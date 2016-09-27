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احتساب رواتب موظفي الدولة بالأشهر الميلادية

27 سبتمبر, 2016 , 22:34 م
احتساب رواتب موظفي الدولة بالأشهر الميلادية
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صحيفة المرصد: كشفت مصادر  بأنه سوف يتم مع بداية الشهر المقبل احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة في نهاية الشهر الميلادي .

هذا وقد أكّد مجلس الوزراء أمس في جلسته أن يتم احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة، بموجب المرسوم الملكي رقم “م / 6” وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ.

كما تضمن ذلك التأكيد على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    27 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    مخالف
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  2. 17
    27 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    ابو سديم

    عزيزي المواطن لا تكن بووووق لمن يصداد بالماء العكر من المعرفات الخارجيه والمعادية فحكم عقلك وانظر الى المصلحة العامة في كل الامور
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  3. 16
    27 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    مساند ربعه

    كلنا لك فداء ياوطنا ياوطنا
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  4. 15
    27 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    الحضرمي

    اقترح يصرف لكل شهرين راتب واحد فقط
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  5. 14
    27 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    من حائل

    مدحدره
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  6. 13
    27 سبتمبر, 2016 , 22:46 م

    مساند ربعه

    رجعوا الخميس والجمعة اجازة ..
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  7. 12
    27 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    أجامل أيامي

    ممتاز الأشهرالميلادية طويله وفيهاتوفيرشوي اللهم أجرنا بس
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  8. 11
    27 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    اللهم لك الحمد

    مخالف
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  9. 10
    27 سبتمبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:3880

    بدور

    😂😂ياامي هيفاء وش بلاكي كانك موضفه ههه
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  10. 9
    27 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    سعيد

    خطوة تنظيمية موفقة. ...
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  11. 8
    27 سبتمبر, 2016 , 22:42 م

    ابو سديم

    الى الامام يا مملكة العز نحن معكي قلبا وقالبا ومشاركة بالمال والدم ... وطن لانضحي من اجله لا نستحق العيش فيه
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  12. 7
    27 سبتمبر, 2016 , 22:41 م

    جحفلي اسطورتي

    جحفلي اسطورتي
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  13. 6
    27 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    راعي الثانيه

    ياشين الرواتب لا جات بالميلادي تطول مرا.الحمدالله على كل حال نحن في حرب ولازم تتغير علينا بعض الامور فنحن مواطنون برخاء وشده وليس برخاء فقط لبيك سلمان
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  14. 5
    27 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    راي

    صلواعلى النبي واذكرواالله اناارى ان التاريخ الهجري افضل
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  15. 4
    27 سبتمبر, 2016 , 22:40 م

    صيدلي

    يعطيهم العافيه باقي في قرارت والا خلاص الله واعلم بكره ايش في
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  16. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 22:38 م

    ياااااا حلاوه
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  17. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 22:36 م

    كيف الحال

    ممتاز .. يعني بينزل من راتبك ٢٠٠٠ ريال في السنه
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  18. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 22:35 م
    عدد التعليقات:2

    هيفاء @

    لااااااااااا يازمن 🎼😩😭😝
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