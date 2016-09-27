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صور : محكمة بريطانية تقضي بسجن واعظ مسلم نعت سيدة ترتدي الجنز بالعاهرة

27 سبتمبر, 2016 , 23:48 م
صور : محكمة بريطانية تقضي بسجن واعظ مسلم نعت سيدة ترتدي الجنز بالعاهرة
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية حيثيات القضية التي رفعتها سيدة بريطانية ضد الواعظ المسلم هيندرسون والذي كان قد نعتها بالعاهرة و الإرهابية الارتدائها الجينز الضيق، كما نعت الملكة إليزابيث أيضا  الإرهابية . وقد أدانت المحكمة الداعية و حكمت عليه بالسحن لمدة عامين و غرامة مالية قدرها 710 جنيها استرلينيا كما أمرته المحكمة بالذهاب لمصحة التحكم في الغضب لإعادة تأهيل تصرفاته بما يليق بكونه جزءا من مجتمعهم، إلا أنه أثناء المحاكمة أدعى هو و زوجته أنه بريء  متهما السيدة  المدعية عليه باستفزازه  كونه وسيم و مفتول العضلات بحسب قوله.

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تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 0:53 ص

    ضمير الناس

    الشرهه على بريطانيااللي تستقبل هالاشكال الارهابيه***
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  2. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 0:52 ص

    ضمير الناس

    اقبح مامشى على الارض المتشددون المتنطعون الذين يؤمنون بالوصايه على خلق الله *تباًلهم هنا وهناك***
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  3. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 0:43 ص

    رحم الله فقيد الأمة

    عايشتهم عن قرب ناقشت البعض وأغلبهم أخذه للتغيير والتجربه فقط. أو نوع هياط. للفت أنظار العالم المحيط به. الخلاصه لايعلم عن الاسلام إللى إسمه فقط.
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  4. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 0:40 ص

    رحم الله فقيد الأمة

    يآخوان والله ان اغلب مدعي الإسلام في أوروبا لايمتون للإسلام الحق بصله خزعبلات خرافات إدعاء الكرمات اشبه بالجنون. قابلت الكثير منهم عايشتهم .يتبع.
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  5. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 0:38 ص

    كنه جاب طاري اسم عربي بالفديو اللي اتهمها محشومة سمعت انها متأثرة ببنات المسلمين من ناحيه العفة والنظافة
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  6. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص

    عدي 88

    اﻻسلام دين محبه وعداله وكل افعاله تشيوه للاسلام
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  7. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 0:29 ص

    كنه جاب طاري مبارك بالفديو ولا انا غلطان من يقصد طبعا اللي اتهمها محشومة سمعت انها متأثرة ببنات المسلمين
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  8. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 0:21 ص

    سار888

    ألحمد لله ألذي عافنا مما ابتلاه به هذا مدعشن جاهز ويمثل داعش ومشتقاته
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  9. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 0:17 ص

    فنان شعبي قديم

    بس كلمة وسيم والله قويه يعني لو قال كرشة حاشي نصدق
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  10. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    فنان شعبي قديم

    هذا من فئة ممن يفتون في الأبره ويبلعون المخيط وتلاقي أمه واخته لباسهم كله بناطيل وفيزون بس من كثر العظلات قامط يعنني
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  11. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص

    أعجبني قوله وسيم ومفتول العضلات
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  12. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    وسيم يوسف .
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  13. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    خاقا باقا

    الدعوة أصبحت مثل الرقية من حفظ له خمسة أجزاء قال أنا داعيه ومن قراء كتاب الصارم البتار قال أنا راقي.هذا الاسمراني الأجدر به أن يصلح عتبة بيته ثم يستقم
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  14. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص

    فنان شعبي قديم

    ياالله وش هذه الواسامه ماشاء الله تقطر تقطير لاوالبراطم ماشاء الله تقول كبدة حاشي خخخخخخخخخخخخخخ
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  15. 3
    27 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    فنان شعبي قديم

    قصده وسيم ومفتول عضلة الشنطه
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  16. 2
    27 سبتمبر, 2016 , 23:55 م

    ابوخالد الدمام

    امحق وسيم ، يستاهل السجن وش دخلك بالغير *** احمد ربك انك عايش في هالبلد الجميل وانت ***
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  17. 1
    27 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    منصور الزعيم

    اما من ناحية وسيم فأنا اشهد وهذي مايختلف عليها اثنين
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