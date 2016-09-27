السعودية: اللون الأحمر يغزو مؤشر السوق المالية.. وتراجع جماعي للأسهم لأول مرة منذ 7 أشهر

صحيفة المرصد: أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم، مكتسياً باللون الأحمر في كل صفقات جميع الشركات المدرجة بالسوق وعددها 169 شركة، متكبداً خسائر قوية إذ أغلق منخفضاً 225.90 نقطة عند مستوى 5730.50 نقطة, وذلك لأول مرة منذ 7 أشهر بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.
وشهدت الجلسة تراجعاً جماعياً للأسهم يتقدمها سهما “سابك” عند 81.75 ريال ( – 1%)، و”مصرف الراجحي” عند 53.00 ريالاً ( – 3%).
وبحسب البيانات الصادرة من السوق السعودي فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة أغلقت فيها جميع الشركات خاسرة، ومنها شركات (طباعة وتغليف – الطيار – الأبحاث والتسويق – أسيج – صادرات).
وتراجعت أسهم “مصرف الانماء”، و”السعودية للكهرباء”، و”جرير”، و”موبايلي”، و”جبل عمر”، و”مصرف الانماء”، و”البحري”، و”بنك البلاد”، و”معادن” بعد تداولها بنسب تتراوح بين 3 و7%.
تعليقات ( 21 )
فنان شعبي قديممخالف للنشر
لحظه من فضلكطيب ياسارة بعد شنطتة والمطار هل في رادع وأخذ لحقوق المواطنين المتضررين وعددهم فاق ال 3 مليون من سوق ابو ريالين اذا مساهمي بيشه ينتظرون للان حقوقهم ...
كله فدا الوطنماعلينا اهم شي أمن وامان وكورة قدم
سار888حسب خبرتي في ألحياة أن في ألوطن ناس يسعون من بني جلدتنا من خلال الاقتصاد وشركات ألاتصلات لاحداث بلبله بالوطن ومشاكل ومن ثم شنطته والمطار
اقتصاد متينصدق من سماه سوق ابو ريالين
فنان شعبي قديمعليكم من الأن فصاعد بشد (( ***))
فنان شعبي قديممخالف للنشر
قلتاخر همنا الاسهم
حار نارمخالف للنشر
الصدقبشائر 2030
محمدكلها بسبب الحوثين لعنة الله عليهم
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيمخالف للنشر
Bمخالف للنشر
** صمت ******........ اللهم اغننا بفضلك عن من سواك
منطقي جدا مع القراراتوتعديل سعر صرف الدولار سيكون له اثر اكبر والمتوقع أن يكون 4:25 للريال كخطوة اولى وهو افضل للإقتصاد وزيادة الدخل. سترتفع الاسعار لكن المصلحة العامة اهم
سعودهذه خطه 2030 .
منطقي جدا مع القراراتواتوقع ان يستمر الهبوط ليصل لمستوى 4500 نقطة
ابو سليمانمع الاسف سوق حرق الاموال وين الاستثمار والا ستقرار والا قتصاد القوي سوق لايرحم ولا فيه جماله ضاع مكسبنا أوراس المال ضاعي حسبنا الله وكفا
سعيدمشغلين انفسكم بالأسهم الدمار الله لا يشغلنا الا بطاعته ريحو انفسكم و احفظوا حلالكم لا يضيع قدام عيونكم الله يعوض الخسران
himaعقبال العقار والاراضي,انشاءالله.
احمدمعقول لسة باقي احد يبيع ويشتري بالاسهم !