شاهد: إيرانيون شيعة يطوفون حول كعبة صنعوها في جزيرة قشم ويرددون لبيك

صحيفة المرصد – وكالات:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ، فيديو يظهر عدد من الشيعة الإيرانيين وهم يطوفون حول كعبة صنعوها في جزيرة قشم الإيرانية .

وظهر في الفيديو عدد كبير من الشيعة يرتدون الزي الأبيض ويحملون في أيديهم رايات حمراء وخضراء ، كانوا يطوفون حول مجسم الكعبة ويلوحون بالرايات ، بينما كان هناك عدد آخر يشاهدهم ويستمع إلى التكبيرات التي كانوا يرددونها.