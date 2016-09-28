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شاهد: الشرطة الكورية تطارد سعودي بطائرة مروحية أثناء قيادته دراجة نارية بسرعة مذهلة

28 سبتمبر, 2016 , 0:17 ص
شاهد: الشرطة الكورية تطارد سعودي بطائرة مروحية أثناء قيادته دراجة نارية بسرعة مذهلة
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته إحدى القنوات الكورية أثناء مطاردة شاباً سعودياً يقود دراجة نارية بسرعة قصوى .

حيث بين الفيديو الذي تم تصويره بإحدى المروحيات لحظة مطاردة الشاب بسيارات شرطة كوريا الجنوبية على أحد الطرق السريعة ، كما قاد الشاب دراجته النارية في الطريق المخصص للحافلات معرضاً حياة الآخرين للخطر ، مع استمرار لنداء الدورية بالتوقف وظل مستمراً حتى سمع للنداء أخيراً توقف بموقف مخصص للسيارات ليتم القبض عليه .



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 0:55 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أهم شيء الحمد لله على سلامة ولدنا ❤️ ..
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  2. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 0:50 ص

    ليش وش هو مسوي، رجال يسوق دراجته بكل احترافيه. بس انتم يالكمخ حيلكم بالسعودي على ادنى زله.
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  3. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 0:47 ص
    عدد التعليقات:3347

    تووته

    مكثر اندومي ودعس
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  4. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 0:47 ص

    أبو مصلفح الرياض

    هذا أحد السبب الجوهري في حب بنات العالم للسعودي حبه للمغامرة وحياةالخطر يخلي من السعودي عملة نادرة ياحظ السعوديات باالسعوديين الحمد لله ان كفيلي سعودي
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  5. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 0:44 ص

    والله يمن ينتقد المواطن اجزم وحلف بالله انه ليس مواطن

    بعض المعلقين مادري ويش يحس به . اللي يقول سلق واللي يقول ينسحب جوازه واللي يقول فشلنا . الرجال تعدى السرعة القانونية ووقفوه . وين المشكلة او الجرم ؟؟
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  6. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 0:40 ص

    الحق ينقال

    انشاء الله بعد تعليمه الأدب والنظام والسجن والغرامه يعشوه كوارع كلاب ويفطروه كبدة كلب ويرجع للوطن الحبيب مهذب ومؤدب
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  7. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 0:38 ص

    السروات

    هولاء السلق لازم تنسحب جوازات سفرهم ويحجر عليهم من اجل مصلحة الوطن وسمعته
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  8. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص

    ولد بلادي

    راس مالك ترحيل فساقه
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  9. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص

    سسسعد

    دلع بكل مكان ولا احترام
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  10. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص

    الطائر الأزرق

    المفروض الدولة تعاقب أي مواطن يتصرف بأي تصرف مسيء للوطن. كفايه مااحنا ناقصين تشويه سمعتنا
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  11. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 0:36 ص

    سلفادور

    مقلعين شبابنا تلقاهم في كل دولة
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  12. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 0:34 ص

    يمني عاشق الدمام

    كنق الهوبيز السعودي بكوريا😂😂😂
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  13. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 0:33 ص

    القانون

    اذا تعودت على الفوضى وغياب القانون في بلدك لا تعتقد ان جميع بلدان العالم مثل بلدك, احترم القوانين انت سفير لبلدك , الكل يحاكم بلدك من خلال تصرفاتك.
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  14. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 0:32 ص

    والله مع صوة الشارع وحاط خوذه بيكون السمع ثقيل شوي

    لكن احيي الكوريين على حسن التعامل . لو انه عندنا كان شالوه على القبر على طول . وبعدين مشاء الله شوف شوارعه نظيفة ولا زحم حتى المواقف متوفرة .
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  15. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 0:31 ص
    عدد التعليقات:1

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  16. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 0:29 ص

    ابوخالد الدمام

    وبعدين مع هالحثاله فشلونا في كل مكان
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  17. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص

    سار888

    هذولاء ماعندهم مزح ويحمد ربه أسلم لان المجرم عندهم دواه رصاصه بين عيونه وعليه ألاتصال بشايبه في البر يذبح عنه قعود صدقه لوجه الله
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  18. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    عاد رئيسهم سفاح ياويلك لو تطيح في يده .
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  19. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص

    مسمار

    ماشفت شي يدل انه سعودي.!! والمذيعه اي عربي عندها سعودي.
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  20. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص

    ولا شيء

    اهبل
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  21. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 0:20 ص

    اسمرعبر

    والحين تشتغل المعاريض للسفارة
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  22. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 0:19 ص

    جحفلي اسطورتي

    نحن جماهير الهلال نطالب بحكام محليين عشان نفوز زي كل سنه وناخذ بطولات
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