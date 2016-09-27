بالفيديو : النصر يتأهل إلى الدور الـ 8 بعد تغلبه على الوطني بثلاثية

صحيفة المرصد : عاد النصر من تبوك ببطاقة التأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس ولي العهد بعد تغلبه على الوطني ٣-١ في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك خالد الرياضية وشهدت حضوراً جماهيرياً جيداً .

بهذا الفوز سيواجه الأصفر في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة الوحدة والخليج.