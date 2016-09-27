  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تعرف على رواتب الوزراء في السعودية بعد تخفيضها

27 سبتمبر, 2016 , 17:11 م
تعرف على رواتب الوزراء في السعودية بعد تخفيضها
  • 5٬355
  • 80
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس الاثنين تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، من بينها تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20% .
وبحسب البيانات المتوفرة من هيئة الإحصاء السعودية فإن راتب الوزير ومن في مرتبته 51.750 ريالا، وبعد تطبيق قرارات مجلس الوزراء سيكون 41.400 ريال .
ويصل عدد الوزراء ومن في مرتبتهم بالسعودية 143 وزيرا .
وكان إجمالي رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم قبل تخفيضها 20%، 7.4 مليون ريال، لتصبح بعد الخفض 5.9 مليون ريال .
كما قرر مجلس الوزراء السعودي تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، حيث كان يتقاضى العضو في السابق 26.450 ريالاً، ستنخفض إلى 22.483 ريالا .
و يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى السعودي 150 عضواً.
و كان إجمالي رواتب أعضاء الشورى السعودي قبل الخفض 3.96 مليون ريال، فيما ستصل بعد تخفيضها 15%، إلى 3.37 مليون ريال .
وبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي سيتم العمل بهذه التعديلات اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل 1438هـ .



تعليقات ( 80 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 80
    27 سبتمبر, 2016 , 18:50 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 79
    27 سبتمبر, 2016 , 18:49 م

    اللي في بالي يخفضون لهم او العكس 😁 *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 78
    27 سبتمبر, 2016 , 18:49 م

    ( ريما Rima )🍎

    صدقت ت 44 فلوسهم كثيرة المفروض يحمدون الله ويشكرونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 77
    27 سبتمبر, 2016 , 18:48 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    المفروض رواتبهم 3000الاف ريال بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 76
    27 سبتمبر, 2016 , 18:46 م

    ( ريما Rima )🍎

    اللي يقول حسد اكيد لك قريب من اللي خفض راتبه😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 75
    27 سبتمبر, 2016 , 18:45 م

    عبدالرحمن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 74
    27 سبتمبر, 2016 , 18:44 م

    لا يقربون للمتقاعدين خلوهم بهمهم يمنونهم بالزياده ولا شافو شي الله يعين اللي ماهو بعمل وما اكثرهم مافي شي ثابت خفضو وزعلو والفئه الضعيفه وش تقول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 73
    27 سبتمبر, 2016 , 18:41 م

    ابو صالح

    معقول يعني الدكتور الاستشاري الاجنبي ياخذ اكثر من الوزير 45 الف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 72
    27 سبتمبر, 2016 , 18:41 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 71
    27 سبتمبر, 2016 , 18:40 م

    ( ريما Rima )🍎

    الحمدلله___😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 70
    27 سبتمبر, 2016 , 18:39 م

    ( ريما Rima )🍎

    شكرا للملك سلمان لخفض رواتب 💸 الوزراء وأعضاء مجلس الشورى ✔✅
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 69
    27 سبتمبر, 2016 , 18:39 م

    حسدد ت44

    ياكرهي للي يحسب والله من الحسد ياخي عضو شورى أكيد بيكون راتبه عالي وطبيعي بكل دول العالم مب عندك بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 68
    27 سبتمبر, 2016 , 18:36 م

    المحقق ***

    يعني لو يأخذ قرض راح يجيه 11.38500 مليون بس ويقسط 18.975 ريال شهري. الأن ياخذ 9.10800 مليون ويقسط 15.180 ريال بس هههه كان الله في عونهم ما ***!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 67
    27 سبتمبر, 2016 , 18:36 م

    ( ريما Rima )🍎

    للحين الفلوس كثيرة على الوزراء أكثر اللي يتعبون رجال الأمن رح للحدود البرية والبحرية وشف التعب رغم رواتبهم قليلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 66
    27 سبتمبر, 2016 , 18:32 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    هل يوجد من هو راتبه فوق 100,000ريال واذا كان يوجد ممكن معرفة وظيفته وعمله ،واحد قلي مستحيل ، وانا مافهمت ويش يقصد بمستحيل ،هو الراتب، او معرفته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 65
    27 سبتمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:7

    أول الليل اولول واخر الليل ابلبل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 64
    27 سبتمبر, 2016 , 18:30 م

    ( ريما Rima )🍎

    بعض الموظفين يقطع كثير من الكيلو مترات ليصل لعمله والرجوع نفسه🚘وراتبه ماوصل 3000 ريال ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 63
    27 سبتمبر, 2016 , 18:29 م

    المحقق ***

    والله قليل . الوزراء ما يستاهلون يتعبون في المعاملات ليل نهار المفروض 100.000 راتب كل وزير !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 62
    27 سبتمبر, 2016 , 18:27 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    الحمد لله اللي علي الجبه بخير ماخفضو رواتبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 61
    27 سبتمبر, 2016 , 18:26 م

    ( ريما Rima )🍎

    اي شخص راتبه من 8000 وفوق فهو بنعمة كبيرة كبيرة كبيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 60
    27 سبتمبر, 2016 , 18:25 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    مادام أعضاء مجلس الوزراء بخير فالشعب بخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 59
    27 سبتمبر, 2016 , 18:21 م

    راع الجبل

    :) :) هههه صاراتب بتال القوس في مجموعة MBC أكبر من رواتب الوزراء حيث أن راتبه يبلغ سبعين ألف ريال بينما راتب الوزير واحد وخمسين ألف ريال ..دنيا حظوظ.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 58
    27 سبتمبر, 2016 , 18:21 م

    المسافر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 57
    27 سبتمبر, 2016 , 18:21 م

    رازان سعود

    الله يعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 56
    27 سبتمبر, 2016 , 18:20 م

    ( ريما Rima )🍎

    والله العظيم اللي المفروض يكون راتبه راتب عضو مجلس شورى هم[[ رجال الأمن ]]لأن عملهم متعب وخطر و24 س بالشمس وأكثرهم لايملك بيت وماتزوج مديون ❗
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  26. 55
    27 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    المسافر

    الكلام ماهو في الرواتب، الزبدة بالبدلات والمخصصات والمكافأت هذي يجيلها اكثر من ٢٠٠ مليون شهريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 54
    27 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    ابو زابن

    اصلن الوزراء وعضاء مجلس الشورى كلهم تجار ورجال اعمال ﻻحاجه للراتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 53
    27 سبتمبر, 2016 , 18:14 م

    ولد النواخذه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 52
    27 سبتمبر, 2016 , 18:12 م

    بن ملجم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 51
    27 سبتمبر, 2016 , 18:11 م

    ( ريما Rima )🍎

    وعضو الشورى 22 الف وأربع مئة وثلاث وثمانين هم لازالو أيضا بنعمة كبيره __اما المتقاعد يتدلع راتبه لم يصل 3 آلاف ريال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 50
    27 سبتمبر, 2016 , 18:09 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 49
    27 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    ( ريما Rima )🍎

    واحد وأربعين الف و أربع مئة ريال شهريا😍هم بنعمه كبيرة ___الله يرزقنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 48
    27 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    هههههه الان حتى النت ما فيه لها بلاش مثل و الاتصال لامحدود انتهاء عرضه يعني تدفع تدفع دام عزك يا وطن ارواحنا فداك يا سلمان الحزم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 47
    27 سبتمبر, 2016 , 18:01 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    الافضل الافضل هو الافضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 46
    27 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    نعم نحن مازلنا نقول بأننا نسير نحو الافضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 45
    27 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 44
    27 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    مواطن على قد حاله

    41400x143= في الشهر 5920200 وفي السنة 71042400 لاحول ولا قوة إلا بالله يعني ف السنه 496800 للعضو الواحد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 43
    27 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    قلت

    طيب شوفو الانديه الي كل شوي طالعه علينا بديون خياليه ولاهنا تطور والمشكله الي يديرها تجار وابناء مسؤلين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 42
    27 سبتمبر, 2016 , 17:58 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    لاتنسون فيه اجانب متعاقده معه بعض الجهات الحكوميه و يا خذ راتب فوق 150 الف ريال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 41
    27 سبتمبر, 2016 , 17:57 م

    مراقب

    الحمدلله على نعمة الاسلام والامن والامان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 40
    27 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    طيب و القاضي راتبه اكثر من الوزير ليه ما يتم تخفيضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 39
    27 سبتمبر, 2016 , 17:54 م

    07

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 38
    27 سبتمبر, 2016 , 17:54 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    هل تعلمون ما مقدار رواتب شركة الاتصالات السعوديك شئ يفوق المعقول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 37
    27 سبتمبر, 2016 , 17:52 م

    وشك وشك

    مافيه امل يتأثرون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 36
    27 سبتمبر, 2016 , 17:51 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    رعاية الشباب استهلكت ميزانية اكبر من اجازاتها وهي ليس لها دور تنموي وانما معنوي فقط ولفئة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 35
    27 سبتمبر, 2016 , 17:48 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    الشعب يتطلع ويراقب ويؤمل ويتأمل ، تفعيل ادارات المراقبة والمحاسبة والمتابعة والانجاز مهم جداً جداً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 34
    27 سبتمبر, 2016 , 17:45 م

    منا ومنا

    الوزير من آخر اهتماماته الراتب الشهري !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 33
    27 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    فاران

    كفو والله ي سيدي سلمان££££££££
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 32
    27 سبتمبر, 2016 , 17:43 م

    (منصف)

    في برامج التشغيل وبعض الهيئات رواتب 60 الف الى 100 الف .. ليه تاركينهم؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 31
    27 سبتمبر, 2016 , 17:43 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    ام سجى بنص الجبهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 30
    27 سبتمبر, 2016 , 17:43 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    رواتب اللاعبين من حملة الدكتوراه ومخصصاتهم وخيرهم اليس لها ترشيد ، وتقنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 29
    27 سبتمبر, 2016 , 17:42 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    ماذا قدم مجلس الشوري تمنيت يكون التخفيض 80% ليه 20%
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 28
    27 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    فنان شعبي قديم

    1827 سبتمبر, 2016 , 17:32 م ...خالد..أبو..عُمر... تمنيت لو خفضوا نسبة راتب عضو مجلس الشورى إلى 30% >>> ولماذا اصلآ من مجلس شورى طالما وضعهم ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 27
    27 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    ام الغالي

    وزير يخفض من راتبه ميأثر شي يحمد ربه راتيه فوق 41 الف بس الي رواتبهم شويه وبدلات هل يستوي اتمني اعاده النظر للي رواتبهم بدلات رجال الوطن ياليته اساسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 26
    27 سبتمبر, 2016 , 17:37 م

    عبدالكريم

    الوزير اصلا مادرى عن الراتب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  56. 25
    27 سبتمبر, 2016 , 17:37 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    الشعب يدعوا لمليكه بان الله يسدد خطاه تجاه سياسة التقشف في كل مخصص ليس له ضرورة او إلغاءه لايؤثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 24
    27 سبتمبر, 2016 , 17:37 م

    ابوسجى

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 23
    27 سبتمبر, 2016 , 17:36 م

    ** صمت **

    المشكله تكمن في ... اجل أسكت افضل لي ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 17:35 م

    سار888

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 17:34 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    المخصصات أثرة علي الميزانية بشكل مباشر ، وليس لها عائد او مردود عملي ينعكس علي التنمية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 17:33 م

    عدي 88

    فهمنا الرساله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 17:32 م

    ابوسجى

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 17:32 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    تمنيت لو خفضوا نسبة راتب عضو مجلس الشورى إلى 30%
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 17:30 م

    ابوسجى

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 17:30 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    ننتظر المزيد في الالتفات للمخصصات الاعلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 17:29 م

    قلت

    ليس التاثير الواضح الفرق عشرةالاف وبعضهم الفرق الفين ولازالت مرتباتهم تعتبر ممتازة ومعيشتهم افضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 17:28 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    **********
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 17:28 م

    ابوسجى

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    الحمدلله على كل حال واللي رجله بالماء البارد غير اللي رجله بالماء الحار؟وياقلب لاتحزن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  70. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 17:25 م

    لاحول ولاقوة الا بالله

    ممتاز جدا ومن بدأ بالمكان فليتمها ،ماذا بشأن المخصصات هل طالها التخفيض
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  71. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 17:25 م

    ا

    طيب ردو علي الابتعاث يعني شغال مثل اللوز ورقصني ياقدع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 17:24 م

    فنان شعبي قديم

    143 وزير ومن في مرااتبهم ماضنيت انهم السبب لأنهم عددهم مثل عدد لعيبة احد الأنديه او اقل ولكن حتى ترتاح نفس الغلبان وتقر عينه ..ترم ترم ترم ترم تيييرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 17:22 م

    أجامل أيامي

    والله مادروا عنها يدري عنهاوالله اللي مستأجر والكهرباء دبل والبنزين دبل والورعان في شقة كنهاجحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 17:20 م

    saleh33

    المشكله 80% منهم ***** و20% ممكن يشتغلوا ويتعبوا ويحاولوا وهولاء يستحقون واكثر ولكن الطامه الاكثريه ال80% تقريبا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 17:20 م

    فنان شعبي قديم

    عشان يقولون حتى الوزراء خفضنا رواتبهم منعآ للبلبله **** ) مهل يعقل اصلآ الوزير راتبه 50 الف حدثوا العاقل بما يعقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  76. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 17:17 م

    ؟؟؟

    لماذا بعض اللي رواتبهم كبيره تلقاه بخيل قعيطي وبعض اللي راتبه قليل تلقاه كريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  77. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 17:16 م

    هههههههه

    لورثة احمد شوقي تعويض راتبين عن عدم توثيق الابيات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 17:16 م

    إبراهيم عسيري

    عادي خلوني وزير وبدون راتب موافق الله أكبر****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    منصور66

    الله لنا كن مانزل من راتبه شى لو خمسين بالمائه احسن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  80. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    awad

    كافيه دلع كثيره عليهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم