سجن الكاتبة الكويتية “سارة الدريس” بسبب تغريدة في تويتر

صحيفة المرصد : قررت النيابة العامة الكويتية احتجاز الكاتبة والمغردة الكويتية سارة الدريس على ذمة قضية أمن دولة لاتهامها بالإساءة للذات الأميرية (أمير الكويت).
وقال مصدر قضائي إن “الدريس سلمت نفسها خلال اليومين الماضيين بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقها من النيابة العامة، الخميس الماضي، وتم التحقيق معها في النيابة؛ حيث أنكرت التهم المسندة إليها”.
وعقب إصدار أمر إلقاء القبض عليها، كتبت “الدريس”، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لست من دعاة التخريب، ولست داعية لهدم، كل ما كنت أتمناه أن يكون وطني في الصدارة، وأن تكون الكويت أجمل وطن في العالم”.
وأضافت: أما اتهامي بالإساءة دائما فكل من يعرف سارة الدريس جيدا وأدركني عن قرب يعرف كم أحسنت عائشة العلي (والدتها) تربيتي وكيف هي أخلاقي، لو تم استدعائي أو الاتصال بي لحضرت حالاً، لكن للأسف فوجئت بأمر إلقاء القبض وسمعت به من تويتر كأي شخص بل كأي مجرم للأسف”.
تعليقات ( 6 )
محمدتستاهل
محمد الفقراوي يعني مُعدملو كنت ربه بيت احسن من سجون المباحث بس يقطعونة واستشهد بالبيت القائل رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت
душмандарыاجي اترافع عنك ببلاش سارة ولا يهمك ولا ابغى اتعاب محاماة اهم شي اطلعك براءة بس .
رحمهاساءتك للحاكم المسلم بحد ذاتها تستحقين الجلد حتى الموت فان راح الامير راح الشعب في فوضى وشغب ومش ناقصين وحتى لو سلمتي نفسك راح يلحق الامن حتى في بيتك
صزخة صمتسجنت قبل ذالك تستاهل لها تغريدات مسيئه **** ودايم تصريحاتها مثيرة للجدل ليتهم يشددون لها العقوبة
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