شاهد: الشرطة الكورية تطارد سعودي بطائرة مروحية أثناء قيادته دراجة نارية بسرعة مذهلة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته إحدى القنوات الكورية أثناء مطاردة شاباً سعودياً يقود دراجة نارية بسرعة قصوى .
حيث بين الفيديو الذي تم تصويره بإحدى المروحيات لحظة مطاردة الشاب بسيارات شرطة كوريا الجنوبية على أحد الطرق السريعة ، كما قاد الشاب دراجته النارية في الطريق المخصص للحافلات معرضاً حياة الآخرين للخطر ، مع استمرار لنداء الدورية بالتوقف وظل مستمراً حتى سمع للنداء أخيراً توقف بموقف مخصص للسيارات ليتم القبض عليه .
تعليقات ( 22 )
🌸 الملح و القبلة 🌸أهم شيء الحمد لله على سلامة ولدنا ❤️ ..
عدد التعليقات:3347
تووتهمكثر اندومي ودعس
أبو مصلفح الرياضهذا أحد السبب الجوهري في حب بنات العالم للسعودي حبه للمغامرة وحياةالخطر يخلي من السعودي عملة نادرة ياحظ السعوديات باالسعوديين الحمد لله ان كفيلي سعودي
والله يمن ينتقد المواطن اجزم وحلف بالله انه ليس مواطنبعض المعلقين مادري ويش يحس به . اللي يقول سلق واللي يقول ينسحب جوازه واللي يقول فشلنا . الرجال تعدى السرعة القانونية ووقفوه . وين المشكلة او الجرم ؟؟
الحق ينقالانشاء الله بعد تعليمه الأدب والنظام والسجن والغرامه يعشوه كوارع كلاب ويفطروه كبدة كلب ويرجع للوطن الحبيب مهذب ومؤدب
السرواتهولاء السلق لازم تنسحب جوازات سفرهم ويحجر عليهم من اجل مصلحة الوطن وسمعته
ولد بلاديراس مالك ترحيل فساقه
سسسعددلع بكل مكان ولا احترام
الطائر الأزرقالمفروض الدولة تعاقب أي مواطن يتصرف بأي تصرف مسيء للوطن. كفايه مااحنا ناقصين تشويه سمعتنا
سلفادورمقلعين شبابنا تلقاهم في كل دولة
يمني عاشق الدمامكنق الهوبيز السعودي بكوريا😂😂😂
القانوناذا تعودت على الفوضى وغياب القانون في بلدك لا تعتقد ان جميع بلدان العالم مثل بلدك, احترم القوانين انت سفير لبلدك , الكل يحاكم بلدك من خلال تصرفاتك.
والله مع صوة الشارع وحاط خوذه بيكون السمع ثقيل شويلكن احيي الكوريين على حسن التعامل . لو انه عندنا كان شالوه على القبر على طول . وبعدين مشاء الله شوف شوارعه نظيفة ولا زحم حتى المواقف متوفرة .
عدد التعليقات:1
بدورلاحول ولا قوة الا بالله
ابوخالد الدماموبعدين مع هالحثاله فشلونا في كل مكان
سار888هذولاء ماعندهم مزح ويحمد ربه أسلم لان المجرم عندهم دواه رصاصه بين عيونه وعليه ألاتصال بشايبه في البر يذبح عنه قعود صدقه لوجه الله
خلك بعيد حبك يزيد 😊عاد رئيسهم سفاح ياويلك لو تطيح في يده .
مسمارماشفت شي يدل انه سعودي.!! والمذيعه اي عربي عندها سعودي.
ولا شيءاهبل
اسمرعبروالحين تشتغل المعاريض للسفارة
جحفلي اسطورتينحن جماهير الهلال نطالب بحكام محليين عشان نفوز زي كل سنه وناخذ بطولات