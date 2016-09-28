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شاهد: إيرانيون شيعة يطوفون حول كعبة صنعوها في جزيرة قشم ويرددون لبيك

28 سبتمبر, 2016 , 2:36 ص
شاهد: إيرانيون شيعة يطوفون حول كعبة صنعوها في جزيرة قشم ويرددون لبيك
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صحيفة المرصد – وكالات:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ، فيديو يظهر عدد من الشيعة الإيرانيين وهم يطوفون حول كعبة صنعوها في جزيرة قشم الإيرانية .

وظهر في الفيديو عدد كبير من الشيعة يرتدون الزي الأبيض ويحملون في أيديهم رايات حمراء وخضراء ، كانوا يطوفون حول مجسم الكعبة ويلوحون بالرايات ، بينما كان هناك عدد آخر يشاهدهم ويستمع إلى التكبيرات التي كانوا يرددونها.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 2:55 ص

    صديقك

    المشكلة انظر لنفسك فانت كافر تعبد الرجال ومنهاج التطرف من دون الله كابن تيمية وتشدد عمر كغيرك من الشيعة الذين يعبدون مراجعهم
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  2. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 2:53 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    حاطين خزان مي وبيؤلو كعبة الحمدلله ياربي العقل زينة العترة عاللي متجمهرين ومصدئين هالخرافات
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  3. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 2:49 ص

    عبدالله

    هذة غير كعبة الزيود اليمنيين الي يطفون فيها في اليمن والجفري حقهم عاجبه الوضع
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  4. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 2:48 ص

    مساكين

    أتضح أن هؤلاء مشركين وكفره
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  5. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 2:45 ص

    قدري كاسب

    الهم لك الحمد كما ينبغي ان يحمد جلالك ويقولون ايران الاسلامية
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  6. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 2:42 ص

    أبو هديل

    الحمد لله على نعمة الاسلام .شعب يسمع كلام المعممين الجهله
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  7. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 2:41 ص

    AMA

    الحمد لله على نعمه العقل والدين
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