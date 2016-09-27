شاهد: سيدة إفريقية قدمت للسعودية وهي ترتدي هذا اللبس “فاهمه غلط”!

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسافرة إفريقية قادمة للمملكة عبر إحدى المطارات وهي ترتدي الشماغ والعقال والثوب.
كما ظهر عليها أنها تعتقد أن هذا هو اللبس الرسمي للرجال والنساء في السعودية.
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسافرة إفريقية قادمة للمملكة عبر إحدى المطارات وهي ترتدي الشماغ والعقال والثوب.
كما ظهر عليها أنها تعتقد أن هذا هو اللبس الرسمي للرجال والنساء في السعودية.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 22 )
عدد التعليقات:3880
بدورهههه
عدد التعليقات:2
هيفاء @ههههههههههههههه وربي مت ضحك الله يسعدها ويتقبل منها
علينا.لا والله ماهي فاهمه غلط . بل قل استهزاء بناء وبلبسنا . واكبر دليل ان بعض الأجانب يستهزئ بناء.كل المخالفين يلبس ثوب وشماغ وعقال.يعني سرق هوي عيني عينك
عدد التعليقات:3880
بدورهههه استغفر الله العظيم هيفاء حراام والله مو مصدقه 😂😂
خلك بعيد حبك يزيد 😊بس تنفع الحين جاينا الشتاء ومربربه هاذا المطلوب .
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيقوووود باي خررررووووج
أفريقيأهل وسهلا يا بنت عمي، ما عليتس وش بيقولون سبقتس ما رادونا لبس بناته غترة وعقال يوم جا السعودية
عدد التعليقات:5265
بسمهههههههههه مسكينه المهم الوضع معاها فررري ماتفرق لبس والسلام .
( Rima ريما )🍎ههههههه هذا لبسي أول ماوصلت للمملكة . هههههههه
عدد التعليقات:2
هيفاء @هههههههه بدور بس العقاال خطير عليها
خلك بعيد حبك يزيد 😊عاد مره ناقصين سحره ومشعوذين الله لا يبلانا
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيقسم بالله اني مت ضحك من تعليق 2
داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئيههههههه اه يابطني اعوذب الله يا رب تسعدها و الله ماهي اول مره كثير تحياتي كل من يرتدي الزي السعودي من جميع الدول ب استثناء الزيود الخونه لا
عدد التعليقات:3880
بدورمسكينه معقوله!!ماتعرف وش يلبسون😂😂
راعي الثانيههههههاي سبحان الله يخلق من الشبه اربعين تشبه جارنا خالد البيشي الخالق الناطق
من ناحيتي اناروحي سيدا لاتلفي شمال ولا يمين واول لفة بعد الإشارة أدخلي يمين وشمال .. وش قاعد اقوووول .
ارز 👊 نجدهههههههه
ولسه ؟؟؟لا وجايكم خلال الأيام القادمه تم التعاقد مع أكثر من 40 ألأف كيني ماندري وش بيلبسون بعد عشان يكتمل العقد الأفريقي
ارز 👊 نجدهههههههه
عدد التعليقات:3171
ولدالشيوخقل اعوذ برب الفلق..
عدد التعليقات:2
هيفاء @😂😂😂💚🇸🇦