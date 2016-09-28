بالصو: تعرَّف على سعيد العويران وصديقاته الحسناوات داخل الوسط الفني والإعلامي

صحيفة المرصد: نشر موقع العربية مجموعة من الصور تجمع اللاعب المعتزل سعيد العويران بمشاهير الفن والإعلام والمجتمع في الوطن العربي، وقال الموقع أن العويران لم تنحسر عنه الأضواء أو يتجه كبعض أبناء جيله إلى استديوهات التحليل الرياضي أو التدريب أو حتى يمر بحالة اليأس ثم يتوارى عن الأنظار.
وأشار موقع العربية إلى أن العويران يتمتع بخفة ظل وروح عالية، ويحظى بقبول واسع في أوساط المشاهير العرب بعيداً عن الرياضة.
ولعلنا نتذكر كيف استطاع أن يعيد الحياة إلى بعض العلاقات في الوسط الفني مثل صلحه الشهير بين الفنانتين أحلام وشمس في بيروت وغيرها من المواقف النبيلة، كما أن طيبة قلبه تجلت مؤخراً في مقطع فيديو وهو يرتدي الإحرام ويدعو بالتوفيق للإعلامية علا فارس في أعمالها.
العويران الذي تربطه علاقة صداقة قديمة بالمذيعة حليمة بولند انتشر له قبل أيام مقطع فيديو أثار جدلاً.
وختم موقع العربية تقريره عن العويران بقوله أن بعض المتابعين فسروا ظهور العويران المتكرر مع النجمات بأنه يأتي في إطار سعيه الدائم في البقاء داخل دائرة الأضواء والشهرة، إلا أنه من نافلة القول أن شهرته تفوق في أحيان شهرة صديقاته النجمات وسر الظهور المتكرر سؤال مشروع لا يستطيع الإجابة عليه سوى العويران نفسه.
تعليقات ( 78 )
اخر الزمانللاسف بعض الرجال والشباب السعودي مٌصر يشوهه سمعته وسمعة اهله وسمعة دينه وسمعة بلده _السعودي ابن الحرمين عليه ان يبتعد عن كل ما يدنس دينه وسمعة بلده.
زائرالله يرحمك يالمتنبي... ذكر العصا وقت الشراء. هكذا هي نهايتك يا كابتن سعيد. لن يعافيك الله مما أنت فيه لأنك مجاهر بالمعصية.
العقل نعمةعيب يا سعيد العويران تراك سعودي ومسلم ومتزوج وعندك عيال ، احترم البلد اللي انت تنتمي لها ، واحترم نفسك ، واحترم دينك ، الله يهديك ، ما تركتم شي للغرب
( ريما Rima )بالصورة هو جالس□■
يعربكنه مرشوش بمويه
محاسبسعيد ما يوفر شيء الله يهديه وكل الناس اصدقائه
سلملماخس يالخال مابقية شي
حبيبتعليق ٦٤ هذا ناشر صوره وتقولين خلوكم ساكتين ههههه
علاوي الهلالياذا لم تستح افعل ما شئت
راجي رحمة ربهنسأل الله العفو والعافية وحسن الخلق والخاتمه الله يهدينا ويهديه لما يحب الله ويرضيه النساء فتنه والدنيا فتنه الله يجعلنا نقضي أعمارنا ف طاعته وجنته
وليدمين يذكر قصه/ سيم سيم
ابوخالد الدمامالله يهديك ياسعيد
حميد الدبعيابو سن !!!!
( ريما Rima )🍎ياناس احذرو من التكلم بالعرض□من سرح لسانه بانتهاك أعراض المسلمين أمسك الله لسانه عن نطق الشهادة عند الموت
رعبوبتوصيل طلبات
( ريما Rima )ذكرنا بالخير هههههه
طلال😟 هذا العيش اللي ورا الفن
ناصر عبداللهمين قال انهم صديقاته ذولا يجمعهم المصلحة والشراكة وافهم يافهيم
عمر*******/ في بحرين احلا من كذا بنات
سعد بن فهد بن قعدهذا اللي كان يستهزئ بسامي الجابر قبل كم يوم ، ليتك تصير مثله
( ريما Rima )مخالف
عمرمتى نخلص من وجه العويران
اسمرعبرلله لا يبلانا
( ريما Rima )🍎أتحدى أحد ينظر لهم بنظرة احترام لو فقط صوره مو فيديو
محيسنمخالف
محب الوطناي مذيع ***** الستر زين
بدر بن صوتماجمعه سعيد بسنين من الكورة تأخذه ******
( ريما Rima )🍎الله يعين أجل بعض المراهقين كيف حالهم من دوله لدوله😍
( ريما Rima )🍎هل صار مذيع ويأخذ راتب وإلا بس كذا يعمل لقاء ¿
زمن الذكرياتالله لا يبلانا ياسعيد لا والله ياسعيد استحي على وجهك ياسعيد كان اول لك صيت ورنه وكل رياضي يفتخربك
( ريما Rima )🍎أكره اللي زي كذا تصرفاته هو والبنت اللي تستجيب__ طيب حافظ على السمعه لانها غالية هو_هي
( ريما Rima )🍎اللي يقول يمكن على انه بودي جارد 😂😂😅
( ريما Rima )🍎يارب لاتبلانا آمين وردنا إليك ردا جميلا آمين
( ريما Rima )🍎أعوذ بالله هالعويران هذا وش بلاه ❗
الشريفيمكن على أنه بودي جارد معهم
عدي 88وين دينا واخلاقنا وقيمنا الاسلاميه صور ملامسات مايجوز
كفى كذبكل أمتي معافا الا المجاهرين اللهم أحسن خاتمتنا بطاعتك ورضاك والبُعد عن غضبك ومعصيتك يارب العالمين (كل نفسآ بما كسبت رهينه )
حمدالربياويبأقرب طيارة
عبداللههاذي نهايتها
حمدالربياويمصدق انه مشهوريجب الاخد على يده لانه محسوب على البلد واللي يسويه مخالف للقيم النبيلة الرجاء إرساله بأقرب طيارة والكشف عليه للتاكدمن خلوه من خلل عقلي
راصدهذ ****ما يستحق النعمه الي هو فيها
لا حول ولا قوة الا باللهافا يا سعيد والله ما هقيناها منك بدال تترفع عن هذه الاشكال والتي بأعمالهم يغضبون الله جلا في علاه تتصور معاهم ؟!! لا حول ولا قوة الا بالله
ابو ضبيستاهل جاب اجمل هذف بكاس العالم . لازم يكافىء
..سعودي..قال حسناوات !*****
الشماليسئيد ومبارك ومبارك وسئيد
اترك تعليقكان هناك فريق عالمي في زمن فؤاد والعويران والمهلل وابو زيد الهلالي وكليب وجساس
أبجد هوزواحد متفرغ للتردد على مثل هذه الأماكن في مختلف العواصم ويموت بالتصوير مع النساء الشهيرات ،مع حرصه على نشرها ظنا منه أنها ستزيده قيمة ومكانة وهو غلطان!
قلتصاير تومي كروز ذكرو حسناته وخفه دمه لتخفيف وطئة الصور على المشاهد ليتم التعليق بالايجاب قدر اامستطاع
.........ناس ماتستحي مافيهم خير مالت عليهم
مسمارمسوي فيها ******ع غفله خخخخخ
🌸 الملح و القبلة 🌸سعيد : اسم يجلب الفقر لصاحب الإسم ولأبناؤه ، يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصّين بعلم الأسماء ..
محب الوطنيمكن لقي الوظيفه اللي ناسبته بعد الكوره
عبدالعزيزياخوي ع الاقل اذا مابتستحي وتخاف من ربك استح من الناس وش انت مستفيد من هالترزز بين النساوين الله لايجعلنا من الشامتين
بربروسا*******
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرلو كان يعرف يحلل تحليل رياضي لاتجه للتحليل فكل انسان يتجه لما يجيده ويتقنه ههههههههههههههههه
أبو مصلفح الرياضمخالف
راصديجب على المسؤلين وضع حد لهذا التصرف
البوابيستاهل
خلك بعيد حبك يزيد 😊الوضع مايطمن .
شوشواستغفرالله العظيم
ناقد مش حاقدهو حر مالم يضر (؛
احتمال ديجناااونعم الاصدقاء مشاء الله الام بي سي جالس تمجد فيك يالعويران امش في هذا الطريق والى الامام
عارفوظيفة مربحة يا سيد سعيد ياللاسف هذي اخرتك ؟! اغلب مجتمعات الرياضة والفن هذي وظايفهم بعد الاعتزال .
الله يصلح حالهمن شفته لابس الاحرام ويدعي لشمس وانا غسلت ايدي .
أبو مصلفح الرياضمخالف
.لن .خلي ينبسط يكفي هدفه عام ٨٤ يستاهل.
متابع**********
محب الوطنفعله هذا حرام ومجاهره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل امتي معافى الا المجاهرين ) الرسول والصحابه اطيب قلب من هذا وامر الله بالحجاب والعفه