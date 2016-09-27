تعرف على رواتب الوزراء في السعودية بعد تخفيضها

صحيفة المرصد : قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس الاثنين تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، من بينها تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20% .

وبحسب البيانات المتوفرة من هيئة الإحصاء السعودية فإن راتب الوزير ومن في مرتبته 51.750 ريالا، وبعد تطبيق قرارات مجلس الوزراء سيكون 41.400 ريال .

ويصل عدد الوزراء ومن في مرتبتهم بالسعودية 143 وزيرا .

وكان إجمالي رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم قبل تخفيضها 20%، 7.4 مليون ريال، لتصبح بعد الخفض 5.9 مليون ريال .

كما قرر مجلس الوزراء السعودي تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، حيث كان يتقاضى العضو في السابق 26.450 ريالاً، ستنخفض إلى 22.483 ريالا .

و يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى السعودي 150 عضواً.

و كان إجمالي رواتب أعضاء الشورى السعودي قبل الخفض 3.96 مليون ريال، فيما ستصل بعد تخفيضها 15%، إلى 3.37 مليون ريال .

وبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي سيتم العمل بهذه التعديلات اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل 1438هـ .