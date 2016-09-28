مليار ريال.. «بدل انتقال» المعلمين في إجازاتهم

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن أكثر من مليار ريال توفرها خزينة الدولة جراء القرار الملكي الصادر أمس الأول الاثنين، الذي يفيد بإيقاف صرف بدل النقل عن الموظفين الحكوميين، ومن بينهم المعلمون، أثناء فترة الإجازة، إذ تقدر إجازة المعلمين خلال العام الدراسي الواحد بنحو ثلاثة أشهر.
و بحسب صحيفة”عكاظ” ,أفاد وزير التعليم بأنه يتلقى التعليم في مدارس المملكة نحو خمسة ملايين طالب، ويقابل المعلم الواحد نحو 10 طلاب، فإن عدد المعلمين والمعلمات في السعودية يبلغ نحو 500 ألف معلم ومعلمة.
ويبلغ متوسط ما يتقاضاه المعلمون والمعلمات شهرياً جراء تنقلهم 700 ريال، ويصرف ذلك تحت مسمى بدل النقل، ليصبح إجمال ما توفره الدولة من قرار إيقاف بدل الانتقال خلال الإجازة التي يبلغ معدلها المتوسط نحو ثلاثة أشهر نحو مليار و50 مليون ريال خلال العام الواحد.
وفي حال اعتبر قرار إيقاف صرف بدل التنقل الشهري الخاص بالمعلمين والمعلمات أن إجازة المعلمين تبلغ شهراً واحداً فإن إجمالي ما توفره خزينة الدولة نحو 350 مليون ريال.
ومن بين القرارات الملكية التي صدرت أمس الأول (الاثنين) عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما، وكذلك إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا المالية، إضافة إلى تعديل بدلات ومكافآت ومزايا مالية وإيقاف بعض البدلات والمزايا والمكافآت المالية.
كما تم إقرار الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) بنسبة 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.
وبينت القرارات الملكية أنه لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة، وأشارت القرارات إلى أنها تسري على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت، بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها، من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً .
مليار ريال.. «بدل انتقال» المعلمين في إجازاتهم
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن أكثر من مليار ريال توفرها خزينة الدولة جراء القرار الملكي الصادر أمس الأول الاثنين، الذي يفيد بإيقاف صرف بدل النقل عن الموظفين الحكوميين، ومن بينهم المعلمون، أثناء فترة الإجازة، إذ تقدر إجازة المعلمين خلال العام الدراسي الواحد بنحو ثلاثة أشهر.
تعليقات ( 15 )
عدد التعليقات:1
إنسان منصفالأمور التنظيميه ,,,,ماحد يزعل منها,,,,كلها في صالح ,,,الوطن والمواطن
مواطن ولكن ،،،،خلاص فهمنا
الحق ينقالأتمنى الاستفاده من المدرسين الاجانب المميزين ولهم خبرة طويلة في المراحل الابتدائية والمتوسطة فهم متفرغون للتعليم وترضيهم أجور قليله ومواعيدهم دقيقه
متابع عن بعدجاك الموت يا تارك الصلاة .. بهذه التحديثات يجب النظر إلى تكلفة المعيشة .. لكي يكون فيه توازن بين الدخل والصرف .. والله يحفظ وطنا من شر المتربصين.....
معلم انجليزيفداك روحي قبل الفلوس يا وطني اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال الله ثم الملك والوطن
ابو فارسوعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالمعلم المدلل الى هذه اللحظة لم يتأثر بهذه القرارات ابداً بل المتضرر الأكبر هم العسكريين ومن بعدهم المدنيين
دونيس البيشيههههههههههه سقى الله زمان فات ولاظنتي بيعود
اترك تعليقالحمد لله ؛ دعواتكم ماتوفقنا بوظيفه ولا توفقنا بتجارة ولا حافز كل ذولي مااعرفهن
مرسي الزهرانيتعليق 1 : نعم .
الحق ينقالتعيين المدرس على المستوى الخامس كثير جدا للمرحلة الابتدائية والمتوسطة ويناسبها المستوى الثاني بالكثير
منصور الزعيمالمجتمع وخصوصاً الاعلاميين اشغلوا أنفسهم بالمعلمين ومناقشة مرتباتهم وإجازاتهم وكأن المعلم عدو المجتمع الاول مع انه بعد فضل هو من رفع عنهم ظلمات الجهل.
سعوديالمفروض يصير المدرسين سلم رواتب مثلهم مثل باقي مواسسات الدوله ويخفض التعديل السنوي بمقدار النصف وي توقف الراتب عند 15الف ريال فتعليم صار مصدر رزق سهل
ابليسالمليار ريال في جيب من تروح بعدين ياحبايبي؟؟؟؟؟؟ داخل البلد او اوبرا البلد ياحلوين؟؟؟؟ مين عنده الجواب!!!!!!!!!
7مافهمت يعني في الاجازات تنقص رواتب المعلمين 700 ريال؟ احد يرد الله يسعدكم