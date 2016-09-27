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بالفيديو : الشباب يقسو على نجران .. ويضرب موعدا مع الهلال

27 سبتمبر, 2016 , 20:42 م
بالفيديو : الشباب يقسو على نجران .. ويضرب موعدا مع الهلال
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صحيفة المرصد : صعد فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من كأس ولي العهد بعد فوزه العريض على ضيفه نجران بستة أهداف دون مقابل.
وتناوب على تسجيل الأهداف الشبابية البرازيلي هيبيرتي والهداف الجزائري بن يطو (هاترك) وحسن معاذ وعبدالمجيد الصليهم.
وضرب الشباب بذلك موعدا مع الهلال في لقاء قمة بالدور ربع النهائي، حيث ستكون المواجهة الأولى للمدير الفني للشباب سامي الجابر أمام فريقه السابق الهلال.



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