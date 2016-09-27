بالفيديو : النصر يتأهل إلى الدور الـ 8 بعد تغلبه على الوطني بثلاثية

صحيفة المرصد : عاد النصر من تبوك ببطاقة التأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس ولي العهد بعد تغلبه على الوطني ٣-١ في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك خالد الرياضية وشهدت حضوراً جماهيرياً جيداً .
بهذا الفوز سيواجه الأصفر في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة الوحدة والخليج.
تعليقات ( 39 )
🌸 الملح و القبلة 🌸31 // 32 // 33 // هههههههههههه يسعدك ربّي كنت متضايقة وضحّكتني من كللللل قلبي والله هههههههههه ههههههههههه ..
عدد التعليقات:2
هيفاء @أحنا زعيمات الهلال ي لبى والله الهلال فخااامه 💙💙
عدد التعليقات:5265
بسمهلا تتحسب ع الخلق وانت قاعد تتسدح وتبطح بالصحف ..فين دورك كرجل في بيتك وبالجيش ولا تظلع علينا مثالياتك هنا ✋🏻
عدد التعليقات:2
هيفاء @😂😂😂 بسمه وربي جبتيها صح
عدد التعليقات:5265
بسمه31// بس انتظر اخلص دورتي التدريبية ع السلاح والتحق بالمقاتلين 🔫..فماذا تفعل انت هنا بئس الرجل انت .
عدد التعليقات:2
هيفاء @اللاسف وأنت مهب شغلك نشجع أو لاااااا والحد الجنووبي ينتظرك مو ينتظرناااا ههه
حسبنا الله ونعم الوكيلاللهم اهد ضال المسلمين
حسبنا الله ونعم الوكيلللاسف الشديد النساء تَرَكُوا ادوارهم في تربيه الأطفال واتجهوا للكره وعفنها
حسبنا الله ونعم الوكيلللاسف جنودنا في الحدود يقتلون وبناتنا في الرياضه يتابعون بئس النساء انتم
عدد التعليقات:2
هيفاء @عسسى دووووم بخير 💙 ي زعيمة المرصد
🌸 الملح و القبلة 🌸قال يطيّر كارينيو قال ، على أساس حظنا قايم زي الهلال !!
عدد التعليقات:2
هيفاء @لو ماشات يحيي كانت بتكون 43 حرة نقية وبطولة دولية .. لكن شات وتحولت البطولة لودايه استعداديه 😂😂😂
عدد التعليقات:5265
بسمهاهلين هيفاء مايوحشك غالي ياقلبي ..الحمدلله تمام ☺️
( ريما Rima )خروج
عدد التعليقات:2
هيفاء @هااي بسمه كيفك ياقلبي 💙🌹 ووحشتنا ي قمر ..؟
( ريما Rima )🍎🚩🚩🚩__🏃____🏃__🏃___🏃___🏃___⚽
عدد التعليقات:5265
بسمهااببووححمموودد// سبحان الله اسلوبك مشش غريب يذكرني بشخص 🤓
( ريما Rima )🍎عقباااااااال ال🏆💛🏆💙🏆💛🏆💙🏆💛🏆💙💙🏆💛🏆
جنوبيه *فديت النصر مبروووكين
عالمية وافتخرااببووححمموودد ليه زعلان طيرت الفرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مني
عدد التعليقات:5265
بسمهكلنا في النهاية نعرف انكم بتطلعون مايحتاج تتعبون انفسكم ، لااااااا وبتقابلون الخليج بعد حبيب القلب😁!!
🌸 الملح و القبلة 🌸💛 ألف مبروك .. مع غَصّة بصرآحة 💙
( ريما Rima )🍎هلا هيفاء💛 أقصد كل حاسد للنصر بالذات اللي ماوصلو للعالمية⚽✈
( ريما Rima )🍎طاق طاق طاقية انا هلالية 😂 😤🎠🎢🎡
عدد التعليقات:3913
العنيد10// ياطاقيه أجل انتم لو تفوزون على سيدني الاسترالي وش تسون 👌🏼
عدد التعليقات:2
هيفاء @يعني مين الحسساد ي ريماا 😝😝
( ريما Rima )🍎الله يبارك فيك ياهيفاء وانتي مبروك ياهيفاء غيرتي ناديك الهلال وصرتي تشجعين النصر 👏
( ريما Rima )🍎😊نصراويين💛💙 وماعلينا من هرج الحساد😂😅
( ريما Rima )🍎اصفر وازرق ياحبيله..😘💌💛💙 خصمه عجز مالقى حيله يقول أنا توبه ماجيله مع انا الفوز ماشمه 😢
عدد التعليقات:233
الديدحانههههههه اعتقد ان الاصيفر الصغير اخذ كاس العالم بهذه الفرحه . اللهم لاشماته استغفرالله . ياحليلكم . اجل لو تفوزون على الوحده وش تسوون. ههههههه
ااببووححممووددللأسف .. أصبح تخصصنا كعالمين فرق درجة أولى .. هدفنا الاول تسلل .. لنا ضربة جزاء لم تحتسب .. العالمي بعيد عن مستواه .. الى متى ؟
عدد التعليقات:2
هيفاء @الف مبرروك ي ريماااا 💙
( ريما Rima )🍎⚽1000 مبروك للنصر العالمي ولجمهوره التأهل 💃💛💙👍✌👏💝👌💌
عدد التعليقات:3913
العنيدتعليق 1// : ياليت تركز في الخبر وبعدين علق عليه تراك بتتخبط ، ويا ليت ما تكرر نفس التعليق في كذا خبر (( أفهم ياطاقيه )))
نصرايS للنخاعالف مبروووك فوووز العالمي والتاهل💛💙👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌😍😍😍😍😍😍
نصرايS للنخاعالف مبروووك فوووز العالمي والتاهل💛💙👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌😍😍😍😍😍😍
عدد التعليقات:3171
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير العالمي..
عدد التعليقات:3913
العنيدالف الف مليون تريليون مبروك للشعب النصراوي التأهل..هاردلك للوطني وللزعاقين الحاقده هه
عدد التعليقات:233
الديدحانياحليله الاصيفر الصغير اخيرا فاز على النادي الوطني . هذا يعتبر انجاز كبير يجب ان يحفر هذا الفوز على الصخر . مبروك يامتجحفلين . وشكرا للحكم هههههه