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بالفيديو : شاهد ماذا حصل لرئيس شركة “أرامكو ” بعد تقاعده من الوظيفة!

27 سبتمبر, 2016 , 21:32 م
بالفيديو : شاهد ماذا حصل لرئيس شركة “أرامكو ” بعد تقاعده من الوظيفة!
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صحيفة المرصد-متابعات: كشف الرئيس الأسبق لشركة أرامكو، عبدالله جمعة، عن بعض التغيرات التي طرأت على حياته بعد التقاعد، والأشياء التي افتقدها بعدما ترك منصبه.

وضرب مثلا بعد تقاعده في صعوبة حصوله من حجز مقعد على طائرة في الدرجة السياحية، بعد أن ظل يسافر ‏بطائرة ‏خاصة لمدة 13 عاماً إلى مطارات دولية، حيث كانت تنتظره سيارة فخمة على باب الطائرة ذهابا وإياباً.

وأوضح عبدالله جمعة، خلال حديثه في اللقاء السنوي لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأسلوب صريح وطريف أن الموظفين الكبار الذين اعتادوا على امتيازات ضخمة، هم الأكثر إحساسا بذلك التغيير، وأن الحل هو التذكر دائما أن الوضع الوظيفي لن يدوم حتى لا يصاب المتقاعد بالاكتئاب أو العزلة.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 45
    27 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    ابو مشعلاني،،،،،

    والله ونعم الرجل افتقدناك يابو صالح. كان داعم للسعودين بشكل لايوصف. وتحسنت ع وقته رواتب السعودين عكس الفالح تماما عهد كئيب ازمات و كراهيه للسعودي
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  2. 44
    27 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    فعلاً الرجل المناسب في المكان المناسب

    غيره في مركز عالي ويهاوشون العامل ليش يشرب شاهي براحته. مثل قصة رجل طرده رئيس شركة ليتضح انه عامل توصيل البيتزا. عبدالله جمعه يوكل كل ذي مسؤليته فنجح!
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  3. 43
    27 سبتمبر, 2016 , 22:39 م

    هو يتحدث

    عن خبره ليوصلها للحضور ان يكونوا متأهبين للتقاعد، بس من الواضح اللي على راسه بطحى يتحسسها من الحاقدين. ترا قله الذين بمستواه ومتواضعين وبسيطين ومحبوب.
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  4. 42
    27 سبتمبر, 2016 , 22:37 م

    بل بالعكس

    ترك منصبه ليبعد عن البيروقراطية ويعيش حياته بهدوء
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  5. 41
    27 سبتمبر, 2016 , 22:35 م

    شخص يعيش حياته

    وحاسدينه ليش. وصل المناصب بعرق جبينه من ايام بو كبوس. مو مثل اللي يركب بالمقعد الخلفي وسياره قدام وثلاثة بالخلف وينتظرون الدكتور في مكاتبهم
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  6. 40
    27 سبتمبر, 2016 , 22:34 م

    الله ينصح ويفضفض

    الرجل حاس بالغبن كان الرجل في مكان مهم وبعد التقاعد . حس بان الناس تخلت عنه . للأسف عند التقاعد او الاستقالة تحس حتى زملائك ماسكين عليك مذلة
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  7. 39
    27 سبتمبر, 2016 , 22:33 م

    رئيس مجلس ادارة

    ولكنه ليس موظف بالبنك فليس لديه طاقم موظفين يخدمونه على مدى الساعة. ولكنه شخص عملي يقود سيارته بنفسه
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  8. 38
    27 سبتمبر, 2016 , 22:30 م

    مجرة التبانة

    هذا يقدر يستأجر طائرة لكن يهايط ضمن سياق الترويج القادم ويتقمص دور القدوة.
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  9. 37
    27 سبتمبر, 2016 , 22:29 م

    اولاً و ثانياً وثالثاً

    ليس لديه جواز سفر دبلوماسي وهذه حقيقة. وثانياً هو من مواليد ١٩٤١. هو لم يتخرج من جامعة الملك فهد وانما من المدعوين لحفل خريجي دفعة ١٩٧٤ السنوي
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  10. 36
    27 سبتمبر, 2016 , 22:27 م

    كفى كذب

    اللهم أحسن خاتمتنا بما تحبه وترضاه ياالله يارب العالمين
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  11. 35
    27 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    زائر

    قالوها الاوربيين قبلك ... وافتح اليوتيوب وتشوف كيف رؤساء دول سابقين يمسكون سرى عند المخبز ... أما عندنا نحن العرب فلا نستسيغ هذا لاننا ورثنا المناصب
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  12. 34
    27 سبتمبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:13940

    قلم الحقيقه

    الكلام موجه لتعليق 32
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  13. 33
    27 سبتمبر, 2016 , 22:13 م
    عدد التعليقات:13940

    قلم الحقيقه

    29 \\\\\\\ أحسنت وصدقت
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  14. 32
    27 سبتمبر, 2016 , 22:09 م

    محامي

    كلامه غير صحيح هو الآن رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار ولديه مدير مكتب وطاقم سكرتاريةويسافر في المطارات عبرصالة كبار الشخصيات وجوازه دبلوماسيا
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  15. 31
    27 سبتمبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:13940

    قلم الحقيقه

    الحاضر ورغم ذلك يريد أن تكون له الخدمات كما كان في السابق أو هو يحلم بذلك رغم أنه يستطيع أن يصبح كما كان في سابقآ لكن عليه هذه المرة أن يدفع مالآ.
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  16. 30
    27 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    احمد

    تعليق ٢٠ هو لم يتخطى السبعين كيف صار فوق ال ٧٥ وهو خريج ٧٤ وحتى لو تخطى مفروض يكون اكثر تنظيما هذا كااان رئيس اراامكو يعني شي ضخم
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  17. 29
    27 سبتمبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:13940

    قلم الحقيقه

    المصرفية البنكية تأتي اليه باشارة من اصبعه الى مكتبه وهناك ينتظرهم جيش من الموظفين يقومون بكل مايريده منهم.الرجل نستطيع أن نطلق عليه مليونيرآ في الوقت
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  18. 28
    27 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    ( Rima ريما )🍎

    تعليق 2 ايه يالحقباني هلا والله ماعندي مانع انت تآمر أمر .
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  19. 27
    27 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    احمد

    تعليق ١٨ كلامك عين العقل لكن لن يتعظوا بعضهم لا تستطيع حتى مناقشته نسي انه سيتقاعد ويترك الكرسي للأسف ران على قلوبهم وعقولهم وابصارهم
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  20. 26
    27 سبتمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:13940

    قلم الحقيقه

    لايصرف أو يخرج من جيبه ريالآ واحد لسفرياته وتمشياته ومصروفاته ورحلاته.الرجل تعود عل كل شيء مجانآ سكنه طعامه شرابه علاجه مصروفاته مواصلاته خدماته
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  21. 25
    27 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    سعد

    الله يذكرك بالخير يا جمعه كان العصر الذهبي لموظفي ارامكو ومن بعدك لم يتغير سلم الرواتب
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  22. 24
    27 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    راعي الثانيه

    دنيا لوكانت تدوم. ماكان وصلك الكرسي استمتع بتقاعد وربي يوفقك شكرا على العطاء
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  23. 23
    27 سبتمبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:617

    عاشق وطنه

    عبدالله جمعه افضل رئيس يمر على ارامكوا ومن طلع منها تضعضعت واصبحت في الحطيط
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  24. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    العتيبي

    اهم شي ضبط امورك في الاخرة زين صلاتك والا الدنيا فانيه مثل عابر سبيل ماعليها حسافه
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  25. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    ل14 يجيب الله خير
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  26. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    اللي مايعرف الصقر يشويه

    يتحدث بطلاقة بالعربية و الانجليزية في كثير من المنتديات وهنا مجرد يروي رواية له شخصياً دون تحضير لها. فمن ينتقده كن مثله وهو تخطى خمسة وسبعين من عمره.
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  27. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    ل ت1 مافلحيتي بالبيت باتفلحين بارامكو
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  28. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 21:54 م

    .لن .

    حبذا يتعض الكثير من اهل المناصب او الرتب والمراتب انهم مجرد موظغين وليسو اولياء امر او سيدوم لهم الحال هم مجرد موظفين ينبغي ان بتقوا الله فيمن تحتهم
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  29. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    ماتدوم الا لوجهه سبحانه وتعالى
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  30. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    احمد

    السلطة وما ادراك ما للسلطه بعد تقاعده اصبح إنسان عادي ونزل من الكرسي الذي كان يجعل الكثيرين يهتزوا له هذا ما اصابك اما انك لا تستطيع إيجاد مقعد لا ا
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  31. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:13940

    قلم الحقيقه

    الحقيقة وأراد أن يخفيها وهي أنه لم يتغير شيء مما كان عليه وضعه وهو رئيس ووضعه الآن وهو متقاعد سوى أنه أراد هو لاغيره أن يكون كما ذكر بعد تقاعده حتى
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  32. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    من ناحيتي انا

    طلبناك ياسيدي ومليكي بان تسقطوا جميع قروض الموظفين لدى البنوك التجارية مصرف الراجحي والأهلي وسامبا وو علشان تتوازن المعادلة ولن يحصل تفكك أسري .
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  33. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:13940

    قلم الحقيقه

    للأسف الشديد جدآ جدآ أن يكون رئيس أكبر شركة نفطية في العالم سابقآ بهذا المستوى المتدني في الخطاب والالقاء والتبرير بعد تقاعده من العمل.رغم أنه خالف
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  34. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    الحق يقال

    الجميع يكن لك كل المحبة والتقدير يابو منذر والكثير افتقدوك ماعدى الجمبازية وانت تعرفهم. شخص محترم ذو خبره واجتماعي مع الكبير والصغير لا يستهين بأحد.
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  35. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    ااببووححمموودد

    ما قاله هذا الرئيس ينطبق على الشرفاء المخلصين فقط , فقط , فقط .. أما الغير شريف والص بعد التقاعد .. يبقي طول عمره وحتى يتوفاه الله مبسوط منعم بما نهب!
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  36. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 21:49 م

    الحق يقال

    شخص متواضع وبسيط جدا ولا يحب الفخفخه وهذا هو يقولها وبكل بساطة وجرائة. مايهم التنفخ. على فكرة قادر مادياً وليس محتاج ولكنه لا يحب الاسراف مثل غيره.
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  37. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    نصيحه يا ريما شد الرحال على الدمام اذا كان عندكم معارف هناك و قدمي و ان شاءالله ربي يوفقك
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  38. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 21:47 م

    الحق يقال

    شخص متواضع وحتى كان رئيس للشركة. ماهو بتاع الشوت والنفخات مثل ماغيره. ومع هذا كله لازال الجميع يحترمه رغم تقاعده و يوجبونه في رأس المجلس. هذا هو الكرم
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  39. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 21:45 م

    موظف ارامكو

    الله يذكره بالخير فهذا افضل رئيس مر على ارامكو
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  40. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 21:45 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    الله يرزقك بوظيفه في شركة ارامكو يا ريما
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  41. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 21:45 م

    طبيب نفسي وحارس أمن

    املاء فراغك بشي مفيد ابداء بركعتي الضحى ورتب لقراءة القران وختمه
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  42. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 21:42 م

    من ناحيتي انا

    محاولة لتخفيف أثر الصدمة من تلقاء البدلات للموظفين الحكوميين وبالأخص صغار الموظفين اصحاب الرواتب 4 و 6 الاف ريال بعد خصم البدلات .. تفكك اسري قادم .
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  43. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    مغربيةتحب السعودية

    يارب احصل على وظيفة في ارامكو
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  44. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 21:38 م

    الحقباني

    علم Rima ريما )🍎 يارب اتعين في ارامكوا .. ادعو لأختكم ريما يارب تعين في ارامكوا وتكوني في الاحساء تتزوجك حقباني عنده استراحه علم وتكون مديرة علاقات
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  45. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 21:34 م

    ( Rima ريما )🍎

    يارب اتعين في ارامكوا .. ادعو لأختكم ريما .
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