ترامب يطالب السعودية بدفع “الإتاوة”.. وخاشقجي يرد

صحيفة المرصد: غرّد الإعلامي السعودي “جمال خاشقجي” رداً على تصريحات مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، التي طالب فيها المملكة وعدد من الدول دفع “أتعاب الدفاع” لتلقيها الحماية من الولايات المتحدة من جديد.

وكتب خاشقجي في حسابه على موقع التدوين المصغّر “تويتر” قائلاً: “كرر ترامب فكرته الحمقاء عن تدفيع السعودية ودولة أخرى تكلفة ما وصفه حمايتهم، هذه سلبية، ولكن انتقد كلينتون أن الاتفاق مع إيران لم يشمل اليمن”.

وأضاف خاشقجي في تغريدة أخرى: “انصار ترامب مؤجورين عقلهم، احداهن تقول ان هيلاري محضرة أجوبتها وتتحدث وكأنها تقرأ من ورقة ، هل يريدون سياسي احمق”، وكتب تغريدة قال أيضا فيها: “ذكرتني مناظرة ترامب وكلينتون بآخر سهرة للعرب يتابعون شيئا كهذا عندما جرت مناظرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة بمصر قبل 5 أعوام”.

وكان ترامب، أثار عبر العديد من التصريحات المثيرة للجدل، حفيظة الكثير من الدول الكبرى والعرقيات والجنسيات على حد سواء، حيث قال عن المملكة: السعودية “دولة ثرية” وعليها أن “تدفع المال” لأمريكا لقاء ما تحصل عليه منها سياسيا وأمنيا.

كرر ترامب فكرته الحمقاء عن تدفيع السعودية ودولة اخرى تكلفة ما وصفه حمايتهم ،هذه سلبية ،ولكن انتقد كلينتون ان الاتفاق مع ايران لم يشمل اليمن. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 27, 2016

انصار ترامب مؤجورين عقلهم، احداهن تقول ان هيلاري محضرة أجوبتها وتتحدث وكأنها تقرأ من ورقة ، هل يريدون سياسي احمق . #مناظره_ترامب_و_كلينتون — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 27, 2016

ذكرتني #مناظره_ترامب_و_كلينتون بأخر سهرة للعرب يتابعون شيئا كهذا عندما جرت مناظرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة بمصر قبل ٥ أعوام . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 27, 2016