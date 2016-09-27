احتساب رواتب موظفي الدولة بالأشهر الميلادية

صحيفة المرصد: كشفت مصادر بأنه سوف يتم مع بداية الشهر المقبل احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة في نهاية الشهر الميلادي .

هذا وقد أكّد مجلس الوزراء أمس في جلسته أن يتم احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة، بموجب المرسوم الملكي رقم “م / 6” وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ.

كما تضمن ذلك التأكيد على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.