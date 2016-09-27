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السعودية: اللون الأحمر يغزو مؤشر السوق المالية.. وتراجع جماعي للأسهم لأول مرة منذ 7 أشهر

27 سبتمبر, 2016 , 17:17 م
السعودية: اللون الأحمر يغزو مؤشر السوق المالية.. وتراجع جماعي للأسهم لأول مرة منذ 7 أشهر
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صحيفة المرصد: أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم، مكتسياً باللون الأحمر في كل صفقات جميع الشركات المدرجة بالسوق وعددها 169 شركة، متكبداً خسائر قوية إذ أغلق منخفضاً 225.90 نقطة عند مستوى 5730.50 نقطة, وذلك لأول مرة منذ 7 أشهر بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وشهدت الجلسة تراجعاً جماعياً للأسهم يتقدمها سهما “سابك” عند 81.75 ريال ( – 1%)، و”مصرف الراجحي” عند 53.00 ريالاً ( – 3%).

وبحسب البيانات الصادرة من السوق السعودي فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة أغلقت فيها جميع الشركات خاسرة، ومنها شركات (طباعة وتغليف – الطيار – الأبحاث والتسويق – أسيج – صادرات).

وتراجعت أسهم “مصرف الانماء”، و”السعودية للكهرباء”، و”جرير”، و”موبايلي”، و”جبل عمر”، و”مصرف الانماء”، و”البحري”، و”بنك البلاد”، و”معادن” بعد تداولها بنسب تتراوح بين 3 و7%.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 18:28 م

    فنان شعبي قديم

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  2. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 18:19 م

    لحظه من فضلك

    طيب ياسارة بعد شنطتة والمطار هل في رادع وأخذ لحقوق المواطنين المتضررين وعددهم فاق ال 3 مليون من سوق ابو ريالين اذا مساهمي بيشه ينتظرون للان حقوقهم ...
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  3. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    كله فدا الوطن

    ماعلينا اهم شي أمن وامان وكورة قدم
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  4. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 18:16 م

    سار888

    حسب خبرتي في ألحياة أن في ألوطن ناس يسعون من بني جلدتنا من خلال الاقتصاد وشركات ألاتصلات لاحداث بلبله بالوطن ومشاكل ومن ثم شنطته والمطار
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  5. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 18:15 م

    اقتصاد متين

    صدق من سماه سوق ابو ريالين
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  6. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 18:15 م

    فنان شعبي قديم

    عليكم من الأن فصاعد بشد (( ***))
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  7. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 18:13 م

    فنان شعبي قديم

    مخالف للنشر
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  8. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    قلت

    اخر همنا الاسهم
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  9. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 18:06 م

    حار نار

    مخالف للنشر
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  10. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    الصدق

    بشائر 2030
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  11. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 17:58 م

    محمد

    كلها بسبب الحوثين لعنة الله عليهم
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  12. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 17:52 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    مخالف للنشر
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  13. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 17:48 م

    B

    مخالف للنشر
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  14. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 17:43 م

    ** صمت **

    ****........ اللهم اغننا بفضلك عن من سواك
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  15. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 17:36 م

    منطقي جدا مع القرارات

    وتعديل سعر صرف الدولار سيكون له اثر اكبر والمتوقع أن يكون 4:25 للريال كخطوة اولى وهو افضل للإقتصاد وزيادة الدخل. سترتفع الاسعار لكن المصلحة العامة اهم
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  16. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 17:36 م

    سعود

    هذه خطه 2030 .
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  17. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 17:31 م

    منطقي جدا مع القرارات

    واتوقع ان يستمر الهبوط ليصل لمستوى 4500 نقطة
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  18. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 17:30 م

    ابو سليمان

    مع الاسف سوق حرق الاموال وين الاستثمار والا ستقرار والا قتصاد القوي سوق لايرحم ولا فيه جماله ضاع مكسبنا أوراس المال ضاعي حسبنا الله وكفا
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  19. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 17:28 م

    سعيد

    مشغلين انفسكم بالأسهم الدمار الله لا يشغلنا الا بطاعته ريحو انفسكم و احفظوا حلالكم لا يضيع قدام عيونكم الله يعوض الخسران
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  20. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    hima

    عقبال العقار والاراضي,انشاءالله.
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  21. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 17:25 م

    احمد

    معقول لسة باقي احد يبيع ويشتري بالاسهم !
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