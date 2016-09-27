صور : محكمة بريطانية تقضي بسجن واعظ مسلم نعت سيدة ترتدي الجنز بالعاهرة

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية حيثيات القضية التي رفعتها سيدة بريطانية ضد الواعظ المسلم هيندرسون والذي كان قد نعتها بالعاهرة و الإرهابية الارتدائها الجينز الضيق، كما نعت الملكة إليزابيث أيضا الإرهابية . وقد أدانت المحكمة الداعية و حكمت عليه بالسحن لمدة عامين و غرامة مالية قدرها 710 جنيها استرلينيا كما أمرته المحكمة بالذهاب لمصحة التحكم في الغضب لإعادة تأهيل تصرفاته بما يليق بكونه جزءا من مجتمعهم، إلا أنه أثناء المحاكمة أدعى هو و زوجته أنه بريء متهما السيدة المدعية عليه باستفزازه كونه وسيم و مفتول العضلات بحسب قوله.
تعليقات ( 17 )
ضمير الناسالشرهه على بريطانيااللي تستقبل هالاشكال الارهابيه***
ضمير الناساقبح مامشى على الارض المتشددون المتنطعون الذين يؤمنون بالوصايه على خلق الله *تباًلهم هنا وهناك***
رحم الله فقيد الأمةعايشتهم عن قرب ناقشت البعض وأغلبهم أخذه للتغيير والتجربه فقط. أو نوع هياط. للفت أنظار العالم المحيط به. الخلاصه لايعلم عن الاسلام إللى إسمه فقط.
رحم الله فقيد الأمةيآخوان والله ان اغلب مدعي الإسلام في أوروبا لايمتون للإسلام الحق بصله خزعبلات خرافات إدعاء الكرمات اشبه بالجنون. قابلت الكثير منهم عايشتهم .يتبع.
عدي 88اﻻسلام دين محبه وعداله وكل افعاله تشيوه للاسلام
سار888ألحمد لله ألذي عافنا مما ابتلاه به هذا مدعشن جاهز ويمثل داعش ومشتقاته
فنان شعبي قديمبس كلمة وسيم والله قويه يعني لو قال كرشة حاشي نصدق
فنان شعبي قديمهذا من فئة ممن يفتون في الأبره ويبلعون المخيط وتلاقي أمه واخته لباسهم كله بناطيل وفيزون بس من كثر العظلات قامط يعنني
خلك بعيد حبك يزيد 😊وسيم يوسف .
خاقا باقاالدعوة أصبحت مثل الرقية من حفظ له خمسة أجزاء قال أنا داعيه ومن قراء كتاب الصارم البتار قال أنا راقي.هذا الاسمراني الأجدر به أن يصلح عتبة بيته ثم يستقم
فنان شعبي قديمياالله وش هذه الواسامه ماشاء الله تقطر تقطير لاوالبراطم ماشاء الله تقول كبدة حاشي خخخخخخخخخخخخخخ
فنان شعبي قديمقصده وسيم ومفتول عضلة الشنطه
ابوخالد الدمامامحق وسيم ، يستاهل السجن وش دخلك بالغير *** احمد ربك انك عايش في هالبلد الجميل وانت ***
منصور الزعيماما من ناحية وسيم فأنا اشهد وهذي مايختلف عليها اثنين