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بالفيديو : النصر يتأهل إلى الدور الـ 8 بعد تغلبه على الوطني بثلاثية

27 سبتمبر, 2016 , 21:21 م
بالفيديو : النصر يتأهل إلى الدور الـ 8 بعد تغلبه على الوطني بثلاثية
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صحيفة المرصد : عاد النصر من تبوك ببطاقة التأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس ولي العهد بعد تغلبه على الوطني ٣-١ في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك خالد الرياضية وشهدت حضوراً جماهيرياً جيداً .

بهذا الفوز سيواجه الأصفر في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة الوحدة والخليج.



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 39
    27 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    31 // 32 // 33 // هههههههههههه يسعدك ربّي كنت متضايقة وضحّكتني من كللللل قلبي والله هههههههههه ههههههههههه ..
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  2. 38
    27 سبتمبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    أحنا زعيمات الهلال ي لبى والله الهلال فخااامه 💙💙
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  3. 37
    27 سبتمبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:5265

    بسمه

    لا تتحسب ع الخلق وانت قاعد تتسدح وتبطح بالصحف ..فين دورك كرجل في بيتك وبالجيش ولا تظلع علينا مثالياتك هنا ✋🏻
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  4. 36
    27 سبتمبر, 2016 , 22:39 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    😂😂😂 بسمه وربي جبتيها صح
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  5. 35
    27 سبتمبر, 2016 , 22:35 م
    عدد التعليقات:5265

    بسمه

    31// بس انتظر اخلص دورتي التدريبية ع السلاح والتحق بالمقاتلين 🔫..فماذا تفعل انت هنا بئس الرجل انت .
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  6. 34
    27 سبتمبر, 2016 , 22:34 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    اللاسف وأنت مهب شغلك نشجع أو لاااااا والحد الجنووبي ينتظرك مو ينتظرناااا ههه
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  7. 33
    27 سبتمبر, 2016 , 22:33 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    اللهم اهد ضال المسلمين
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  8. 32
    27 سبتمبر, 2016 , 22:32 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    للاسف الشديد النساء تَرَكُوا ادوارهم في تربيه الأطفال واتجهوا للكره وعفنها
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  9. 31
    27 سبتمبر, 2016 , 22:30 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    للاسف جنودنا في الحدود يقتلون وبناتنا في الرياضه يتابعون بئس النساء انتم
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  10. 30
    27 سبتمبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    عسسى دووووم بخير 💙 ي زعيمة المرصد
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  11. 29
    27 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    قال يطيّر كارينيو قال ، على أساس حظنا قايم زي الهلال !!
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  12. 28
    27 سبتمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    لو ماشات يحيي كانت بتكون 43 حرة نقية وبطولة دولية .. لكن شات وتحولت البطولة لودايه استعداديه 😂😂😂
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  13. 27
    27 سبتمبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:5265

    بسمه

    اهلين هيفاء مايوحشك غالي ياقلبي ..الحمدلله تمام ☺️
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  14. 26
    27 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    ( ريما Rima )

    خروج
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  15. 25
    27 سبتمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    هااي بسمه كيفك ياقلبي 💙🌹 ووحشتنا ي قمر ..؟
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  16. 24
    27 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    ( ريما Rima )🍎

    🚩🚩🚩__🏃____🏃__🏃___🏃___🏃___⚽
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  17. 23
    27 سبتمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:5265

    بسمه

    ااببووححمموودد// سبحان الله اسلوبك مشش غريب يذكرني بشخص 🤓
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  18. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    ( ريما Rima )🍎

    عقباااااااال ال🏆💛🏆💙🏆💛🏆💙🏆💛🏆💙💙🏆💛🏆
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  19. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 22:06 م

    جنوبيه *

    فديت النصر مبروووكين
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  20. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 22:05 م

    عالمية وافتخر

    ااببووححمموودد ليه زعلان طيرت الفرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مني
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  21. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 22:04 م
    عدد التعليقات:5265

    بسمه

    كلنا في النهاية نعرف انكم بتطلعون مايحتاج تتعبون انفسكم ، لااااااا وبتقابلون الخليج بعد حبيب القلب😁!!
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  22. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    💛 ألف مبروك .. مع غَصّة بصرآحة 💙
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  23. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    ( ريما Rima )🍎

    هلا هيفاء💛 أقصد كل حاسد للنصر بالذات اللي ماوصلو للعالمية⚽✈
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  24. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    ( ريما Rima )🍎

    طاق طاق طاقية انا هلالية 😂 😤🎠🎢🎡
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  25. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:3913

    العنيد

    10// ياطاقيه أجل انتم لو تفوزون على سيدني الاسترالي وش تسون 👌🏼
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  26. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    يعني مين الحسساد ي ريماا 😝😝
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  27. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله يبارك فيك ياهيفاء وانتي مبروك ياهيفاء غيرتي ناديك الهلال وصرتي تشجعين النصر 👏
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  28. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    ( ريما Rima )🍎

    😊نصراويين💛💙 وماعلينا من هرج الحساد😂😅
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  29. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 21:42 م

    ( ريما Rima )🍎

    اصفر وازرق ياحبيله..😘💌💛💙 خصمه عجز مالقى حيله يقول أنا توبه ماجيله مع انا الفوز ماشمه 😢
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  30. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:233

    الديدحان

    ههههههه اعتقد ان الاصيفر الصغير اخذ كاس العالم بهذه الفرحه . اللهم لاشماته استغفرالله . ياحليلكم . اجل لو تفوزون على الوحده وش تسوون. ههههههه
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  31. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    ااببووححمموودد

    للأسف .. أصبح تخصصنا كعالمين فرق درجة أولى .. هدفنا الاول تسلل .. لنا ضربة جزاء لم تحتسب .. العالمي بعيد عن مستواه .. الى متى ؟
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  32. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 21:39 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    الف مبرروك ي ريماااا 💙
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  33. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 21:37 م

    ( ريما Rima )🍎

    ⚽1000 مبروك للنصر العالمي ولجمهوره التأهل 💃💛💙👍✌👏💝👌💌
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  34. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 21:35 م
    عدد التعليقات:3913

    العنيد

    تعليق 1// : ياليت تركز في الخبر وبعدين علق عليه تراك بتتخبط ، ويا ليت ما تكرر نفس التعليق في كذا خبر (( أفهم ياطاقيه )))
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  35. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    نصرايS للنخاع

    الف مبروووك فوووز العالمي والتاهل💛💙👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌😍😍😍😍😍😍
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  36. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    نصرايS للنخاع

    الف مبروووك فوووز العالمي والتاهل💛💙👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌😍😍😍😍😍😍
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  37. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:3171

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير العالمي..
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  38. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 21:30 م
    عدد التعليقات:3913

    العنيد

    الف الف مليون تريليون مبروك للشعب النصراوي التأهل..هاردلك للوطني وللزعاقين الحاقده هه
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  39. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:233

    الديدحان

    ياحليله الاصيفر الصغير اخيرا فاز على النادي الوطني . هذا يعتبر انجاز كبير يجب ان يحفر هذا الفوز على الصخر . مبروك يامتجحفلين . وشكرا للحكم هههههه
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