شاهد: الشرطة الكورية تطارد سعودي بطائرة مروحية أثناء قيادته دراجة نارية بسرعة مذهلة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته إحدى القنوات الكورية أثناء مطاردة شاباً سعودياً يقود دراجة نارية بسرعة قصوى .

حيث بين الفيديو الذي تم تصويره بإحدى المروحيات لحظة مطاردة الشاب بسيارات شرطة كوريا الجنوبية على أحد الطرق السريعة ، كما قاد الشاب دراجته النارية في الطريق المخصص للحافلات معرضاً حياة الآخرين للخطر ، مع استمرار لنداء الدورية بالتوقف وظل مستمراً حتى سمع للنداء أخيراً توقف بموقف مخصص للسيارات ليتم القبض عليه .