسبه من خلال الإعلام الكاذب
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  3. 52
    27 سبتمبر, 2016 , 18:33 م

    احمد

    مخالف للنشر
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  4. 51
    27 سبتمبر, 2016 , 18:31 م

    اي دفع ع أساس يخدمونا من غير مقابل
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  5. 50
    27 سبتمبر, 2016 , 18:26 م

    محسن

    يابو فهد سلمك الله.انت الكبير والكبير كبير. ******
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  6. 49
    27 سبتمبر, 2016 , 18:24 م

    ابو سعووود

    هذا تديرة صهاينة البيت الاسود وانتمنى ان نسمع ردا من مسؤول رفيع مستوى على تصريحات ترامب اللعين
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  7. 48
    27 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    بن ملجم ،، اجل يقول لازم تدفع السعوديه اتاوه وانت تدافع عنه مالسبب تؤيده بما قال ؟؟؟
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  8. 47
    27 سبتمبر, 2016 , 18:15 م

    زمانك لو صفالك يوم فلا تحسب صفالك دوم

    اذا كسب ترامب الانتخابات فسوف تحدث الكوارث في جميع دول العالم و اولها امريكا والسبب ان عقلية ترامب تفتقر للخبرة والحكمةفتجد عقلية ترامب اشبه بعقلية
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  9. 46
    27 سبتمبر, 2016 , 18:10 م

    زمانك لو صفالك يوم فلا تحسب صفالك دوم

    اتاووة ماذا ياترامب هل تقصد اتاوة لكم بسبب اشعالكم للثوراة والحروب في الشرق الاوسط نصيحة للحكومة السعودية ان تبحث عن حليف غير امريكا
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  10. 45
    27 سبتمبر, 2016 , 18:09 م

    زائرراي

    لااله الاالله
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  11. 44
    27 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    زائرراي

    استغفرالله
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  12. 43
    27 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    زايد الوايلي

    بصفته ***يتكلم باسم المملكه
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  13. 42
    27 سبتمبر, 2016 , 18:07 م

    زائرراي

    امابلدي اللي بيحميهاالله ثم حكامهاوشعبها
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  14. 41
    27 سبتمبر, 2016 , 18:06 م

    زائرراي

    لااله الاالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 40
    27 سبتمبر, 2016 , 18:06 م

    زائرراي

    ترامب والله مسكين مثل الكلب الوديع ولاتخافومن اللي يجعجع كثير هومفلس وورطان بده شوية فلوس ينقذشركاته غيركدامابيحرزيعمل شي
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  16. 39
    27 سبتمبر, 2016 , 18:06 م

    بن ملجم

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر لايصلح ترامب لانه من خارج الدائره السياسيه تاجر((يارجال انت شايف حد يصلح))
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  17. 38
    27 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    بن ملجم

    حكم ترامب حكم هيلاري حنا الشعب ماحنا محصلين شي فمايهم من يحكم
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  18. 37
    27 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    لايصلح ترامب لانه من خارج الدائره السياسيه تاجر وليس له تاريخ الا كيف يربح ويتحايل ع الضرائب ويمنع المسلمين من دخول امريكا ويخلي القدس عاصمه اسرائيل
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  19. 36
    27 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    07

    لعنت الله عليك وعلى من يؤيدك من خونة هذا الوطن واللي يدافعون عنك يا هميطه الله الحامي مو انت ماقدرتم تحمون انفسكم من الارهابيين خل بتحمونا
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  20. 35
    27 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    أرزة لبنان

    شوف يا خاشقجي ترامب عمبيحكي معك ومأشر بإصبعو عليك وعمبيئلك ((****))
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  21. 34
    27 سبتمبر, 2016 , 17:54 م

    سعوديوافتخر

    ترامب تاجر ويعتقد السياسه مثل التجاره والربح لشركاته ،، ***لولا العلاقات الطيبه ماشغلنا اقتصاد امريكا سيارات طاىرات اسلحه دبابات بضايع وشركة ارامكو
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  22. 33
    27 سبتمبر, 2016 , 17:50 م

    ** صمت **

    خاشقجي همه الوحيد الظهور اعلاميا وعلى قولتهم شوفوني ،،،،
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  23. 32
    27 سبتمبر, 2016 , 17:46 م

    ** صمت **

    ياكثر ****يا خاشقجي والله ماحد درى عنك
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  24. 31
    27 سبتمبر, 2016 , 17:46 م

    اللم الرحم ضعفنا دائم ردنا في تويتر

    وخاشقجي بصفته ايش حتى يرد على ترامب ،، وبعدين اذا نبي نفلج الرجال بالحق ، نتكلم في القنوات العالمية
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  25. 30
    27 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    رحمه

    صراحه رد مزلزل لشخص ع رئيس امريكا القوي سيدخل التاريخ ويخلد في زمن ولا صدام فعلها صراحتا
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  26. 29
    27 سبتمبر, 2016 , 17:42 م

    صرخة صمت

    ترامب عنصري بغيض قبل لاينجح يطالب بالإتاوه بعد مايفوز وش بيطلب ان شاء الله مايفوز هيلاري ارحم على الاقل قالت ان ترمب اهان المسلمين وهم حلفاء لنا
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  27. 28
    27 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    عدي 88

    يارب تبقى امربكا بلا ريس كلهم يحطون حيلهم علينا
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  28. 27
    27 سبتمبر, 2016 , 17:34 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    مخالف للنشر
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  29. 26
    27 سبتمبر, 2016 , 17:33 م

    أمريكا دولة الإرهاب ضد المسلمين وكل يوم يطلع لنا مثا هذا الانتهازي العنصري ترامب يبتز المملكة وغيرها ويبني مجده على خراب الدول الإسلامية .
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  30. 25
    27 سبتمبر, 2016 , 17:32 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 24
    27 سبتمبر, 2016 , 17:30 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 23
    27 سبتمبر, 2016 , 17:29 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    ابك يا ترامب تراك ما تعرف عنووبه ريما الله يكفيه شر زعلها يهدي اعصابك يا عنووبه يقول خلاص التوبه
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  33. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    دونالد ترامب شخصية اقتصادية
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  34. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    مخالف للنشر
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  35. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 17:22 م

    ( ريما Rima )🍎

    تصحيح أحداث 11سبتمبر
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  36. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 17:19 م
    عدد التعليقات:1820

    توووووونسية

    لصوص التجار المسلمة ثم بنو مجدهم على جماجم الهنود الحمر لو فيكم عدل واحترام للإنسانية كان حاكمت أجدادكم على قتلهم للعزل ثم سرقة أرضهم لابارك الله فيكم
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  37. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 17:18 م

    قل خيرا او اصمت

    مع ايماني بان امريكا تدار من موسسات وهيئات والرئيس فقط واجهه لتمرير قراراتها ولكني اتمني هذا الاحمق الصريح اكثر من هاذه الثعلب الصهيونية المخادعه
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  38. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 17:17 م

    ( ريما Rima )🍎

    وينك ياترامب عن صواريخ الحوثي ليه ماتردون عليه وتقصفون الحوثي ❗قال حماية بل حماية المجوس
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  39. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:1820

    توووووونسية

    يقول أمريكا تحمي السعودية بماذا تحميها ؟ بل تمتص العرب بالفاقكم التهم لهم ثم الابتزاز الظاهري وكأنكم اسرق سلف لالصص خلف لاجدادكم الكبويات لصوص التجار
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  40. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 17:17 م

    خاالد

    مايحصل بسبب وغباء الحكام العرب وثقتهم في امريكا
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  41. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 17:16 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    هاذا الشخص معتوه وثرثار على الفاظي .
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  42. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 17:16 م

    ( ريما Rima )🍎

    أما الحماية اللي تتحدثون عنها المزعومة انتم اللي برغبتكم لمصالحكم مو لسواد عيوننا لأن لو ماتبون كان ماشفناكم قال حماية حماية مزعومة وينك عن
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  43. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 17:14 م
    عدد التعليقات:1820

    توووووونسية

    وقطع الطريق أمامهم فمثلا الغبي ترامب تكونت ثروته أغلبها من مال ملياردير خليجي وكم مثله وكم وهناك عرب تموت جوع ومسلمون مشردون سنحاسب يوم غد أمام الله
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  44. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    داعس رقبة الزيدي وابو خامنئي

    تراب يدحا فمك انت و الهطقا هيلاري
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  45. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    ( ريما Rima )🍎

    حسبي الله عليك ياترامب حاسدنا على النعم يبي فلوس منا اتهمونا باحداء 11 ديسمبر رغم براءتنا وباثباتات وهذا يبي أيضا فلوس ■
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  47. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 17:12 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:1820

    توووووونسية

    بلد مكة والمدينة حاميها رب العالمين ثم مليار ونصف مليار مسلم وليس امريكا أي نعم امريكا تبتز في العرب خاصة الخليج وعليهم الاستفادة من ما مضى قطع الطريق
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  49. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    767

    كاتب ****الامريكان لديهم حرية والدفع سياسة عامة عندهم لمصلحة المتبادلة فقط اما الرئاسة تناوب جمهوري ودميقراطي
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  50. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 17:06 م

    مخالف للنشر
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  51. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    ههههههههه

    مخالف للنشر
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  52. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    محب الهيئه

    مذا حصلنا عليه خلال ال 25 سنه الماضيه سوى الابتزاز الأمريكي لسعوديه خاصة وللعرب بصفة عامه .هاهي سلمت العراق ع طبق من ذهب لإيران وكذلك سوريا
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  53. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    النظام في امريكا المصلحة اولا

    الامريكان مؤجرين عقولهم لترامب بصراحة اهنيك على العقلية الفذة ليش تعتقد ترامب حاكم عربي او شيخ او مرجع وان هناك الية للانتخاب الحر واطياف دولة
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  54. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 17:02 م

    حزين

    لن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
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