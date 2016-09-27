ترامب يطالب السعودية بدفع “الإتاوة”.. وخاشقجي يرد

صحيفة المرصد: غرّد الإعلامي السعودي “جمال خاشقجي” رداً على تصريحات مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، التي طالب فيها المملكة وعدد من الدول دفع “أتعاب الدفاع” لتلقيها الحماية من الولايات المتحدة من جديد.
وكتب خاشقجي في حسابه على موقع التدوين المصغّر “تويتر” قائلاً: “كرر ترامب فكرته الحمقاء عن تدفيع السعودية ودولة أخرى تكلفة ما وصفه حمايتهم، هذه سلبية، ولكن انتقد كلينتون أن الاتفاق مع إيران لم يشمل اليمن”.
وأضاف خاشقجي في تغريدة أخرى: “انصار ترامب مؤجورين عقلهم، احداهن تقول ان هيلاري محضرة أجوبتها وتتحدث وكأنها تقرأ من ورقة ، هل يريدون سياسي احمق”، وكتب تغريدة قال أيضا فيها: “ذكرتني مناظرة ترامب وكلينتون بآخر سهرة للعرب يتابعون شيئا كهذا عندما جرت مناظرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة بمصر قبل 5 أعوام”.
وكان ترامب، أثار عبر العديد من التصريحات المثيرة للجدل، حفيظة الكثير من الدول الكبرى والعرقيات والجنسيات على حد سواء، حيث قال عن المملكة: السعودية “دولة ثرية” وعليها أن “تدفع المال” لأمريكا لقاء ما تحصل عليه منها سياسيا وأمنيا.
كرر ترامب فكرته الحمقاء عن تدفيع السعودية ودولة اخرى تكلفة ما وصفه حمايتهم ،هذه سلبية ،ولكن انتقد كلينتون ان الاتفاق مع ايران لم يشمل اليمن.
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 27, 2016
انصار ترامب مؤجورين عقلهم، احداهن تقول ان هيلاري محضرة أجوبتها وتتحدث وكأنها تقرأ من ورقة ، هل يريدون سياسي احمق . #مناظره_ترامب_و_كلينتون
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 27, 2016
ذكرتني #مناظره_ترامب_و_كلينتون بأخر سهرة للعرب يتابعون شيئا كهذا عندما جرت مناظرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة بمصر قبل ٥ أعوام .
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 27, 2016
استفتاء CNN يسجل فوزا كاسحا لهيلاري ٦٢٪ انها كسبت المناظرة مقابل ٢٧٪ لترامب #مناظره_ترامب_و_كلينتون
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) September 27, 2016
تعليقات ( 54 )
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 51 تعاون استراتيجي من ايام روزفلت والموسس طيب الله ثراه شركه اراكو لو اقفلت مكتبها بامريكا وسحبت الارصده ومنع الاستيراد باي شي وربط الريال لركعو
عدد التعليقات:7
أول الليل اولول واخر الليل ابلبلتذكروا إنه إذا وصل كرسي الرئاسة فسوف ترونه جمرة وصبوا عليها ماء لأنه سيصطدم بسياسات ومعاهدات يراها أمام عينه وليست كما يكتسبه من خلال الإعلام الكاذب
احمدمخالف للنشر
محسنيابو فهد سلمك الله.انت الكبير والكبير كبير. ******
ابو سعووودهذا تديرة صهاينة البيت الاسود وانتمنى ان نسمع ردا من مسؤول رفيع مستوى على تصريحات ترامب اللعين
سعودي💚🇸🇦💚وافتخربن ملجم ،، اجل يقول لازم تدفع السعوديه اتاوه وانت تدافع عنه مالسبب تؤيده بما قال ؟؟؟
زمانك لو صفالك يوم فلا تحسب صفالك دوماذا كسب ترامب الانتخابات فسوف تحدث الكوارث في جميع دول العالم و اولها امريكا والسبب ان عقلية ترامب تفتقر للخبرة والحكمةفتجد عقلية ترامب اشبه بعقلية
زمانك لو صفالك يوم فلا تحسب صفالك دوماتاووة ماذا ياترامب هل تقصد اتاوة لكم بسبب اشعالكم للثوراة والحروب في الشرق الاوسط نصيحة للحكومة السعودية ان تبحث عن حليف غير امريكا
زائررايلااله الاالله
زائرراياستغفرالله
زايد الوايليبصفته ***يتكلم باسم المملكه
زائررايامابلدي اللي بيحميهاالله ثم حكامهاوشعبها
زائررايلااله الاالله
زائررايترامب والله مسكين مثل الكلب الوديع ولاتخافومن اللي يجعجع كثير هومفلس وورطان بده شوية فلوس ينقذشركاته غيركدامابيحرزيعمل شي
بن ملجمسعودي💚🇸🇦💚وافتخر لايصلح ترامب لانه من خارج الدائره السياسيه تاجر((يارجال انت شايف حد يصلح))
بن ملجمحكم ترامب حكم هيلاري حنا الشعب ماحنا محصلين شي فمايهم من يحكم
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرلايصلح ترامب لانه من خارج الدائره السياسيه تاجر وليس له تاريخ الا كيف يربح ويتحايل ع الضرائب ويمنع المسلمين من دخول امريكا ويخلي القدس عاصمه اسرائيل
07لعنت الله عليك وعلى من يؤيدك من خونة هذا الوطن واللي يدافعون عنك يا هميطه الله الحامي مو انت ماقدرتم تحمون انفسكم من الارهابيين خل بتحمونا
أرزة لبنانشوف يا خاشقجي ترامب عمبيحكي معك ومأشر بإصبعو عليك وعمبيئلك ((****))
سعوديوافتخرترامب تاجر ويعتقد السياسه مثل التجاره والربح لشركاته ،، ***لولا العلاقات الطيبه ماشغلنا اقتصاد امريكا سيارات طاىرات اسلحه دبابات بضايع وشركة ارامكو
** صمت **خاشقجي همه الوحيد الظهور اعلاميا وعلى قولتهم شوفوني ،،،،
** صمت **ياكثر ****يا خاشقجي والله ماحد درى عنك
اللم الرحم ضعفنا دائم ردنا في تويتروخاشقجي بصفته ايش حتى يرد على ترامب ،، وبعدين اذا نبي نفلج الرجال بالحق ، نتكلم في القنوات العالمية
رحمهصراحه رد مزلزل لشخص ع رئيس امريكا القوي سيدخل التاريخ ويخلد في زمن ولا صدام فعلها صراحتا
صرخة صمتترامب عنصري بغيض قبل لاينجح يطالب بالإتاوه بعد مايفوز وش بيطلب ان شاء الله مايفوز هيلاري ارحم على الاقل قالت ان ترمب اهان المسلمين وهم حلفاء لنا
عدي 88يارب تبقى امربكا بلا ريس كلهم يحطون حيلهم علينا
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيمخالف للنشر
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيمخالف للنشر
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيمخالف للنشر
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيابك يا ترامب تراك ما تعرف عنووبه ريما الله يكفيه شر زعلها يهدي اعصابك يا عنووبه يقول خلاص التوبه
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيمخالف للنشر
( ريما Rima )🍎تصحيح أحداث 11سبتمبر
عدد التعليقات:1820
توووووونسيةلصوص التجار المسلمة ثم بنو مجدهم على جماجم الهنود الحمر لو فيكم عدل واحترام للإنسانية كان حاكمت أجدادكم على قتلهم للعزل ثم سرقة أرضهم لابارك الله فيكم
قل خيرا او اصمتمع ايماني بان امريكا تدار من موسسات وهيئات والرئيس فقط واجهه لتمرير قراراتها ولكني اتمني هذا الاحمق الصريح اكثر من هاذه الثعلب الصهيونية المخادعه
( ريما Rima )🍎وينك ياترامب عن صواريخ الحوثي ليه ماتردون عليه وتقصفون الحوثي ❗قال حماية بل حماية المجوس
عدد التعليقات:1820
توووووونسيةيقول أمريكا تحمي السعودية بماذا تحميها ؟ بل تمتص العرب بالفاقكم التهم لهم ثم الابتزاز الظاهري وكأنكم اسرق سلف لالصص خلف لاجدادكم الكبويات لصوص التجار
خاالدمايحصل بسبب وغباء الحكام العرب وثقتهم في امريكا
خلك بعيد حبك يزيد 😊هاذا الشخص معتوه وثرثار على الفاظي .
( ريما Rima )🍎أما الحماية اللي تتحدثون عنها المزعومة انتم اللي برغبتكم لمصالحكم مو لسواد عيوننا لأن لو ماتبون كان ماشفناكم قال حماية حماية مزعومة وينك عن
عدد التعليقات:1820
توووووونسيةوقطع الطريق أمامهم فمثلا الغبي ترامب تكونت ثروته أغلبها من مال ملياردير خليجي وكم مثله وكم وهناك عرب تموت جوع ومسلمون مشردون سنحاسب يوم غد أمام الله
داعس رقبة الزيدي وابو خامنئيتراب يدحا فمك انت و الهطقا هيلاري
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
( ريما Rima )🍎حسبي الله عليك ياترامب حاسدنا على النعم يبي فلوس منا اتهمونا باحداء 11 ديسمبر رغم براءتنا وباثباتات وهذا يبي أيضا فلوس ■
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
عدد التعليقات:1820
توووووونسيةبلد مكة والمدينة حاميها رب العالمين ثم مليار ونصف مليار مسلم وليس امريكا أي نعم امريكا تبتز في العرب خاصة الخليج وعليهم الاستفادة من ما مضى قطع الطريق
767كاتب ****الامريكان لديهم حرية والدفع سياسة عامة عندهم لمصلحة المتبادلة فقط اما الرئاسة تناوب جمهوري ودميقراطي
هههههههههمخالف للنشر
محب الهيئهمذا حصلنا عليه خلال ال 25 سنه الماضيه سوى الابتزاز الأمريكي لسعوديه خاصة وللعرب بصفة عامه .هاهي سلمت العراق ع طبق من ذهب لإيران وكذلك سوريا
النظام في امريكا المصلحة اولاالامريكان مؤجرين عقولهم لترامب بصراحة اهنيك على العقلية الفذة ليش تعتقد ترامب حاكم عربي او شيخ او مرجع وان هناك الية للانتخاب الحر واطياف دولة
حزينلن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم