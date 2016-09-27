بالفيديو : بركلتي جزاء .. الاهلي يقلب الطاولة على الفيصلي

صحيفة المرصد :حول النادي الاهلي تأخره بهدف أمام نظيره الفيصلي إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الـ16 من بطولة كاس ولي العهد.

وتقدم الفيصلي بهدف سجله رافاييل بورجير في الدقيقة 50 ، قبل أن يسجل عمر السومة هدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 66 و83.

وشهدت المباراة إضاعة إيفيرالدو لاعب الفيصلي لضربة جزاء في الدقيقة 20.

وبهذا الفوز انتزع الاهلي بطاقة التأهل لدور الثمانية ، وسيواجه خلاله الفائز من المباراة التي تجمع هجر بنظيره الفتح.