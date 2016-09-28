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بالفيديو: خادمة تعذب طفل رضيع بوضع مخدة على وجهه وتقف عليها

28 سبتمبر, 2016 , 2:15 ص
بالفيديو: خادمة تعذب طفل رضيع بوضع مخدة على وجهه وتقف عليها
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صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعذيب عامله منزلية لطفل رضيع ، وذلك بوضع مخدة على وجهه ، ثم الوقوف عليها وسط بكاء شديد جداً من الطفل والذي كاد أن يفقده الوعي. وقد طالب مغردون بتداول هذا المقطع لعله يقع في يد الأسرة التي تعمل لديهم هذه الخادمة .



تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 2:55 ص

    دحوم1

    تقدرالشرطه تطلع وتحدداول هاتف طلع المقطع وانتشر عن طريق الاتصالات واكيد جوال الخادمه هي اللي صورة ونشرته اذاكان بالسعوديه بكره يجبيونها على وجهها
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  2. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 2:54 ص

    العاملات المفروض للضرورة القصوى حتى عمل المراه مو عذر ممكن تصرفه حضانه روضه وياخوفي تكون الامم موجوده في البيت وجالسه تغرد في تويتر
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  3. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 2:51 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    والله احس قلبي اوجعني بعدما سكرت المقطع حتى أخذت نفس بصعوبة
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  4. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 2:49 ص

    عهود

    😭😭😭 ليش تخلوني اشوفه الحين ضاق صدري وشلون بانوم😭😭
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  5. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 2:41 ص

    والله العظيم شفت المقطع من حوالي ساعه ونص قبل اشوفه هنا والله مو راضي يفارقني ولا قدرت انام حسبي الله ونعم الوكيل ياترا كم لها تعذب فيه اعوذ بالله
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  6. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 2:27 ص

    قدري كاسب

    الانسان اذا انتزعت من قلبة الرحمة اصبح اكثر شراسة من الحيوانات المفترسة يارب رحمتك وعفوك
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