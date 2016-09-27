بالفيديو : شاهد ماذا حصل لرئيس شركة “أرامكو ” بعد تقاعده من الوظيفة!

صحيفة المرصد-متابعات: كشف الرئيس الأسبق لشركة أرامكو، عبدالله جمعة، عن بعض التغيرات التي طرأت على حياته بعد التقاعد، والأشياء التي افتقدها بعدما ترك منصبه.
وضرب مثلا بعد تقاعده في صعوبة حصوله من حجز مقعد على طائرة في الدرجة السياحية، بعد أن ظل يسافر بطائرة خاصة لمدة 13 عاماً إلى مطارات دولية، حيث كانت تنتظره سيارة فخمة على باب الطائرة ذهابا وإياباً.
وأوضح عبدالله جمعة، خلال حديثه في اللقاء السنوي لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأسلوب صريح وطريف أن الموظفين الكبار الذين اعتادوا على امتيازات ضخمة، هم الأكثر إحساسا بذلك التغيير، وأن الحل هو التذكر دائما أن الوضع الوظيفي لن يدوم حتى لا يصاب المتقاعد بالاكتئاب أو العزلة.
تعليقات ( 45 )
ابو مشعلاني،،،،،والله ونعم الرجل افتقدناك يابو صالح. كان داعم للسعودين بشكل لايوصف. وتحسنت ع وقته رواتب السعودين عكس الفالح تماما عهد كئيب ازمات و كراهيه للسعودي
فعلاً الرجل المناسب في المكان المناسبغيره في مركز عالي ويهاوشون العامل ليش يشرب شاهي براحته. مثل قصة رجل طرده رئيس شركة ليتضح انه عامل توصيل البيتزا. عبدالله جمعه يوكل كل ذي مسؤليته فنجح!
هو يتحدثعن خبره ليوصلها للحضور ان يكونوا متأهبين للتقاعد، بس من الواضح اللي على راسه بطحى يتحسسها من الحاقدين. ترا قله الذين بمستواه ومتواضعين وبسيطين ومحبوب.
بل بالعكسترك منصبه ليبعد عن البيروقراطية ويعيش حياته بهدوء
شخص يعيش حياتهوحاسدينه ليش. وصل المناصب بعرق جبينه من ايام بو كبوس. مو مثل اللي يركب بالمقعد الخلفي وسياره قدام وثلاثة بالخلف وينتظرون الدكتور في مكاتبهم
الله ينصح ويفضفضالرجل حاس بالغبن كان الرجل في مكان مهم وبعد التقاعد . حس بان الناس تخلت عنه . للأسف عند التقاعد او الاستقالة تحس حتى زملائك ماسكين عليك مذلة
رئيس مجلس ادارةولكنه ليس موظف بالبنك فليس لديه طاقم موظفين يخدمونه على مدى الساعة. ولكنه شخص عملي يقود سيارته بنفسه
مجرة التبانةهذا يقدر يستأجر طائرة لكن يهايط ضمن سياق الترويج القادم ويتقمص دور القدوة.
اولاً و ثانياً وثالثاًليس لديه جواز سفر دبلوماسي وهذه حقيقة. وثانياً هو من مواليد ١٩٤١. هو لم يتخرج من جامعة الملك فهد وانما من المدعوين لحفل خريجي دفعة ١٩٧٤ السنوي
كفى كذباللهم أحسن خاتمتنا بما تحبه وترضاه ياالله يارب العالمين
زائرقالوها الاوربيين قبلك ... وافتح اليوتيوب وتشوف كيف رؤساء دول سابقين يمسكون سرى عند المخبز ... أما عندنا نحن العرب فلا نستسيغ هذا لاننا ورثنا المناصب
عدد التعليقات:13940
قلم الحقيقهالكلام موجه لتعليق 32
عدد التعليقات:13940
قلم الحقيقه29 \\\\\\\ أحسنت وصدقت
محاميكلامه غير صحيح هو الآن رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار ولديه مدير مكتب وطاقم سكرتاريةويسافر في المطارات عبرصالة كبار الشخصيات وجوازه دبلوماسيا
عدد التعليقات:13940
قلم الحقيقهالحاضر ورغم ذلك يريد أن تكون له الخدمات كما كان في السابق أو هو يحلم بذلك رغم أنه يستطيع أن يصبح كما كان في سابقآ لكن عليه هذه المرة أن يدفع مالآ.
احمدتعليق ٢٠ هو لم يتخطى السبعين كيف صار فوق ال ٧٥ وهو خريج ٧٤ وحتى لو تخطى مفروض يكون اكثر تنظيما هذا كااان رئيس اراامكو يعني شي ضخم
عدد التعليقات:13940
قلم الحقيقهالمصرفية البنكية تأتي اليه باشارة من اصبعه الى مكتبه وهناك ينتظرهم جيش من الموظفين يقومون بكل مايريده منهم.الرجل نستطيع أن نطلق عليه مليونيرآ في الوقت
( Rima ريما )🍎تعليق 2 ايه يالحقباني هلا والله ماعندي مانع انت تآمر أمر .
احمدتعليق ١٨ كلامك عين العقل لكن لن يتعظوا بعضهم لا تستطيع حتى مناقشته نسي انه سيتقاعد ويترك الكرسي للأسف ران على قلوبهم وعقولهم وابصارهم
عدد التعليقات:13940
قلم الحقيقهلايصرف أو يخرج من جيبه ريالآ واحد لسفرياته وتمشياته ومصروفاته ورحلاته.الرجل تعود عل كل شيء مجانآ سكنه طعامه شرابه علاجه مصروفاته مواصلاته خدماته
سعدالله يذكرك بالخير يا جمعه كان العصر الذهبي لموظفي ارامكو ومن بعدك لم يتغير سلم الرواتب
راعي الثانيهدنيا لوكانت تدوم. ماكان وصلك الكرسي استمتع بتقاعد وربي يوفقك شكرا على العطاء
عدد التعليقات:617
عاشق وطنهعبدالله جمعه افضل رئيس يمر على ارامكوا ومن طلع منها تضعضعت واصبحت في الحطيط
العتيبياهم شي ضبط امورك في الاخرة زين صلاتك والا الدنيا فانيه مثل عابر سبيل ماعليها حسافه
اللي مايعرف الصقر يشويهيتحدث بطلاقة بالعربية و الانجليزية في كثير من المنتديات وهنا مجرد يروي رواية له شخصياً دون تحضير لها. فمن ينتقده كن مثله وهو تخطى خمسة وسبعين من عمره.
.لن .حبذا يتعض الكثير من اهل المناصب او الرتب والمراتب انهم مجرد موظغين وليسو اولياء امر او سيدوم لهم الحال هم مجرد موظفين ينبغي ان بتقوا الله فيمن تحتهم
احمدالسلطة وما ادراك ما للسلطه بعد تقاعده اصبح إنسان عادي ونزل من الكرسي الذي كان يجعل الكثيرين يهتزوا له هذا ما اصابك اما انك لا تستطيع إيجاد مقعد لا ا
عدد التعليقات:13940
قلم الحقيقهالحقيقة وأراد أن يخفيها وهي أنه لم يتغير شيء مما كان عليه وضعه وهو رئيس ووضعه الآن وهو متقاعد سوى أنه أراد هو لاغيره أن يكون كما ذكر بعد تقاعده حتى
من ناحيتي اناطلبناك ياسيدي ومليكي بان تسقطوا جميع قروض الموظفين لدى البنوك التجارية مصرف الراجحي والأهلي وسامبا وو علشان تتوازن المعادلة ولن يحصل تفكك أسري .
عدد التعليقات:13940
قلم الحقيقهللأسف الشديد جدآ جدآ أن يكون رئيس أكبر شركة نفطية في العالم سابقآ بهذا المستوى المتدني في الخطاب والالقاء والتبرير بعد تقاعده من العمل.رغم أنه خالف
الحق يقالالجميع يكن لك كل المحبة والتقدير يابو منذر والكثير افتقدوك ماعدى الجمبازية وانت تعرفهم. شخص محترم ذو خبره واجتماعي مع الكبير والصغير لا يستهين بأحد.
ااببووححممووددما قاله هذا الرئيس ينطبق على الشرفاء المخلصين فقط , فقط , فقط .. أما الغير شريف والص بعد التقاعد .. يبقي طول عمره وحتى يتوفاه الله مبسوط منعم بما نهب!
الحق يقالشخص متواضع وبسيط جدا ولا يحب الفخفخه وهذا هو يقولها وبكل بساطة وجرائة. مايهم التنفخ. على فكرة قادر مادياً وليس محتاج ولكنه لا يحب الاسراف مثل غيره.
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئينصيحه يا ريما شد الرحال على الدمام اذا كان عندكم معارف هناك و قدمي و ان شاءالله ربي يوفقك
الحق يقالشخص متواضع وحتى كان رئيس للشركة. ماهو بتاع الشوت والنفخات مثل ماغيره. ومع هذا كله لازال الجميع يحترمه رغم تقاعده و يوجبونه في رأس المجلس. هذا هو الكرم
موظف ارامكوالله يذكره بالخير فهذا افضل رئيس مر على ارامكو
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيالله يرزقك بوظيفه في شركة ارامكو يا ريما
طبيب نفسي وحارس أمناملاء فراغك بشي مفيد ابداء بركعتي الضحى ورتب لقراءة القران وختمه
من ناحيتي انامحاولة لتخفيف أثر الصدمة من تلقاء البدلات للموظفين الحكوميين وبالأخص صغار الموظفين اصحاب الرواتب 4 و 6 الاف ريال بعد خصم البدلات .. تفكك اسري قادم .
مغربيةتحب السعوديةيارب احصل على وظيفة في ارامكو
الحقبانيعلم Rima ريما )🍎 يارب اتعين في ارامكوا .. ادعو لأختكم ريما يارب تعين في ارامكوا وتكوني في الاحساء تتزوجك حقباني عنده استراحه علم وتكون مديرة علاقات
( Rima ريما )🍎يارب اتعين في ارامكوا .. ادعو لأختكم ريما .