شاهد: سيدة إفريقية قدمت للسعودية وهي ترتدي هذا اللبس “فاهمه غلط”!

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسافرة إفريقية قادمة للمملكة عبر إحدى المطارات وهي ترتدي الشماغ والعقال والثوب.

كما ظهر عليها أنها تعتقد أن هذا هو اللبس الرسمي للرجال والنساء في السعودية.