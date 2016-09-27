احتساب رواتب موظفي الدولة بالأشهر الميلادية

صحيفة المرصد: كشفت مصادر بأنه سوف يتم مع بداية الشهر المقبل احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة في نهاية الشهر الميلادي .
هذا وقد أكّد مجلس الوزراء أمس في جلسته أن يتم احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة، بموجب المرسوم الملكي رقم “م / 6” وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ.
كما تضمن ذلك التأكيد على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.
تعليقات ( 18 )
ابو سديمعزيزي المواطن لا تكن بووووق لمن يصداد بالماء العكر من المعرفات الخارجيه والمعادية فحكم عقلك وانظر الى المصلحة العامة في كل الامور
مساند ربعهكلنا لك فداء ياوطنا ياوطنا
الحضرمياقترح يصرف لكل شهرين راتب واحد فقط
من حائلمدحدره
مساند ربعهرجعوا الخميس والجمعة اجازة ..
أجامل أياميممتاز الأشهرالميلادية طويله وفيهاتوفيرشوي اللهم أجرنا بس
اللهم لك الحمدمخالف
عدد التعليقات:3880
بدور😂😂ياامي هيفاء وش بلاكي كانك موضفه ههه
سعيدخطوة تنظيمية موفقة. ...
ابو سديمالى الامام يا مملكة العز نحن معكي قلبا وقالبا ومشاركة بالمال والدم ... وطن لانضحي من اجله لا نستحق العيش فيه
جحفلي اسطورتيجحفلي اسطورتي
راعي الثانيهياشين الرواتب لا جات بالميلادي تطول مرا.الحمدالله على كل حال نحن في حرب ولازم تتغير علينا بعض الامور فنحن مواطنون برخاء وشده وليس برخاء فقط لبيك سلمان
رايصلواعلى النبي واذكرواالله اناارى ان التاريخ الهجري افضل
صيدلييعطيهم العافيه باقي في قرارت والا خلاص الله واعلم بكره ايش في
كيف الحالممتاز .. يعني بينزل من راتبك ٢٠٠٠ ريال في السنه
عدد التعليقات:2
هيفاء @لااااااااااا يازمن 🎼😩😭😝