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شاهد: سيدة إفريقية قدمت للسعودية وهي ترتدي هذا اللبس “فاهمه غلط”!

27 سبتمبر, 2016 , 21:45 م
شاهد: سيدة إفريقية قدمت للسعودية وهي ترتدي هذا اللبس “فاهمه غلط”!
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسافرة إفريقية قادمة للمملكة عبر إحدى المطارات وهي ترتدي الشماغ والعقال والثوب.

كما ظهر عليها أنها تعتقد أن هذا هو اللبس الرسمي للرجال والنساء في السعودية.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    27 سبتمبر, 2016 , 22:33 م
    عدد التعليقات:3880

    بدور

    هههه
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  2. 21
    27 سبتمبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    ههههههههههههههه وربي مت ضحك الله يسعدها ويتقبل منها
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  3. 20
    27 سبتمبر, 2016 , 22:24 م

    علينا.

    لا والله ماهي فاهمه غلط . بل قل استهزاء بناء وبلبسنا . واكبر دليل ان بعض الأجانب يستهزئ بناء.كل المخالفين يلبس ثوب وشماغ وعقال.يعني سرق هوي عيني عينك
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  4. 19
    27 سبتمبر, 2016 , 22:19 م
    عدد التعليقات:3880

    بدور

    هههه استغفر الله العظيم هيفاء حراام والله مو مصدقه 😂😂
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  5. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    بس تنفع الحين جاينا الشتاء ومربربه هاذا المطلوب .
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  6. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    قوووود باي خررررووووج
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  7. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    أفريقي

    أهل وسهلا يا بنت عمي، ما عليتس وش بيقولون سبقتس ما رادونا لبس بناته غترة وعقال يوم جا السعودية
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  8. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:5265

    بسمه

    ههههههههه مسكينه المهم الوضع معاها فررري ماتفرق لبس والسلام .
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  9. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    ( Rima ريما )🍎

    ههههههه هذا لبسي أول ماوصلت للمملكة . هههههههه
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  10. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    هههههههه بدور بس العقاال خطير عليها
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  11. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    عاد مره ناقصين سحره ومشعوذين الله لا يبلانا
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  12. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    قسم بالله اني مت ضحك من تعليق 2
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  13. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    داعس رقبة الزيدي وابوه خامنئي

    ههههههه اه يابطني اعوذب الله يا رب تسعدها و الله ماهي اول مره كثير تحياتي كل من يرتدي الزي السعودي من جميع الدول ب استثناء الزيود الخونه لا
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  14. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:3880

    بدور

    مسكينه معقوله!!ماتعرف وش يلبسون😂😂
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  15. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    Google

    حائل والعقال مايل
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  16. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    راعي الثانيه

    هههههاي سبحان الله يخلق من الشبه اربعين تشبه جارنا خالد البيشي الخالق الناطق
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  17. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    من ناحيتي انا

    روحي سيدا لاتلفي شمال ولا يمين واول لفة بعد الإشارة أدخلي يمين وشمال .. وش قاعد اقوووول .
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  18. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    ارز 👊 نجد

    هههههههه
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  19. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    ولسه ؟؟؟

    لا وجايكم خلال الأيام القادمه تم التعاقد مع أكثر من 40 ألأف كيني ماندري وش بيلبسون بعد عشان يكتمل العقد الأفريقي
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  20. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    ارز 👊 نجد

    هههههههه
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  21. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 21:49 م
    عدد التعليقات:3171

    ولدالشيوخ

    قل اعوذ برب الفلق..
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  22. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 21:49 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    😂😂😂💚🇸🇦
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