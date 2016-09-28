بالفيديو: خادمة تعذب طفل رضيع بوضع مخدة على وجهه وتقف عليها

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعذيب عامله منزلية لطفل رضيع ، وذلك بوضع مخدة على وجهه ، ثم الوقوف عليها وسط بكاء شديد جداً من الطفل والذي كاد أن يفقده الوعي. وقد طالب مغردون بتداول هذا المقطع لعله يقع في يد الأسرة التي تعمل لديهم هذه الخادمة .
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تعليقات ( 6 )
دحوم1تقدرالشرطه تطلع وتحدداول هاتف طلع المقطع وانتشر عن طريق الاتصالات واكيد جوال الخادمه هي اللي صورة ونشرته اذاكان بالسعوديه بكره يجبيونها على وجهها
💎⭐️عهود⭐️💎والله احس قلبي اوجعني بعدما سكرت المقطع حتى أخذت نفس بصعوبة
عهود😭😭😭 ليش تخلوني اشوفه الحين ضاق صدري وشلون بانوم😭😭
قدري كاسبالانسان اذا انتزعت من قلبة الرحمة اصبح اكثر شراسة من الحيوانات المفترسة يارب رحمتك وعفوك