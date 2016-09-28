يكذبون على مؤسس الهلال!

الكل يتحدث عن الإعلام الرياضي والكل مغتاظ من هذا الإعلام..

حتى الإعلام مغتاظ من بعضه ولكن كل هذا ليس حلاً..

مسألة التذمر وحكاية الزعل والنقد لم تصنع حلولا لهذه القضية!

وأسميها قضية لأن ملفها كبر وبات بحاجة إلى النظر فيه من أهل الشأن..

أما أن يترك الحال على ما هو عليه فربما لن يزيد هذا الملف إلا تضخماً..

الكلمة لم تعد تحترم بل تبتذل والرأي لم يعد يشكل رأيا آخرا بل شتيمة بشتيمة وردد يا صاح إن صغرت تعدينا وإن كبرت تحدينا..

أحدهم يقول سقف الحرية ارتفع وآخر يقول نحن في زمن الشفافية وحينما تتسع دائرة الحوار تتحول الحرية وسقفها إلى شيء آخر، أما الشفافية فتجدها نائمة عند أقرب مايك للمذيع الذي هو الآخر مع تصادم الحرية والشفافية يستنجد بالمخرج الذي يهدئ النفوس بفاصل موسيقي!

(2)

رحم الله عبدالرحمن بن سعيد الذي صنع تاريخا له في الرياضة لست أنا من يتحدث عنه ولا بعض صغار الهلال من إعلاميين ومؤرخين..

اليوم يسطو من يدعون فهم التاريخ على مكتسبات الرجل وتشويهها في سبيل إثبات أفضاله على الأهلي!

في حياته لم يجرؤوا أن يقولوا بعض ما يقولونه عن ارتباطه بالأهلي لأنه لا يرضى أن يمس الأهلي أو رموزه بكلمة..

ابن سعيد عليه رحمة الله رأس الأهلي نعم وأنجز مع الأهلي نعم لكن بترشيح من رائد الرياضة الأول الأمير عبدالله الفيصل عليه رحمة الله ولن أزايد على أحد أو أفتح ملف من دعم من ومن له الفضل على من بقدر ما أطالب أبناء ابن سعيد بوقف هذا العبث الذي يقدمه بعض المتعصبين في الصحف وفي البرامج التلفزيونية!

الأهلي من باب الوفاء للرجل كرمه ثلاث مرات؛ الأولى في الاحتفال باليوبيل، والثانية من خلال استقبال الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله لإدارات الأهلي وفرقه المنجزة خارجياً حينما أطلق على الأهلي سفير الوطن، والثالثة في صالة الملكي ضمن من ترأسوا الأهلي..

في حين كنا نتمنى أن ينصف الهلاليون أهلاويين دعموا الهلال وخزينة الهلال بدلاً من هذا العداء الذي ظهر جلياً بعد الثلاثية!

أبناء ابن سعيد هم اليوم المطالبون بوقف هذه الأكاذيب أو أن لدى الأهلي إعلاما ومؤرخين قادرين على تبيان الحقيقة كما هي..

نحترم الكل ونقدر الكل لكن ابن سعيد رأس الأهلي مثله مثل بن حمد وبقية التفاصيل عند أمين ساعاتي الذي عمل يوما من الأيام في إحدى إدارات الأهلي..

(3)

قد أقبل أن يقول أحد المتحمسين أي شيء ونمرره تحت عنوان عيل وغلط..

لكن أن يأتي زميل مخضرم بحجم صالح العمودي ويتحدث عن العراقة ويسقط على ربيع أصبح نادي جدة وثغر صار أهلي فهنا عن أي عراقة كان يتحدث!

الهلال والخليج وغامد وزهران كلها غيرت الأسماء ولم تتغير الهوية!

أما الأهلي الذي تعرفه جيداً فهو التاريخ والجغرافيا والسيفين والنخلة ولن آخذك إلى طرق أكثر وعورة لأنني احترمك..

نقلا عن عكاظ