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بالصو: تعرَّف على سعيد العويران وصديقاته الحسناوات داخل الوسط الفني والإعلامي

28 سبتمبر, 2016 , 1:12 ص
بالصو: تعرَّف على سعيد العويران وصديقاته الحسناوات داخل الوسط الفني والإعلامي
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صحيفة المرصد: نشر موقع العربية مجموعة من الصور تجمع اللاعب المعتزل سعيد العويران بمشاهير الفن والإعلام والمجتمع في الوطن العربي، وقال الموقع أن العويران لم تنحسر عنه الأضواء أو يتجه كبعض أبناء جيله إلى استديوهات التحليل الرياضي أو التدريب أو حتى يمر بحالة اليأس ثم يتوارى عن الأنظار.

وأشار موقع العربية إلى أن العويران يتمتع بخفة ظل وروح عالية، ويحظى بقبول واسع في أوساط المشاهير العرب بعيداً عن الرياضة.

ولعلنا نتذكر كيف استطاع أن يعيد الحياة إلى بعض العلاقات في الوسط الفني مثل صلحه الشهير بين الفنانتين أحلام وشمس في بيروت وغيرها من المواقف النبيلة، كما أن طيبة قلبه تجلت مؤخراً في مقطع فيديو وهو يرتدي الإحرام ويدعو بالتوفيق للإعلامية علا فارس في أعمالها.

العويران الذي تربطه علاقة صداقة قديمة بالمذيعة حليمة بولند انتشر له قبل أيام مقطع فيديو أثار جدلاً.

وختم موقع العربية تقريره عن العويران بقوله أن بعض المتابعين فسروا ظهور العويران المتكرر مع النجمات بأنه يأتي في إطار سعيه الدائم في البقاء داخل دائرة الأضواء والشهرة، إلا أنه من نافلة القول أن شهرته تفوق في أحيان شهرة صديقاته النجمات وسر الظهور المتكرر سؤال مشروع لا يستطيع الإجابة عليه سوى العويران نفسه.

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تعليقات ( 78 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 78
    28 سبتمبر, 2016 , 2:44 ص

    اخر الزمان

    للاسف بعض الرجال والشباب السعودي مٌصر يشوهه سمعته وسمعة اهله وسمعة دينه وسمعة بلده _السعودي ابن الحرمين عليه ان يبتعد عن كل ما يدنس دينه وسمعة بلده.
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  2. 77
    28 سبتمبر, 2016 , 2:43 ص

    زائر

    الله يرحمك يالمتنبي... ذكر العصا وقت الشراء. هكذا هي نهايتك يا كابتن سعيد. لن يعافيك الله مما أنت فيه لأنك مجاهر بالمعصية.
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  3. 76
    28 سبتمبر, 2016 , 2:39 ص

    العقل نعمة

    عيب يا سعيد العويران تراك سعودي ومسلم ومتزوج وعندك عيال ، احترم البلد اللي انت تنتمي لها ، واحترم نفسك ، واحترم دينك ، الله يهديك ، ما تركتم شي للغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  4. 75
    28 سبتمبر, 2016 , 2:36 ص

    فنانات عادي اي احد يتصور معهم وش فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 74
    28 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص

    ( ريما Rima )

    بالصورة هو جالس□■
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  6. 73
    28 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص

    يعرب

    كنه مرشوش بمويه
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  7. 72
    28 سبتمبر, 2016 , 2:20 ص

    محاسب

    سعيد ما يوفر شيء الله يهديه وكل الناس اصدقائه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 71
    28 سبتمبر, 2016 , 2:17 ص

    سلملم

    اخس يالخال مابقية شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 70
    28 سبتمبر, 2016 , 2:16 ص

    حبيب

    تعليق ٦٤ هذا ناشر صوره وتقولين خلوكم ساكتين ههههه
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  10. 69
    28 سبتمبر, 2016 , 2:14 ص

    علاوي الهلالي

    اذا لم تستح افعل ما شئت
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  11. 68
    28 سبتمبر, 2016 , 2:14 ص

    راجي رحمة ربه

    نسأل الله العفو والعافية وحسن الخلق والخاتمه الله يهدينا ويهديه لما يحب الله ويرضيه النساء فتنه والدنيا فتنه الله يجعلنا نقضي أعمارنا ف طاعته وجنته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 67
    28 سبتمبر, 2016 , 2:12 ص

    وليد

    مين يذكر قصه/ سيم سيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 66
    28 سبتمبر, 2016 , 2:12 ص

    ابوخالد الدمام

    الله يهديك ياسعيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 65
    28 سبتمبر, 2016 , 2:11 ص

    حميد الدبعي

    ابو سن !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 64
    28 سبتمبر, 2016 , 2:10 ص

    ( ريما Rima )🍎

    ياناس احذرو من التكلم بالعرض□من سرح لسانه بانتهاك أعراض المسلمين أمسك الله لسانه عن نطق الشهادة عند الموت
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  16. 63
    28 سبتمبر, 2016 , 2:10 ص

    رعبوب

    توصيل طلبات
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  17. 62
    28 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص

    سؤال ماموقف اسرتك وجماعتك من هذا المنظر المخزي ولغير مشرف لجميع ابناء بلاد الحرمين ع الاقل اذا بلاكم الشيطان فاستتروا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 61
    28 سبتمبر, 2016 , 2:08 ص

    ( ريما Rima )

    ذكرنا بالخير هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 60
    28 سبتمبر, 2016 , 2:08 ص

    طلال

    😟 هذا العيش اللي ورا الفن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 59
    28 سبتمبر, 2016 , 2:06 ص

    ناصر عبدالله

    مين قال انهم صديقاته ذولا يجمعهم المصلحة والشراكة وافهم يافهيم
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  21. 58
    28 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    عمر

    *******/ في بحرين احلا من كذا بنات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 57
    28 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    سعد بن فهد بن قعد

    هذا اللي كان يستهزئ بسامي الجابر قبل كم يوم ، ليتك تصير مثله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 56
    28 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    ( ريما Rima )

    مخالف
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  24. 55
    28 سبتمبر, 2016 , 2:03 ص

    عمر

    متى نخلص من وجه العويران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 54
    28 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص

    اسمرعبر

    لله لا يبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 53
    28 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص

    ( ريما Rima )🍎

    أتحدى أحد ينظر لهم بنظرة احترام لو فقط صوره مو فيديو
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  27. 52
    28 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص

    محيسن

    مخالف
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  28. 51
    28 سبتمبر, 2016 , 2:01 ص

    محب الوطن

    اي مذيع ***** الستر زين
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  29. 50
    28 سبتمبر, 2016 , 2:01 ص

    بدر بن صوت

    ماجمعه سعيد بسنين من الكورة تأخذه ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 49
    28 سبتمبر, 2016 , 2:00 ص

    ( ريما Rima )🍎

    الله يعين أجل بعض المراهقين كيف حالهم من دوله لدوله😍
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  31. 48
    28 سبتمبر, 2016 , 1:56 ص

    ( ريما Rima )🍎

    هل صار مذيع ويأخذ راتب وإلا بس كذا يعمل لقاء ¿
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  32. 47
    28 سبتمبر, 2016 , 1:55 ص

    زمن الذكريات

    الله لا يبلانا ياسعيد لا والله ياسعيد استحي على وجهك ياسعيد كان اول لك صيت ورنه وكل رياضي يفتخربك
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  33. 46
    28 سبتمبر, 2016 , 1:53 ص

    ( ريما Rima )🍎

    أكره اللي زي كذا تصرفاته هو والبنت اللي تستجيب__ طيب حافظ على السمعه لانها غالية هو_هي
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  34. 45
    28 سبتمبر, 2016 , 1:51 ص

    الصداقة كنز من كنوز الارض ربما تحتاج اليه يوم من الايام فتجد صديقك بجانبك عندما تحتاج لمساعدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 44
    28 سبتمبر, 2016 , 1:51 ص

    ( ريما Rima )🍎

    اللي يقول يمكن على انه بودي جارد 😂😂😅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 43
    28 سبتمبر, 2016 , 1:49 ص

    هالنوعيات قد تم لفظهم من مجتمعهم وهم براء منهم ولايمثل سوا نفسه وربعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 42
    28 سبتمبر, 2016 , 1:49 ص

    ( ريما Rima )🍎

    يارب لاتبلانا آمين وردنا إليك ردا جميلا آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 41
    28 سبتمبر, 2016 , 1:48 ص

    ( ريما Rima )🍎

    أعوذ بالله هالعويران هذا وش بلاه ❗
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 40
    28 سبتمبر, 2016 , 1:47 ص

    الشريف

    يمكن على أنه بودي جارد معهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 39
    28 سبتمبر, 2016 , 1:46 ص

    عدي 88

    وين دينا واخلاقنا وقيمنا الاسلاميه صور ملامسات مايجوز
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  41. 38
    28 سبتمبر, 2016 , 1:46 ص

    كفى كذب

    كل أمتي معافا الا المجاهرين اللهم أحسن خاتمتنا بطاعتك ورضاك والبُعد عن غضبك ومعصيتك يارب العالمين (كل نفسآ بما كسبت رهينه )
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 37
    28 سبتمبر, 2016 , 1:45 ص

    حمدالربياوي

    بأقرب طيارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 36
    28 سبتمبر, 2016 , 1:43 ص

    عبدالله

    هاذي نهايتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 35
    28 سبتمبر, 2016 , 1:41 ص

    مسكين يفكر حاله مع الحريات في الجنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 34
    28 سبتمبر, 2016 , 1:41 ص

    طلعت علينا ****
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  46. 33
    28 سبتمبر, 2016 , 1:40 ص

    حمدالربياوي

    مصدق انه مشهوريجب الاخد على يده لانه محسوب على البلد واللي يسويه مخالف للقيم النبيلة الرجاء إرساله بأقرب طيارة والكشف عليه للتاكدمن خلوه من خلل عقلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 32
    28 سبتمبر, 2016 , 1:36 ص

    راصد

    هذ ****ما يستحق النعمه الي هو فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 31
    28 سبتمبر, 2016 , 1:35 ص

    لا حول ولا قوة الا بالله

    افا يا سعيد والله ما هقيناها منك بدال تترفع عن هذه الاشكال والتي بأعمالهم يغضبون الله جلا في علاه تتصور معاهم ؟!! لا حول ولا قوة الا بالله
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  49. 30
    28 سبتمبر, 2016 , 1:35 ص

    ابو ضب

    يستاهل جاب اجمل هذف بكاس العالم . لازم يكافىء
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  50. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 1:34 ص

    ..سعودي..

    قال حسناوات !*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 1:34 ص

    الشمالي

    سئيد ومبارك ومبارك وسئيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 1:34 ص

    اترك تعليق

    كان هناك فريق عالمي في زمن فؤاد والعويران والمهلل وابو زيد الهلالي وكليب وجساس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 1:33 ص

    أبجد هوز

    واحد متفرغ للتردد على مثل هذه الأماكن في مختلف العواصم ويموت بالتصوير مع النساء الشهيرات ،مع حرصه على نشرها ظنا منه أنها ستزيده قيمة ومكانة وهو غلطان!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 1:31 ص

    قلت

    صاير تومي كروز ذكرو حسناته وخفه دمه لتخفيف وطئة الصور على المشاهد ليتم التعليق بالايجاب قدر اامستطاع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 1:30 ص

    .........

    ناس ماتستحي مافيهم خير مالت عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 1:30 ص

    احتمال تزوج سبعة مره وحده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 1:29 ص

    مسمار

    مسوي فيها ******ع غفله خخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 1:27 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    سعيد : اسم يجلب الفقر لصاحب الإسم ولأبناؤه ، يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصّين بعلم الأسماء ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 1:26 ص

    محب الوطن

    يمكن لقي الوظيفه اللي ناسبته بعد الكوره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 1:22 ص

    عبدالعزيز

    ياخوي ع الاقل اذا مابتستحي وتخاف من ربك استح من الناس وش انت مستفيد من هالترزز بين النساوين الله لايجعلنا من الشامتين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 1:22 ص

    بربروسا

    *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 1:22 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    لو كان يعرف يحلل تحليل رياضي لاتجه للتحليل فكل انسان يتجه لما يجيده ويتقنه ههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 1:22 ص

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 1:21 ص

    مايلام ابد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 1:21 ص

    راصد

    يجب على المسؤلين وضع حد لهذا التصرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 1:21 ص

    البواب

    يستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 1:21 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    الوضع مايطمن .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    شوشو

    استغفرالله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    ناقد مش حاقد

    هو حر مالم يضر (؛
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    ********
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    احتمال ديجنااا

    ونعم الاصدقاء مشاء الله الام بي سي جالس تمجد فيك يالعويران امش في هذا الطريق والى الامام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 1:19 ص

    عارف

    وظيفة مربحة يا سيد سعيد ياللاسف هذي اخرتك ؟! اغلب مجتمعات الرياضة والفن هذي وظايفهم بعد الاعتزال .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 1:18 ص

    الله يصلح حاله

    من شفته لابس الاحرام ويدعي لشمس وانا غسلت ايدي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 1:18 ص

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 1:18 ص

    .لن .

    خلي ينبسط يكفي هدفه عام ٨٤ يستاهل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 1:17 ص

    متابع

    **********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 1:17 ص

    محب الوطن

    فعله هذا حرام ومجاهره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل امتي معافى الا المجاهرين ) الرسول والصحابه اطيب قلب من هذا وامر الله بالحجاب والعفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  78. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 1:15 ص

    ما شاف حقوقه بالكورة راح لمصدر ثاني للتكسب والمال !؟ هكذا يفعل مشاهير الرياضة او الفنانين او دعاة الدين ابطال الاعلام بحث عن مادة وتكسب على ظهور الناس
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