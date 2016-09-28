بالصو: تعرَّف على سعيد العويران وصديقاته الحسناوات داخل الوسط الفني والإعلامي

صحيفة المرصد: نشر موقع العربية مجموعة من الصور تجمع اللاعب المعتزل سعيد العويران بمشاهير الفن والإعلام والمجتمع في الوطن العربي، وقال الموقع أن العويران لم تنحسر عنه الأضواء أو يتجه كبعض أبناء جيله إلى استديوهات التحليل الرياضي أو التدريب أو حتى يمر بحالة اليأس ثم يتوارى عن الأنظار.

وأشار موقع العربية إلى أن العويران يتمتع بخفة ظل وروح عالية، ويحظى بقبول واسع في أوساط المشاهير العرب بعيداً عن الرياضة.

ولعلنا نتذكر كيف استطاع أن يعيد الحياة إلى بعض العلاقات في الوسط الفني مثل صلحه الشهير بين الفنانتين أحلام وشمس في بيروت وغيرها من المواقف النبيلة، كما أن طيبة قلبه تجلت مؤخراً في مقطع فيديو وهو يرتدي الإحرام ويدعو بالتوفيق للإعلامية علا فارس في أعمالها.

العويران الذي تربطه علاقة صداقة قديمة بالمذيعة حليمة بولند انتشر له قبل أيام مقطع فيديو أثار جدلاً.

وختم موقع العربية تقريره عن العويران بقوله أن بعض المتابعين فسروا ظهور العويران المتكرر مع النجمات بأنه يأتي في إطار سعيه الدائم في البقاء داخل دائرة الأضواء والشهرة، إلا أنه من نافلة القول أن شهرته تفوق في أحيان شهرة صديقاته النجمات وسر الظهور المتكرر سؤال مشروع لا يستطيع الإجابة عليه سوى العويران نفسه.