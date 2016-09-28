بالفيديو.. قصة طرد مدرب الفيصلي بعد جزائية الأهلي

صحيفة المرصد: أكدت صحيفة محلية على إبداء مدرب الفيصلي انجوس اعتراضه على قرار الحكم تركي الخضير باحتساب ركلة الجزاء الأولى للأهلي التي جاء منها هدف التعادل في لقاء الفريقين اليوم بكأس ولي العهد، قبل أن يحصل الأهلي على ركلة جزاء أخرى سجل منها هدف الفوز الثاني.

ووفقا لصحيفة “الجزيرة”, فإن المدرب انجوس اعترض على ركلة الجزاء في وقت حرص فيه مساعد مدرب الأهلي على مساندة قرار الحكم، حيث اعتبر أنجوس تصرف المساعد استفزازيا، خصوصا وأنه جرت العادة في مثل تلك الحالات بعدم تدخل الجهاز الفني المقابل في اعتراض مدرب الفريق الآخر.

وإثر ذلك طلب مراقب المباراة من الحكم إخراج أنجوس ومساعد مدرب الأهلي من الملعب، لكن مساعد مدرب الأهلي بقي في المدرجات في الوقت الذي كان فيه أنجوس خارج الميدان، قبل أن يلاحظ المدرب البرازيلي الأمر ويطالب بمساواته مع المساعد، وهو ما تم الاستجابة له في وقت لاحق.