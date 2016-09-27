بالفيديو : شاهد ماذا حصل لرئيس شركة “أرامكو ” بعد تقاعده من الوظيفة!

صحيفة المرصد-متابعات: كشف الرئيس الأسبق لشركة أرامكو، عبدالله جمعة، عن بعض التغيرات التي طرأت على حياته بعد التقاعد، والأشياء التي افتقدها بعدما ترك منصبه.

وضرب مثلا بعد تقاعده في صعوبة حصوله من حجز مقعد على طائرة في الدرجة السياحية، بعد أن ظل يسافر ‏بطائرة ‏خاصة لمدة 13 عاماً إلى مطارات دولية، حيث كانت تنتظره سيارة فخمة على باب الطائرة ذهابا وإياباً.

وأوضح عبدالله جمعة، خلال حديثه في اللقاء السنوي لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأسلوب صريح وطريف أن الموظفين الكبار الذين اعتادوا على امتيازات ضخمة، هم الأكثر إحساسا بذلك التغيير، وأن الحل هو التذكر دائما أن الوضع الوظيفي لن يدوم حتى لا يصاب المتقاعد بالاكتئاب أو العزلة.

