شاهد: إيرانيون شيعة يطوفون حول كعبة صنعوها في جزيرة قشم ويرددون لبيك

صحيفة المرصد – وكالات:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ، فيديو يظهر عدد من الشيعة الإيرانيين وهم يطوفون حول كعبة صنعوها في جزيرة قشم الإيرانية .
وظهر في الفيديو عدد كبير من الشيعة يرتدون الزي الأبيض ويحملون في أيديهم رايات حمراء وخضراء ، كانوا يطوفون حول مجسم الكعبة ويلوحون بالرايات ، بينما كان هناك عدد آخر يشاهدهم ويستمع إلى التكبيرات التي كانوا يرددونها.
تعليقات ( 7 )
صديقكالمشكلة انظر لنفسك فانت كافر تعبد الرجال ومنهاج التطرف من دون الله كابن تيمية وتشدد عمر كغيرك من الشيعة الذين يعبدون مراجعهم
أرزة 🌲 لبنانحاطين خزان مي وبيؤلو كعبة الحمدلله ياربي العقل زينة العترة عاللي متجمهرين ومصدئين هالخرافات
عبداللههذة غير كعبة الزيود اليمنيين الي يطفون فيها في اليمن والجفري حقهم عاجبه الوضع
مساكينأتضح أن هؤلاء مشركين وكفره
قدري كاسبالهم لك الحمد كما ينبغي ان يحمد جلالك ويقولون ايران الاسلامية
أبو هديلالحمد لله على نعمة الاسلام .شعب يسمع كلام المعممين الجهله
AMAالحمد لله على نعمه العقل والدين