السعودية: اللون الأحمر يغزو مؤشر السوق المالية.. وتراجع جماعي للأسهم لأول مرة منذ 7 أشهر

صحيفة المرصد: أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم، مكتسياً باللون الأحمر في كل صفقات جميع الشركات المدرجة بالسوق وعددها 169 شركة، متكبداً خسائر قوية إذ أغلق منخفضاً 225.90 نقطة عند مستوى 5730.50 نقطة, وذلك لأول مرة منذ 7 أشهر بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وشهدت الجلسة تراجعاً جماعياً للأسهم يتقدمها سهما “سابك” عند 81.75 ريال ( – 1%)، و”مصرف الراجحي” عند 53.00 ريالاً ( – 3%).

وبحسب البيانات الصادرة من السوق السعودي فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة أغلقت فيها جميع الشركات خاسرة، ومنها شركات (طباعة وتغليف – الطيار – الأبحاث والتسويق – أسيج – صادرات).

وتراجعت أسهم “مصرف الانماء”، و”السعودية للكهرباء”، و”جرير”، و”موبايلي”، و”جبل عمر”، و”مصرف الانماء”، و”البحري”، و”بنك البلاد”، و”معادن” بعد تداولها بنسب تتراوح بين 3 و7%.