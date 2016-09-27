صور : محكمة بريطانية تقضي بسجن واعظ مسلم نعت سيدة ترتدي الجنز بالعاهرة

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية حيثيات القضية التي رفعتها سيدة بريطانية ضد الواعظ المسلم هيندرسون والذي كان قد نعتها بالعاهرة و الإرهابية الارتدائها الجينز الضيق، كما نعت الملكة إليزابيث أيضا الإرهابية . وقد أدانت المحكمة الداعية و حكمت عليه بالسحن لمدة عامين و غرامة مالية قدرها 710 جنيها استرلينيا كما أمرته المحكمة بالذهاب لمصحة التحكم في الغضب لإعادة تأهيل تصرفاته بما يليق بكونه جزءا من مجتمعهم، إلا أنه أثناء المحاكمة أدعى هو و زوجته أنه بريء متهما السيدة المدعية عليه باستفزازه كونه وسيم و مفتول العضلات بحسب قوله.