صحيفة المرصد : قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس الاثنين تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، من بينها تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20% .
وبحسب البيانات المتوفرة من هيئة الإحصاء السعودية فإن راتب الوزير ومن في مرتبته 51.750 ريالا، وبعد تطبيق قرارات مجلس الوزراء سيكون 41.400 ريال .
ويصل عدد الوزراء ومن في مرتبتهم بالسعودية 143 وزيرا .
وكان إجمالي رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم قبل تخفيضها 20%، 7.4 مليون ريال، لتصبح بعد الخفض 5.9 مليون ريال .
كما قرر مجلس الوزراء السعودي تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، حيث كان يتقاضى العضو في السابق 26.450 ريالاً، ستنخفض إلى 22.483 ريالا .
و يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى السعودي 150 عضواً.
و كان إجمالي رواتب أعضاء الشورى السعودي قبل الخفض 3.96 مليون ريال، فيما ستصل بعد تخفيضها 15%، إلى 3.37 مليون ريال .
وبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي سيتم العمل بهذه التعديلات اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل 1438هـ .
تعرف على رواتب الوزراء في السعودية بعد تخفيضها
صحيفة المرصد : قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس الاثنين تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، من بينها تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20% .
تعليقات ( 80 )
لاحول ولاقوة الا باللهمخالف للنشر
( ريما Rima )🍎صدقت ت 44 فلوسهم كثيرة المفروض يحمدون الله ويشكرونه
عُـــــــــمـــــــــرالمفروض رواتبهم 3000الاف ريال بس
( ريما Rima )🍎اللي يقول حسد اكيد لك قريب من اللي خفض راتبه😂
عبدالرحمنمخالف للنشر
ابو صالحمعقول يعني الدكتور الاستشاري الاجنبي ياخذ اكثر من الوزير 45 الف
لاحول ولاقوة الا باللهمخالف للنشر
( ريما Rima )🍎الحمدلله___😊
( ريما Rima )🍎شكرا للملك سلمان لخفض رواتب 💸 الوزراء وأعضاء مجلس الشورى ✔✅
حسدد ت44ياكرهي للي يحسب والله من الحسد ياخي عضو شورى أكيد بيكون راتبه عالي وطبيعي بكل دول العالم مب عندك بس
المحقق ***يعني لو يأخذ قرض راح يجيه 11.38500 مليون بس ويقسط 18.975 ريال شهري. الأن ياخذ 9.10800 مليون ويقسط 15.180 ريال بس هههه كان الله في عونهم ما ***!!
( ريما Rima )🍎للحين الفلوس كثيرة على الوزراء أكثر اللي يتعبون رجال الأمن رح للحدود البرية والبحرية وشف التعب رغم رواتبهم قليلة
لاحول ولاقوة الا باللههل يوجد من هو راتبه فوق 100,000ريال واذا كان يوجد ممكن معرفة وظيفته وعمله ،واحد قلي مستحيل ، وانا مافهمت ويش يقصد بمستحيل ،هو الراتب، او معرفته
عدد التعليقات:7
أول الليل اولول واخر الليل ابلبلمخالف للنشر
( ريما Rima )🍎بعض الموظفين يقطع كثير من الكيلو مترات ليصل لعمله والرجوع نفسه🚘وراتبه ماوصل 3000 ريال ❗
المحقق ***والله قليل . الوزراء ما يستاهلون يتعبون في المعاملات ليل نهار المفروض 100.000 راتب كل وزير !!!
لاحول ولاقوة الا باللهالحمد لله اللي علي الجبه بخير ماخفضو رواتبهم
( ريما Rima )🍎اي شخص راتبه من 8000 وفوق فهو بنعمة كبيرة كبيرة كبيرة
لاحول ولاقوة الا باللهمادام أعضاء مجلس الوزراء بخير فالشعب بخير
راع الجبل:) :) هههه صاراتب بتال القوس في مجموعة MBC أكبر من رواتب الوزراء حيث أن راتبه يبلغ سبعين ألف ريال بينما راتب الوزير واحد وخمسين ألف ريال ..دنيا حظوظ.
المسافرمخالف للنشر
رازان سعودالله يعين
( ريما Rima )🍎والله العظيم اللي المفروض يكون راتبه راتب عضو مجلس شورى هم[[ رجال الأمن ]]لأن عملهم متعب وخطر و24 س بالشمس وأكثرهم لايملك بيت وماتزوج مديون ❗
المسافرالكلام ماهو في الرواتب، الزبدة بالبدلات والمخصصات والمكافأت هذي يجيلها اكثر من ٢٠٠ مليون شهريا
ابو زابناصلن الوزراء وعضاء مجلس الشورى كلهم تجار ورجال اعمال ﻻحاجه للراتب
ولد النواخذهمخالف للنشر
بن ملجممخالف للنشر
( ريما Rima )🍎وعضو الشورى 22 الف وأربع مئة وثلاث وثمانين هم لازالو أيضا بنعمة كبيره __اما المتقاعد يتدلع راتبه لم يصل 3 آلاف ريال
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيمخالف للنشر
( ريما Rima )🍎واحد وأربعين الف و أربع مئة ريال شهريا😍هم بنعمه كبيرة ___الله يرزقنا
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيهههههه الان حتى النت ما فيه لها بلاش مثل و الاتصال لامحدود انتهاء عرضه يعني تدفع تدفع دام عزك يا وطن ارواحنا فداك يا سلمان الحزم
لاحول ولاقوة الا باللهالافضل الافضل هو الافضل
لاحول ولاقوة الا باللهنعم نحن مازلنا نقول بأننا نسير نحو الافضل
لاحول ولاقوة الا باللهمخالف للنشر
مواطن على قد حاله41400x143= في الشهر 5920200 وفي السنة 71042400 لاحول ولا قوة إلا بالله يعني ف السنه 496800 للعضو الواحد
قلتطيب شوفو الانديه الي كل شوي طالعه علينا بديون خياليه ولاهنا تطور والمشكله الي يديرها تجار وابناء مسؤلين
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيلاتنسون فيه اجانب متعاقده معه بعض الجهات الحكوميه و يا خذ راتب فوق 150 الف ريال
مراقبالحمدلله على نعمة الاسلام والامن والامان
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيطيب و القاضي راتبه اكثر من الوزير ليه ما يتم تخفيضه
07مخالف للنشر
لاحول ولاقوة الا باللههل تعلمون ما مقدار رواتب شركة الاتصالات السعوديك شئ يفوق المعقول
وشك وشكمافيه امل يتأثرون
لاحول ولاقوة الا باللهرعاية الشباب استهلكت ميزانية اكبر من اجازاتها وهي ليس لها دور تنموي وانما معنوي فقط ولفئة
لاحول ولاقوة الا باللهالشعب يتطلع ويراقب ويؤمل ويتأمل ، تفعيل ادارات المراقبة والمحاسبة والمتابعة والانجاز مهم جداً جداً
منا ومناالوزير من آخر اهتماماته الراتب الشهري !!
فارانكفو والله ي سيدي سلمان££££££££
(منصف)في برامج التشغيل وبعض الهيئات رواتب 60 الف الى 100 الف .. ليه تاركينهم؟؟
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيام سجى بنص الجبهه
لاحول ولاقوة الا باللهرواتب اللاعبين من حملة الدكتوراه ومخصصاتهم وخيرهم اليس لها ترشيد ، وتقنين
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيماذا قدم مجلس الشوري تمنيت يكون التخفيض 80% ليه 20%
فنان شعبي قديم1827 سبتمبر, 2016 , 17:32 م ...خالد..أبو..عُمر... تمنيت لو خفضوا نسبة راتب عضو مجلس الشورى إلى 30% >>> ولماذا اصلآ من مجلس شورى طالما وضعهم ****
ام الغاليوزير يخفض من راتبه ميأثر شي يحمد ربه راتيه فوق 41 الف بس الي رواتبهم شويه وبدلات هل يستوي اتمني اعاده النظر للي رواتبهم بدلات رجال الوطن ياليته اساسي
عبدالكريمالوزير اصلا مادرى عن الراتب
لاحول ولاقوة الا باللهالشعب يدعوا لمليكه بان الله يسدد خطاه تجاه سياسة التقشف في كل مخصص ليس له ضرورة او إلغاءه لايؤثر
ابوسجىمخالف للنشر
** صمت **المشكله تكمن في ... اجل أسكت افضل لي ..
سار888مخالف للنشر
لاحول ولاقوة الا باللهالمخصصات أثرة علي الميزانية بشكل مباشر ، وليس لها عائد او مردود عملي ينعكس علي التنمية
عدي 88فهمنا الرساله
ابوسجىمخالف للنشر
...خالد..أبو..عُمر...تمنيت لو خفضوا نسبة راتب عضو مجلس الشورى إلى 30%
ابوسجىمخالف للنشر
لاحول ولاقوة الا باللهننتظر المزيد في الالتفات للمخصصات الاعلي
قلتليس التاثير الواضح الفرق عشرةالاف وبعضهم الفرق الفين ولازالت مرتباتهم تعتبر ممتازة ومعيشتهم افضل
لاحول ولاقوة الا بالله**********
ابوسجىمخالف للنشر
...خالد..أبو..عُمر...الحمدلله على كل حال واللي رجله بالماء البارد غير اللي رجله بالماء الحار؟وياقلب لاتحزن
لاحول ولاقوة الا باللهممتاز جدا ومن بدأ بالمكان فليتمها ،ماذا بشأن المخصصات هل طالها التخفيض
اطيب ردو علي الابتعاث يعني شغال مثل اللوز ورقصني ياقدع
فنان شعبي قديم143 وزير ومن في مرااتبهم ماضنيت انهم السبب لأنهم عددهم مثل عدد لعيبة احد الأنديه او اقل ولكن حتى ترتاح نفس الغلبان وتقر عينه ..ترم ترم ترم ترم تيييرم
أجامل أياميوالله مادروا عنها يدري عنهاوالله اللي مستأجر والكهرباء دبل والبنزين دبل والورعان في شقة كنهاجحر
saleh33المشكله 80% منهم ***** و20% ممكن يشتغلوا ويتعبوا ويحاولوا وهولاء يستحقون واكثر ولكن الطامه الاكثريه ال80% تقريبا
فنان شعبي قديمعشان يقولون حتى الوزراء خفضنا رواتبهم منعآ للبلبله **** ) مهل يعقل اصلآ الوزير راتبه 50 الف حدثوا العاقل بما يعقل
؟؟؟لماذا بعض اللي رواتبهم كبيره تلقاه بخيل قعيطي وبعض اللي راتبه قليل تلقاه كريم
ههههههههلورثة احمد شوقي تعويض راتبين عن عدم توثيق الابيات
إبراهيم عسيريعادي خلوني وزير وبدون راتب موافق الله أكبر****
منصور66الله لنا كن مانزل من راتبه شى لو خمسين بالمائه احسن
awadكافيه دلع كثيره عليهم