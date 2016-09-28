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مليار ريال.. «بدل انتقال» المعلمين في إجازاتهم

28 سبتمبر, 2016 , 6:04 ص
مليار ريال.. «بدل انتقال» المعلمين في إجازاتهم
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن أكثر من مليار ريال توفرها خزينة الدولة جراء القرار الملكي الصادر أمس الأول الاثنين، الذي يفيد بإيقاف صرف بدل النقل عن الموظفين الحكوميين، ومن بينهم المعلمون، أثناء فترة الإجازة، إذ تقدر إجازة المعلمين خلال العام الدراسي الواحد بنحو ثلاثة أشهر.
و بحسب صحيفة”عكاظ” ,أفاد وزير التعليم بأنه يتلقى التعليم في مدارس المملكة نحو خمسة ملايين طالب، ويقابل المعلم الواحد نحو 10 طلاب، فإن عدد المعلمين والمعلمات في السعودية يبلغ نحو 500 ألف معلم ومعلمة.
ويبلغ متوسط ما يتقاضاه المعلمون والمعلمات شهرياً جراء تنقلهم 700 ريال، ويصرف ذلك تحت مسمى بدل النقل، ليصبح إجمال ما توفره الدولة من قرار إيقاف بدل الانتقال خلال الإجازة التي يبلغ معدلها المتوسط نحو ثلاثة أشهر نحو مليار و50 مليون ريال خلال العام الواحد.
وفي حال اعتبر قرار إيقاف صرف بدل التنقل الشهري الخاص بالمعلمين والمعلمات أن إجازة المعلمين تبلغ شهراً واحداً فإن إجمالي ما توفره خزينة الدولة نحو 350 مليون ريال.
ومن بين القرارات الملكية التي صدرت أمس الأول (الاثنين) عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما، وكذلك إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا المالية، إضافة إلى تعديل بدلات ومكافآت ومزايا مالية وإيقاف بعض البدلات والمزايا والمكافآت المالية.
كما تم إقرار الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) بنسبة 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.
وبينت القرارات الملكية أنه لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة، وأشارت القرارات إلى أنها تسري على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت، بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها، من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً .



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 6:53 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    الأمور التنظيميه ,,,,ماحد يزعل منها,,,,كلها في صالح ,,,الوطن والمواطن
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  2. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 6:44 ص

    مواطن ولكن ،،،،

    خلاص فهمنا
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  3. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 6:43 ص

    الحق ينقال

    أتمنى الاستفاده من المدرسين الاجانب المميزين ولهم خبرة طويلة في المراحل الابتدائية والمتوسطة فهم متفرغون للتعليم وترضيهم أجور قليله ومواعيدهم دقيقه
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  4. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 6:43 ص

    متابع عن بعد

    جاك الموت يا تارك الصلاة .. بهذه التحديثات يجب النظر إلى تكلفة المعيشة .. لكي يكون فيه توازن بين الدخل والصرف .. والله يحفظ وطنا من شر المتربصين.....
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  5. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 6:42 ص

    معلم انجليزي

    فداك روحي قبل الفلوس يا وطني اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال الله ثم الملك والوطن
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  6. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 6:37 ص

    ابو فارس

    وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم
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  7. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 6:34 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    المعلم المدلل الى هذه اللحظة لم يتأثر بهذه القرارات ابداً بل المتضرر الأكبر هم العسكريين ومن بعدهم المدنيين
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  8. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 6:32 ص

    دونيس البيشي

    ههههههههههه سقى الله زمان فات ولاظنتي بيعود
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  9. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 6:29 ص

    اترك تعليق

    الحمد لله ؛ دعواتكم ماتوفقنا بوظيفه ولا توفقنا بتجارة ولا حافز كل ذولي مااعرفهن
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  10. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 6:27 ص

    مرسي الزهراني

    تعليق 1 : نعم .
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  11. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 6:26 ص

    الحق ينقال

    تعيين المدرس على المستوى الخامس كثير جدا للمرحلة الابتدائية والمتوسطة ويناسبها المستوى الثاني بالكثير
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  12. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 6:24 ص

    منصور الزعيم

    المجتمع وخصوصاً الاعلاميين اشغلوا أنفسهم بالمعلمين ومناقشة مرتباتهم وإجازاتهم وكأن المعلم عدو المجتمع الاول مع انه بعد فضل هو من رفع عنهم ظلمات الجهل.
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  13. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 6:23 ص

    سعودي

    المفروض يصير المدرسين سلم رواتب مثلهم مثل باقي مواسسات الدوله ويخفض التعديل السنوي بمقدار النصف وي توقف الراتب عند 15الف ريال فتعليم صار مصدر رزق سهل
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  14. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 6:21 ص

    ابليس

    المليار ريال في جيب من تروح بعدين ياحبايبي؟؟؟؟؟؟ داخل البلد او اوبرا البلد ياحلوين؟؟؟؟ مين عنده الجواب!!!!!!!!!
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  15. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 6:20 ص

    7

    مافهمت يعني في الاجازات تنقص رواتب المعلمين 700 ريال؟ احد يرد الله يسعدكم
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